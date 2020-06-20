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Новости Коронавирус и карантин
12 225 88
ВОЗ (776) карантин (16728) Гебрейесус (158) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Сейчас мир в новой и опасной фазе распространения коронавируса, - ВОЗ

Сейчас мир в новой и опасной фазе распространения коронавируса, - ВОЗ

Страны постепенно восстанавливают свою экономическую и социальную деятельность, что повлекло новую опасную фазу распространения коронавируса. Количество больных продолжает расти.

Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Deutsche Welle.

Он подчеркнул, что люди продолжают болеть, хоть карантин в большинстве стран мира ослабляют.

"Мир сейчас в новой опасной фазе. Многим людям, по понятным причинам, надоело сидеть дома. Страны, по понятным причинам, стремятся восстанавливать экономическую и социальную деятельность. Но вирус все еще быстро распространяется. Он как и раньше приводит к смерти, и большинство людей уязвимы", - отметил глава ВОЗ.

Он добавил, что в четверг зафиксировали более 150 тысяч новых случаев коронавируса, что стало рекордным дневным показателем с начала пандемии. Около половины больных - в Северной и Южной Америке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ обновляет рекомендации для лечения COVID-19 после положительных результатов испытаний с дексаметазоном

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Топ комментарии
+15
Хочу навести трохи доковідного психозу на прикладі однієї лишень області. а прикладі однієї Житомирської області: Ми володіємо інформацією за січень-лютий 2020 року. Це 2501 пневмонія, і 22 людини померли від неї. За минулі роки ми підготуємо інформацію та надати її. В середньому це теж було 2200-2300 пневмоній", - сказав він.

Карл! 2500 пневмоній за 2 місяці в одній області. І щось тоді не було криків про маски і карантини 😆🤣 чувак, ковідотріперних жорстко найопують)
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20.06.2020 00:53
+11
США послали аферистов воз, сеющих панику и выдуривающих деньги, на хер и разорвали все отношения. И правильно сделали
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20.06.2020 00:54
+11
Ага. Поки Китай мовчав, то і вірусу ніякого не було. А тут пандемія! Мене цікавить хто на форумі перехворів, або родичі, або знайомі-знайомих. У мене тільки один випадок: "знайомі-знайомих". Всі живі.
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20.06.2020 00:55
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Правила форума Совет форумчан
Хочу навести трохи доковідного психозу на прикладі однієї лишень області. а прикладі однієї Житомирської області: Ми володіємо інформацією за січень-лютий 2020 року. Це 2501 пневмонія, і 22 людини померли від неї. За минулі роки ми підготуємо інформацію та надати її. В середньому це теж було 2200-2300 пневмоній", - сказав він.

Карл! 2500 пневмоній за 2 місяці в одній області. І щось тоді не було криків про маски і карантини 😆🤣 чувак, ковідотріперних жорстко найопують)
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20.06.2020 00:53 Ответить
Коммент не мой, но интересный, и многое проясняет по рекордам заболеваемости.

https://www.youtube.com/channel/UCdylF31u1S4ka14DqeCEXfw Yra Skif https://www.youtube.com/watch?v=Pr5ZfmNYNrw&lc=UgzPLY5mb-nY_sSzh6l4AaABAg 30 минут назад

