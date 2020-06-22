Парламентський комітет рекомендує Раді легалізувати приватних детективів в Україні

Парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді ухвалити законопроєкт про легалізацію діяльності приватних детективів в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.

Зокрема, члени комітету розглянули законопроєкт №3010 і альтернативний до нього законопроєкт №3010-1. Автори проєктів пояснили, що вони необхідні, щоб законодавчо врегулювати приватну детективну практику.

"В Україні цей вид послуг на законодавчому рівні досі не визначено. Разом з тим детективна діяльність вказана в КВЕД - 2010 як один з видів господарської діяльності. Тому прийняття проєкту про приватну детективну діяльність дозволить на законодавчому рівні поставити такий вид діяльності під належний контроль держави", - зазначено в повідомленні.

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За результатами обговорення Комітет рекомендував Раді прийняти за основу законопроєкт №3010, а законопроєкт №3010-1 - відхилити.