Сейчас мир в новой и опасной фазе распространения коронавируса, - ВОЗ
Страны постепенно восстанавливают свою экономическую и социальную деятельность, что повлекло новую опасную фазу распространения коронавируса. Количество больных продолжает расти.
Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Deutsche Welle.
Он подчеркнул, что люди продолжают болеть, хоть карантин в большинстве стран мира ослабляют.
"Мир сейчас в новой опасной фазе. Многим людям, по понятным причинам, надоело сидеть дома. Страны, по понятным причинам, стремятся восстанавливать экономическую и социальную деятельность. Но вирус все еще быстро распространяется. Он как и раньше приводит к смерти, и большинство людей уязвимы", - отметил глава ВОЗ.
Он добавил, что в четверг зафиксировали более 150 тысяч новых случаев коронавируса, что стало рекордным дневным показателем с начала пандемии. Около половины больных - в Северной и Южной Америке.
Пожалуйста, подождите...
Карл! 2500 пневмоній за 2 місяці в одній області. І щось тоді не було криків про маски і карантини 😆🤣 чувак, ковідотріперних жорстко найопують)
https://www.youtube.com/channel/UCdylF31u1S4ka14DqeCEXfw Yra Skif https://www.youtube.com/watch?v=Pr5ZfmNYNrw&lc=UgzPLY5mb-nY_sSzh6l4AaABAg 30 минут назад
я все жду когда поднимут тему как этот вирус покупают за деньги..не ужели ни кто не слышал и ни кому не предлагали? я слышал много раз но не охотно верил. пока мне самому на выходе из копейки не предложили 3000 гр. документально стать вирусным.а в больнице тем кто просто болеет воспалением 10000 дают.а на похоронах от 10 000 до 20 000 за то что якобы от вируса . им видите ли нужна статистика заболевших по региону.. моя знакомая себя и двух своих детей записала в вирусников .сколько заплатили не знаю (молчит) но морда довольная..люди бегают ищут где деньги дают на шару а там пусть пишут чо хотят.. просто жесть.мы так ни когда не вылезем из етого ЗЕдерьма.
На Антиколорадосі люди теж писали.
І на ЦН також.
Цитирую источник:
У Німеччині почався скандал черезhttps://www.ichbinanderermeinung.de/Dokument93.pdf доповідь , яку зробили німецькі медики з кількох університетів на замовлення Міністерства внутрішніх справ. Експерти стверджують, що побачили глобальну фальсифікацію у пандемії коронавірусу.
Ось головні тези зі скандальної доповіді:
- Небезпека Covid-19 була переоцінена: ні в який момент небезпека, створена новим вірусом, не виходила за межі нормального рівня.
- Люди, які вмирають від коронавірусу, по суті, є тими, хто статистично помре в цьому році, тому що вони досягли кінця свого життя, і їх ослаблені тіла більше не можуть впоратися з будь-яким випадковим повсякденним стресом (включаючи приблизно 150 вірусів, що знаходяться нині в обігу).
- У всьому світі, протягом 3 місяців, було зареєстровано трохи понад 250 000 смертей від Covid-19, в порівнянні з 1,5 мільйонами смертей [25,100 в Німеччині] під час хвилі грипу 2017/18 за той же самий час.
- Небезпека, очевидно, не більша, ніж від багатьох інших вірусів.
- Під час коронавірусної кризи держава зарекомендувала себе, як один з найбільших виробників фейкових новин.
Источник:https://greenpost.press/news/pandemiya-covid-19-vyyavylasya-fejkom-i8553
решті пояснюю -трамп правильно послав на..уй ВОЗ за ПРИХОВУВАННЯ ФАКТУ ЦІЛИЙ МІСЯЦЬ ПЕРЕДАЧІ КОРОНОВІРУСУ ВІД ЛЮДИНИ ЛЮДИНІ І ВНАСІЛДОК ЦЬОГО ЗАРАЖЕННЯ ЧЕРЕЗ АВІАСПОЛУЧЕННЯ ВСІЄЇ ПЛАНЕТИ.
Відомо, що з 24 лютого по 1 березня на ГРВІ захворіли понад 213 тис. людей, з яких 64,4% - діти. Показник захворюваності в Україні на 17,1% більший за епідемічний поріг."
Так казали в цій організації,що більшість навіть не відчуває цього вірусу.
хоча.. є певні напрацювання по раку крові.. але там надзвичайно дорого -з "індивідуальними ліками"..
https://www.slovoidilo.ua/2020/04/09/infografika/suspilstvo/yaki-xvoroby-najchastishe-stayut-prychynoyu-smertnosti-********-ta-sviti
Але мета цієї кампанії (вірус - то просто привід) - своя.
За станом на 24 травня 2020 р. у Флориді зафіксовано понад 2100 померлих від (з) COVID-19, або приблизно 1 на 100 000 жителів (0,001%). Натомість у Нью-Йорку зафіксовано понад 28000 померлих, або приблизно 146 смертей від коронавірусу (з коронавірусом) на 100000 жителів (0,146%). Про це повідомляє газета The Washington Times.
