Парламентський комітет рекомендує Раді легалізувати приватних детективів в Україні
Парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді ухвалити законопроєкт про легалізацію діяльності приватних детективів в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.
Зокрема, члени комітету розглянули законопроєкт №3010 і альтернативний до нього законопроєкт №3010-1. Автори проєктів пояснили, що вони необхідні, щоб законодавчо врегулювати приватну детективну практику.
"В Україні цей вид послуг на законодавчому рівні досі не визначено. Разом з тим детективна діяльність вказана в КВЕД - 2010 як один з видів господарської діяльності. Тому прийняття проєкту про приватну детективну діяльність дозволить на законодавчому рівні поставити такий вид діяльності під належний контроль держави", - зазначено в повідомленні.
За результатами обговорення Комітет рекомендував Раді прийняти за основу законопроєкт №3010, а законопроєкт №3010-1 - відхилити.
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Закон о ЧД необходим. Знаю коллег. Они лишнюю информацию передают по подследственности.
Меня лично, пытались "отыметь". Закон об оРД в помощь. Мне никто не может запретить болтать с людьми. Мои цели - это мои.
СМИ: Аваков сам хотел уйти в отставку, Зеленский не согласился
https://inforesist.org/goto/https://inforesist.org/ InfoResist
https://inforesist.org/ua/zmi-avakov-sam-hotiv-pity-u-vidstavku-zelenspkyj-ne-pogodyvsya/ Читать материал на украинском
В разгар массовых акций протеста министр внутренних дел https://inforesist.org/tag/arsen-avakov/ Арсен Аваков хотел добровольно уйти в отставку. Об этом сообщает https://inforesist.org/goto/https://www.rbc.ua/rus/news/avakov-predlagal-dobrovolno-uyti-otstavku-1592813806.html РБК-Украина.
По информации источника издания, соответствующее предложение глава МВД сделал несколько недель назад, однако данное решение не поддержал президент Владимир Зеленский.
«Аваков не будет упираться, искать голоса в зале и так далее. Наоборот, он все так грамотно обставит, что, во-первых, сам предложит своего преемника из числа понятных ему людей, во-вторых, мы ему еще и обязанные останемся», - отметили в окружении главы государства.
Напомним, 1 июля парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности https://inforesist.org/nardep-ot-slugi-naroda-postanovlenie-ob-otstavke-avakova-vynesut-v-radu-1-iyulya/ рассмотрит постановление нардепов об отставке Авакова. Между тем Владимир Зеленский https://inforesist.org/zelenskij-ob-avakove-do-sih-por-net-luchshego-ministra/ уверен , что лучшего министра, чем Аваков до сих пор нет.