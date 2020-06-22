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економіка (913) зарплата (2212)

В Україні впав рівень зарплат, Кабмін розглядає два сценарії розвитку економіки

В Україні впав рівень зарплат, Кабмін розглядає два сценарії розвитку економіки

Оплата праці українців істотно впала через економічну кризу, спровоковану пандемією коронавірусу і карантином. Коли чекати повернення на зарплатний рівень 2019 року?

Кабінет Міністрів повідомив, що розглядає два сценарії розвитку економіки України в найближчі роки - оптимістичний і кризовий. Як кожен з них може вплинути на рівень зарплат в Україні? Про це йдеться в статті 24 каналу "Зарплати в Україні: як змінилися в карантин і що буде далі"

Якщо швидко зупинимо COVID-19 – буде привід для оптимізму. Тоді, за прогнозами Кабміну, економіка почне підніматися з колін уже восени, і в період 2021-2024 ВВП зростатиме приблизно на 5,4% щороку.

Кризовий сценарій вдарить, якщо накотить друга хвиля пандемії і поглибиться глобальна економічна криза. В такому випадку ВВП України в 2021 році впаде десь на 5-7% і в 2022-2024 зростатиме повільно - на рівні 2,5% щорічно.

Але ще песимістичніший прогноз щодо майбутнього економіки України дає Міжнародний валютний фонд (МВФ), який передбачає падіння ВВП на цілих 8,5% в цьому році, а в наступному - зростання лише на 1,1%.

Всі ці сценарії досить умовні, бо ситуація з коронавірусом в Україні змінюється дуже динамічно. Але ми маємо серйозно зважати на відсотки ВВП, бо саме від цього залежить зростатиме чи ні реальна заробітня плата в Україні.

"Під час глобальних криз слабкі економіки стають значно слабшими. Зате сильні - сильніше, - сказав в коментарі 24 каналу експерт Андрій Новак. - На жаль, Україна має слабку економіку, тому її падіння може бути одним з найвищих у світі".

Новак акцентує увагу на тому, що в Україні був введений один з найжорсткіших режимів карантину, що, звичайно, істотно вплинуло на економіку.

"Це призвело до повної зупинки цілих галузей економіки – зокрема, транспорту, громадського харчування, туризму... Відповідно, у цих сферах підприємства були змушені звільняти працівників, скорочувати зарплати. Загалом, відновлення в Україні докарантинного рівня зарплат відбуватиметься по мірі збільшення доходів підприємств. Це може тривати від трьох місяців до року".

Багато експертів називають ще менш оптимістичні терміни, тому що падіння рівня зарплат було дуже істотним.

За даними Держстату, протягом 2019 року середня зарплата українців стабільно росла. І до початку карантину в березні 2020 року вона становила 11 446 гривень на місяць (в березні-2019 було 10 237 гривень). Але вже в квітні середня зарплата зменшилася майже на 10% до 10 430 гривень, а за травень буде ще нижче.

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Топ коментарі
+37
да да да. это ковид виноват в экономическом кризисе. не рукожопы зеленые а именно ковид

идиоты! у вас экономика перешла с плюса в минус в ДЕКАБРЕ 2019
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22.06.2020 13:19
+24
Зараз як запрацюють 500 000 нових робочих місць..!
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22.06.2020 13:18
+24
Сценарий №1, - ЗЕлёная жо...па.
Сценарий № 2, - полная ЗЕлёная жо..па.
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22.06.2020 13:20
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Зараз як запрацюють 500 000 нових робочих місць..!
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22.06.2020 13:18 Відповісти
ага.. и что-то они "скромно" умалчивают - что уровень зарплат упал с ОСЕНИ 2019 года и весь год "зелоха" остаётся ниже чем при Порохе:..
В Украине упал уровень зарплат, Кабмин рассматривает два сценария развития экономики - Цензор.НЕТ 3061
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22.06.2020 13:22 Відповісти
п.с... "по прогнозам Кабмина, экономика начнет подниматься с колен уже осенью, и в период 2021-2024 ВВП будет расти примерно на 5,4% ежегодно."...

да-да.. помним.. те самые "40% роста за 5 лет")) Эти дебилы даже прогнозы не переписали - тупо взяли бАмажки от гончарука)
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22.06.2020 13:24 Відповісти
В Украине упал уровень зарплат, Кабмин рассматривает два сценария развития экономики - Цензор.НЕТ 5175
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22.06.2020 13:27 Відповісти
".. в марте 2020 года она составляла 11 446 гривен в месяц (в марте-2019 было 10 237 гривен). Но уже в апреле средняя зарплата уменьшилась почти на 10% до 10 430 гривен, а за май будет еще ниже."