Це при тому, що Флорида є штатом з особливо високим ризиком щодо COVID-19, адже є другим штатом за кількістю людей похилого віку, а літні люди мають найвищий рівень госпіталізації та смертності (середній вік померлих від коронавірусної хвороби перевищує 80 років. - НО).
Таку величезну різницю у рівнях смертності можна пояснити лише свідомими діями демократів, спрямованими на погіршення ситуації в США задля недопущення повторного обрання президентом республіканця Дональда Трампа
КОРОНОВІРУС,ВИЯВЛЯЄТЬСЯ РОЗРІЗНЯЄ ПАРТІЙНУ ПРИНАЛЕЖНІСТЬ...)))
Там парки по дорозі. Повно людей, на велосипедах, роликах, грають у спортивні ігри ...
З понеділка відкривають басейни (спека стоїть).
Цифри я наводила (хто читав): на 15.06. (відтоді не рахувала, але там могло б додатися кілька чоловік) в Канаді померло 234 людини від 0 до 60 років. Решта (з 8 175 - сьогодні 8 300) - 60+, з них 72% - 80+.
Вони на роботу не ходять, у транспорті не їздять і т.д.
Тримати мільйони людей зачиненими і далі нав*язувати обмеження через і без вірусу вразливих 80+ ?
Маски в нас обов*язковими не були і не є.
Але останні дні починають розкручувати і розганяти тему про законодавче введення обов*язкового носіння. В коментах люди не задоволені і не підтримують.
Figure 4 на 18.06.
Померлі:
0-19 = 0
20-39 = 23
40-59 = 225
60-79 = 2 061
80+ = 5 901
а у нас на Лесном нечто похожее на тихий бунт. в магазинах часто вижу носы над масками. на улицах маски на бороде или их нет вообще. мусаров не вижу.
будем посмотреть с понедельника. обещают усиление (хи-хи!) масочного террора.
Один чоловік закликав жителів Квебеку пройти за цей вікенд 1 000 000 км пішки, на роликах, на велосипедах. Людей витягли порухатися. Хоча я ж писала, що у нас ніколи не закривали парки і не обмежували вихід на вулицю, крім старших людей у резиденціях.
Людей багато, трафік , виходять навечір, бо вдень спека, нікого в масці не бачила.
Вчора двох: кожен чекав на автобусній зупинці.
Після роботи вибралася в супермаркет за 10 днів, в масках 50/50, але дистанцію тримають, це є скрізь. Про транспорт не можу сказати, але думаю, що теж.
Я ніколи не заперечувала, не заперечую і заперечувати не збираюся, що вірус (як один з інших вірусів) є. Він може давати і дає ускладення та спричиняти смерть, як і той же грип чи будь-які інфекції.
Сама мала ускладнення і в дитинстві, і в дорослому віці. В знайомих моїх були ускладення у вигляді пневмоній, одна далека родичка померла кілька років тому, не літнього віку.
Але власне карантинів і вирубання світової економіки не було. Пам*ятаю і пташиний грип, і ***** ... Ніхто не говорив про маски. Ні про дистанціювання.
Зразу від невідомості не знали, як реагувати, але тепер дивишся на цифри (я ж навела абсолютно офіційні, державні) і бачиш, що небезпека не відповідає тим заходам, які вжили і продовжують вживати ... Для мене це однозначно перебільшено, щоб не сказати інакше. Не виправдано.
В кожній країні своя ситуація і треба ретельно проаналізувати, що сталося. Але цілком очевидно (і про це не раз писалося на всіх рівнях), що підхід до записування у хворі - різний. І підрахунки у кожній країні велися по-своєму.
Тільки такого, щоб люди падали на вулиці / в магазині і вмирали (як поширювали з Китаю на твітері), трупи лежали на дорозі - я ніде не бачила.
У нас теж говорять про application, яка відстежуватиме контакти людини, яка захворіла.
Але дуже неоднозначне сприйняття, вони заспокоюють щодо приватності, але ...
Але не в житті.
1. Коронавірусів - кілька десятків. Їх поділено на дві групи. Якщо речі класифікують, то це робиться за якимись спільними ознаками. До певної межі ковід-19 має спільну формулу з іншими вірусами своєї групи, а =хвостик= уже свій, що є логічним.
2. Читала, що про нього знали, він був відомий, просто до цього часу він ніколи ще не =нападав= на людину. Ще раз: цей вірус не є окремий, сам по собі, єдиний у своїй унікальності. Він належить до групи.
3. Так, як все подається, створюється враження, що ковід-19 викликає всі можливі ураження: і легені б*є, і нирки, і інсульти викликає, і на судини впливає ... Прямо - універсальний вірус. Я просто не вірю, що таке можливо. Хай висловляться серйозні спеціалісти. Медіа вірити після всього, що вони виробляють - себе не поважати, політики, чинуші, всі зацікаввлені хайпують, використовуючи момент.