я все жду когда поднимут тему как этот вирус покупают за деньги..не ужели ни кто не слышал и ни кому не предлагали? я слышал много раз но не охотно верил. пока мне самому на выходе из копейки не предложили 3000 гр. документально стать вирусным.а в больнице тем кто просто болеет воспалением 10000 дают.а на похоронах от 10 000 до 20 000 за то что якобы от вируса . им видите ли нужна статистика заболевших по региону.. моя знакомая себя и двух своих детей записала в вирусников .сколько заплатили не знаю (молчит) но морда довольная..люди бегают ищут где деньги дают на шару а там пусть пишут чо хотят.. просто жесть.мы так ни когда не вылезем из етого ЗЕдерьма.
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20.06.2020 01:17 Ответить
Не верю.
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20.06.2020 05:59 Ответить
Я бачила подібну інформацію (в коментах) вже кілька разів.
На Антиколорадосі люди теж писали.
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20.06.2020 06:51 Ответить
Про гроші не в курсі (не було зазначено), а про приписки і пропонування записати у безсимптомні носії або навіть у причину смерті, яка насправді інша - писали.
І на ЦН також.
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20.06.2020 06:52 Ответить
О том, что коронавирус - это несуществующий фейк, раздутая проблема и угроза больше всех кричит ПаРаша. Хотя, их обосравшийсся правитель уже 3 месяца безвылазно сидит. как дождевой червь, глубоко в земле...Расее верить нельзя ни в чём, а в вопросе пандемии и подавно....
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20.06.2020 07:43 Ответить
Але тут ідеться про те, що у нас лікарі =роблять= цифри.
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20.06.2020 08:06 Ответить
Только параша кричит?Да ну?А немцы?
Цитирую источник:

У Німеччині почався скандал черезhttps://www.ichbinanderermeinung.de/Dokument93.pdf доповідь , яку зробили німецькі медики з кількох університетів на замовлення Міністерства внутрішніх справ. Експерти стверджують, що побачили глобальну фальсифікацію у пандемії коронавірусу.

Ось головні тези зі скандальної доповіді:

- Небезпека Covid-19 була переоцінена: ні в який момент небезпека, створена новим вірусом, не виходила за межі нормального рівня.

- Люди, які вмирають від коронавірусу, по суті, є тими, хто статистично помре в цьому році, тому що вони досягли кінця свого життя, і їх ослаблені тіла більше не можуть впоратися з будь-яким випадковим повсякденним стресом (включаючи приблизно 150 вірусів, що знаходяться нині в обігу).

- У всьому світі, протягом 3 місяців, було зареєстровано трохи понад 250 000 смертей від Covid-19, в порівнянні з 1,5 мільйонами смертей [25,100 в Німеччині] під час хвилі грипу 2017/18 за той же самий час.

- Небезпека, очевидно, не більша, ніж від багатьох інших вірусів.

- Під час коронавірусної кризи держава зарекомендувала себе, як один з найбільших виробників фейкових новин.

Источник:https://greenpost.press/news/pandemiya-covid-19-vyyavylasya-fejkom-i8553
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20.06.2020 17:47 Ответить
Подобная информация была за Италию, там за взятку легко записывали в умерших от сарости\пневмонии в умерших от коронавируса, так как в таком случае государство выплачивало страховку (а мафию в Италии еще ни кто не отмянял)
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20.06.2020 14:03 Ответить
і знов ольгінська пиз...обратія (дурантинофіли) з добре оплачуваним"рвєнієм" "завела свою шарманку".. . з метою вивести Україну на "білоруський шлях"...
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20.06.2020 09:51 Ответить
США послали аферистов воз, сеющих панику и выдуривающих деньги, на хер и разорвали все отношения. И правильно сделали
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20.06.2020 00:54 Ответить
в жопу - это прямо и на право 👣👣
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20.06.2020 01:54 Ответить
ольгінський пі..дьож.

