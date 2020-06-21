Паводок перетворив на річку закарпатську вулицю. ВIДЕО

Вулиця в Закарпатському селі Домашин перетворилася після зливи на річку.

Відео з Домашина опубліковано на YouTube, інформує Цензор.НЕТ.

Вода піднялася через сильні зливи. На кадрах видно, як сільська вулиця перетворилася на бурхливий потік брудної води, а місцеві мешканці заходилися поглиблювати придорожний рівчак. Хоча помітно, що це дає мало користі.

Село Домашин Великоберезнянського району розташоване у долині потічка Домашин, що впадає в річку Уж.

Найближчими днями в Закарпатській області очікуються дощі, зливи, грози, в окремих населених пунктах може випасти град. Прогнозують, що рівень води в річках може піднятися на 0.5-1.5 м.

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