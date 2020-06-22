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экономика (3803) заработная плата (2355)

В Украине упал уровень зарплат, Кабмин рассматривает два сценария развития экономики

В Украине упал уровень зарплат, Кабмин рассматривает два сценария развития экономики

Оплата труда украинцев существенно упала из-за экономического кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса и карантином. Когда ждать возвращения на зарплатный уровень 2019 года?

Кабинет Министров сообщил, что рассматривает два сценария развития экономики Украины в ближайшие годы – оптимистический и кризисный. Как каждый из них может повлиять на уровень зарплат в Украине? Об этом говорится в статье 24 канала "Зарплаты в Украине: как изменились в карантин и что будет дальше"  Зарплаты в Украине: как изменились за карантин и что будет дальше .

Если быстро остановим COVID-19 – будет повод для оптимизма. Тогда, по прогнозам Кабмина, экономика начнет подниматься с колен уже осенью, и в период 2021-2024 ВВП будет расти примерно на 5,4% ежегодно.

Кризисный сценарий грянет, если накатит вторая волна пандемии и углубится глобальный экономический кризис. В таком случае ВВП Украины в 2021 году упадет где-то на 5-7% и в 2022-2024 будет расти медленно – на уровне 2,5% ежегодно.

Но еще пессимистичнее прогноз относительно будущего экономики Украины дает Международный валютный фонд (МВФ), который предусматривает падение ВВП на целых 8,5% в этом году, а в следующем – рост лишь на 1,1%.

Все эти сценарии весьма условны, поскольку ситуация с коронавирусом в Украине меняется очень динамично. Но надо серьезно считаться с процентами ВВП, поскольку именно от этого зависит будет ли расти или нет реальная заработная плата в Украине.

"Во время глобальных кризисов слабые экономики становятся еще слабее. Зато сильные – сильнее, – сказал в комментарии 24 каналу эксперт Андрей Новак. – К сожалению, Украина имеет слабую экономику, поэтому ее падение может быть одним из самых высоких в мире".

Новак акцентирует внимание на том, что в Украине был введен один из самых жестких режимов карантина, что, конечно, существенно повлияло на экономику.

"Это привело к полной остановке целых отраслей – в частности, транспорта, общественного питания, туризма и других, – добавляет экономист. – Соответственно, в этих сферах предприятия были вынуждены увольнять работников, сокращать зарплаты. В общем, восстановление в Украине докарантинного уровня зарплат будет происходить по мере увеличения доходов предприятий. Это может длиться от трех месяцев до года".

Многие эксперты называют еще менее оптимистичные сроки, потому что падение уровня зарплат было очень существенным.

По данным Госстата, в течение 2019 года средняя зарплата украинцев стабильно росла. И к началу карантина в марте 2020 года она составляла 11 446 гривен в месяц (в марте-2019 было 10 237 гривен). Но уже в апреле средняя зарплата уменьшилась почти на 10% до 10 430 гривен, а за май будет еще ниже.
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Топ комментарии
+37
да да да. это ковид виноват в экономическом кризисе. не рукожопы зеленые а именно ковид

идиоты! у вас экономика перешла с плюса в минус в ДЕКАБРЕ 2019
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22.06.2020 13:19
+24
Зараз як запрацюють 500 000 нових робочих місць..!
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22.06.2020 13:18
+24
Сценарий №1, - ЗЕлёная жо...па.
Сценарий № 2, - полная ЗЕлёная жо..па.
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22.06.2020 13:20
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Зараз як запрацюють 500 000 нових робочих місць..!
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22.06.2020 13:18 Ответить
ага.. и что-то они "скромно" умалчивают - что уровень зарплат упал с ОСЕНИ 2019 года и весь год "зелоха" остаётся ниже чем при Порохе:..
В Украине упал уровень зарплат, Кабмин рассматривает два сценария развития экономики - Цензор.НЕТ 3061
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22.06.2020 13:22 Ответить
п.с... "по прогнозам Кабмина, экономика начнет подниматься с колен уже осенью, и в период 2021-2024 ВВП будет расти примерно на 5,4% ежегодно."...

