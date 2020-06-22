Парламентский комитет рекомендует Раде легализовать частных детективов в Украине
Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять законопроект о легализации деятельность частных детективов в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.
В частности, члены комитета рассмотрели законопроект №3010 и альтернативный к нему законопроект №3010-1. Авторы проектов объяснили, что они необходимы, чтобы законодательно урегулировать частную детективную практику.
"В Украине этот вид услуг на законодательном уровне до сих пор не определен. Вместе с тем детективная деятельность указана в КВЭД - 2010 как один из видов хозяйственной деятельности. Поэтому принятие проекта о частной детективной деятельности позволит на законодательном уровне поставить такой вид деятельности под надлежащий контроль государства", - указано в сообщении.
По результатам обсуждения комитет рекомендовал Раде принять за основу законопроект №3010, а законопроект №3010-1 - отклонить.
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Закон о ЧД необходим. Знаю коллег. Они лишнюю информацию передают по подследственности.
Меня лично, пытались "отыметь". Закон об оРД в помощь. Мне никто не может запретить болтать с людьми. Мои цели - это мои.
СМИ: Аваков сам хотел уйти в отставку, Зеленский не согласился
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В разгар массовых акций протеста министр внутренних дел https://inforesist.org/tag/arsen-avakov/ Арсен Аваков хотел добровольно уйти в отставку. Об этом сообщает https://inforesist.org/goto/https://www.rbc.ua/rus/news/avakov-predlagal-dobrovolno-uyti-otstavku-1592813806.html РБК-Украина.
По информации источника издания, соответствующее предложение глава МВД сделал несколько недель назад, однако данное решение не поддержал президент Владимир Зеленский.
«Аваков не будет упираться, искать голоса в зале и так далее. Наоборот, он все так грамотно обставит, что, во-первых, сам предложит своего преемника из числа понятных ему людей, во-вторых, мы ему еще и обязанные останемся», - отметили в окружении главы государства.
Напомним, 1 июля парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности https://inforesist.org/nardep-ot-slugi-naroda-postanovlenie-ob-otstavke-avakova-vynesut-v-radu-1-iyulya/ рассмотрит постановление нардепов об отставке Авакова. Между тем Владимир Зеленский https://inforesist.org/zelenskij-ob-avakove-do-sih-por-net-luchshego-ministra/ уверен , что лучшего министра, чем Аваков до сих пор нет.