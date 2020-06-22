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Парламентський комітет рекомендує Раді легалізувати приватних детективів в Україні

Парламентський комітет рекомендує Раді легалізувати приватних детективів в Україні

Парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді ухвалити законопроєкт про легалізацію діяльності приватних детективів в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.

Зокрема, члени комітету розглянули законопроєкт №3010 і альтернативний до нього законопроєкт №3010-1. Автори проєктів пояснили, що вони необхідні, щоб законодавчо врегулювати приватну детективну практику.

"В Україні цей вид послуг на законодавчому рівні досі не визначено. Разом з тим детективна діяльність вказана в КВЕД - 2010 як один з видів господарської діяльності. Тому прийняття проєкту про приватну детективну діяльність дозволить на законодавчому рівні поставити такий вид діяльності під належний контроль держави", - зазначено в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський вніс у Раду законопроєкт про зміни до Закону про судоустрій і статус суддів

За результатами обговорення Комітет рекомендував Раді прийняти за основу законопроєкт №3010, а законопроєкт №3010-1 - відхилити.

Автор: 

ВР (14974) комітет (370) детектив (33)


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Топ коментарі
+2
Виктор, а вы ЧД работали, что бы называть их бездельниками? Поумерьте свой пыл.
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22.06.2020 13:45
+1
Оперативная работа - и в Африке оперативная работа. С ксивой и дурак сможе, а вот без ксивы выдать результат. Попробуйте, будете удивлены проблемами.
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22.06.2020 14:06
+1
Половина криміналітету з дипломами мєнтовськими, навчили на свою голову!
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22.06.2020 14:14
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Организуем еще одно стадо бездельников?
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22.06.2020 13:39 Відповісти
Виктор, а вы ЧД работали, что бы называть их бездельниками? Поумерьте свой пыл.
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22.06.2020 13:45 Відповісти
Работа ЧД отличается от работы детектива полицейского тем же, чем и воровство от честного труда.
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22.06.2020 13:51 Відповісти
Оперативная работа - и в Африке оперативная работа. С ксивой и дурак сможе, а вот без ксивы выдать результат. Попробуйте, будете удивлены проблемами.
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22.06.2020 14:06 Відповісти
Половина криміналітету з дипломами мєнтовськими, навчили на свою голову!
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22.06.2020 14:14 Відповісти
В нынешних украинских реалиях, я уверен, ВСЯ работа ЧД будет заключаться в сборе компромата в пользу заинтересованных лиц ну а о целях можно легко догадаться.
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22.06.2020 14:46 Відповісти
що поганого в компроматі? Інформація завжди коштувала грошей.
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22.06.2020 15:22 Відповісти
Серж, Вы правильно ососзнали ситуацию. ЧД, в соответствии со своими моральными принципами всегда может отказаться от работы. А вот опер "конторы", МВД, налоговой - никогда. Приказ. Он может положить "болт", имеем пипец карьере и убор из состава на выдвижение. Трабл. Я честно до трех больших дослужился. Систему знаю.
Закон о ЧД необходим. Знаю коллег. Они лишнюю информацию передают по подследственности.
Меня лично, пытались "отыметь". Закон об оРД в помощь. Мне никто не может запретить болтать с людьми. Мои цели - это мои.
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23.06.2020 04:43 Відповісти
В такий спосіб ми створюємо конкуренцію, надаємо потерпілому альтернативу і забезпечуємо працевлаштування відслуживших слідчих, оперів. То чому ні? Хоча перша редакція цього Закону - лайно.
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23.06.2020 10:08 Відповісти
ХА ХА шоу ЗЕ

СМИ: Аваков сам хотел уйти в отставку, Зеленский не согласился

https://inforesist.org/goto/https://inforesist.org/ InfoResist

Парламентский комитет рекомендует Раде легализовать частных детективов в Украине - Цензор.НЕТ 1118https://inforesist.org/ua/zmi-avakov-sam-hotiv-pity-u-vidstavku-zelenspkyj-ne-pogodyvsya/ Читать материал на украинском

В разгар массовых акций протеста министр внутренних дел https://inforesist.org/tag/arsen-avakov/ Арсен Аваков хотел добровольно уйти в отставку. Об этом сообщает https://inforesist.org/goto/https://www.rbc.ua/rus/news/avakov-predlagal-dobrovolno-uyti-otstavku-1592813806.html РБК-Украина.
По информации источника издания, соответствующее предложение глава МВД сделал несколько недель назад, однако данное решение не поддержал президент Владимир Зеленский.
«Аваков не будет упираться, искать голоса в зале и так далее. Наоборот, он все так грамотно обставит, что, во-первых, сам предложит своего преемника из числа понятных ему людей, во-вторых, мы ему еще и обязанные останемся», - отметили в окружении главы государства.
Напомним, 1 июля парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности https://inforesist.org/nardep-ot-slugi-naroda-postanovlenie-ob-otstavke-avakova-vynesut-v-radu-1-iyulya/ рассмотрит постановление нардепов об отставке Авакова. Между тем Владимир Зеленский https://inforesist.org/zelenskij-ob-avakove-do-sih-por-net-luchshego-ministra/ уверен , что лучшего министра, чем Аваков до сих пор нет.
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22.06.2020 13:40 Відповісти
Давно пора, але не те лайно, що минулого разу намагались прийняти.
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22.06.2020 15:21 Відповісти
 
 