в марте 2020 немало предприятий отправили работников в отпуск(карантин) - и поэтому прирост дали именно отпускные выплаты.. что и показали данные за апрель, и тем более май.
Показательно, что средняя зп за май 2020 будет ниже чем средняя зп за май 2019)
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22.06.2020 13:28 Відповісти
В Украине упал уровень зарплат, Кабмин рассматривает два сценария развития экономики - Цензор.НЕТ 6365
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22.06.2020 13:35 Відповісти
Проснулись только?))) Уже в мае заработали все полляма, только зарплата там не платится. На их 500 000 мест 600 000 безработных(официальных). И вот они сошлись в поле, лопаты друг у друга отбирают, дерутся, морды бьют, а работа стоит. Вот им денег и не платят, а отсюда и статистика идет в минус - все просто.)))
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22.06.2020 19:03 Відповісти
Заработают. Но по всей видимости в соседних странах. Нашему бы кабмину выделить деньги на поддержку бизнеса, чтоб рабочие места создавались, чтоб экономика не улетела в пропасть. А они сидят о каких-то там инфраструктурных проектах мечтают.
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22.06.2020 21:52 Відповісти
да да да. это ковид виноват в экономическом кризисе. не рукожопы зеленые а именно ковид

идиоты! у вас экономика перешла с плюса в минус в ДЕКАБРЕ 2019
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22.06.2020 13:19 Відповісти
В Украине упал уровень зарплат, Кабмин рассматривает два сценария развития экономики - Цензор.НЕТ 1061
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22.06.2020 13:23 Відповісти
До этого экономика была в состоянии стагнации, с приходом Гончарука - в минусе, Шмыгаль тот вообще не при делах, он толком-то и работать не начал. Щас все страны потихоньку начнут рынки закрывать - мы что-то делать будем? А нифига, будем как обычно уповать на кредиты МВФ.
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22.06.2020 21:56 Відповісти
В Украине упал уровень зарплат, Кабмин рассматривает два сценария развития экономики - Цензор.НЕТ 406
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22.06.2020 13:43 Відповісти
Сценарий №1, - ЗЕлёная жо...па.
Сценарий № 2, - полная ЗЕлёная жо..па.
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22.06.2020 13:20 Відповісти
Сценарій перший , дуже швидко переходить в сценарій номер 2 . А для зебіків , все роса з неба .
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22.06.2020 14:23 Відповісти
Это не роса с неба, а "золотой дождь".))) Каждый украинец уже просто мечтает оросить таким "дождем" не только их кодло, но всю зеленую братию.))) Было при союзе такое себе белое братство, так теперь блин зеленое приобрели на свою голову...)))
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22.06.2020 19:07 Відповісти
При Порохе 5 лет средние зарплаты выросли в 2 раза, минимальная в 3 раза, а при Зеле...
https://censor.net/comments/locate/3203498/019214df-c3c2-71bc-8274-f68d1930d0a5
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22.06.2020 13:20 Відповісти
Да вы не переживайте так. Скоро и у этих минималка, а вместе с ней и средняя, будут увеличиваться лошадиными темпами.
Только экономика всего этого праздника не потянет. Как не потянула и при Порохе Хотя мало кто это понял
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22.06.2020 13:57 Відповісти
ЗЕБИЛЫ - НУ КАК ТАМ - ХУЖЕ НЕ БУДЕТ? - скотиняки вы ))))))
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22.06.2020 13:21 Відповісти
"хуже не будет"(с)... Любой дурак знает, что хуже может быть всегда - нету такой ситуации которая не может стать хуже. Любой дурак, кроме украинского избирателя.
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22.06.2020 13:23 Відповісти
а ваши не любимые пиндосы как ошиблись - ну с трампом та? - не чего - у нас демократические страны - исправим - а вот у вас на цапии наверное и после смерти не в ад - а в цапию обратно))
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22.06.2020 13:30 Відповісти
Иди кацапа... тут вотки не наливают
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22.06.2020 13:56 Відповісти
Даже как-то странно, что виновен Ковид, а не попередники.
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22.06.2020 13:21 Відповісти
Ковид вовремя нарисовался.
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22.06.2020 14:06 Відповісти
Ну, справедливости ради, падение промышленности началось ещё при Гросе и набрало оборота уже при помощи Гончарука. У нас никогда нормальных премьеров-то и не было, сплошные выпускники МАУПа. Карантин то такое, это просто ещё один удар по экономике, но причиной всему неадекватные действия всех наших кабминов, которые вели к индустриальному упадку.
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22.06.2020 21:58 Відповісти
Я так понимаю, "развитие экономики"(с) на жаргоне зе!лени это типа "отрицательный рост"(с)? Как у зе!лени может чтото развиваться?
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22.06.2020 13:21 Відповісти
Да никак, если они еще и добавляют "покращень"