решті пояснюю -трамп правильно послав на..уй ВОЗ за ПРИХОВУВАННЯ ФАКТУ ЦІЛИЙ МІСЯЦЬ ПЕРЕДАЧІ КОРОНОВІРУСУ ВІД ЛЮДИНИ ЛЮДИНІ І ВНАСІЛДОК ЦЬОГО ЗАРАЖЕННЯ ЧЕРЕЗ АВІАСПОЛУЧЕННЯ ВСІЄЇ ПЛАНЕТИ.
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20.06.2020 09:55 Ответить
Ага. Поки Китай мовчав, то і вірусу ніякого не було. А тут пандемія! Мене цікавить хто на форумі перехворів, або родичі, або знайомі-знайомих. У мене тільки один випадок: "знайомі-знайомих". Всі живі.
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20.06.2020 00:55 Ответить
https://censor.net/user/119382 Ну в мене є тут люди,в яких наче цей вірус знайшли.Посиділи не самоізоляції і все гаразд.В містечку ніхто не помер і важко хворих також не було.
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20.06.2020 01:14 Ответить
От і добре.
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20.06.2020 01:17 Ответить
У моего друга (он врач 57 лет) умерло двое его однокурсников один в Днепре, а другой на западной Украине. И еще смени флажок с Украинского на российский бот.
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20.06.2020 09:40 Ответить
У меня двоюродный племянник умер. Двоюродная сестра сообщила. Из Москвы. Месяц назад. Как раз медиа захлебывались, про «русское чудо». Низкий процент смертей.
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20.06.2020 11:14 Ответить
скільки років йому було?
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22.06.2020 07:37 Ответить
Когда ж тебя обратно в Африку отправят, *удило.
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20.06.2020 00:55 Ответить
не в Африку а в зоопарк.или в горлрку на копанку с которой он сипался в 14 году так и не встретив ванну по дороге
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20.06.2020 01:09 Ответить
Ага, спробуйте його тепер витурити =в рідні пенати=.
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20.06.2020 01:43 Ответить
Всю шарашкину контору с погонялом "ООН" пора закрывать.
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20.06.2020 01:58 Ответить
Сейчас мир в новой и опасной фазе распространения коронавируса, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 2346
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20.06.2020 01:03 Ответить
Як таке можливо??? Всім же відомо, що коронавірус заразніший 🤣😆:"Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Відомо, що з 24 лютого по 1 березня на ГРВІ захворіли понад 213 тис. людей, з яких 64,4% - діти. Показник захворюваності в Україні на 17,1% більший за епідемічний поріг."
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20.06.2020 01:04 Ответить
Ну цей ефіоп каже за карантин.А як з фінансами і добробутом бути? Йому то пофіг,він багатій.
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20.06.2020 01:15 Ответить
Он как и раньше приводит к смерти, и большинство людей уязвимы", - отметил глава ВОЗ.Источник: https://censor.net/n3203229

Так казали в цій організації,що більшість навіть не відчуває цього вірусу.
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20.06.2020 01:17 Ответить
ну-ну через 5 днів подивимось статистику помоєму нас чекає новий карантин
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20.06.2020 01:20 Ответить
Вони не ризикнуть. Тому що народу вже багато не вірить в доцільність карантинів. І людям потрібно на щось жити. Інакше навіть клічко визнав, що можуть бути голодні бунти.
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20.06.2020 01:25 Ответить
Что-то блокируют за антикоронапсихоз. Не нравится правда чувакам. Ну это и не странно. Живём во времена тотальной пропаганды и цензуры.
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20.06.2020 01:23 Ответить
Через онкологічні захворювання в Україні щороку помирає 80 тисяч людей.Ви вдумайтесь в цю цифру.Так рак не передається,але цифра страшна.Причому багато дітей помирає від онкозахворювань,а це майбутнє покоління.Чому ж ніяких дій не було проти онкозахворювань? Вам не здається,що щось тут не так.Подумайте без емоцій.
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20.06.2020 01:24 Ответить
Ти думаєш вони думають без емоцій?)) Якби думали без емоцій тоді б давно вже зрозуміли абсурдність ситуації
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20.06.2020 01:26 Ответить
Знаю. Друг так помер. 38. Все вишкребли на лікуванння. Так яка там реформа супрун і взагалі у нас медецина є? НЕМА!!! Від ватки до спирту і крапельниць. Київ.Столиця. Мля.
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20.06.2020 01:36 Ответить
https://censor.net/user/119382 Реформи повинні тривати десятиліття,швидше нічого не буде.Навіть Якщо привезти цілий штат закордонних спеціалістів,за декілька років нічого не буде.Бо дуже масштабна проблема.
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20.06.2020 01:40 Ответить
А якщо, як у Франції з десятками революцій, повісить когогсь або на гільйотину...? Це прискорить процес?
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20.06.2020 01:44 Ответить
https://censor.net/user/119382 Якщо ми би жили в 18 столітті,то може щось би і прискорилось.Давайте будемо дивитися в ******* історію,після другої світової війни.
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20.06.2020 01:48 Ответить
Дивлюсь в *******. Подивіться на США і весь світ. Реально - "дайте мені зійти з цього шаріка". В 21 сторіччі, в золотому гробу, з почестями хоронять імбецила, рецидивіста, покидька. І весь світ - терпіли. Тут наша війна з кацапами вже не стрім, і нікому не потрібна. Тільки бізнес.
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20.06.2020 02:04 Ответить
ось реформа і потрібна, щоб гроші платились не до, не під час, а ПІСЛЯ успішного лікування
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22.06.2020 07:44 Ответить
ВЗАГАЛІ-ТО НІДЕ У СВІТІ НЕ ЗНАЙШЛИ ВАКЦИНЦ ВІД РАКУ..

