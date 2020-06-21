Паводок перетворив на річку закарпатську вулицю. ВIДЕО
Вулиця в Закарпатському селі Домашин перетворилася після зливи на річку.
Відео з Домашина опубліковано на YouTube, інформує Цензор.НЕТ.
Вода піднялася через сильні зливи. На кадрах видно, як сільська вулиця перетворилася на бурхливий потік брудної води, а місцеві мешканці заходилися поглиблювати придорожний рівчак. Хоча помітно, що це дає мало користі.
Село Домашин Великоберезнянського району розташоване у долині потічка Домашин, що впадає в річку Уж.
Найближчими днями в Закарпатській області очікуються дощі, зливи, грози, в окремих населених пунктах може випасти град. Прогнозують, що рівень води в річках може піднятися на 0.5-1.5 м.
Топ коментарі
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+15 Sav UA
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+11 Игнатьев Фион
показати весь коментар21.06.2020 19:25
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Кожному да воздатся за справи його, хзто бабло рубав на легенях Землі, та помре у муках.
Просто нужно с пониманием отнестись к чужой беде и ясное дело, помочь за счет бюджета.