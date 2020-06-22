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Новости Российские террористы сбили Боинг
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Дело МН17: адвокаты подозреваемого хотят заслушать свидетелей с альтернативными версиями крушения, в частности пропагандистов Russia Today

Дело МН17: адвокаты подозреваемого хотят заслушать свидетелей с альтернативными версиями крушения, в частности пропагандистов Russia Today

В Нидерландах седьмое судебное заседание по делу МН17 началось выступлениями нидерландских адвокатов, представляющих одного из четырех подозреваемых - подполковника-спецназовца ГРУ России Олега Пулатова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Так, первым слово взял адвокат Баудевейн ван Эйк из нидерландской юридической фирмы Sjöcrona Van Stigt.

В своем выступлении он подверг сомнению результаты расследования.

"Достаточно ли надежен этот файл, чтобы принять решение?" - обратился адвокат с вопросом к суду.

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Он также отметил, что на это расследование ушло много сил и времени, что не может не вызывать восхищения, однако выразил сомнение в доказанности вины.

"Однако количество проведенных исследований не гарантирует успех. Было достаточно много препятствий. В частности, не были проведены исследования на месте катастрофы. В течение почти четырех месяцев там не могли работать эксперты. Поэтому нельзя исключать, что часть доказательств была потеряна или сфабрикована", - сказал адвокат.

По его словам, Международная совместная следственная группа (JIT) на своих пресс-конференциях не уделяла достаточного внимания другим возможным версиям трагедии, кроме той, что МН17 был уничтожен ракетой "Бук".

"Прокуратура всегда хотела выходить из этого сценария. Они больше ничего не показывали СМИ. Они не обращались к свидетелям, которые, возможно, хотели рассказать о других сценариях. Защита хочет услышать еще много свидетелей", - заявил адвокат Баудевейн ван Эйк.

Также он отметил, что защита хочет, чтобы было уделено больше внимания так называемому "сценарию военного самолета".

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После 15-минутного перерыва слово взяла нидерландская адвокат Сабина тен Дуссхате. Защита считает, что "сценарий военного самолета" был слишком быстро отброшен, и продемонстрировала в суде видео Russia Today. Люди, которые называют себя свидетелями и экспертами, в сюжете заявляют, что якобы видели военный самолет.

"Мы хотим заслушать всех этих свидетелей. А также журналистов, их снимали", - отметил защиту.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

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9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.

В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела.

Суд приступил к рассмотрению дела по расписанию. 10 июня в судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах прошло шестое судебное заседание по делу МН17.

Автор: 

Нидерланды (1582) суд (25096) Боинг-777 Malaysia Airlines (1371)


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Топ комментарии
+7
Улюблена розвага дурнуватих сусідів за поребриком. В майбутньому в скрепостані будуть проводитися змагання хто більше і глибше присяде на пляшку за хвилину.

Дело МН17: адвокаты подозреваемого хотят заслушать свидетелей с альтернативными версиями крушения, в частности пропагандистов Russia Today - Цензор.НЕТ 6958
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22.06.2020 15:38
+7
Пусть заслушают пропагандонов. Может их потом и привлекут за лжесвидетельства
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22.06.2020 15:41
+6
Они и правда думают, что в суде проканает версия с диспетчером Карлосом?
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22.06.2020 15:39
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Правила форума Совет форумчан
Улюблена розвага дурнуватих сусідів за поребриком. В майбутньому в скрепостані будуть проводитися змагання хто більше і глибше присяде на пляшку за хвилину.

