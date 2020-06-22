Холодницкий про дело Грановского и ОПЗ: "Оглашены первые подозрения"
Заместитель Генерального прокурора Украины Назар Холодницкий рассказал про дело Грановского и ОПЗ. Речь идет о хищении 93 млн грн Одесского припортового завода.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью журналисту Сергею Иванову на телеканале "Исландия"
Журналист спросил, причем тут экс-депутат от БПП Александр Грановский и какой у него статус в уголовном производстве, открытом для расследования этого преступления.
Он отметил: "Статуса в этом производстве у него пока что нет. Как прокурор, я могу только говорить о фактах. Если будут какие-то процессуальные документы, процессуальные доказательства и процессуальные решения — тогда можно говорить. Нельзя говорить, что человек подозреваемый, пока ему не оглашено подозрение".
На вопрос о том, есть ли перспективы в этом деле, Холодницкий ответил, что пусть следователь с прокурором определятся, поскольку есть конкретные люди, которые занимаются этим делом. По его словам, будут доказательства — будет подозрение, не будет доказательств — не будет подозрения. Первые подозрения уже оглашены.
Журналист рассказал, что слышал о том, что Грановский нашел общий язык со своей землячкой — Генпрокурором Ириной Венедиктовой, а недопонимания возникли якобы из-за того, что Венедиктова пыталась вмешаться в дело и передать его в ГБР.
В марте 2020 года НАБУ совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой сообщили о подозрении Ольге Ткаченко — доверенному лицу бывшего народного депутата Александра Грановского в нанесении ущерба в 93,3 млн грн Одесскому припортовому заводу.
В августе 2019 года сообщалось, что Александр Грановский также проходит по делу о незаконном уголовном преследовании лидера партии "УКРОП" Геннадия Корбана и по делу о побеге судьи Николая Чауса. ЕСПЧ признал незаконными задержание и арест Корбана в 2015 году, его содержание в клетке во время судебных заседаний.
Тогда же, незадолго до потери депутатской неприкосновенности, Грановский покинул территорию Украины. СМИ сообщали о том, что политик мог получить иммиграционную визу в Израиль.
Уже в декабре 2019 года ГБР провело обыски дома у Грановского и экс-главы ЦИК Татьяны Слипачук в связи с расследованием неправомерных действий со стороны ЦИК и экс-депутата, направленных на снятие кандидатуры Александра Куницкого с парламентских выборов 2019 года.
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У Порошенко були свої "Любі друзі"..котрі обсіли різні Схеми,як мухи гівно..
У Зеленського з"являються свої..
Ось такі вони "ПЕРЕВАГИ ПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ ФОРМИ ПРАВЛІННЯ"..
хто дебіл вияснить СУД..
точніше хто ЛОХ..
Котрий досі вірить у безневинність "Патріота"-БАриги
неправда..
У числі вже отримавших румунський паспорт журналісти виявили Олександра Михайловича Грановського. Так Так! Саме Олександра Грановського ─ народного депутата Верховної Ради чинного скликання від Блоку Петра Порошенка «Солідарність», одного з довірених осіб президента України.
Помилки бути не може, не дивлячись на те, що у депутата Грановського є майже повний тезка відомий в Україні та за її межами бізнесмен Олександр Грановський. Закони України не дозволяють одночасне володіння двома паспортами. Людина повинна зробити вибір, громадянином якої країни вона вирішила стати. На жаль, поки за порушення цієї норми не передбачено жодного покарання. Випадок з Олександром Грановським взагалі кричущий. Громадянин іноземної держави сидить в Раді і приймає закони для українців.
В уродженця Києва прокинувся поклик крові? Чого чого, а сентиментальності в пропаленому політикані не було ніколи. Та й його офіційна біографія не містить жодної зачіпки, яка б хоч трохи натякала на приналежність його родичів в минулих колінах до нації нащадків громадян Великої Римської імперії, що багато століть тому осіли в Трансильванії.
Залишається одне. Олександр Грановський завбачливо готує собі притулок. Він проходить в якості свідка по декільком справам про шахрайство в особливо великих розмірах, а саме в ухиленні від сплати податків і фіктивному підприємництві. При нинішній владі побачити його на лаві підсудних або в СІЗО даремні мрії,але після зміни Влади у діяльності "рішали" Олександра Михайловича, здається, почали розбиратися.
А факт, що продавали продукцію нижче собівартості-це блеф, просто вкрали газ і вартість продукції їх вже не хвилювала. Одним словом - давальці. Зараз Ігор Валерійович в темі. Раніше практично весь Нарфронт кормився з ОПЗ. Брат предостаннього голови КС разом з пацанами обікрали на ОПЗ крупних росіян (поцупили в рази більше) і нічого. Він будує хатинку поряд з Р.Кузьміним в Пущі-Водиці. А Грановський вів переговори і нічого не підписував. Се ля ві.