да-да.. помним.. те самые "40% роста за 5 лет")) Эти дебилы даже прогнозы не переписали - тупо взяли бАмажки от гончарука)
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22.06.2020 13:24 Ответить
В Украине упал уровень зарплат, Кабмин рассматривает два сценария развития экономики - Цензор.НЕТ 5175
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22.06.2020 13:27 Ответить
".. в марте 2020 года она составляла 11 446 гривен в месяц (в марте-2019 было 10 237 гривен). Но уже в апреле средняя зарплата уменьшилась почти на 10% до 10 430 гривен, а за май будет еще ниже."

в марте 2020 немало предприятий отправили работников в отпуск(карантин) - и поэтому прирост дали именно отпускные выплаты.. что и показали данные за апрель, и тем более май.
Показательно, что средняя зп за май 2020 будет ниже чем средняя зп за май 2019)
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22.06.2020 13:28 Ответить
В Украине упал уровень зарплат, Кабмин рассматривает два сценария развития экономики - Цензор.НЕТ 6365
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22.06.2020 13:35 Ответить
Проснулись только?))) Уже в мае заработали все полляма, только зарплата там не платится. На их 500 000 мест 600 000 безработных(официальных). И вот они сошлись в поле, лопаты друг у друга отбирают, дерутся, морды бьют, а работа стоит. Вот им денег и не платят, а отсюда и статистика идет в минус - все просто.)))
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22.06.2020 19:03 Ответить
Заработают. Но по всей видимости в соседних странах. Нашему бы кабмину выделить деньги на поддержку бизнеса, чтоб рабочие места создавались, чтоб экономика не улетела в пропасть. А они сидят о каких-то там инфраструктурных проектах мечтают.
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22.06.2020 21:52 Ответить
да да да. это ковид виноват в экономическом кризисе. не рукожопы зеленые а именно ковид

идиоты! у вас экономика перешла с плюса в минус в ДЕКАБРЕ 2019
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22.06.2020 13:19 Ответить
В Украине упал уровень зарплат, Кабмин рассматривает два сценария развития экономики - Цензор.НЕТ 1061
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22.06.2020 13:23 Ответить
До этого экономика была в состоянии стагнации, с приходом Гончарука - в минусе, Шмыгаль тот вообще не при делах, он толком-то и работать не начал. Щас все страны потихоньку начнут рынки закрывать - мы что-то делать будем? А нифига, будем как обычно уповать на кредиты МВФ.
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22.06.2020 21:56 Ответить
В Украине упал уровень зарплат, Кабмин рассматривает два сценария развития экономики - Цензор.НЕТ 406
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22.06.2020 13:43 Ответить
Сценарий №1, - ЗЕлёная жо...па.
Сценарий № 2, - полная ЗЕлёная жо..па.
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22.06.2020 13:20 Ответить
Сценарій перший , дуже швидко переходить в сценарій номер 2 . А для зебіків , все роса з неба .
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22.06.2020 14:23 Ответить
Это не роса с неба, а "золотой дождь".))) Каждый украинец уже просто мечтает оросить таким "дождем" не только их кодло, но всю зеленую братию.))) Было при союзе такое себе белое братство, так теперь блин зеленое приобрели на свою голову...)))
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22.06.2020 19:07 Ответить
При Порохе 5 лет средние зарплаты выросли в 2 раза, минимальная в 3 раза, а при Зеле...
https://censor.net/comments/locate/3203498/019214df-c3c2-71bc-8274-f68d1930d0a5
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22.06.2020 13:20 Ответить
Да вы не переживайте так. Скоро и у этих минималка, а вместе с ней и средняя, будут увеличиваться лошадиными темпами.
Только экономика всего этого праздника не потянет. Как не потянула и при Порохе Хотя мало кто это понял
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22.06.2020 13:57 Ответить
ЗЕБИЛЫ - НУ КАК ТАМ - ХУЖЕ НЕ БУДЕТ? - скотиняки вы ))))))
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22.06.2020 13:21 Ответить
"хуже не будет"(с)... Любой дурак знает, что хуже может быть всегда - нету такой ситуации которая не может стать хуже. Любой дурак, кроме украинского избирателя.
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22.06.2020 13:23 Ответить
а ваши не любимые пиндосы как ошиблись - ну с трампом та? - не чего - у нас демократические страны - исправим - а вот у вас на цапии наверное и после смерти не в ад - а в цапию обратно))
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22.06.2020 13:30 Ответить
Иди кацапа... тут вотки не наливают
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22.06.2020 13:56 Ответить
Даже как-то странно, что виновен Ковид, а не попередники.
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22.06.2020 13:21 Ответить
Ковид вовремя нарисовался.
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22.06.2020 14:06 Ответить
Ну, справедливости ради, падение промышленности началось ещё при Гросе и набрало оборота уже при помощи Гончарука. У нас никогда нормальных премьеров-то и не было, сплошные выпускники МАУПа. Карантин то такое, это просто ещё один удар по экономике, но причиной всему неадекватные действия всех наших кабминов, которые вели к индустриальному упадку.
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22.06.2020 21:58 Ответить
Я так понимаю, "развитие экономики"(с) на жаргоне зе!лени это типа "отрицательный рост"(с)? Как у зе!лени может чтото развиваться?
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22.06.2020 13:21 Ответить
Да никак, если они еще и добавляют "покращень"

