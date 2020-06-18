69 населених пунктів у 3 областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

В результаті ускладнення погодних умов станом на ранок четверга знеструмлені 69 населених пунктів у Житомирській, Київській та Чернігівській областях України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7:00 18 червня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 69 населених пунктів у 3 областях, а саме: Чернігівська – 34, Житомирська – 27 та Київська – 8", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

"17 червня на території 3 областей (Вінницька, Одеська, Рівненська) внаслідок негоди сталося часткове пошкодження покрівель 21 житлового будинку та будівлі селищної ради, падіння 2 дерев, підтоплено 5 житлових будинків, 18 дворогосподарств, 5 криниць та частково розмито вулицю протяжністю 0,3 км", - поінформували рятувальники.

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Підрозділами ДСНС повалені дерева розпиляні і прибрані, відкачано 628 м куб. води. Від ДСНС залучалося 19 рятувальників особового складу та 5 одиниць техніки.