Дело МН17: адвокаты подозреваемого хотят заслушать свидетелей с альтернативными версиями крушения, в частности пропагандистов Russia Today - Цензор.НЕТ 6958
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22.06.2020 15:38 Ответить
Какой хароший рюський, разминається... маладец!
Дело МН17: адвокаты подозреваемого хотят заслушать свидетелей с альтернативными версиями крушения, в частности пропагандистов Russia Today - Цензор.НЕТ 7049
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22.06.2020 15:44 Ответить
Они и правда думают, что в суде проканает версия с диспетчером Карлосом?
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22.06.2020 15:39 Ответить
Дело МН17: адвокаты подозреваемого хотят заслушать свидетелей с альтернативными версиями крушения, в частности пропагандистов Russia Today - Цензор.НЕТ 6107
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22.06.2020 15:43 Ответить
Кацапы будут врать,делать фальшивые вбросы, вызывать фальшивых свидетеле ,тянуть время изо всех сил.Это их гнилая тактика и для нее они и вставили адвокатов.ИМ АБСОЛЮТНО НАСРАТЬ НА ИСТИНУ,она их не интересует. Это орда и судьям бы не мешало иметь это ввиду
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22.06.2020 17:08 Ответить
тем более, что кацапы признают только то решение, которое им понравится
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23.06.2020 13:11 Ответить
Есть ещё летчик Якацуц, летчик Волошин, они оба сбили этот самый самолёт.
Есть ещё Секретный Спутниковый Снимок М.Леонтьева (друга борца с режимом М.Ефремова).
Есть ещё глубоко научный анализ какого-то инженеришки с Алмаз-Антея, точно доказывающий, что МН-17 сбит был укаинским Буком.
Все эти версии взаимоисключающие, но горячо поддерживаемые расейским народом.
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22.06.2020 19:42 Ответить
А що це для них змінює? Те, що ці тупі макаки збили цивільний борт помилково вважаючи українським в.транспортом що змінює? Сотня життів українців не вартує покарання?
Хоча, я думаю, що не дарма ***** тоді свою армію у миротворчі війська перемалював. Вони насправді помилились із цивільним бортом. Рядові виконавці дійсно вірили, що по українському стріляють. Вони кончені, але настільки, щоби умисно валити борт із кацапськими самками і дітьми не думаю. А Кремлівський задум був саме такий.
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22.06.2020 15:41 Ответить
Росіяни умисно не валили б борт з кацапськими самками і дітьми? Ви дійсно так вважаєте? Я вас прошу! Вони цілком умисно спалили з танків і вогнеметів школу з 300 дітьми в Беслані, і нічого у них ніде не здригнулося. Вони підривали будинки в Москві і Рязані, з самками і дітьми, з усіма підряд, вони труїли газом дітей в "НордОсті" абсолютно свідомо і цілеспрямовано, ви справді вважаєте для них життя росіянина вартує більше 5 копійок? О, ви глибоко помиляєтесь. Щодо вартості людського життя в 5 копійок - це цитата з інтерв.ю Путіна, це так, вам до відома.
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22.06.2020 17:15 Ответить
Рядові виконавці? Сподіваюсь, що так. Одна справа використати цих ідіотів в темну, інша - розкрити справжню мету... а якщо у хтось не витримає і проболоболить? А укомплектувать повністю ФСБшниками неможливо, це спец.знання потрібні...
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22.06.2020 17:18 Ответить
Ну, тогда этим адвокатам надо обращаться или в "Спортлото" или в "Лигу сексуальных меньшинств" !
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22.06.2020 15:41 Ответить
Пусть заслушают пропагандонов. Может их потом и привлекут за лжесвидетельства
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22.06.2020 15:41 Ответить
Судьи офигеют от потока вранья!
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22.06.2020 15:44 Ответить
Брехнею суддів там не здивуєш, а от тупою брехнею. Від неї вони можуть і розумом поїхати. І буде ще один злочин на козломордії.
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22.06.2020 16:20 Ответить
Какое альтернативное мнение? В JIT провели тучу исследований, одних ракет разобрали 9 штук одного типа и 9 другого, провели множество испытаний, вплоть до характера и состава инверсионного следа и как долго остаются следы на грунте в месте пуска ракеты.
Все "альтернативные мнения" давно отброшены, проверялась даже возможность попадания в самолёт метеорита(!).
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22.06.2020 15:47 Ответить
ну а рен тв имеет свою точку зрения отличную от раша тудэй . надо и ихние выслушать маразмы идиотские .
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22.06.2020 15:52 Ответить
робота адвоката посіяти сумнів. Вони це і роблять. До встановлення істини, якщо твій клієнт однозначно винуватий, робота адвоката не має ніякого відношення.
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22.06.2020 16:00 Ответить
для москви зараз тільки один дієвий сценарій це по максимуму затягти процес на роки.
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22.06.2020 15:48 Ответить
а что? пусть расскажут КАК они рассматривали самолет с расстояния 10 км
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22.06.2020 15:49 Ответить
Справа МН17: адвокати підозрюваного хочуть заслухати свідків з альтернативними версіями аварії, зокрема пропагандистів Russia Today - Цензор.НЕТ 9529
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22.06.2020 17:38 Ответить
есть более прпосто показатель. преднльная угловая разрешающая способность человеческого глала
на 10 км она хуже размеров боинга )))
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22.06.2020 19:11 Ответить
Дело МН17: адвокаты подозреваемого хотят заслушать свидетелей с альтернативными версиями крушения, в частности пропагандистов Russia Today - Цензор.НЕТ 4115
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22.06.2020 15:49 Ответить
Дело МН17: адвокаты подозреваемого хотят заслушать свидетелей с альтернативными версиями крушения, в частности пропагандистов Russia Today - Цензор.НЕТ 1603
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22.06.2020 15:49 Ответить
зачем заслушивать бред????????
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22.06.2020 15:50 Ответить
ПРАВДА - АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВЕРСИЙ НЕ ИМЕЕТ!
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22.06.2020 15:56 Ответить
Дивлячись яка, наша чи ваша?
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22.06.2020 16:01 Ответить
Тактіка відома. Затягнути справу викликами неиснуючих свідків, які не будуть зьявлятися роками, так, як їх місцезнаходження невідоме. Розглядати версії "розіпьятих хлопчиків" та брехню Соловьева и Ко..А там і "може ішак заговоре, або Бай - здохне..."Але є надія на те, що ті судді - не наші, знайдуть рішення. Бажаємо і сподіваємося, що душі загиблих та їх близьки отримають справедливість....
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22.06.2020 16:01 Ответить
А каким образом они свидетели? Т.е. они сидели в засаде и заранее готовились снимать репортаж о том, как сейчас будут сбивать украинский самолет, но вышла ошибочка.
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22.06.2020 16:09 Ответить
Кто то знает почему адвокатов, которые защищают убийц, не судят вместе с убийцами?
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22.06.2020 16:12 Ответить
Мазохисты - хотят слушать сказочки про "распятых мальчиков".
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22.06.2020 16:15 Ответить
Идеальный вариант для Рашки, что бы суд 5 лет искал "диспетчера Карлоса"... затем, лет 10 искал "украинских истребителей", ...
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22.06.2020 16:21 Ответить
я как-то не понял, если самого Боинга не видно глазом на высоте 10 км, как можно увидеть военный самолет, много мненьший по размеру? Или они видели его в другом месте и в другое время?
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22.06.2020 16:22 Ответить
Оце так глазасті там в них))
Справа МН17: адвокати підозрюваного хочуть заслухати свідків з альтернативними версіями аварії, зокрема пропагандистів Russia Today - Цензор.НЕТ 6069
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22.06.2020 17:36 Ответить
надо еще заслушать кацманавтиху Серову , что с орбиты видела невооруженным глазом летающие снаряды на бим-бассе это не Карлос, она реально существует
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22.06.2020 18:15 Ответить
 
 