Паводок превратил в реку улицу на Закарпатье. ВИДЕО
Улица в Закарпатском селе Домашин превратилась после ливня в реку.
Видео из Домашина опубликовано на YouTube, информирует Цензор.НЕТ.
Вода поднялась из-за сильных ливней. На видео видно, что сельская улица превратилась в стремительный поток грязной воды. Люди пытаются углубить придорожную канаву, но это не спасает ситуацию.
Село Домашин Великоберезнянского района расположено в долине ручья Домашин, впадающего в реку Уж.
В ближайшие дни в Закарпатской области ожидают дожди, ливни, грозы, в отдельных населенных пунктах может выпасть град. Прогнозируют, что уровень воды в реках может подняться на 0.5-1.5 метра.
Также на Цензор.НЕТ: 69 населенных пунктов в 3 областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС
Топ комментарии
+17 5 копійок
показать весь комментарий21.06.2020 19:19
+15 Sav UA
показать весь комментарий21.06.2020 19:29
+11 Игнатьев Фион
показать весь комментарий21.06.2020 19:25
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кожному да воздатся за справи його, хзто бабло рубав на легенях Землі, та помре у муках.
Просто нужно с пониманием отнестись к чужой беде и ясное дело, помочь за счет бюджета.