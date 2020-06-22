В Україні впав рівень зарплат, Кабмін розглядає два сценарії розвитку економіки

Оплата праці українців істотно впала через економічну кризу, спровоковану пандемією коронавірусу і карантином. Коли чекати повернення на зарплатний рівень 2019 року?

Кабінет Міністрів повідомив, що розглядає два сценарії розвитку економіки України в найближчі роки - оптимістичний і кризовий. Як кожен з них може вплинути на рівень зарплат в Україні? Про це йдеться в статті 24 каналу "Зарплати в Україні: як змінилися в карантин і що буде далі"

Якщо швидко зупинимо COVID-19 – буде привід для оптимізму. Тоді, за прогнозами Кабміну, економіка почне підніматися з колін уже восени, і в період 2021-2024 ВВП зростатиме приблизно на 5,4% щороку.

Кризовий сценарій вдарить, якщо накотить друга хвиля пандемії і поглибиться глобальна економічна криза. В такому випадку ВВП України в 2021 році впаде десь на 5-7% і в 2022-2024 зростатиме повільно - на рівні 2,5% щорічно.

Але ще песимістичніший прогноз щодо майбутнього економіки України дає Міжнародний валютний фонд (МВФ), який передбачає падіння ВВП на цілих 8,5% в цьому році, а в наступному - зростання лише на 1,1%.

Всі ці сценарії досить умовні, бо ситуація з коронавірусом в Україні змінюється дуже динамічно. Але ми маємо серйозно зважати на відсотки ВВП, бо саме від цього залежить зростатиме чи ні реальна заробітня плата в Україні.

"Під час глобальних криз слабкі економіки стають значно слабшими. Зате сильні - сильніше, - сказав в коментарі 24 каналу експерт Андрій Новак. - На жаль, Україна має слабку економіку, тому її падіння може бути одним з найвищих у світі".

Новак акцентує увагу на тому, що в Україні був введений один з найжорсткіших режимів карантину, що, звичайно, істотно вплинуло на економіку.

"Це призвело до повної зупинки цілих галузей економіки – зокрема, транспорту, громадського харчування, туризму... Відповідно, у цих сферах підприємства були змушені звільняти працівників, скорочувати зарплати. Загалом, відновлення в Україні докарантинного рівня зарплат відбуватиметься по мірі збільшення доходів підприємств. Це може тривати від трьох місяців до року".

Багато експертів називають ще менш оптимістичні терміни, тому що падіння рівня зарплат було дуже істотним.

За даними Держстату, протягом 2019 року середня зарплата українців стабільно росла. І до початку карантину в березні 2020 року вона становила 11 446 гривень на місяць (в березні-2019 було 10 237 гривень). Але вже в квітні середня зарплата зменшилася майже на 10% до 10 430 гривень, а за травень буде ще нижче.