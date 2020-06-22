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Новости
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Холодницкий про дело Грановского и ОПЗ: "Оглашены первые подозрения"

Заместитель Генерального прокурора Украины Назар Холодницкий рассказал про дело Грановского и ОПЗ. Речь идет о хищении 93 млн грн Одесского припортового завода.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью журналисту Сергею Иванову на телеканале "Исландия" 

Журналист спросил, причем тут экс-депутат от БПП Александр Грановский и какой у него статус в уголовном производстве, открытом для расследования этого преступления.

Он отметил: "Статуса в этом производстве у него пока что нет. Как прокурор, я могу только говорить о фактах. Если будут какие-то процессуальные документы, процессуальные доказательства и процессуальные решения — тогда можно говорить. Нельзя говорить, что человек подозреваемый, пока ему не оглашено подозрение".

На вопрос о том, есть ли перспективы в этом деле, Холодницкий ответил, что пусть следователь с прокурором определятся, поскольку есть конкретные люди, которые занимаются этим делом. По его словам, будут доказательства — будет подозрение, не будет доказательств — не будет подозрения. Первые подозрения уже оглашены.

Журналист рассказал, что слышал о том, что Грановский нашел общий язык со своей землячкой — Генпрокурором Ириной Венедиктовой, а недопонимания возникли якобы из-за того, что Венедиктова пыталась вмешаться в дело и передать его в ГБР.

В марте 2020 года НАБУ совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой сообщили о подозрении Ольге Ткаченко — доверенному лицу бывшего народного депутата Александра Грановского в нанесении ущерба в 93,3 млн грн Одесскому припортовому заводу.

В августе 2019 года сообщалось, что Александр Грановский также проходит по делу о незаконном уголовном преследовании лидера партии "УКРОП" Геннадия Корбана и по делу о побеге судьи Николая Чауса. ЕСПЧ признал незаконными задержание и арест Корбана в 2015 году, его содержание в клетке во время судебных заседаний.

Тогда же, незадолго до потери депутатской неприкосновенности, Грановский покинул территорию Украины. СМИ сообщали о том, что политик мог получить иммиграционную визу в Израиль.

Уже в декабре 2019 года ГБР провело обыски дома у Грановского и экс-главы ЦИК Татьяны Слипачук в связи с расследованием неправомерных действий со стороны ЦИК и экс-депутата, направленных на снятие кандидатуры Александра Куницкого с парламентских выборов 2019 года.

Автор: 

Холодницкий Назар (706) Иванов Сергей журналист (43) Грановский Александр (92)


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Топ комментарии
+5
Ба какая файная рожа , такой чоколадный самец и на свободе
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22.06.2020 19:35
+4
Как же с восторгом и соплями этого в Харькове привечали за год до выборов преза. С бигбордов где будка всё равно не помещалась оного фраера, неслась хрень дежурная. Всречи с избирателями, тётки млели, восторгались ожидаемым на словах! А потом *БАЦ* и знык мордухай! Причём мгновенно. И никто подсрачника дать не успел. Извините за ошибки. Так хотелось матом! Просто гляньте на это псюрло---да грех не заехать с размаху совковой лопатой!
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22.06.2020 20:09
+4
Тоді ж, незадовго до втрати депутатської недоторканності, Грановський покинув територію України. ЗМІ повідомляли про те, що політик міг отримати імміграційну візу в Ізраїль.

неправда..

У числі вже отримавших румунський паспорт журналісти виявили Олександра Михайловича Грановського. Так Так! Саме Олександра Грановського ─ народного депутата Верховної Ради чинного скликання від Блоку Петра Порошенка «Солідарність», одного з довірених осіб президента України.