В Украине упал уровень зарплат, Кабмин рассматривает два сценария развития экономики - Цензор.НЕТ 8994
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22.06.2020 13:25 Ответить
В Украине упал уровень зарплат, Кабмин рассматривает два сценария развития экономики - Цензор.НЕТ 544
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22.06.2020 13:26 Ответить
а шо тут такого скажите???!!! Просто чифра 0.02 поменялася на 15... И так во всем: вроде покращання (0.02 на 15), а потом бац! так этож налоги на зе!избирателя выросли
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22.06.2020 13:34 Ответить
"отрицательный рост" фу, какой Вы зльой ну какая разница рост положительный или рост отрицательный
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22.06.2020 13:28 Ответить
главное: крепко верить, что все будет хорошо
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22.06.2020 13:35 Ответить
весь 2019 год экономика, как наследие Порошенко и Гройсмана, РОСЛА на 4,7 в год, после пришедшей к власти зелёной кодле, начала обрушаться - ни про какие короновирусы и слышно не было
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22.06.2020 13:21 Ответить
Вертайте скоріше Гончарука! Він 40% зростання гарантував!
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22.06.2020 13:21 Ответить
Критичный порохобот: Скуда возьмется покращання на 40%???
Верящий зе!избиратель: А все равно!!! Обещал? Пусть теперь выполняет!!!
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22.06.2020 13:37 Ответить
В Украине упал уровень зарплат, Кабмин рассматривает два сценария развития экономики - Цензор.НЕТ 9391
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22.06.2020 13:21 Ответить
Когда ждать возвращения на зарплатный уровень 2019 года? Япадсталом.
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22.06.2020 13:21 Ответить
ой, а что это у нас в 2019 году случилось? А, точно, победа на выборах самого честного и простого парня их народа...
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22.06.2020 13:28 Ответить
Нарид радостно сделал когото дважды и сделал бы еще много-много раз. Но только сейчас он (нарид) начинает раздупляться кто был этот КТОТО И это еще не конец
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22.06.2020 13:31 Ответить
Вже кілька місяців зелебобіки шукають винуватих у своєму виборі. І як ви думаєте хто? Правильно - барига Порошенко.
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22.06.2020 13:36 Ответить
Мне на днях мой дядя говорит (но говорит с вопросительными интонациями, неуверенно): Это наверно Порошенко Зе!ле палки в колёса вставляет и шкодит
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22.06.2020 13:38 Ответить
Тобто дядя щось здогадується, але не розуміє про що. Але нічого йому не кажіть - коли настане час дайте йому прохи хліба.
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22.06.2020 13:48 Ответить
Я сказал ему что Порошенко непричем у зе!ли все рычаги. Дядя на заводе Фирташа работает, это так, для понимания. Но в этот раз он говорил с вопросительными интонациями и неуверенно, типа: что же это делается, куда все летит? Это вселяет слабую-слабую надежду))
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22.06.2020 13:53 Ответить
Я майже на 100% переконаний що Ваш дядя на наступних виборах проголосує за Медведчука чи Бойка.
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22.06.2020 14:07 Ответить
Осенью Осенью будут минималку поднимать. Обещали более чем на 500 грн. Так что пусть все открывают карманы и готовятся платить ЕСВ Да собственно там много чего к минималке привязано, вроде
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22.06.2020 13:59 Ответить
Просто нужно больше полиции ,чтоб подавлять голодные бунты,тогда всё будет в порядке.
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22.06.2020 13:22 Ответить
Полиции с танками, рсзо и огнеметами. Чтобы охранять зе!лю от благодарного и любящего нарида
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22.06.2020 13:25 Ответить
Деньги на содержание аваковских парней можно взять у пенсионеров,они слабые и старые, и ничего не смогут поделать против молодых крепких полицейских,ещё у учителей можно и врачей отобрать средства для проживания.Главное,чтоб полиция была довольна,тогда власть будет в безопасности.
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22.06.2020 13:32 Ответить
Проверено рашкой. Главное побольше прикормленых замазанных поуши в беззакониях волкодавов, и нарида можно уже не бояцца. Нарид свое дело сделал - выбрал мошенников и дал им легитимность. Теперь нарид может отдыхать и ни о чем больше не беспокоится. Все остальное сделают за него другие.
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22.06.2020 13:41 Ответить
А ще терміново посадити Порошенка за томос, *********** та інші державні зради.
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22.06.2020 13:27 Ответить
В Украине упал уровень зарплат, Кабмин рассматривает два сценария развития экономики - Цензор.НЕТ 1288
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22.06.2020 13:22 Ответить
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Після 49 місяців поспіль зростання ВВП прийшов клоун нас всіх розважити, і одночасно просрати Україну. От весело, правда!?
В Украине упал уровень зарплат, Кабмин рассматривает два сценария развития экономики - Цензор.НЕТ 9186
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22.06.2020 13:22 Ответить
Очень весело. Интересно зе!избиратели всё еще ржут с 95к или уже плююцца в экраны?
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22.06.2020 13:42 Ответить
Два сценария:
1- ужасно;
2- полный писец!
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22.06.2020 13:23 Ответить
Йес. Это единственно возможные сценарии "экономического развития" от зе!ли и Ко.
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22.06.2020 13:29 Ответить
"К правительству лететь - гравицаппу надо иметь! Правительство на другой планете живёт… родной."
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22.06.2020 13:24 Ответить
В Украине упал уровень зарплат, Кабмин рассматривает два сценария развития экономики - Цензор.НЕТ 2410
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22.06.2020 13:28 Ответить
Э два сценаріі розвитку економіки:
1) Реальний, це коли прилетять іншопланетяни і допоможуть нам.
2) Фантастичний, це розвиток завдяки зекоМанді та діючого кабміну.
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22.06.2020 13:26 Ответить
А пока так

