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Паводок перетворив на річку закарпатську вулицю. ВIДЕО

Вулиця в Закарпатському селі Домашин перетворилася після зливи на річку.

Відео з Домашина опубліковано на YouTube, інформує Цензор.НЕТ.

Вода піднялася через сильні зливи. На кадрах видно, як сільська вулиця перетворилася на бурхливий потік брудної води, а місцеві мешканці заходилися поглиблювати придорожний рівчак. Хоча помітно, що це дає мало користі. 

Село Домашин Великоберезнянського району розташоване у долині потічка Домашин, що впадає в річку Уж. 

Найближчими днями в Закарпатській області очікуються дощі, зливи, грози, в окремих населених пунктах може випасти град. Прогнозують, що рівень води в річках може піднятися на 0.5-1.5 м.

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негода (757) паводок (233) Закарпатська область (2052)


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Топ коментарі
+17
Вирубуйте ліс і надалі.
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21.06.2020 19:19
+15
Тим хто в Карпатах ліс рубає пох на тих вуйків.Поки вуйки не почнуть вішати лісорубів та техніку нищити ліс і далі вирубувати будутть усілякі шуфричі балоги мертведчуки та інша нечисть.
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21.06.2020 19:29
+11
Це подяка природи за вирубку лісів Карпат.

Кожному да воздатся за справи його, хзто бабло рубав на легенях Землі, та помре у муках.
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21.06.2020 19:25
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Вирубуйте ліс і надалі.
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21.06.2020 19:19 Відповісти
Тим хто в Карпатах ліс рубає пох на тих вуйків.Поки вуйки не почнуть вішати лісорубів та техніку нищити ліс і далі вирубувати будутть усілякі шуфричі балоги мертведчуки та інша нечисть.
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21.06.2020 19:29 Відповісти
Серед ісцевих вуйків є заінтєрєсованниє.
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21.06.2020 19:37 Відповісти
Вважаєте що лісорубів везуть з Херсона чи Кременчуга?
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21.06.2020 20:15 Відповісти
А раньше прокопать конечно нельзя было, толку что он там грязь ковшом перекидывает.
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21.06.2020 19:20 Відповісти
у западных закарпатцев всегда такая шляпа бедняжки)
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21.06.2020 19:24 Відповісти
Кто такие "западные закарпатцы"?
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21.06.2020 19:27 Відповісти
Теж завис, щось на кшалт "південних одеситів".
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21.06.2020 20:17 Відповісти
Це подяка природи за вирубку лісів Карпат.

Кожному да воздатся за справи його, хзто бабло рубав на легенях Землі, та помре у муках.
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21.06.2020 19:25 Відповісти
То правда. Ліс як губка набирає води, а потім повільно її віддає - вода повільно стікає струмками в річки. І ще: - там де є ліс є риба в ріках. Нема лісу нема й риби.
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21.06.2020 20:25 Відповісти
Гарна новина, у людей є вода))
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21.06.2020 19:26 Відповісти
Берегите природу, иначе будут проблемы.
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21.06.2020 19:26 Відповісти
Проблеми не будуть, вони вже є. Але треба ще довго чекати поки до людей почне доходити.
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21.06.2020 20:26 Відповісти
Так не надо засирать все дренажные канавы мусором, вырубать нахрен лес на склонах и самостроиться в поймах рек, заливаемых ежегодно!
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21.06.2020 19:33 Відповісти
Что-то невидно медведчука со своей пророссиской принцессой "Дианой" с солидной помощью. Зажали доллары! Медведчуки, Вместе с шуфричами и балогами и прочей пророссийской сволочью вырубают карпатские леса и богатеют, а взамен населению дают подачки в виде, сто медецинских масок и халатов! И второе правильно вам говорят : не ждите ни кого с киева!! Засучивайте рукава и сами делайте канализационные траншей и канавы!! Тем более это прямая обязанность местной власти!! Всего-то нужны один экскаватор и немного мозгов и желания!!
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21.06.2020 19:49 Відповісти
Когда колея лесовоза становится рекой , пусть радуются что не все смывает
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21.06.2020 21:07 Відповісти
И никакой тебе связи с вырубкой леса в Карпатах!
Просто нужно с пониманием отнестись к чужой беде и ясное дело, помочь за счет бюджета.
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21.06.2020 21:31 Відповісти
Трудно, але вони мабуть привикші. Ржуть з того
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22.06.2020 01:23 Відповісти
На пеньках грає трембіта, а по вулиці ходять кораблі. Свято лісовирубників справляють гамани, ходять молитись до церкви з сокирами і в кептариках, і їм священик не каже адістерувати, що з Капрпат зробли вуйки адьок і буде повна вім галиба а їх влада буде пазитися.
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22.06.2020 07:06 Відповісти
Знову одна й та сама мантра - не вирубуйте ліси. Ліси, звісно бездумно і по варварськи вирубувати не можно, але такі саме повині були на Закарпатті і за часі Совку і за Чехів і за Мадярів і 500 і тисячу років тому! Тоді теж "вирубували"?
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22.06.2020 09:53 Відповісти
Паводок перетворив на річку закарпатську вулицю - Цензор.НЕТ 9902
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22.06.2020 10:26 Відповісти
 
 