Парламентский комитет рекомендует Раде легализовать частных детективов в Украине

Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять законопроект о легализации деятельность частных детективов в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.

В частности, члены комитета рассмотрели законопроект №3010 и альтернативный к нему законопроект №3010-1. Авторы проектов объяснили, что они необходимы, чтобы законодательно урегулировать частную детективную практику.

"В Украине этот вид услуг на законодательном уровне до сих пор не определен. Вместе с тем детективная деятельность указана в КВЭД - 2010 как один из видов хозяйственной деятельности. Поэтому принятие проекта о частной детективной деятельности позволит на законодательном уровне поставить такой вид деятельности под надлежащий контроль государства", - указано в сообщении.

По результатам обсуждения комитет рекомендовал Раде принять за основу законопроект №3010, а законопроект №3010-1 - отклонить.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Частные детективы прослушивали телефоны за $3 тыс. в Днепре, - СБУ. ФОТО