В Украине упал уровень зарплат, Кабмин рассматривает два сценария развития экономики - Цензор.НЕТ 582
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22.06.2020 13:29 Ответить
а якщо олігофрени оберуть Зелупу ще й на другий термін - то до 2029-го...
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22.06.2020 13:32 Ответить
Я уже и не знаю чего от этого населения ждать... Рекламму нацкорпуса видели, текст на белом фоне: Національний корпус. Осьо наша партія і іншої нам не треба?
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22.06.2020 13:47 Ответить
Я и без всякого МВФ могу сказать, что Украина не выйдет из этой попы... никогда. Если за ум не возьмется.
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22.06.2020 13:44 Ответить
Молодец Зеленский!
Добивай экономику своим тупорылым карантином. Ускоряй своё отстрнение от власти...
Ростов для тебя покажется сказкой... Можешь закончить раньше и быстро, как чаушеску...
И обязательно носи свой намордник... Он тебя спасёт, ага...
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22.06.2020 13:26 Ответить
Хароша штука - коронавірус, ним можна прикрити дебілізм у тих ситуаціях, коли посилання на мишей не працює.
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22.06.2020 13:27 Ответить
миші вже і до зарплат дібрались...
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22.06.2020 13:30 Ответить
Коли економіка почала падати, "коронавірус" ще сидів тишком- нишком десь в КитаїВ Украине упал уровень зарплат, Кабмин рассматривает два сценария развития экономики - Цензор.НЕТ 2935
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22.06.2020 13:32 Ответить
Какая брехня. Кто вам эти графики выдает?? Украина при Порошенко не вернула уровень ВВП 13-го года. Смотрите значения в баксах, а не в гривнях
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22.06.2020 14:16 Ответить
Ой, то ми при овочу процвітали? Це саме тому на єдиному казначейському рахунку в 2013 році залишилось 108 тис. гривень?
Ну і ви ігноруєте факт, що 2014 кацапи віджали крим і частину доМбасу. Україна втратила частину виробництсва. Хоча для пропагандонів це не суттєво.
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22.06.2020 14:36 Ответить
А вы не путайте теплое с мягким, рисуйте правильные и честные графики ивсе будет ок
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22.06.2020 19:28 Ответить
Ок, упоротый свидетель вкусного савецкава пломбира, калбасы по 2.20 и бакса по 8, сам смотри на уровень звр при твоём божке людоеде-овоще (которую он сам же и украл, убегая) и на сумму, которую по себе оставил ненавистный тебе «барыга», не позволивший Кантемировской девизии ещё в том же 14 году твои останки вперемежку с твоей семьей на свои траки намотать. На надо было бы, похоже. Надо было бы...
Ну, ничего, твой новый бзеленый упырь-божок щааас как дагаварится с владимвладимычем ~ в этот раз исправит. Одни только уши в ожерельях кадыровцев о твоём высере здесь останутся безмолвным напоминаением. История ж та ещё ****... ))
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22.06.2020 15:02 Ответить
А у вас порошонка головного мозга? Готовы врать что угодно, чтоб выслужиться?
Ну дерзайте

