Паводок превратил в реку улицу на Закарпатье. ВИДЕО

Улица в Закарпатском селе Домашин превратилась после ливня в реку.

Видео из Домашина опубликовано на YouTube, информирует Цензор.НЕТ.

Вода поднялась из-за сильных ливней. На видео видно, что сельская улица превратилась в стремительный поток грязной воды. Люди пытаются углубить придорожную канаву, но это не спасает ситуацию.

Село Домашин Великоберезнянского района расположено в долине ручья Домашин, впадающего в реку Уж.

В ближайшие дни в Закарпатской области ожидают дожди, ливни, грозы, в отдельных населенных пунктах может выпасть град. Прогнозируют, что уровень воды в реках может подняться на 0.5-1.5 метра.

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