хоча.. є певні напрацювання по раку крові.. але там надзвичайно дорого -з "індивідуальними ліками"..
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20.06.2020 10:03 Ответить
https://censor.net/user/140746 Вакцини і не буде від нього,а от ліки мають бути.Такими темпами українці від раку вимруть.Проте це нікого не хвилює.
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20.06.2020 13:27 Ответить
Ось стаття.Прочитайте і подивіться,скільки кожен рік людей в Україні помирає від хвороб і нещасних випадків.

https://www.slovoidilo.ua/2020/04/09/infografika/suspilstvo/yaki-xvoroby-najchastishe-stayut-prychynoyu-smertnosti-********-ta-sviti
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20.06.2020 01:31 Ответить
Якби люди дивилися на цифри (хотіли дивитися), то картина вимальовується зовсім інакша.
Але мета цієї кампанії (вірус - то просто привід) - своя.
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20.06.2020 02:01 Ответить
Смертність в США від Covid-19 в республіканських штатах у багато разів менша, ніж у демократичних - The Washington Times

За станом на 24 травня 2020 р. у Флориді зафіксовано понад 2100 померлих від (з) COVID-19, або приблизно 1 на 100 000 жителів (0,001%). Натомість у Нью-Йорку зафіксовано понад 28000 померлих, або приблизно 146 смертей від коронавірусу (з коронавірусом) на 100000 жителів (0,146%). Про це повідомляє газета The Washington Times.

Це при тому, що Флорида є штатом з особливо високим ризиком щодо COVID-19, адже є другим штатом за кількістю людей похилого віку, а літні люди мають найвищий рівень госпіталізації та смертності (середній вік померлих від коронавірусної хвороби перевищує 80 років. - НО).

Таку величезну різницю у рівнях смертності можна пояснити лише свідомими діями демократів, спрямованими на погіршення ситуації в США задля недопущення повторного обрання президентом республіканця Дональда Трампа
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20.06.2020 01:36 Ответить
https://censor.net/user/468951 Так і у Флориді ще й пляжі забиті.
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20.06.2020 02:10 Ответить
Дональд Трамп- перший президент США, котрий не сцить росіянам у ліфтах!
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20.06.2020 07:50 Ответить
ЗРОЗУМІЛО..
КОРОНОВІРУС,ВИЯВЛЯЄТЬСЯ РОЗРІЗНЯЄ ПАРТІЙНУ ПРИНАЛЕЖНІСТЬ...)))
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20.06.2020 10:00 Ответить
Про створення умов для фальсифікації статистики уже повідомляв «Народний Оглядач» у статті США кардинально завищують смертність від коронавірусу - Townhall (США): «Якщо посмертний тест є позитивним, то до жертв коронавірусу можуть записати навіть тих, які загинули від самогубства чи в автомобільних аваріях. Якщо ситуація сумнівна, то CDC радить лікарям записувати COVID-19 у свідоцтво про смерть. New York додатково записав 3700 людей, які не мали позитивних результатів тесту, - це збільшило смертність від COVID у півтора раза. Діють і фінансові стимули: CARES Act додає 20% премію за пацієнтів з COVID-19 в рамках страхової системи Medicare».
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20.06.2020 01:39 Ответить
Так то ж Білл Гейтс під супроводом рептилоїдів хоче всім увести з вакциною чіп і керувати людьми через мережу 5G! Світова змова!
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20.06.2020 07:51 Ответить
https://censor.net/user/111138, хотел спросить, если заставлять будут, провакцинируешься от Ковид -19 ?
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20.06.2020 08:38 Ответить
Для чого? Щоб Білл Гейтс під супроводом рептилоїдів керував людьми через мережу 5G?
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20.06.2020 08:57 Ответить
ЯКЩО ЗАУВАЖУ ЧІП,А,ОСОБЛИВО,БАТАРЕЙКУ ДО НЬОГО,ТО ВІДМОВЛЮСЬ ))))
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20.06.2020 10:01 Ответить
Вчора пішла прогулятися іншим маршрутом ...
Там парки по дорозі. Повно людей, на велосипедах, роликах, грають у спортивні ігри ...
З понеділка відкривають басейни (спека стоїть).
Цифри я наводила (хто читав): на 15.06. (відтоді не рахувала, але там могло б додатися кілька чоловік) в Канаді померло 234 людини від 0 до 60 років. Решта (з 8 175 - сьогодні 8 300) - 60+, з них 72% - 80+.
Вони на роботу не ходять, у транспорті не їздять і т.д.
Тримати мільйони людей зачиненими і далі нав*язувати обмеження через і без вірусу вразливих 80+ ?
Маски в нас обов*язковими не були і не є.
Але останні дні починають розкручувати і розганяти тему про законодавче введення обов*язкового носіння. В коментах люди не задоволені і не підтримують.
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20.06.2020 01:50 Ответить
https://health-infobase.canada.ca/covid-19/epidemiological-summary-covid-19-cases.html

