112 населенных пунктов в пяти областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС
В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) состоянием на утро понедельника обесточены 112 населенных пунктов в пяти областях Украины
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.
"По состоянию на 7 утра 22 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 112 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Житомирская - 47, Ривненская - 24, Волынская - 17, Хмельницкая - 15 и Кировоградская – 9", - говорится в сообщении.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Кроме того, 21 июня на территории Ивано-Франковской, Кировоградской и Черновицкой областей вследствие непогоды (интенсивный дождь, порывы ветра) произошло падение 37 деревьев, подтопления. 3 подвальных помещений, 2 домохозяйств, повреждена крыша жилого дома.
Жертв и пострадавших нет.
Спасатели откачали 60 м3 воды. От ГСЧС привлекалось 35 человек личного состава и 9 единиц техники.
Пожалуйста, подождите...
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Ага, ну да. А может в результате дебилизма местных властей, которые не срезают деревья, вросшие в провода?