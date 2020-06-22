В Украине упал уровень зарплат, Кабмин рассматривает два сценария развития экономики
Оплата труда украинцев существенно упала из-за экономического кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса и карантином. Когда ждать возвращения на зарплатный уровень 2019 года?
Кабинет Министров сообщил, что рассматривает два сценария развития экономики Украины в ближайшие годы – оптимистический и кризисный. Как каждый из них может повлиять на уровень зарплат в Украине? Об этом говорится в статье 24 канала "Зарплаты в Украине: как изменились в карантин и что будет дальше" Зарплаты в Украине: как изменились за карантин и что будет дальше .
Если быстро остановим COVID-19 – будет повод для оптимизма. Тогда, по прогнозам Кабмина, экономика начнет подниматься с колен уже осенью, и в период 2021-2024 ВВП будет расти примерно на 5,4% ежегодно.
Кризисный сценарий грянет, если накатит вторая волна пандемии и углубится глобальный экономический кризис. В таком случае ВВП Украины в 2021 году упадет где-то на 5-7% и в 2022-2024 будет расти медленно – на уровне 2,5% ежегодно.
Но еще пессимистичнее прогноз относительно будущего экономики Украины дает Международный валютный фонд (МВФ), который предусматривает падение ВВП на целых 8,5% в этом году, а в следующем – рост лишь на 1,1%.
Все эти сценарии весьма условны, поскольку ситуация с коронавирусом в Украине меняется очень динамично. Но надо серьезно считаться с процентами ВВП, поскольку именно от этого зависит будет ли расти или нет реальная заработная плата в Украине.
"Во время глобальных кризисов слабые экономики становятся еще слабее. Зато сильные – сильнее, – сказал в комментарии 24 каналу эксперт Андрей Новак. – К сожалению, Украина имеет слабую экономику, поэтому ее падение может быть одним из самых высоких в мире".
Новак акцентирует внимание на том, что в Украине был введен один из самых жестких режимов карантина, что, конечно, существенно повлияло на экономику.
"Это привело к полной остановке целых отраслей – в частности, транспорта, общественного питания, туризма и других, – добавляет экономист. – Соответственно, в этих сферах предприятия были вынуждены увольнять работников, сокращать зарплаты. В общем, восстановление в Украине докарантинного уровня зарплат будет происходить по мере увеличения доходов предприятий. Это может длиться от трех месяцев до года".
Многие эксперты называют еще менее оптимистичные сроки, потому что падение уровня зарплат было очень существенным.
По данным Госстата, в течение 2019 года средняя зарплата украинцев стабильно росла. И к началу карантина в марте 2020 года она составляла 11 446 гривен в месяц (в марте-2019 было 10 237 гривен). Но уже в апреле средняя зарплата уменьшилась почти на 10% до 10 430 гривен, а за май будет еще ниже.
Пожалуйста, подождите...
да-да.. помним.. те самые "40% роста за 5 лет")) Эти дебилы даже прогнозы не переписали - тупо взяли бАмажки от гончарука)
в марте 2020 немало предприятий отправили работников в отпуск(карантин) - и поэтому прирост дали именно отпускные выплаты.. что и показали данные за апрель, и тем более май.
Показательно, что средняя зп за май 2020 будет ниже чем средняя зп за май 2019)
идиоты! у вас экономика перешла с плюса в минус в ДЕКАБРЕ 2019
Сценарий № 2, - полная ЗЕлёная жо..па.
https://censor.net/comments/locate/3203498/019214df-c3c2-71bc-8274-f68d1930d0a5
Только экономика всего этого праздника не потянет. Как не потянула и при Порохе Хотя мало кто это понял
Верящий зе!избиратель: А все равно!!! Обещал? Пусть теперь выполняет!!!
https://www.facebook.com/nik.nikolaus.10/posts/3196361737091211?__cft__[0]=AZUkoETMeyWNvErys1xlIajCbgIjeumq1oX42633WePwdSgA7TybNxxEmLY64A-Ripu4q9lpaQ30Ck1z0-VlH7mji8MXQU_giEWI9k4fz5G9SofgnkXv2I9SIakQ_Zncbtc&__tn__=%2CO%2CP-R 20 ч. ·
Після 49 місяців поспіль зростання ВВП прийшов клоун нас всіх розважити, і одночасно просрати Україну. От весело, правда!?
1- ужасно;
2- полный писец!
1) Реальний, це коли прилетять іншопланетяни і допоможуть нам.
2) Фантастичний, це розвиток завдяки зекоМанді та діючого кабміну.
Добивай экономику своим тупорылым карантином. Ускоряй своё отстрнение от власти...
Ростов для тебя покажется сказкой... Можешь закончить раньше и быстро, как чаушеску...
И обязательно носи свой намордник... Он тебя спасёт, ага...
Ну і ви ігноруєте факт, що 2014 кацапи віджали крим і частину доМбасу. Україна втратила частину виробництсва. Хоча для пропагандонів це не суттєво.
Ну, ничего, твой новый бзеленый упырь-божок щааас как дагаварится с владимвладимычем ~ в этот раз исправит. Одни только уши в ожерельях кадыровцев о твоём высере здесь останутся безмолвным напоминаением. История ж та ещё ****... ))
Ну дерзайте
Особенно смешно, когда вы свои бредовые фантазии приписываете другим, накидываете в одну кучу теплое с мягким и весело с удовольствием плещетесь в том, что получилось...
И барыга как бы сам рос вармию уже остановил, и волонтеры, добровольцы тут не при чем, и Беня акумы уже на танки не ставил... И Поропшонка уже акумы на строительство керченского моста не продавал... Вы живете в чудестном мире, но только в своем, не имеющем с реальностью ничего общего
Это при условии, что "эпопея" с коронавирусом закончится в сентябре и грамотном экономическом руководстве!
Я думаю: не скоро ...
2 сценарий полная ж@па
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html ТZE inform
Насчёт наркомана зеленского: от какой такой напряги зэзыдэнт целой страны всего за один год уже в 5 или 6 раз пропадает из страны в неизвестном направлении его там каждые два месяца после записи видосиков и прессухи с выпускными красными глазами прокапывают в рехабе изральском что ли ?!
Но она ведь зло неземное, правда? Нам ведь про нее все рассказали на каналах медвечуков и прочих ахметовых Эта старая ведьма и рынок электроэнергии запустила, который работал как часы аж до 19-го года, пока неолигарх дядя Петя не влез туда своими грязными рученками. И, сволочь, Криворожсталь продала за реальные бабки, как только посмела? И газовые контракты впервые подписала без политической составляющей, да еще и международный арбитраж туда посмела вписать, тоже впервые. В общем ****** еще та можно перечислять и перечислять...