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Коломойский обворовывает государственные "Укрнафту" и "Центрэнерго", - Куюн

Коломойский обворовывает государственные

За один день олигарх Игорь Коломойский заработал за счет государства на продаже нефти контролируемой им компанией "Укрнафта" 49 млн долларов.

Об этом написал директор ООО "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн на своей страничке в Facebook.

"49 миллионов баксов за день! 17 июня "Укрнафта" продала 260 тыс. т нефти по цене $18/барр. Это притом, что в мире уже давно $40. На таком объеме (двухмесячная добыча) компания потеряла 1,3 млрд грн. А кто приобрел? Игорь Коломойский – единоличный покупатель. Хотя, по большому счету, он и продавец, так как контролирует "Укрнафту" с 2003 года. Кто проиграл? Государство в лице НАК "Нафтогаз Украины", владелец 50% акций "Укрнафты". Он стоит все это время в сторонке и наблюдает", - написал Куюн.

При этом он обратил внимание, что убыток "Укрнафты" от операционной деятельности в первом квартале текущего года составил 1,15 млрд грн, но несмотря на это менеджмент отдает нефть за бесценок.

Эксперт также отметил, что подобные сделки, на которых зарабатывает Коломойский, не единичны. В частности, природный газ продается по завышенной цене компании Коломойского "Юнайтед Энерджи", Котора далее по завышенной цене поставляет его контролируемой олигархом государственной компании "Центрэнерго".

"Все добываемые и производимые "Укрнафтой" ресурсы идут "Привату". И если нефти идти особо некуда, то природный газ без тендеров идет на компанию "Юнайтед Энерджи", а затем на "Центрэнерго" (тоже, кстати, госкомпания, но под управлением Коломойского), а сжиженный газ на 90% идет "лавке" "Карпатынафтотрейд" по ценам ниже рынка", - написал Куюн.

Как сообщалось, летом 2019 года в период пребывания Андрея Геруса в должности представителя президента в Кабмине в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского.
Как заявил бизнесмен Виталий Кропачев Герус в этот период приезжал к нему от Коломойского договариваться о развертывании схем на Центрэнерго.
По итогам 2019 убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, в 2018 она была прибыльной (1,4 млрд грн). Подтвержденные ФГИ долги достигли 4 млрд грн. Ранее компания была прибыльной.

"Центрэнерго" с лета 2019 года начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" - Никопольского и Запорожского заводов ферросплавов, "Днепроазот", а также трейдера "Юнайтед Энерджи". По данным Low Carbon (проект ФРГ) убытки на этих сделках достигли 900 млн грн.

По данным расследования Бигус.инфо уголь на "Центрэнерго" поставляется через российские фирмы бизнесменов, близких к террористам "ДНР".

При этом Радио Свобода сообщила о поставках газа на "Центрэнерго" компанией Юнайтед Энерджи, близкой к Коломойскому. При этом газ покупается у полугосударственной "Укрнафты" по цене ниже рыночной и продается на "Центрэнерго" выше рыночной.
"Юнайтед Энерджи" была первым и крупнейшим импортером электроэнергии из России после открытия импорта за поправкой Андрея Геруса.

Автор: 

Коломойский Игорь (1791) Укрнафта (198) Сергей Куюн (18)


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Топ комментарии
+20
Коломойский обворовывает государственные "Укрнафту" и "Центрэнерго", - Куюн - Цензор.НЕТ 6035
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22.06.2020 16:16
+19
Коломойский обворовывает государственные "Укрнафту" и "Центрэнерго", - Куюн - Цензор.НЕТ 3818
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22.06.2020 16:12
+18
Коломойский обворовывает государственные "Укрнафту" и "Центрэнерго", - Куюн - Цензор.НЕТ 5874
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22.06.2020 16:12
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Коломойский обворовывает государственные "Укрнафту" и "Центрэнерго", - Куюн - Цензор.НЕТ 3818
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22.06.2020 16:12 Ответить
https://twitter.com/_Smithchenko Адам Смит https://twitter.com/_Smithchenko @_Smithchenko https://twitter.com/_Smithchenko/status/1275007920233742339 2 ч

"Здесь творилась магия!"
В пятницу начали поступать в бюджет газпромовские миллиарды "Нафтогаза", но их почему-то решили (КАК?) проводить через налоги, а не дивиденды, для чего изменили бюджетный план при сохранении общего сальдо.
Странно и стрёмно!