Figure 4 на 18.06.

Померлі:
0-19 = 0
20-39 = 23
40-59 = 225
60-79 = 2 061
80+ = 5 901
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20.06.2020 01:56 Ответить
коронабесие плавно перерастает в маскопоклонничество...
а у нас на Лесном нечто похожее на тихий бунт. в магазинах часто вижу носы над масками. на улицах маски на бороде или их нет вообще. мусаров не вижу.
будем посмотреть с понедельника. обещают усиление (хи-хи!) масочного террора.
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20.06.2020 04:22 Ответить
Прийшла з прогулянки, хоча насправді вона рахується як моя участь у загальному челенджі.
Один чоловік закликав жителів Квебеку пройти за цей вікенд 1 000 000 км пішки, на роликах, на велосипедах. Людей витягли порухатися. Хоча я ж писала, що у нас ніколи не закривали парки і не обмежували вихід на вулицю, крім старших людей у резиденціях.

Людей багато, трафік , виходять навечір, бо вдень спека, нікого в масці не бачила.
Вчора двох: кожен чекав на автобусній зупинці.

Після роботи вибралася в супермаркет за 10 днів, в масках 50/50, але дистанцію тримають, це є скрізь. Про транспорт не можу сказати, але думаю, що теж.
Я ніколи не заперечувала, не заперечую і заперечувати не збираюся, що вірус (як один з інших вірусів) є. Він може давати і дає ускладення та спричиняти смерть, як і той же грип чи будь-які інфекції.
Сама мала ускладнення і в дитинстві, і в дорослому віці. В знайомих моїх були ускладення у вигляді пневмоній, одна далека родичка померла кілька років тому, не літнього віку.
Але власне карантинів і вирубання світової економіки не було. Пам*ятаю і пташиний грип, і ***** ... Ніхто не говорив про маски. Ні про дистанціювання.
Зразу від невідомості не знали, як реагувати, але тепер дивишся на цифри (я ж навела абсолютно офіційні, державні) і бачиш, що небезпека не відповідає тим заходам, які вжили і продовжують вживати ... Для мене це однозначно перебільшено, щоб не сказати інакше. Не виправдано.
В кожній країні своя ситуація і треба ретельно проаналізувати, що сталося. Але цілком очевидно (і про це не раз писалося на всіх рівнях), що підхід до записування у хворі - різний. І підрахунки у кожній країні велися по-своєму.
Тільки такого, щоб люди падали на вулиці / в магазині і вмирали (як поширювали з Китаю на твітері), трупи лежали на дорозі - я ніде не бачила.
У нас теж говорять про application, яка відстежуватиме контакти людини, яка захворіла.
Але дуже неоднозначне сприйняття, вони заспокоюють щодо приватності, але ...
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20.06.2020 06:47 Ответить
Пани Ведано, пока не переболеет 70% населения. пока не образуется общий иммунитет, будет эта катавасия. А вот Эболу не трогайте. Там летальность очень высокая. Вирусоноситель часто не успевает этот вирус передать.
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20.06.2020 06:57 Ответить
Пане Романе, я про ***** написала лише в тому контексті, що ніхто не зупиняв економіку і не закривав цілі сектори, хоч вона і страшніша.
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20.06.2020 07:01 Ответить
Конечно страшнее, на 4-5 день проявления - летальный исход. Слава Богу, что в наших широтах ее нет.
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20.06.2020 07:06 Ответить
Дякую за швидку відповідь. Дуже приємно спілкуватись нам - "старим"
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20.06.2020 07:08 Ответить
Так, ми - старожили форуму.