В Украине упал уровень зарплат, Кабмин рассматривает два сценария развития экономики - Цензор.НЕТ 8994
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22.06.2020 13:25 Відповісти
В Украине упал уровень зарплат, Кабмин рассматривает два сценария развития экономики - Цензор.НЕТ 544
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22.06.2020 13:26 Відповісти
а шо тут такого скажите???!!! Просто чифра 0.02 поменялася на 15... И так во всем: вроде покращання (0.02 на 15), а потом бац! так этож налоги на зе!избирателя выросли
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22.06.2020 13:34 Відповісти
"отрицательный рост" фу, какой Вы зльой ну какая разница рост положительный или рост отрицательный
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22.06.2020 13:28 Відповісти
главное: крепко верить, что все будет хорошо
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22.06.2020 13:35 Відповісти
весь 2019 год экономика, как наследие Порошенко и Гройсмана, РОСЛА на 4,7 в год, после пришедшей к власти зелёной кодле, начала обрушаться - ни про какие короновирусы и слышно не было
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22.06.2020 13:21 Відповісти
Вертайте скоріше Гончарука! Він 40% зростання гарантував!
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22.06.2020 13:21 Відповісти
Критичный порохобот: Скуда возьмется покращання на 40%???
Верящий зе!избиратель: А все равно!!! Обещал? Пусть теперь выполняет!!!
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22.06.2020 13:37 Відповісти
В Украине упал уровень зарплат, Кабмин рассматривает два сценария развития экономики - Цензор.НЕТ 9391
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22.06.2020 13:21 Відповісти
Когда ждать возвращения на зарплатный уровень 2019 года? Япадсталом.
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22.06.2020 13:21 Відповісти
ой, а что это у нас в 2019 году случилось? А, точно, победа на выборах самого честного и простого парня их народа...
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22.06.2020 13:28 Відповісти
Нарид радостно сделал когото дважды и сделал бы еще много-много раз. Но только сейчас он (нарид) начинает раздупляться кто был этот КТОТО И это еще не конец
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22.06.2020 13:31 Відповісти
Вже кілька місяців зелебобіки шукають винуватих у своєму виборі. І як ви думаєте хто? Правильно - барига Порошенко.
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22.06.2020 13:36 Відповісти
Мне на днях мой дядя говорит (но говорит с вопросительными интонациями, неуверенно): Это наверно Порошенко Зе!ле палки в колёса вставляет и шкодит
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22.06.2020 13:38 Відповісти
Тобто дядя щось здогадується, але не розуміє про що. Але нічого йому не кажіть - коли настане час дайте йому прохи хліба.
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22.06.2020 13:48 Відповісти
Я сказал ему что Порошенко непричем у зе!ли все рычаги. Дядя на заводе Фирташа работает, это так, для понимания. Но в этот раз он говорил с вопросительными интонациями и неуверенно, типа: что же это делается, куда все летит? Это вселяет слабую-слабую надежду))
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22.06.2020 13:53 Відповісти
Я майже на 100% переконаний що Ваш дядя на наступних виборах проголосує за Медведчука чи Бойка.
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22.06.2020 14:07 Відповісти
Осенью Осенью будут минималку поднимать. Обещали более чем на 500 грн. Так что пусть все открывают карманы и готовятся платить ЕСВ Да собственно там много чего к минималке привязано, вроде
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22.06.2020 13:59 Відповісти
Просто нужно больше полиции ,чтоб подавлять голодные бунты,тогда всё будет в порядке.
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22.06.2020 13:22 Відповісти
Полиции с танками, рсзо и огнеметами. Чтобы охранять зе!лю от благодарного и любящего нарида
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22.06.2020 13:25 Відповісти
Деньги на содержание аваковских парней можно взять у пенсионеров,они слабые и старые, и ничего не смогут поделать против молодых крепких полицейских,ещё у учителей можно и врачей отобрать средства для проживания.Главное,чтоб полиция была довольна,тогда власть будет в безопасности.
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22.06.2020 13:32 Відповісти
Проверено рашкой. Главное побольше прикормленых замазанных поуши в беззакониях волкодавов, и нарида можно уже не бояцца. Нарид свое дело сделал - выбрал мошенников и дал им легитимность. Теперь нарид может отдыхать и ни о чем больше не беспокоится. Все остальное сделают за него другие.
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22.06.2020 13:41 Відповісти
А ще терміново посадити Порошенка за томос, *********** та інші державні зради.
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22.06.2020 13:27 Відповісти
В Украине упал уровень зарплат, Кабмин рассматривает два сценария развития экономики - Цензор.НЕТ 1288
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22.06.2020 13:22 Відповісти
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Після 49 місяців поспіль зростання ВВП прийшов клоун нас всіх розважити, і одночасно просрати Україну. От весело, правда!?
В Украине упал уровень зарплат, Кабмин рассматривает два сценария развития экономики - Цензор.НЕТ 9186
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22.06.2020 13:22 Відповісти
Очень весело. Интересно зе!избиратели всё еще ржут с 95к или уже плююцца в экраны?
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22.06.2020 13:42 Відповісти
Два сценария:
1- ужасно;
2- полный писец!
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22.06.2020 13:23 Відповісти
Йес. Это единственно возможные сценарии "экономического развития" от зе!ли и Ко.
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22.06.2020 13:29 Відповісти
"К правительству лететь - гравицаппу надо иметь! Правительство на другой планете живёт… родной."
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22.06.2020 13:24 Відповісти
В Украине упал уровень зарплат, Кабмин рассматривает два сценария развития экономики - Цензор.НЕТ 2410
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22.06.2020 13:28 Відповісти
Э два сценаріі розвитку економіки:
1) Реальний, це коли прилетять іншопланетяни і допоможуть нам.
2) Фантастичний, це розвиток завдяки зекоМанді та діючого кабміну.
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22.06.2020 13:26 Відповісти
А пока так

