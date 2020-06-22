УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11210 відвідувачів онлайн
Новини
6 183 60

Коломойський обкрадає державні "Укрнафту" і "Центренерго", - Куюн

Коломойський обкрадає державні

За один день олігарх Ігор Коломойський заробив за рахунок держави на продажу нафти контрольованою ним компанією "Укрнафта" 49 млн доларів.

Про це написав директор ТОВ "Консалтингова група А-95" Сергій Куюн на своїй сторінці у Facebook.

"49 мільйонів баксів за день! 17 червня "Укрнафта" продала 260 тис. т нафти за ціною $18/барр. Це при тому, що у світі вже давно $40. На такому обсязі (двомісячний видобуток) компанія втратила 1,3 млрд грн. А хто придбав? Ігор Коломойський - одноосібний покупець. Хоча, за великим рахунком, він і продавець, так як контролює "Укрнафту" з 2003 року. Хто програв? Держава в особі НАК "Нафтогаз України", власник 50% акцій "Укрнафти". Він стоїть весь цей час у сторонці і спостерігає", - написав Куюн.

При цьому він звернув увагу, що збиток "Укрнафти" від операційної діяльності в першому кварталі поточного року становить 1,15 млрд грн, але попри це менеджмент віддає нафту за безцінь.

Експерт також зазначив, що подібні угоди, на яких заробляє Коломойський, не поодинокі. Зокрема, природний газ продається за завищеною ціною компанії Коломойського "Юнайтед Енерджі", яка далі за завищеною ціною поставляє його контрольованій олігархом державній компанії "Центренерго".

"Всі ресурси, що видобуваються і вироблені "Укрнафтою", йдуть "Привату". І якщо нафті йти особливо нікуди, то природний газ без тендерів іде на компанію "Юнайтед Енерджі", а потім на "Центренерго" (теж, до речі, держкомпанія, але під управлінням Коломойського), а скраплений газ на 90% іде "лавці" "Карпатинафтотрейд" за цінами, що нижчі за ринок", - написав Куюн.

Як повідомлялося, влітку 2019 року в період перебування Андрія Геруса на посаді представника президента в Кабміні в держкомпанії "Центренерго" був призначений новий менеджмент, який пов'язують із групою "Приват" Ігоря Коломойського.

Як заявив бізнесмен Віталій Карпачов, Герус у цей період приїжджав до нього від Коломойського домовлятися про розгортання схем на "Центренерго".

За підсумками 2019 року, збитки держкомпанії становили 2,5 млрд грн, у 2018 вона була прибутковою (1,4 млрд грн). Підтверджені ФДМ борги сягнули 4 млрд грн. Раніше компанія була прибутковою.

"Центренерго" з літа 2019 року розпочало постачати за заниженими цінами електроенергію на підприємства групи "Приват" - Нікопольського і Запорізького заводів феросплавів, "Дніпроазот", а також трейдера "Юнайтед Енерджі". За даними Low Carbon (проєкт ФРН) збитки на цих операціях досягли 900 млн грн.

За даними розслідування Бігус.Інфо, вугілля на "Центренерго" поставляється через російські фірми бізнесменів, близьких до терористів "ДНР".

При цьому Радіо Свобода повідомила про постачання газу на "Центренерго" компанією "Юнайтед Енерджі", близькою до Коломойського. При цьому газ купується у напівдержавній "Укрнафти" за ціною, що нижча за ринкову, і продається на "Центренерго" вище за ринкову.

"Юнайтед Енерджі" була першим і найбільшим імпортером електроенергії з Росії після відкриття імпорту за поправкою Андрія Геруса.

Автор: 

Коломойський Ігор (3122) Укрнафта (929) Сергій Куюн (35)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+20
Коломойский обворовывает государственные "Укрнафту" и "Центрэнерго", - Куюн - Цензор.НЕТ 6035
показати весь коментар
22.06.2020 16:16
+19
Коломойский обворовывает государственные "Укрнафту" и "Центрэнерго", - Куюн - Цензор.НЕТ 3818
показати весь коментар
22.06.2020 16:12
+18
Коломойский обворовывает государственные "Укрнафту" и "Центрэнерго", - Куюн - Цензор.НЕТ 5874
показати весь коментар
22.06.2020 16:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коломойский обворовывает государственные "Укрнафту" и "Центрэнерго", - Куюн - Цензор.НЕТ 3818
показати весь коментар
22.06.2020 16:12 Відповісти
https://twitter.com/_Smithchenko Адам Смит https://twitter.com/_Smithchenko @_Smithchenko https://twitter.com/_Smithchenko/status/1275007920233742339 2 ч

"Здесь творилась магия!"
В пятницу начали поступать в бюджет газпромовские миллиарды "Нафтогаза", но их почему-то решили (КАК?) проводить через налоги, а не дивиденды, для чего изменили бюджетный план при сохранении общего сальдо.
Странно и стрёмно!