Але не в житті.
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20.06.2020 07:12 Ответить
Истину глаголите! (Цьом у щочку)
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20.06.2020 07:26 Ответить
мне повторить не тяжело, вирус новый и неизученый, не факт что к ниму не приложили рученки китайские генные инжинеры, пока мы видим близкую перспективу средне- тяжелого течения это поражение легочной ткани, дальняя перспектива неизвестна, чем чревато бессимптомное течение незнает сам б-г, на сегодня отмечают появление у детей перенесших COVID-19 Кавасаки-подобную болезнь, это только начало последствий, надо молится чтоб как можно скорее была разработана вакцина, общий иммунитет будет до одного места если через год-два получим лавинообразный наплыв осложнений от онкологии до всевозвозможных системных поражений, всегда надо рассматривать худший сценарий, и да ношение масок в общественных и соблюдение дистанции вообще должно стать правилом хорошего тона
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20.06.2020 08:39 Ответить
Мені теж не важко. Я не спеціаліст, професійно висловлюватися не можу, але читала і роблю висновки.
1. Коронавірусів - кілька десятків. Їх поділено на дві групи. Якщо речі класифікують, то це робиться за якимись спільними ознаками. До певної межі ковід-19 має спільну формулу з іншими вірусами своєї групи, а =хвостик= уже свій, що є логічним.
2. Читала, що про нього знали, він був відомий, просто до цього часу він ніколи ще не =нападав= на людину. Ще раз: цей вірус не є окремий, сам по собі, єдиний у своїй унікальності. Він належить до групи.
3. Так, як все подається, створюється враження, що ковід-19 викликає всі можливі ураження: і легені б*є, і нирки, і інсульти викликає, і на судини впливає ... Прямо - універсальний вірус. Я просто не вірю, що таке можливо. Хай висловляться серйозні спеціалісти. Медіа вірити після всього, що вони виробляють - себе не поважати, політики, чинуші, всі зацікаввлені хайпують, використовуючи момент.
4. Знову: він не перший (і не останній). І тоді теж не знали. Але світову економіку ніхто не вирубав. Жити в постійному страху ніхто не буде, хоч саме це намагаються організувати.
Безсимптомних в рази більше. Казки про те, =а що може статися через кілька років= - не серйозні. Просто вчергове залякати людей ?
5. Вакцина. Вони навіть не знають, чи виробляється імунітет. Наскільки ? Чи мають вакцину брати ті, хто перехворів безсимптомно ? А якщо їх це вб*є ? Самі ж пишете: нікто нічєво нє знаєт.
Я завжди вважала і мене так вчили: не знаєш - помовч. Знатимеш - тоді говоритимеш.
А тут тріпають кожне і лякають, примушують, не знаючи, що і до чого.
Давайте, обколемо всіх вакциною ... А як вмиратимуть від неї, що більш, ніж ймовірно ?
То від вірусу в абсолютній більшості помирають люди літнього і дуже літнього віку (і то ж - не 100% смертність), а вакциною повбиваємо молодь і активне населення ! Про побічні дії зляпаної і "винайденої" під тиском вакцини ніхто не хоче висловитися ?
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20.06.2020 19:45 Ответить
Мне (специалист по мат. моделированию) неадекватность реагирования была очевидна с самого начала. Нет ни одной "физической" причины, по которой этому вирусочку столько чести. Есть психиатрическая пандемия, пандемия страха, некомпетентности и всеобщей безответственности. Думаю, эту пандемию запустил фейк с людьми, которые якобы падали на улицах. Потом его разоблачили, но ведь разоблачения читает раз в 100 меньше людей, чем тот фейк, который разоблачают.
Я пытался себе представить, что есть дурантин с точки зрения алгебры справедливости. Получилось, что кое-кому (возможно) продлевают жизнь. Но! Это происходит с дикими издержками. В частности дурантин убивает других... И очень жаль испанских детей, которых местные коронаидиоты поставили ниже собак: запретили гулять на пару месяцев.
Ещё очень не радует, что с промежутком в год я умножил своих соотечественников на 0.27 дважды. Весной прошлого года 73% показали, что они идиоты. А весной этого оказалось, что 73% оставшихся идиоты тоже.
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20.06.2020 07:07 Ответить
Я пам*ятаю Ваші найперші пости і Вашу спеціальність.
Я спочатку дивлюся на картину, а потім вже деталі розглядаю.
То зі свого боку (філолог) теж відзначила вибір лексики і про це писала та пишу.
Коробило від =загиблих= замість =померлих= (це абсолютна маніпуляція і підміна понять !!!) і решти слів з таким емоційним забарвленням та смисловим навантаженням, яке нагнітає паніку, створює враження глобальної катастрофи, пригнічує людей, вселяє страх, тривогу, почуття безвиході. А постійне повторення сприяє =закріпленню матеріалу= у поданому вигляді: сигнал іде у мозок.
На даний момент "системний расизм" перебив вірус і у нас це - номер 1 по новинах і тому, що робиться.
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20.06.2020 07:32 Ответить
https://www.slovoidilo.ua/2020/05/13/pogljad/suspilstvo/pomyakshennya-karantynu-yak-dovho-dovedetsya-nosyty-masky-ta-chy-dopomozhut-shtrafy-dotrymuvatysya-rezhymu