Коломойский обворовывает государственные "Укрнафту" и "Центрэнерго", - Куюн - Цензор.НЕТ 4443
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22.06.2020 16:14 Ответить
https://twitter.com/_Smithchenko Адам Смит https://twitter.com/_Smithchenko @_Smithchenko https://twitter.com/_Smithchenko/status/1275015388787507203 2 ч

Не понимаю, как газпромовские деньги можно списать через "налоги".
Это же не ФОП какое-нибудь!
Размер и перечень налогов строго определен, все действия многократно контролируются и оставляют бухгалтерский след.
Шаг вправо-влево - 7 лет расстрела и т.д.
Может, ошибка?
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22.06.2020 16:14 Ответить
Зеленский ****, ты залез в президентское кресло, чтобы Коломойскому помогать обворовывать украинцев? Почему никто не расследует преступную деятельность этого ворюги? Почему во время войны и агрессии , когда народ на фронте погибает эта мерзость нагло крадет из народного бюджета? Где правосудие? Где все антикоррупционные учреждения которые пооткрывали и они не работают? Где прокуратура и Венедиктова? Ей повылазило? Она ничего не видет? Очки нужны?
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22.06.2020 16:29 Ответить
- Я бы взял частями. Но мне нужно сразу. (с)
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22.06.2020 16:41 Ответить
Дядюшка беня работает. Не отвлекайте его.
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22.06.2020 16:12 Ответить
Коломойский обворовывает государственные "Укрнафту" и "Центрэнерго", - Куюн - Цензор.НЕТ 9817
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22.06.2020 16:35 Ответить
Коломойский обворовывает государственные "Укрнафту" и "Центрэнерго", - Куюн - Цензор.НЕТ 5874
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22.06.2020 16:12 Ответить
він в долі просто.
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22.06.2020 16:13 Ответить
Ай яй яй, а кто же в теме и доле? ЗеДятлы, догадайтесь с трёх раз.
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22.06.2020 16:12 Ответить
Коломойский обворовывает государственные "Укрнафту" и "Центрэнерго", - Куюн - Цензор.НЕТ 5155
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22.06.2020 16:26 Ответить
він виборов це право на минулих президентських перегонах!
заткніться!
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22.06.2020 16:12 Ответить
а президент є "пов'язаною особою" з цим олігархом?це важливо для майбутнього судового процесу.
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22.06.2020 16:15 Ответить
а что там со Свинарчуками?
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22.06.2020 16:15 Ответить
уЗЕбки
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22.06.2020 16:15 Ответить
Ясен пень , так поперло беню просто свезло на лохов.
Выбрали ж "разом" ему гешефтик 73% от 49% пришедших высокоинтеллектуальнейших личностей , цвета общества так сказать. И это только начало. Эпоха бедности закинчылася. Будет эпоха нищеты.
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22.06.2020 16:15 Ответить
Коломойский обворовывает государственные "Укрнафту" и "Центрэнерго", - Куюн - Цензор.НЕТ 6035
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22.06.2020 16:16 Ответить
О ненависти к зебилам никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все украинцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих "слуг" -собак людьми и такое отвращение, гадливость
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22.06.2020 16:18 Ответить
Через багаточисельні кримінальні справи проти Порошенко правоохоронна система України просто немає часу на інші дрібниці...
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22.06.2020 16:18 Ответить
Всё правильно делает,если мы молчим значит всё устраивает.Сидим и молчим дальше,может у Бени совесть проснётся.
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22.06.2020 16:22 Ответить
Ага. Одновременно с пуйловской совестью, который отдаст украденный Крым как только ему станет стыдно ( ВА Зеленский ).
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22.06.2020 16:32 Ответить
мы это всё заслужили,так что пожинаем плоды, так сказать
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22.06.2020 16:42 Ответить
Сознайтесь, - вы пошутили.
И вообще, где евреи и где сало, где беня с зелей и где совесть?
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22.06.2020 16:56 Ответить
Просто сарказм.Мы глумились какие кацапы рабы,а сами ни чем не лучше терпилы, аж стрёмно за такой народ.
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22.06.2020 18:27 Ответить
17 июня "Укрнафта" продала 260 тыс. т нефти по цене $18/барр. Это притом, что в мире уже давно $40. На таком объеме (двухмесячная добыча) компания потеряла 1,3 млрд грн. А кто приобрел? Игорь Коломойский - единоличный покупатель

