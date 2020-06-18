69 населенных пунктов в 3 областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

В результате осложнения погодных условий состоянием на утро четверга обесточены 69 населенных пунктов в Житомирской, Киевской и Черниговской областях Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 18 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 69 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Черниговская - 34, Житомирская - 27 и Киевская – 8", – говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

"17 июня на территории 3 областей (Винницкая, Одесская, Ривненская) вследствие непогоды произошло частичное повреждение кровель 21 жилого дома и здания сельсовета, падение 2 деревьев, подтоплено 5 жилых домов, 18 дворов, 5 колодцев и частично размыта улица протяженностью 0,3 км", – проинформировали спасатели.

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Подразделениями ГСЧС поваленные деревья распилены и убраны, откачано 628 м куб. воды. От ГСЧС привлекалось 19 человек личного состава и 5 единиц техники.