В Украине упал уровень зарплат, Кабмин рассматривает два сценария развития экономики - Цензор.НЕТ 582
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22.06.2020 13:29 Відповісти
а якщо олігофрени оберуть Зелупу ще й на другий термін - то до 2029-го...
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22.06.2020 13:32 Відповісти
Я уже и не знаю чего от этого населения ждать... Рекламму нацкорпуса видели, текст на белом фоне: Національний корпус. Осьо наша партія і іншої нам не треба?
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22.06.2020 13:47 Відповісти
Я и без всякого МВФ могу сказать, что Украина не выйдет из этой попы... никогда. Если за ум не возьмется.
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22.06.2020 13:44 Відповісти
Молодец Зеленский!
Добивай экономику своим тупорылым карантином. Ускоряй своё отстрнение от власти...
Ростов для тебя покажется сказкой... Можешь закончить раньше и быстро, как чаушеску...
И обязательно носи свой намордник... Он тебя спасёт, ага...
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22.06.2020 13:26 Відповісти
Хароша штука - коронавірус, ним можна прикрити дебілізм у тих ситуаціях, коли посилання на мишей не працює.
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22.06.2020 13:27 Відповісти
миші вже і до зарплат дібрались...
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22.06.2020 13:30 Відповісти
Коли економіка почала падати, "коронавірус" ще сидів тишком- нишком десь в КитаїВ Украине упал уровень зарплат, Кабмин рассматривает два сценария развития экономики - Цензор.НЕТ 2935
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22.06.2020 13:32 Відповісти
Какая брехня. Кто вам эти графики выдает?? Украина при Порошенко не вернула уровень ВВП 13-го года. Смотрите значения в баксах, а не в гривнях
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22.06.2020 14:16 Відповісти
Ой, то ми при овочу процвітали? Це саме тому на єдиному казначейському рахунку в 2013 році залишилось 108 тис. гривень?
Ну і ви ігноруєте факт, що 2014 кацапи віджали крим і частину доМбасу. Україна втратила частину виробництсва. Хоча для пропагандонів це не суттєво.
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22.06.2020 14:36 Відповісти
А вы не путайте теплое с мягким, рисуйте правильные и честные графики ивсе будет ок
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22.06.2020 19:28 Відповісти
Ок, упоротый свидетель вкусного савецкава пломбира, калбасы по 2.20 и бакса по 8, сам смотри на уровень звр при твоём божке людоеде-овоще (которую он сам же и украл, убегая) и на сумму, которую по себе оставил ненавистный тебе «барыга», не позволивший Кантемировской девизии ещё в том же 14 году твои останки вперемежку с твоей семьей на свои траки намотать. На надо было бы, похоже. Надо было бы...
Ну, ничего, твой новый бзеленый упырь-божок щааас как дагаварится с владимвладимычем ~ в этот раз исправит. Одни только уши в ожерельях кадыровцев о твоём высере здесь останутся безмолвным напоминаением. История ж та ещё ****... ))
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22.06.2020 15:02 Відповісти
А у вас порошонка головного мозга? Готовы врать что угодно, чтоб выслужиться?
Ну дерзайте