Особенно смешно, когда вы свои бредовые фантазии приписываете другим, накидываете в одну кучу теплое с мягким и весело с удовольствием плещетесь в том, что получилось...
И барыга как бы сам рос вармию уже остановил, и волонтеры, добровольцы тут не при чем, и Беня акумы уже на танки не ставил... И Поропшонка уже акумы на строительство керченского моста не продавал... Вы живете в чудестном мире, но только в своем, не имеющем с реальностью ничего общего
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22.06.2020 19:35 Ответить
Вот что бывает, если думать жопой, о том, что хуже не будет. Во время кризиса и войны, отдать руль в руки дилетанта юмориста, с надеждой то он затроллит врага до смерти? Бараны ну!
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22.06.2020 13:33 Ответить
Вы преуменьшаете его « таланты». чесс слово. Или вы веруете в то, что в бюджете были деньги и июли запланированные поступления, а потом вдруг раз и все исчезло? На состояние бенямойского и его петрушки в кресле зызыдэента взгляните. У Зеленского ж трагедия настоящая ~ бабло им с игрвалерьичем поперло, а тратить некогда...
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22.06.2020 14:56 Ответить
А тепер головне: коли останні упоротий зебіл своїми баньками побачить лютий песець, до якого він приклався персонально, головне не випустити Бубочку з країни в ростови, він повинен вигрібти по повній - і ніякі психіатріичні справки не повинні цьому завадити.
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22.06.2020 13:34 Ответить
Що цікаво, середня заробітна плата, при всьому цьому, росте. Навіть Свинорчуки, будучи під слідством, отримують контрактні девіденти від Оборонпрому, а скільки таких свиней у корита, важко навіть уявити, поки це кодло не піде на смалець, майбутнього у нас не буде....
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22.06.2020 13:37 Ответить
у вас уже бвли идеи про новые лицца, теперь про свинарчуков, какие ещё идеи? и кто отвечать будет за результаты ваших идей
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22.06.2020 13:41 Ответить
Средняя растет потому что обнищание зе!билов смешали с обогащением Коломойского и Ахметова и разделили на 30 млн.
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22.06.2020 13:50 Ответить
Всемирный банк спрогнозировал, что экономика Украины уровня 2019г. достигнет не раньше 2026г.
Это при условии, что "эпопея" с коронавирусом закончится в сентябре и грамотном экономическом руководстве!
Я думаю: не скоро ...
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22.06.2020 13:38 Ответить
Хорошо хоть прогноз не может дать, сколько ещё Украине вообще отпущено существовать. А то мне лично уже тревожно: зэ-гаденыш с путиным ведь обо всем договорился...
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22.06.2020 14:53 Ответить
а у зебиков все выросло, цены с платежками упали, и вообще эпоха бохатства началась или не
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22.06.2020 13:39 Ответить
В Украине упал уровень зарплат, Кабмин рассматривает два сценария развития экономики - Цензор.НЕТ 8311
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22.06.2020 13:40 Ответить
В Украине упал уровень зарплат, Кабмин рассматривает два сценария развития экономики - Цензор.НЕТ 1974
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22.06.2020 13:40 Ответить
епоха пів вареника нарешті закінчується

