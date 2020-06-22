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ВР (27381) комитет (551) детектив (52)

Парламентский комитет рекомендует Раде легализовать частных детективов в Украине

Парламентский комитет рекомендует Раде легализовать частных детективов в Украине

Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять законопроект о легализации деятельность частных детективов в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.

В частности, члены комитета рассмотрели законопроект №3010 и альтернативный к нему законопроект №3010-1. Авторы проектов объяснили, что они необходимы, чтобы законодательно урегулировать частную детективную практику.

"В Украине этот вид услуг на законодательном уровне до сих пор не определен. Вместе с тем детективная деятельность указана в КВЭД - 2010 как один из видов хозяйственной деятельности. Поэтому принятие проекта о частной детективной деятельности позволит на законодательном уровне поставить такой вид деятельности под надлежащий контроль государства", - указано в сообщении.

По результатам обсуждения комитет рекомендовал Раде принять за основу законопроект №3010, а законопроект №3010-1 - отклонить.

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Топ комментарии
+2
Виктор, а вы ЧД работали, что бы называть их бездельниками? Поумерьте свой пыл.
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22.06.2020 13:45
+1
Оперативная работа - и в Африке оперативная работа. С ксивой и дурак сможе, а вот без ксивы выдать результат. Попробуйте, будете удивлены проблемами.
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22.06.2020 14:06
+1
Половина криміналітету з дипломами мєнтовськими, навчили на свою голову!
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22.06.2020 14:14
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Организуем еще одно стадо бездельников?
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22.06.2020 13:39 Ответить
Виктор, а вы ЧД работали, что бы называть их бездельниками? Поумерьте свой пыл.
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22.06.2020 13:45 Ответить
Работа ЧД отличается от работы детектива полицейского тем же, чем и воровство от честного труда.
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22.06.2020 13:51 Ответить
Оперативная работа - и в Африке оперативная работа. С ксивой и дурак сможе, а вот без ксивы выдать результат. Попробуйте, будете удивлены проблемами.
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22.06.2020 14:06 Ответить
Половина криміналітету з дипломами мєнтовськими, навчили на свою голову!
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22.06.2020 14:14 Ответить
В нынешних украинских реалиях, я уверен, ВСЯ работа ЧД будет заключаться в сборе компромата в пользу заинтересованных лиц ну а о целях можно легко догадаться.
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22.06.2020 14:46 Ответить
що поганого в компроматі? Інформація завжди коштувала грошей.
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22.06.2020 15:22 Ответить
Серж, Вы правильно ососзнали ситуацию. ЧД, в соответствии со своими моральными принципами всегда может отказаться от работы. А вот опер "конторы", МВД, налоговой - никогда. Приказ. Он может положить "болт", имеем пипец карьере и убор из состава на выдвижение. Трабл. Я честно до трех больших дослужился. Систему знаю.
Закон о ЧД необходим. Знаю коллег. Они лишнюю информацию передают по подследственности.
Меня лично, пытались "отыметь". Закон об оРД в помощь. Мне никто не может запретить болтать с людьми. Мои цели - это мои.
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23.06.2020 04:43 Ответить
В такий спосіб ми створюємо конкуренцію, надаємо потерпілому альтернативу і забезпечуємо працевлаштування відслуживших слідчих, оперів. То чому ні? Хоча перша редакція цього Закону - лайно.
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23.06.2020 10:08 Ответить
ХА ХА шоу ЗЕ

СМИ: Аваков сам хотел уйти в отставку, Зеленский не согласился

https://inforesist.org/goto/https://inforesist.org/ InfoResist

Парламентский комитет рекомендует Раде легализовать частных детективов в Украине - Цензор.НЕТ 1118https://inforesist.org/ua/zmi-avakov-sam-hotiv-pity-u-vidstavku-zelenspkyj-ne-pogodyvsya/ Читать материал на украинском

В разгар массовых акций протеста министр внутренних дел https://inforesist.org/tag/arsen-avakov/ Арсен Аваков хотел добровольно уйти в отставку. Об этом сообщает https://inforesist.org/goto/https://www.rbc.ua/rus/news/avakov-predlagal-dobrovolno-uyti-otstavku-1592813806.html РБК-Украина.
По информации источника издания, соответствующее предложение глава МВД сделал несколько недель назад, однако данное решение не поддержал президент Владимир Зеленский.
«Аваков не будет упираться, искать голоса в зале и так далее. Наоборот, он все так грамотно обставит, что, во-первых, сам предложит своего преемника из числа понятных ему людей, во-вторых, мы ему еще и обязанные останемся», - отметили в окружении главы государства.
Напомним, 1 июля парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности https://inforesist.org/nardep-ot-slugi-naroda-postanovlenie-ob-otstavke-avakova-vynesut-v-radu-1-iyulya/ рассмотрит постановление нардепов об отставке Авакова. Между тем Владимир Зеленский https://inforesist.org/zelenskij-ob-avakove-do-sih-por-net-luchshego-ministra/ уверен , что лучшего министра, чем Аваков до сих пор нет.
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22.06.2020 13:40 Ответить
Давно пора, але не те лайно, що минулого разу намагались прийняти.
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22.06.2020 15:21 Ответить
 
 