Коломойский обворовывает государственные "Укрнафту" и "Центрэнерго", - Куюн - Цензор.НЕТ 4443
показати весь коментар
22.06.2020 16:14 Відповісти
https://twitter.com/_Smithchenko Адам Смит https://twitter.com/_Smithchenko @_Smithchenko https://twitter.com/_Smithchenko/status/1275015388787507203 2 ч

Не понимаю, как газпромовские деньги можно списать через "налоги".
Это же не ФОП какое-нибудь!
Размер и перечень налогов строго определен, все действия многократно контролируются и оставляют бухгалтерский след.
Шаг вправо-влево - 7 лет расстрела и т.д.
Может, ошибка?
показати весь коментар
22.06.2020 16:14 Відповісти
Зеленский ****, ты залез в президентское кресло, чтобы Коломойскому помогать обворовывать украинцев? Почему никто не расследует преступную деятельность этого ворюги? Почему во время войны и агрессии , когда народ на фронте погибает эта мерзость нагло крадет из народного бюджета? Где правосудие? Где все антикоррупционные учреждения которые пооткрывали и они не работают? Где прокуратура и Венедиктова? Ей повылазило? Она ничего не видет? Очки нужны?
показати весь коментар
22.06.2020 16:29 Відповісти
- Я бы взял частями. Но мне нужно сразу. (с)
показати весь коментар
22.06.2020 16:41 Відповісти
Дядюшка беня работает. Не отвлекайте его.
показати весь коментар
22.06.2020 16:12 Відповісти
Коломойский обворовывает государственные "Укрнафту" и "Центрэнерго", - Куюн - Цензор.НЕТ 9817
показати весь коментар
22.06.2020 16:35 Відповісти
Коломойский обворовывает государственные "Укрнафту" и "Центрэнерго", - Куюн - Цензор.НЕТ 5874
показати весь коментар
22.06.2020 16:12 Відповісти
він в долі просто.
показати весь коментар
22.06.2020 16:13 Відповісти
Ай яй яй, а кто же в теме и доле? ЗеДятлы, догадайтесь с трёх раз.
показати весь коментар
22.06.2020 16:12 Відповісти
Коломойский обворовывает государственные "Укрнафту" и "Центрэнерго", - Куюн - Цензор.НЕТ 5155
показати весь коментар
22.06.2020 16:26 Відповісти
він виборов це право на минулих президентських перегонах!
заткніться!
показати весь коментар
22.06.2020 16:12 Відповісти
а президент є "пов'язаною особою" з цим олігархом?це важливо для майбутнього судового процесу.
показати весь коментар
22.06.2020 16:15 Відповісти
а что там со Свинарчуками?
показати весь коментар
22.06.2020 16:15 Відповісти
уЗЕбки
показати весь коментар
22.06.2020 16:15 Відповісти
Ясен пень , так поперло беню просто свезло на лохов.
Выбрали ж "разом" ему гешефтик 73% от 49% пришедших высокоинтеллектуальнейших личностей , цвета общества так сказать. И это только начало. Эпоха бедности закинчылася. Будет эпоха нищеты.
показати весь коментар
22.06.2020 16:15 Відповісти
Коломойский обворовывает государственные "Укрнафту" и "Центрэнерго", - Куюн - Цензор.НЕТ 6035
показати весь коментар
22.06.2020 16:16 Відповісти
О ненависти к зебилам никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все украинцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих "слуг" -собак людьми и такое отвращение, гадливость
показати весь коментар
22.06.2020 16:18 Відповісти
Через багаточисельні кримінальні справи проти Порошенко правоохоронна система України просто немає часу на інші дрібниці...
показати весь коментар
22.06.2020 16:18 Відповісти
Всё правильно делает,если мы молчим значит всё устраивает.Сидим и молчим дальше,может у Бени совесть проснётся.
показати весь коментар
22.06.2020 16:22 Відповісти
Ага. Одновременно с пуйловской совестью, который отдаст украденный Крым как только ему станет стыдно ( ВА Зеленский ).
показати весь коментар
22.06.2020 16:32 Відповісти
мы это всё заслужили,так что пожинаем плоды, так сказать
показати весь коментар
22.06.2020 16:42 Відповісти
Сознайтесь, - вы пошутили.
И вообще, где евреи и где сало, где беня с зелей и где совесть?
показати весь коментар
22.06.2020 16:56 Відповісти
Просто сарказм.Мы глумились какие кацапы рабы,а сами ни чем не лучше терпилы, аж стрёмно за такой народ.
показати весь коментар
22.06.2020 18:27 Відповісти
17 июня "Укрнафта" продала 260 тыс. т нефти по цене $18/барр. Это притом, что в мире уже давно $40. На таком объеме (двухмесячная добыча) компания потеряла 1,3 млрд грн. А кто приобрел? Игорь Коломойский - единоличный покупатель

