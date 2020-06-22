Дело МН17: адвокаты подозреваемого хотят заслушать свидетелей с альтернативными версиями крушения, в частности пропагандистов Russia Today

В Нидерландах седьмое судебное заседание по делу МН17 началось выступлениями нидерландских адвокатов, представляющих одного из четырех подозреваемых - подполковника-спецназовца ГРУ России Олега Пулатова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Так, первым слово взял адвокат Баудевейн ван Эйк из нидерландской юридической фирмы Sjöcrona Van Stigt.

В своем выступлении он подверг сомнению результаты расследования.

"Достаточно ли надежен этот файл, чтобы принять решение?" - обратился адвокат с вопросом к суду.

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Он также отметил, что на это расследование ушло много сил и времени, что не может не вызывать восхищения, однако выразил сомнение в доказанности вины.

"Однако количество проведенных исследований не гарантирует успех. Было достаточно много препятствий. В частности, не были проведены исследования на месте катастрофы. В течение почти четырех месяцев там не могли работать эксперты. Поэтому нельзя исключать, что часть доказательств была потеряна или сфабрикована", - сказал адвокат.

По его словам, Международная совместная следственная группа (JIT) на своих пресс-конференциях не уделяла достаточного внимания другим возможным версиям трагедии, кроме той, что МН17 был уничтожен ракетой "Бук".

"Прокуратура всегда хотела выходить из этого сценария. Они больше ничего не показывали СМИ. Они не обращались к свидетелям, которые, возможно, хотели рассказать о других сценариях. Защита хочет услышать еще много свидетелей", - заявил адвокат Баудевейн ван Эйк.

Также он отметил, что защита хочет, чтобы было уделено больше внимания так называемому "сценарию военного самолета".

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После 15-минутного перерыва слово взяла нидерландская адвокат Сабина тен Дуссхате. Защита считает, что "сценарий военного самолета" был слишком быстро отброшен, и продемонстрировала в суде видео Russia Today. Люди, которые называют себя свидетелями и экспертами, в сюжете заявляют, что якобы видели военный самолет.

"Мы хотим заслушать всех этих свидетелей. А также журналистов, их снимали", - отметил защиту.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

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9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.

В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела.

Суд приступил к рассмотрению дела по расписанию. 10 июня в судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах прошло шестое судебное заседание по делу МН17.