В Україні впав рівень зарплат, Кабмін розглядає два сценарії розвитку економіки - Цензор.НЕТ 7599
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22.06.2020 13:47 Ответить
1 сценарий ж@па
2 сценарий полная ж@па
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22.06.2020 13:48 Ответить
Олена Подгорна: "https://spektrnews.in.ua/news/referat-na-temu---elena-podgornaya/99069#gsc.tab=0 Садитесь поудобнее я вам долгосрочный этап программы нового Зеленского правительства принесла. Это надолго... " - тому даю лише ссиль. З графіками. І висновками: "Вот такая у нас беда с программами, правительствами и новыми в них лицами. Обещают, вроде, старых опытных подвезти. Типа крепких хозяйственников. Б\у. Вот думаю - не из Ростова ли выпишут?"
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22.06.2020 13:59 Ответить
"Аби не Порох. Гiрше не буде" (С)
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22.06.2020 14:04 Ответить
А у нас уже тенденция такая, но все время получается все хуже и хуже. Это как специально кто-то хочет доказать, что хуже всегда может быть в нашей стране, а вот лучше... Ну лучше бывает, только некоторым и в очень ограниченном количестве.)))
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22.06.2020 19:13 Ответить
По состоянию на 18.06.2020 г. невыполнение государственного бюджета по доходам (соответственно: Дефицит платежного баланса) составил 89 548, 7 млн. гривен. Дефицит платежного баланса за первое полугодие будет в пределах 180-200 млрд. гривен. И что делает власть в этой ситуации? Правильно ! Принимает голосами «Слуг народа» законопроект №2386, который фактически перекладывает долги энергогенерерующих компаний на государственный бюджет, в том числе и долги возникшие за поставки электроэнергии в ОРДЛО.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html ТZE inform
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22.06.2020 14:09 Ответить
Вот, вот : бабушЬка бэня кушать хочет. Для того наркоторчка-петрушку с помощью авакова на трон и усадили.
Насчёт наркомана зеленского: от какой такой напряги зэзыдэнт целой страны всего за один год уже в 5 или 6 раз пропадает из страны в неизвестном направлении его там каждые два месяца после записи видосиков и прессухи с выпускными красными глазами прокапывают в рехабе изральском что ли ?!
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22.06.2020 14:51 Ответить
А чего вы ждете? У нас слабая экспортноориентированная экономика. Где-то в штатах легкий бриз подует, а мы уже легкие выкашливаем. Ведь никому не понравилась программа Тимошенко? А там прописаны конкретные шаги к стабильной экономике.
Но она ведь зло неземное, правда? Нам ведь про нее все рассказали на каналах медвечуков и прочих ахметовых Эта старая ведьма и рынок электроэнергии запустила, который работал как часы аж до 19-го года, пока неолигарх дядя Петя не влез туда своими грязными рученками. И, сволочь, Криворожсталь продала за реальные бабки, как только посмела? И газовые контракты впервые подписала без политической составляющей, да еще и международный арбитраж туда посмела вписать, тоже впервые. В общем ****** еще та можно перечислять и перечислять...
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22.06.2020 14:10 Ответить
Ой дурааак....
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22.06.2020 14:17 Ответить
нє, воно 73/43%зебіл. А розбиратися в сортах зебілізму (сволота воно, чи *******, чи самодроч, чи юдькобот, тощо) - то вже справа більш вузьких спеціалістів.
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22.06.2020 14:36 Ответить
Куда Зеленский за 9 месяцев подевал 500 млрд бюджетных грн, кабмин не хочет обществу объяснить???
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22.06.2020 14:47 Ответить
українці надовго запам'ятають епоху Зе)
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22.06.2020 15:42 Ответить
Давно уже говорилось, что эта пандемия спасение для ЗЕбилов и они приложат все силы чтоб растянуть ее до конца каденции Вовочки. А что мешает циферками баловаться в отчетах? Захотели ужесточить - циферки повысили, кто проверять будет? Захотят и по домам загонят, с автоматами наперевес. Не верите? Так поверите, когда пандемия "бушевать" по всем каналам будет в телевизоре. А кризис, так то уже последствия.)))
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22.06.2020 19:11 Ответить
В смысле "рассматривает два сценария"? Ребята, вы там должны составлять план спасения экономики, а не прогнозы, вы чё? У нас 3 месяца кабмин без программы работает, какие уж тут оптимистичные сценарии? Работать надо, сценаристы...
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22.06.2020 21:45 Ответить
 
 