просто пи...дец....
показати весь коментар
22.06.2020 16:24 Відповісти
Нехай краде! Зебіли не обідніють! Вони віддали всю повноту влади бородатій бабусі, нехай насолоджуються. Доречі, всі хто віддав свої голоси за Зелоха вже дуже розчаровані та обурені. Деякі вже збирають речі тікати у Польщу.
показати весь коментар
22.06.2020 16:24 Відповісти
Агов! бААрцуны с мародерами! Кто-то из вас осмелится на Беню хвоста поднять?
показати весь коментар
22.06.2020 16:28 Відповісти
Спецы снайпера - завалите этого жида и будет спокойнее в Украине
показати весь коментар
22.06.2020 16:28 Відповісти
это и есть зе экономика(((( беня сьест всю страну, а зе недопрезидент будет говорить и дальше что 5000 тысяч зарплата это не бедность
показати весь коментар
22.06.2020 16:28 Відповісти
Коломойский обворовывает государственные "Укрнафту" и "Центрэнерго", - Куюн - Цензор.НЕТ 7241
показати весь коментар
22.06.2020 16:29 Відповісти
А спорим, черноротые сучки на Г+Г об этом не расскажут!
показати весь коментар
22.06.2020 16:35 Відповісти
Только Сергей Куюн об этом знает ?
показати весь коментар
22.06.2020 18:46 Відповісти
Мыши уже стали нефть и уголь грызть
показати весь коментар
22.06.2020 16:35 Відповісти
Я би здивуваласт, якби цього не сталось.
показати весь коментар
22.06.2020 16:36 Відповісти
Какой такой Калломойский?

ПОСЛЕДНЯЯ НОВИНКА ОТ 95 КВАРТАЛ !!!

ДЕСЯТЬ ЗЕЛЁНЫХ НЕГРИТЯТ РАСКРЫВАЮТ СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПОРОШЕНКО!
показати весь коментар
22.06.2020 16:38 Відповісти
при клоуне все может быть
показати весь коментар
22.06.2020 16:39 Відповісти
Забавное наблюдение:Когда что-то подобное здесь пишут,например, про ахметку,то реакция крайне вяленькая.Можно сказать-дежурная.Но когда про беню,ооооо....Между тем уже даже слепой видит,что беня поимел,например,антиколомойский закон.А ахметка:премьера,министра энергетики,полный шоколад с,мать его,"зелёным тарифом" и т.д. и т.д.Просто ахметка работает с любым президентом.Он набрал такой вес,что,боюсь,ничего уже с этим не поделать.Но "истинных патритов" это "почему-то" не беспокоит.А беня просто помешал "единственному в стране гетьману" стать владычицей морскою.И поэтому "ярость благородная кипит" Всё у нас,как всегда,просто.
показати весь коментар
22.06.2020 17:01 Відповісти
Это может удивить 73%, ведь остальные ЗНАЛИ что так и будет.
показати весь коментар
22.06.2020 17:02 Відповісти
"...Игорь Коломойский - единоличный покупатель. Хотя, по большому счету, он и продавец, так как контролирует "Укрнафту" с 2003 года..."

Видимо,только сейчас распоясался.Мудрейшие 25(или сколько там)ЗНАЛИ что рано или поздно так и будет.Но молчали.Держали это в себе.

показати весь коментар
22.06.2020 17:11 Відповісти
Когда наконец посадят этого спасителя Украины?
показати весь коментар
22.06.2020 17:11 Відповісти
Ну ничего, придёт Зеленский и выгонит всех этих барыг..Шо? Уже два года правит? Как?
показати весь коментар
22.06.2020 17:20 Відповісти
Гнать нахрен этого порхатого жидёнка вообще с Украины, а иначе толку никакого не будет, пустит весь народ по миру с торбой.
показати весь коментар
22.06.2020 17:51 Відповісти
Сейчас не на часи с беней возиться, есть важнее дела, надо ст стерненко, с религией разобраться, а беня подождет, он не убежит, да и зермаку виднее.
показати весь коментар
22.06.2020 18:07 Відповісти
Спитати б,ну до чого тут Зєлєнскій ?
https://uprom.info/news/cars/kyyivskyj-elektrovozoremontnyj-zavod-zayavyv-pro-rejderske-zahoplennya-praczivnyky-vyjshly-na-vulyczyu/ Київський електровозоремонтний завод заявив про рейдерське захоплення - працівники вийшли на вулицю

Коломойський обкрадає державні "Укрнафту" і "Центренерго", - Куюн - Цензор.НЕТ 7407
показати весь коментар
22.06.2020 18:28 Відповісти
"За один день олигарх Игорь Коломойский заработал за счет государства на продаже нефти контролируемой им компанией "Укрнафта" 49 млн долларов." - Коломойский не всё себе забрал, а поделился со своим личным президентом, иначе тот не разрешил бы ему зарабатывать за счет государства на продаже нефти, он ведь не лох.
показати весь коментар
22.06.2020 19:13 Відповісти
Должен же Коломойша получить своё, ведь это он дал нам президента.
показати весь коментар
22.06.2020 20:09 Відповісти
для этого Коломойский и поставил зеленского, что б можно было спокойно разграбить всю страну.. а вы думали для чего?
показати весь коментар
22.06.2020 21:02 Відповісти
Цікаво інше. А де ті галасливі ''антикорупціонери'' за часів Порошенка? Чому мовчать? Бо були на дотації в того ж коломойського? Хотіла б сказати, що так вам і треба, ідіоти -українці, якби не страх за саму державу.
показати весь коментар
22.06.2020 21:54 Відповісти
 
 