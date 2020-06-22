В Україні впав рівень зарплат, Кабмін розглядає два сценарії розвитку економіки
Оплата праці українців істотно впала через економічну кризу, спровоковану пандемією коронавірусу і карантином. Коли чекати повернення на зарплатний рівень 2019 року?
Кабінет Міністрів повідомив, що розглядає два сценарії розвитку економіки України в найближчі роки - оптимістичний і кризовий. Як кожен з них може вплинути на рівень зарплат в Україні? Про це йдеться в статті 24 каналу "Зарплати в Україні: як змінилися в карантин і що буде далі"
Якщо швидко зупинимо COVID-19 – буде привід для оптимізму. Тоді, за прогнозами Кабміну, економіка почне підніматися з колін уже восени, і в період 2021-2024 ВВП зростатиме приблизно на 5,4% щороку.
Кризовий сценарій вдарить, якщо накотить друга хвиля пандемії і поглибиться глобальна економічна криза. В такому випадку ВВП України в 2021 році впаде десь на 5-7% і в 2022-2024 зростатиме повільно - на рівні 2,5% щорічно.
Але ще песимістичніший прогноз щодо майбутнього економіки України дає Міжнародний валютний фонд (МВФ), який передбачає падіння ВВП на цілих 8,5% в цьому році, а в наступному - зростання лише на 1,1%.
Всі ці сценарії досить умовні, бо ситуація з коронавірусом в Україні змінюється дуже динамічно. Але ми маємо серйозно зважати на відсотки ВВП, бо саме від цього залежить зростатиме чи ні реальна заробітня плата в Україні.
"Під час глобальних криз слабкі економіки стають значно слабшими. Зате сильні - сильніше, - сказав в коментарі 24 каналу експерт Андрій Новак. - На жаль, Україна має слабку економіку, тому її падіння може бути одним з найвищих у світі".
Новак акцентує увагу на тому, що в Україні був введений один з найжорсткіших режимів карантину, що, звичайно, істотно вплинуло на економіку.
"Це призвело до повної зупинки цілих галузей економіки – зокрема, транспорту, громадського харчування, туризму... Відповідно, у цих сферах підприємства були змушені звільняти працівників, скорочувати зарплати. Загалом, відновлення в Україні докарантинного рівня зарплат відбуватиметься по мірі збільшення доходів підприємств. Це може тривати від трьох місяців до року".
Багато експертів називають ще менш оптимістичні терміни, тому що падіння рівня зарплат було дуже істотним.
За даними Держстату, протягом 2019 року середня зарплата українців стабільно росла. І до початку карантину в березні 2020 року вона становила 11 446 гривень на місяць (в березні-2019 було 10 237 гривень). Але вже в квітні середня зарплата зменшилася майже на 10% до 10 430 гривень, а за травень буде ще нижче.
Будь ласка, зачекайте...
да-да.. помним.. те самые "40% роста за 5 лет")) Эти дебилы даже прогнозы не переписали - тупо взяли бАмажки от гончарука)
в марте 2020 немало предприятий отправили работников в отпуск(карантин) - и поэтому прирост дали именно отпускные выплаты.. что и показали данные за апрель, и тем более май.
Показательно, что средняя зп за май 2020 будет ниже чем средняя зп за май 2019)
идиоты! у вас экономика перешла с плюса в минус в ДЕКАБРЕ 2019
Сценарий № 2, - полная ЗЕлёная жо..па.
https://censor.net/comments/locate/3203498/019214df-c3c2-71bc-8274-f68d1930d0a5
Только экономика всего этого праздника не потянет. Как не потянула и при Порохе Хотя мало кто это понял
Верящий зе!избиратель: А все равно!!! Обещал? Пусть теперь выполняет!!!
https://www.facebook.com/nik.nikolaus.10/posts/3196361737091211?__cft__[0]=AZUkoETMeyWNvErys1xlIajCbgIjeumq1oX42633WePwdSgA7TybNxxEmLY64A-Ripu4q9lpaQ30Ck1z0-VlH7mji8MXQU_giEWI9k4fz5G9SofgnkXv2I9SIakQ_Zncbtc&__tn__=%2CO%2CP-R 20 ч. ·
Після 49 місяців поспіль зростання ВВП прийшов клоун нас всіх розважити, і одночасно просрати Україну. От весело, правда!?
1- ужасно;
2- полный писец!
1) Реальний, це коли прилетять іншопланетяни і допоможуть нам.
2) Фантастичний, це розвиток завдяки зекоМанді та діючого кабміну.
Добивай экономику своим тупорылым карантином. Ускоряй своё отстрнение от власти...
Ростов для тебя покажется сказкой... Можешь закончить раньше и быстро, как чаушеску...
И обязательно носи свой намордник... Он тебя спасёт, ага...
Ну і ви ігноруєте факт, що 2014 кацапи віджали крим і частину доМбасу. Україна втратила частину виробництсва. Хоча для пропагандонів це не суттєво.
Ну, ничего, твой новый бзеленый упырь-божок щааас как дагаварится с владимвладимычем ~ в этот раз исправит. Одни только уши в ожерельях кадыровцев о твоём высере здесь останутся безмолвным напоминаением. История ж та ещё ****... ))
Ну дерзайте
Особенно смешно, когда вы свои бредовые фантазии приписываете другим, накидываете в одну кучу теплое с мягким и весело с удовольствием плещетесь в том, что получилось...
И барыга как бы сам рос вармию уже остановил, и волонтеры, добровольцы тут не при чем, и Беня акумы уже на танки не ставил... И Поропшонка уже акумы на строительство керченского моста не продавал... Вы живете в чудестном мире, но только в своем, не имеющем с реальностью ничего общего
Это при условии, что "эпопея" с коронавирусом закончится в сентябре и грамотном экономическом руководстве!
Я думаю: не скоро ...
2 сценарий полная ж@па
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html ТZE inform
Насчёт наркомана зеленского: от какой такой напряги зэзыдэнт целой страны всего за один год уже в 5 или 6 раз пропадает из страны в неизвестном направлении его там каждые два месяца после записи видосиков и прессухи с выпускными красными глазами прокапывают в рехабе изральском что ли ?!
Но она ведь зло неземное, правда? Нам ведь про нее все рассказали на каналах медвечуков и прочих ахметовых Эта старая ведьма и рынок электроэнергии запустила, который работал как часы аж до 19-го года, пока неолигарх дядя Петя не влез туда своими грязными рученками. И, сволочь, Криворожсталь продала за реальные бабки, как только посмела? И газовые контракты впервые подписала без политической составляющей, да еще и международный арбитраж туда посмела вписать, тоже впервые. В общем ****** еще та можно перечислять и перечислять...