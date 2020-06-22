Коломойський обкрадає державні "Укрнафту" і "Центренерго", - Куюн

За один день олігарх Ігор Коломойський заробив за рахунок держави на продажу нафти контрольованою ним компанією "Укрнафта" 49 млн доларів.

Про це написав директор ТОВ "Консалтингова група А-95" Сергій Куюн на своїй сторінці у Facebook.

"49 мільйонів баксів за день! 17 червня "Укрнафта" продала 260 тис. т нафти за ціною $18/барр. Це при тому, що у світі вже давно $40. На такому обсязі (двомісячний видобуток) компанія втратила 1,3 млрд грн. А хто придбав? Ігор Коломойський - одноосібний покупець. Хоча, за великим рахунком, він і продавець, так як контролює "Укрнафту" з 2003 року. Хто програв? Держава в особі НАК "Нафтогаз України", власник 50% акцій "Укрнафти". Він стоїть весь цей час у сторонці і спостерігає", - написав Куюн.

При цьому він звернув увагу, що збиток "Укрнафти" від операційної діяльності в першому кварталі поточного року становить 1,15 млрд грн, але попри це менеджмент віддає нафту за безцінь.

Експерт також зазначив, що подібні угоди, на яких заробляє Коломойський, не поодинокі. Зокрема, природний газ продається за завищеною ціною компанії Коломойського "Юнайтед Енерджі", яка далі за завищеною ціною поставляє його контрольованій олігархом державній компанії "Центренерго".

"Всі ресурси, що видобуваються і вироблені "Укрнафтою", йдуть "Привату". І якщо нафті йти особливо нікуди, то природний газ без тендерів іде на компанію "Юнайтед Енерджі", а потім на "Центренерго" (теж, до речі, держкомпанія, але під управлінням Коломойського), а скраплений газ на 90% іде "лавці" "Карпатинафтотрейд" за цінами, що нижчі за ринок", - написав Куюн.

Як повідомлялося, влітку 2019 року в період перебування Андрія Геруса на посаді представника президента в Кабміні в держкомпанії "Центренерго" був призначений новий менеджмент, який пов'язують із групою "Приват" Ігоря Коломойського.

Як заявив бізнесмен Віталій Карпачов, Герус у цей період приїжджав до нього від Коломойського домовлятися про розгортання схем на "Центренерго".

За підсумками 2019 року, збитки держкомпанії становили 2,5 млрд грн, у 2018 вона була прибутковою (1,4 млрд грн). Підтверджені ФДМ борги сягнули 4 млрд грн. Раніше компанія була прибутковою.

"Центренерго" з літа 2019 року розпочало постачати за заниженими цінами електроенергію на підприємства групи "Приват" - Нікопольського і Запорізького заводів феросплавів, "Дніпроазот", а також трейдера "Юнайтед Енерджі". За даними Low Carbon (проєкт ФРН) збитки на цих операціях досягли 900 млн грн.

За даними розслідування Бігус.Інфо, вугілля на "Центренерго" поставляється через російські фірми бізнесменів, близьких до терористів "ДНР".

При цьому Радіо Свобода повідомила про постачання газу на "Центренерго" компанією "Юнайтед Енерджі", близькою до Коломойського. При цьому газ купується у напівдержавній "Укрнафти" за ціною, що нижча за ринкову, і продається на "Центренерго" вище за ринкову.

"Юнайтед Енерджі" була першим і найбільшим імпортером електроенергії з Росії після відкриття імпорту за поправкою Андрія Геруса.