Думаю Вам будет любопытно почитать рассуждения о пользе запугивания.
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20.06.2020 07:35 Ответить
Я думала, Ви візьмете =пользу= в лапки. Дуже успішно уже працює.
На форумі є люди, які бажають смерті тим, хто без масок, мало не власноруч готові їх розстрілювати, проклинають.
Мене один форумчанин через те, що я просто розказала про ситуацію в магазині, коли одна жінка в масці нервувалася, крутилася, ховалася, хоча я стояла від неї за 2 м, я нічого не порушую, бо у нас не вимагають масок - змішав мене з грязюкою, обізвав, принизив ...

Ось офіційні рекомендації нашого Міністерства: (виділено мною)
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks/about-non-medical-masks-face-coverings.html

How to protect others
The best thing you can do to prevent spreading COVID-19 is to wash your hands frequently with warm water and soap for at least 20 seconds. If none is available, use hand sanitizer containing at least 60% alcohol.
To protect others, you should also:- stay at home if you are ill
- maintain a 2-metre physical distance from others
- when physical distancing cannot be maintained, consider wearing a non-medical mask or homemade face covering
- avoid touching your face, mouth, nose or eyes
Wearing a https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks/sew-no-sew-instructions-non-medical-masks-face-coverings.html homemade non-medical mask/facial covering in the community is recommended for periods of time when it is not possible to consistently maintain a 2-metre physical distance from others, particularly in crowded public settings, such as:- stores
- shopping areas
- public transportation
Public health officials will make recommendations based on a number of factors, including the rates of infection and/or transmission in the community. Recommendations may vary from location to location.
Wearing a mask alone will not prevent the spread of COVID-19. You must consistently and strictly adhere to https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks.html#hygiene good hygiene and https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks.html#p public health measures , including frequent https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/reduce-spread-covid-19-wash-your-hands.html hand washing and https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/social-distancing.html physical (social) distancing .
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20.06.2020 08:17 Ответить
ВИ ЧЕКАЛИ ЩОСЬ ІНШОГО,ІНШОГО СТИЛЮ ВІД "КОМІСАРІВ ІНТЕРНЕТУ",СУК ІЗ ФСБ? ))))))
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20.06.2020 09:58 Ответить
тому необхідно ЗМЕНШИТИ ШТРАФИ до 500 -1000 грн,і за подібне-маски під носом штрафувати ПОГОЛОВНО..
для заохочення -мєнтам третину суми..