Особенно смешно, когда вы свои бредовые фантазии приписываете другим, накидываете в одну кучу теплое с мягким и весело с удовольствием плещетесь в том, что получилось...
И барыга как бы сам рос вармию уже остановил, и волонтеры, добровольцы тут не при чем, и Беня акумы уже на танки не ставил... И Поропшонка уже акумы на строительство керченского моста не продавал... Вы живете в чудестном мире, но только в своем, не имеющем с реальностью ничего общего
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22.06.2020 19:35 Відповісти
Вот что бывает, если думать жопой, о том, что хуже не будет. Во время кризиса и войны, отдать руль в руки дилетанта юмориста, с надеждой то он затроллит врага до смерти? Бараны ну!
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22.06.2020 13:33 Відповісти
Вы преуменьшаете его « таланты». чесс слово. Или вы веруете в то, что в бюджете были деньги и июли запланированные поступления, а потом вдруг раз и все исчезло? На состояние бенямойского и его петрушки в кресле зызыдэента взгляните. У Зеленского ж трагедия настоящая ~ бабло им с игрвалерьичем поперло, а тратить некогда...
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22.06.2020 14:56 Відповісти
А тепер головне: коли останні упоротий зебіл своїми баньками побачить лютий песець, до якого він приклався персонально, головне не випустити Бубочку з країни в ростови, він повинен вигрібти по повній - і ніякі психіатріичні справки не повинні цьому завадити.
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22.06.2020 13:34 Відповісти
Що цікаво, середня заробітна плата, при всьому цьому, росте. Навіть Свинорчуки, будучи під слідством, отримують контрактні девіденти від Оборонпрому, а скільки таких свиней у корита, важко навіть уявити, поки це кодло не піде на смалець, майбутнього у нас не буде....
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22.06.2020 13:37 Відповісти
у вас уже бвли идеи про новые лицца, теперь про свинарчуков, какие ещё идеи? и кто отвечать будет за результаты ваших идей
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22.06.2020 13:41 Відповісти
Средняя растет потому что обнищание зе!билов смешали с обогащением Коломойского и Ахметова и разделили на 30 млн.
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22.06.2020 13:50 Відповісти
Всемирный банк спрогнозировал, что экономика Украины уровня 2019г. достигнет не раньше 2026г.
Это при условии, что "эпопея" с коронавирусом закончится в сентябре и грамотном экономическом руководстве!
Я думаю: не скоро ...
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22.06.2020 13:38 Відповісти
Хорошо хоть прогноз не может дать, сколько ещё Украине вообще отпущено существовать. А то мне лично уже тревожно: зэ-гаденыш с путиным ведь обо всем договорился...
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22.06.2020 14:53 Відповісти
а у зебиков все выросло, цены с платежками упали, и вообще эпоха бохатства началась или не
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22.06.2020 13:39 Відповісти
В Украине упал уровень зарплат, Кабмин рассматривает два сценария развития экономики - Цензор.НЕТ 8311
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22.06.2020 13:40 Відповісти
В Украине упал уровень зарплат, Кабмин рассматривает два сценария развития экономики - Цензор.НЕТ 1974
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22.06.2020 13:40 Відповісти
епоха пів вареника нарешті закінчується