4. Знову: він не перший (і не останній). І тоді теж не знали. Але світову економіку ніхто не вирубав. Жити в постійному страху ніхто не буде, хоч саме це намагаються організувати.
Безсимптомних в рази більше. Казки про те, =а що може статися через кілька років= - не серйозні. Просто вчергове залякати людей ?
5. Вакцина. Вони навіть не знають, чи виробляється імунітет. Наскільки ? Чи мають вакцину брати ті, хто перехворів безсимптомно ? А якщо їх це вб*є ? Самі ж пишете: нікто нічєво нє знаєт.
Я завжди вважала і мене так вчили: не знаєш - помовч. Знатимеш - тоді говоритимеш.
А тут тріпають кожне і лякають, примушують, не знаючи, що і до чого.
Давайте, обколемо всіх вакциною ... А як вмиратимуть від неї, що більш, ніж ймовірно ?
То від вірусу в абсолютній більшості помирають люди літнього і дуже літнього віку (і то ж - не 100% смертність), а вакциною повбиваємо молодь і активне населення ! Про побічні дії зляпаної і "винайденої" під тиском вакцини ніхто не хоче висловитися ?
Я пытался себе представить, что есть дурантин с точки зрения алгебры справедливости. Получилось, что кое-кому (возможно) продлевают жизнь. Но! Это происходит с дикими издержками. В частности дурантин убивает других... И очень жаль испанских детей, которых местные коронаидиоты поставили ниже собак: запретили гулять на пару месяцев.
Ещё очень не радует, что с промежутком в год я умножил своих соотечественников на 0.27 дважды. Весной прошлого года 73% показали, что они идиоты. А весной этого оказалось, что 73% оставшихся идиоты тоже.
Я спочатку дивлюся на картину, а потім вже деталі розглядаю.
То зі свого боку (філолог) теж відзначила вибір лексики і про це писала та пишу.
Коробило від =загиблих= замість =померлих= (це абсолютна маніпуляція і підміна понять !!!) і решти слів з таким емоційним забарвленням та смисловим навантаженням, яке нагнітає паніку, створює враження глобальної катастрофи, пригнічує людей, вселяє страх, тривогу, почуття безвиході. А постійне повторення сприяє =закріпленню матеріалу= у поданому вигляді: сигнал іде у мозок.
На даний момент "системний расизм" перебив вірус і у нас це - номер 1 по новинах і тому, що робиться.
Думаю Вам будет любопытно почитать рассуждения о пользе запугивания.
На форумі є люди, які бажають смерті тим, хто без масок, мало не власноруч готові їх розстрілювати, проклинають.
Мене один форумчанин через те, що я просто розказала про ситуацію в магазині, коли одна жінка в масці нервувалася, крутилася, ховалася, хоча я стояла від неї за 2 м, я нічого не порушую, бо у нас не вимагають масок - змішав мене з грязюкою, обізвав, принизив ...
Ось офіційні рекомендації нашого Міністерства: (виділено мною)
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks/about-non-medical-masks-face-coverings.html
How to protect others
The best thing you can do to prevent spreading COVID-19 is to wash your hands frequently with warm water and soap for at least 20 seconds. If none is available, use hand sanitizer containing at least 60% alcohol.
To protect others, you should also:- stay at home if you are ill
- maintain a 2-metre physical distance from others
- when physical distancing cannot be maintained, consider wearing a non-medical mask or homemade face covering
- avoid touching your face, mouth, nose or eyes
Wearing a https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks/sew-no-sew-instructions-non-medical-masks-face-coverings.html homemade non-medical mask/facial covering in the community is recommended for periods of time when it is not possible to consistently maintain a 2-metre physical distance from others, particularly in crowded public settings, such as:- stores
- shopping areas
- public transportation
Public health officials will make recommendations based on a number of factors, including the rates of infection and/or transmission in the community. Recommendations may vary from location to location.
Wearing a mask alone will not prevent the spread of COVID-19. You must consistently and strictly adhere to https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks.html#hygiene good hygiene and https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks.html#p public health measures , including frequent https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/reduce-spread-covid-19-wash-your-hands.html hand washing and https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/social-distancing.html physical (social) distancing .
для заохочення -мєнтам третину суми..
під"їзди висоток,облаштовані зупинки,вхід у магазини -ВСЮДИ...
но это не главное. маскобесие просто не способно решить проблему.
и обвинять в кацапизме тех, кто клеймит дурантин несерьёзно: ибо именно дурантин убивает обороноспособность Украины, не знал?
и прав же, чорт...
И это правда. Чем больше вы ждете, тем плачевнее последствия. Среди вас нет того или тех, которые могут взять судьбу цивилизациии в свои руки и принять быстрые правильно-взвешенные и решительные действия. Вы фсье просто ..ждете сидя в масках.
Передача вируса адресная, маски вас не спасут, рано или поздно вы их снимете.
Смертность (и заболеваемость) от коронавируса тем выше, чем выше концентрация выхлопных газов автомобилей!
нУ ні..уя собі..))
Дотянем до осени, а там и вакцину изобретут!
Потерпим до зимы!