під"їзди висоток,облаштовані зупинки,вхід у магазини -ВСЮДИ...
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20.06.2020 10:06 Ответить
тогда менты просто будут штрафовать всех подряд. правда, их иногда будут убивать, но то таке - проф. риск.
но это не главное. маскобесие просто не способно решить проблему.
и обвинять в кацапизме тех, кто клеймит дурантин несерьёзно: ибо именно дурантин убивает обороноспособность Украины, не знал?
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20.06.2020 10:11 Ответить
та ладно пугаловом тут заниматься, как доня сказал - не тестируйте и бальных нема..
и прав же, чорт...
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20.06.2020 02:39 Ответить
И прав и черт это да
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20.06.2020 06:49 Ответить
Хих...точнее так. Мир просто стоит раком и ждет когда его вжарят в ...сраку.
И это правда. Чем больше вы ждете, тем плачевнее последствия. Среди вас нет того или тех, которые могут взять судьбу цивилизациии в свои руки и принять быстрые правильно-взвешенные и решительные действия. Вы фсье просто ..ждете сидя в масках.
Передача вируса адресная, маски вас не спасут, рано или поздно вы их снимете.
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20.06.2020 05:57 Ответить
ТОВАРІЩ ОЛЬГІНСКЙ,ЧТО,ДАЖЕ ВАШ ТОВАРІЩ ПУТІН НЕ ВИЛЕЗЕТ ІЗ БУНКЕРА І НЕ ПОВЕДЕТ ПЛАНЕТУ К БОРЬБЕ С КАРАНТІНОМ ? )))
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20.06.2020 09:56 Ответить
Этот дармоед получил из кремля нехилое бабло,не меньше чем бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер, и прочая шелупонь типа еациональные федерации голосовавшие за проведение ЧМ-18 по футболу на РАБссии вонючке...
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20.06.2020 06:39 Ответить
Да хорош уже пугать, задолжали!
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20.06.2020 06:48 Ответить
Верить всяким гебрейшам - себя не уважать.
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20.06.2020 07:34 Ответить
А лицом он похож на загоревшего Диму Табачника.
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20.06.2020 07:48 Ответить
К стати, обратите внимание:
Смертность (и заболеваемость) от коронавируса тем выше, чем выше концентрация выхлопных газов автомобилей!
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20.06.2020 08:26 Ответить
Ох и 3.14здун.Сидит на своей пальме, и кукарекает. Съездил бы в Европу, и посмотрел что все функционирует. Всё это - большая афера.
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20.06.2020 09:48 Ответить
стільки дурАнтинофілів -І В ОДНІЙ ТЕМІ...
нУ ні..уя собі..))
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20.06.2020 09:52 Ответить
Ай!
Дотянем до осени, а там и вакцину изобретут!
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20.06.2020 11:51 Ответить
будете колоти собі експериментальну поспіхом виготовлену вакцину? жах
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20.06.2020 15:42 Ответить
Ой, сколько той осени?
Потерпим до зимы!
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21.06.2020 09:50 Ответить
Так під час карантину люди не хворіли? Чи тільки тепер починають хворіти? Що зараз каже ВОЗ про безсимптомних інфікованих? Чи може людина взагалі вберегтись від ковіду? Крім карантину ВОЗ може надавати дієві рекомендації?
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20.06.2020 13:52 Ответить
 
 