В Україні впав рівень зарплат, Кабмін розглядає два сценарії розвитку економіки - Цензор.НЕТ 7599
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22.06.2020 13:47 Відповісти
1 сценарий ж@па
2 сценарий полная ж@па
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22.06.2020 13:48 Відповісти
Олена Подгорна: "https://spektrnews.in.ua/news/referat-na-temu---elena-podgornaya/99069#gsc.tab=0 Садитесь поудобнее я вам долгосрочный этап программы нового Зеленского правительства принесла. Это надолго... " - тому даю лише ссиль. З графіками. І висновками: "Вот такая у нас беда с программами, правительствами и новыми в них лицами. Обещают, вроде, старых опытных подвезти. Типа крепких хозяйственников. Б\у. Вот думаю - не из Ростова ли выпишут?"
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22.06.2020 13:59 Відповісти
"Аби не Порох. Гiрше не буде" (С)
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22.06.2020 14:04 Відповісти
А у нас уже тенденция такая, но все время получается все хуже и хуже. Это как специально кто-то хочет доказать, что хуже всегда может быть в нашей стране, а вот лучше... Ну лучше бывает, только некоторым и в очень ограниченном количестве.)))
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22.06.2020 19:13 Відповісти
По состоянию на 18.06.2020 г. невыполнение государственного бюджета по доходам (соответственно: Дефицит платежного баланса) составил 89 548, 7 млн. гривен. Дефицит платежного баланса за первое полугодие будет в пределах 180-200 млрд. гривен. И что делает власть в этой ситуации? Правильно ! Принимает голосами «Слуг народа» законопроект №2386, который фактически перекладывает долги энергогенерерующих компаний на государственный бюджет, в том числе и долги возникшие за поставки электроэнергии в ОРДЛО.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html ТZE inform
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22.06.2020 14:09 Відповісти
Вот, вот : бабушЬка бэня кушать хочет. Для того наркоторчка-петрушку с помощью авакова на трон и усадили.
Насчёт наркомана зеленского: от какой такой напряги зэзыдэнт целой страны всего за один год уже в 5 или 6 раз пропадает из страны в неизвестном направлении его там каждые два месяца после записи видосиков и прессухи с выпускными красными глазами прокапывают в рехабе изральском что ли ?!
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22.06.2020 14:51 Відповісти
А чего вы ждете? У нас слабая экспортноориентированная экономика. Где-то в штатах легкий бриз подует, а мы уже легкие выкашливаем. Ведь никому не понравилась программа Тимошенко? А там прописаны конкретные шаги к стабильной экономике.
Но она ведь зло неземное, правда? Нам ведь про нее все рассказали на каналах медвечуков и прочих ахметовых Эта старая ведьма и рынок электроэнергии запустила, который работал как часы аж до 19-го года, пока неолигарх дядя Петя не влез туда своими грязными рученками. И, сволочь, Криворожсталь продала за реальные бабки, как только посмела? И газовые контракты впервые подписала без политической составляющей, да еще и международный арбитраж туда посмела вписать, тоже впервые. В общем ****** еще та можно перечислять и перечислять...
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22.06.2020 14:10 Відповісти
Ой дурааак....
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22.06.2020 14:17 Відповісти
нє, воно 73/43%зебіл. А розбиратися в сортах зебілізму (сволота воно, чи *******, чи самодроч, чи юдькобот, тощо) - то вже справа більш вузьких спеціалістів.
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22.06.2020 14:36 Відповісти
Куда Зеленский за 9 месяцев подевал 500 млрд бюджетных грн, кабмин не хочет обществу объяснить???
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22.06.2020 14:47 Відповісти
українці надовго запам'ятають епоху Зе)
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22.06.2020 15:42 Відповісти
Давно уже говорилось, что эта пандемия спасение для ЗЕбилов и они приложат все силы чтоб растянуть ее до конца каденции Вовочки. А что мешает циферками баловаться в отчетах? Захотели ужесточить - циферки повысили, кто проверять будет? Захотят и по домам загонят, с автоматами наперевес. Не верите? Так поверите, когда пандемия "бушевать" по всем каналам будет в телевизоре. А кризис, так то уже последствия.)))
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22.06.2020 19:11 Відповісти
В смысле "рассматривает два сценария"? Ребята, вы там должны составлять план спасения экономики, а не прогнозы, вы чё? У нас 3 месяца кабмин без программы работает, какие уж тут оптимистичные сценарии? Работать надо, сценаристы...
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22.06.2020 21:45 Відповісти
 
 