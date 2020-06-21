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Паводок превратил в реку улицу на Закарпатье. ВИДЕО

Улица в Закарпатском селе Домашин превратилась после ливня в реку.

Видео из Домашина опубликовано на YouTube, информирует Цензор.НЕТ.

Вода поднялась из-за сильных ливней. На видео видно, что сельская улица превратилась в стремительный поток грязной воды. Люди пытаются углубить придорожную канаву, но это не спасает ситуацию.

Село Домашин Великоберезнянского района расположено в долине ручья Домашин, впадающего в реку Уж.

В ближайшие дни в Закарпатской области ожидают дожди, ливни, грозы, в отдельных населенных пунктах может выпасть град. Прогнозируют, что уровень воды в реках может подняться на 0.5-1.5 метра.

Также на Цензор.НЕТ: 69 населенных пунктов в 3 областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

Автор: 

непогода (817) паводок (294) Закарпатская область (2589)


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Топ комментарии
+17
Вирубуйте ліс і надалі.
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21.06.2020 19:19
+15
Тим хто в Карпатах ліс рубає пох на тих вуйків.Поки вуйки не почнуть вішати лісорубів та техніку нищити ліс і далі вирубувати будутть усілякі шуфричі балоги мертведчуки та інша нечисть.
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21.06.2020 19:29
+11
Це подяка природи за вирубку лісів Карпат.

Кожному да воздатся за справи його, хзто бабло рубав на легенях Землі, та помре у муках.
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21.06.2020 19:25
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Вирубуйте ліс і надалі.
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21.06.2020 19:19 Ответить
Тим хто в Карпатах ліс рубає пох на тих вуйків.Поки вуйки не почнуть вішати лісорубів та техніку нищити ліс і далі вирубувати будутть усілякі шуфричі балоги мертведчуки та інша нечисть.
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21.06.2020 19:29 Ответить
Серед ісцевих вуйків є заінтєрєсованниє.
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21.06.2020 19:37 Ответить
Вважаєте що лісорубів везуть з Херсона чи Кременчуга?
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21.06.2020 20:15 Ответить
А раньше прокопать конечно нельзя было, толку что он там грязь ковшом перекидывает.
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21.06.2020 19:20 Ответить
у западных закарпатцев всегда такая шляпа бедняжки)
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21.06.2020 19:24 Ответить
Кто такие "западные закарпатцы"?
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21.06.2020 19:27 Ответить
Теж завис, щось на кшалт "південних одеситів".
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21.06.2020 20:17 Ответить
Це подяка природи за вирубку лісів Карпат.

Кожному да воздатся за справи його, хзто бабло рубав на легенях Землі, та помре у муках.
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21.06.2020 19:25 Ответить
То правда. Ліс як губка набирає води, а потім повільно її віддає - вода повільно стікає струмками в річки. І ще: - там де є ліс є риба в ріках. Нема лісу нема й риби.
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21.06.2020 20:25 Ответить
Гарна новина, у людей є вода))
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21.06.2020 19:26 Ответить
Берегите природу, иначе будут проблемы.
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21.06.2020 19:26 Ответить
Проблеми не будуть, вони вже є. Але треба ще довго чекати поки до людей почне доходити.
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21.06.2020 20:26 Ответить
Так не надо засирать все дренажные канавы мусором, вырубать нахрен лес на склонах и самостроиться в поймах рек, заливаемых ежегодно!
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21.06.2020 19:33 Ответить
Что-то невидно медведчука со своей пророссиской принцессой "Дианой" с солидной помощью. Зажали доллары! Медведчуки, Вместе с шуфричами и балогами и прочей пророссийской сволочью вырубают карпатские леса и богатеют, а взамен населению дают подачки в виде, сто медецинских масок и халатов! И второе правильно вам говорят : не ждите ни кого с киева!! Засучивайте рукава и сами делайте канализационные траншей и канавы!! Тем более это прямая обязанность местной власти!! Всего-то нужны один экскаватор и немного мозгов и желания!!
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21.06.2020 19:49 Ответить
Когда колея лесовоза становится рекой , пусть радуются что не все смывает
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21.06.2020 21:07 Ответить
И никакой тебе связи с вырубкой леса в Карпатах!
Просто нужно с пониманием отнестись к чужой беде и ясное дело, помочь за счет бюджета.
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21.06.2020 21:31 Ответить
Трудно, але вони мабуть привикші. Ржуть з того
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22.06.2020 01:23 Ответить
На пеньках грає трембіта, а по вулиці ходять кораблі. Свято лісовирубників справляють гамани, ходять молитись до церкви з сокирами і в кептариках, і їм священик не каже адістерувати, що з Капрпат зробли вуйки адьок і буде повна вім галиба а їх влада буде пазитися.
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22.06.2020 07:06 Ответить
Знову одна й та сама мантра - не вирубуйте ліси. Ліси, звісно бездумно і по варварськи вирубувати не можно, але такі саме повині були на Закарпатті і за часі Совку і за Чехів і за Мадярів і 500 і тисячу років тому! Тоді теж "вирубували"?
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22.06.2020 09:53 Ответить
Паводок перетворив на річку закарпатську вулицю - Цензор.НЕТ 9902
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22.06.2020 10:26 Ответить
 
 