просто пи...дец....
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22.06.2020 16:24 Ответить
Нехай краде! Зебіли не обідніють! Вони віддали всю повноту влади бородатій бабусі, нехай насолоджуються. Доречі, всі хто віддав свої голоси за Зелоха вже дуже розчаровані та обурені. Деякі вже збирають речі тікати у Польщу.
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22.06.2020 16:24 Ответить
Агов! бААрцуны с мародерами! Кто-то из вас осмелится на Беню хвоста поднять?
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22.06.2020 16:28 Ответить
Спецы снайпера - завалите этого жида и будет спокойнее в Украине
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22.06.2020 16:28 Ответить
это и есть зе экономика(((( беня сьест всю страну, а зе недопрезидент будет говорить и дальше что 5000 тысяч зарплата это не бедность
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22.06.2020 16:28 Ответить
Коломойский обворовывает государственные "Укрнафту" и "Центрэнерго", - Куюн - Цензор.НЕТ 7241
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22.06.2020 16:29 Ответить
А спорим, черноротые сучки на Г+Г об этом не расскажут!
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22.06.2020 16:35 Ответить
Только Сергей Куюн об этом знает ?
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22.06.2020 18:46 Ответить
Мыши уже стали нефть и уголь грызть
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22.06.2020 16:35 Ответить
Я би здивуваласт, якби цього не сталось.
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22.06.2020 16:36 Ответить
Какой такой Калломойский?

ПОСЛЕДНЯЯ НОВИНКА ОТ 95 КВАРТАЛ !!!

ДЕСЯТЬ ЗЕЛЁНЫХ НЕГРИТЯТ РАСКРЫВАЮТ СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПОРОШЕНКО!
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22.06.2020 16:38 Ответить
при клоуне все может быть
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22.06.2020 16:39 Ответить
Забавное наблюдение:Когда что-то подобное здесь пишут,например, про ахметку,то реакция крайне вяленькая.Можно сказать-дежурная.Но когда про беню,ооооо....Между тем уже даже слепой видит,что беня поимел,например,антиколомойский закон.А ахметка:премьера,министра энергетики,полный шоколад с,мать его,"зелёным тарифом" и т.д. и т.д.Просто ахметка работает с любым президентом.Он набрал такой вес,что,боюсь,ничего уже с этим не поделать.Но "истинных патритов" это "почему-то" не беспокоит.А беня просто помешал "единственному в стране гетьману" стать владычицей морскою.И поэтому "ярость благородная кипит" Всё у нас,как всегда,просто.
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22.06.2020 17:01 Ответить
Это может удивить 73%, ведь остальные ЗНАЛИ что так и будет.
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22.06.2020 17:02 Ответить
"...Игорь Коломойский - единоличный покупатель. Хотя, по большому счету, он и продавец, так как контролирует "Укрнафту" с 2003 года..."

Видимо,только сейчас распоясался.Мудрейшие 25(или сколько там)ЗНАЛИ что рано или поздно так и будет.Но молчали.Держали это в себе.

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22.06.2020 17:11 Ответить
Когда наконец посадят этого спасителя Украины?
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22.06.2020 17:11 Ответить
Ну ничего, придёт Зеленский и выгонит всех этих барыг..Шо? Уже два года правит? Как?
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22.06.2020 17:20 Ответить
Гнать нахрен этого порхатого жидёнка вообще с Украины, а иначе толку никакого не будет, пустит весь народ по миру с торбой.
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22.06.2020 17:51 Ответить
Сейчас не на часи с беней возиться, есть важнее дела, надо ст стерненко, с религией разобраться, а беня подождет, он не убежит, да и зермаку виднее.
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22.06.2020 18:07 Ответить
Спитати б,ну до чого тут Зєлєнскій ?
https://uprom.info/news/cars/kyyivskyj-elektrovozoremontnyj-zavod-zayavyv-pro-rejderske-zahoplennya-praczivnyky-vyjshly-na-vulyczyu/ Київський електровозоремонтний завод заявив про рейдерське захоплення - працівники вийшли на вулицю

Коломойський обкрадає державні "Укрнафту" і "Центренерго", - Куюн - Цензор.НЕТ 7407
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22.06.2020 18:28 Ответить
"За один день олигарх Игорь Коломойский заработал за счет государства на продаже нефти контролируемой им компанией "Укрнафта" 49 млн долларов." - Коломойский не всё себе забрал, а поделился со своим личным президентом, иначе тот не разрешил бы ему зарабатывать за счет государства на продаже нефти, он ведь не лох.
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22.06.2020 19:13 Ответить
Должен же Коломойша получить своё, ведь это он дал нам президента.
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22.06.2020 20:09 Ответить
для этого Коломойский и поставил зеленского, что б можно было спокойно разграбить всю страну.. а вы думали для чего?
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22.06.2020 21:02 Ответить
Цікаво інше. А де ті галасливі ''антикорупціонери'' за часів Порошенка? Чому мовчать? Бо були на дотації в того ж коломойського? Хотіла б сказати, що так вам і треба, ідіоти -українці, якби не страх за саму державу.
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22.06.2020 21:54 Ответить
 
 