Помилки бути не може, не дивлячись на те, що у депутата Грановського є майже повний тезка відомий в Україні та за її межами бізнесмен Олександр Грановський. Закони України не дозволяють одночасне володіння двома паспортами. Людина повинна зробити вибір, громадянином якої країни вона вирішила стати. На жаль, поки за порушення цієї норми не передбачено жодного покарання. Випадок з Олександром Грановським взагалі кричущий. Громадянин іноземної держави сидить в Раді і приймає закони для українців.
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22.06.2020 22:50
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Ба какая файная рожа , такой чоколадный самец и на свободе
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22.06.2020 19:35 Ответить
Он похудел, кстати. Видать недоедает и недопивает.
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22.06.2020 19:44 Ответить
А в тюрьме сейчас ужин - макароны!Холодницький про справу Грановського та ОПЗ: "Оголошено перші підозри" - Цензор.НЕТ 5963
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22.06.2020 19:54 Ответить
ЗЕботы отправились в эротическое путешествие по спаму
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22.06.2020 19:59 Ответить
Как же с восторгом и соплями этого в Харькове привечали за год до выборов преза. С бигбордов где будка всё равно не помещалась оного фраера, неслась хрень дежурная. Всречи с избирателями, тётки млели, восторгались ожидаемым на словах! А потом *БАЦ* и знык мордухай! Причём мгновенно. И никто подсрачника дать не успел. Извините за ошибки. Так хотелось матом! Просто гляньте на это псюрло---да грех не заехать с размаху совковой лопатой!
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22.06.2020 20:09 Ответить
У Ющенко були"любі друзі",котрі "підвели його під монастир"..
У Порошенко були свої "Любі друзі"..котрі обсіли різні Схеми,як мухи гівно..
У Зеленського з"являються свої..

Ось такі вони "ПЕРЕВАГИ ПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ ФОРМИ ПРАВЛІННЯ"..
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22.06.2020 22:43 Ответить
Но при переходе на парламентскую форму правления при сильном премьер-министре будет тоже самое у нас скорее всего. Ведь традиционно у нас набирают в команду родню почти и не профессионалов. А чужаков у нас ненавидят---и зря.
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22.06.2020 22:51 Ответить
Сижу ухахатываюсь с радостного визга придуренных кремле- и зеленодрочиров.Вы как были дебилами так и останитесь. Все ваши радости , как всегда, разобьются о суровую правду жизни. Нужно не только придумать сто ********** уголовных дел против сторонников БПП, нужно, самое главное, весь этот бред доказать и выйграть суд. Даже ваши купленные и продажные суды не будут мараться о ту херню, которую вы зачастую придумываете. Завтра власть сменится, и судья пойдет на мыло))))), т.к. зеленогнойные от жадности никогда судье не отвалят столько бабла, чтобы ему после этого дела уже было бы плевать на последующую работу)))) Докажите, а потом рассказывайте "страшные" сказки про жутких "преступников" . Дебилы, мля...
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22.06.2020 20:45 Ответить
Дійсно..

хто дебіл вияснить СУД..
точніше хто ЛОХ..
Котрий досі вірить у безневинність "Патріота"-БАриги
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22.06.2020 22:45 Ответить
Тоді ж, незадовго до втрати депутатської недоторканності, Грановський покинув територію України. ЗМІ повідомляли про те, що політик міг отримати імміграційну візу в Ізраїль.

неправда..

У числі вже отримавших румунський паспорт журналісти виявили Олександра Михайловича Грановського. Так Так! Саме Олександра Грановського ─ народного депутата Верховної Ради чинного скликання від Блоку Петра Порошенка «Солідарність», одного з довірених осіб президента України.


Помилки бути не може, не дивлячись на те, що у депутата Грановського є майже повний тезка відомий в Україні та за її межами бізнесмен Олександр Грановський. Закони України не дозволяють одночасне володіння двома паспортами. Людина повинна зробити вибір, громадянином якої країни вона вирішила стати. На жаль, поки за порушення цієї норми не передбачено жодного покарання. Випадок з Олександром Грановським взагалі кричущий. Громадянин іноземної держави сидить в Раді і приймає закони для українців.
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22.06.2020 22:50 Ответить
Варто лише згадати кілька років, які він в молодості провів закордоном, переїжджаючи з країни в країну. В Україні він з'явився вже юристом, хоча його диплома так ніхто ніколи не бачив. Його колеги депутати також не зможуть домогтися від нього правди. У Верховній Раді він нечастий гість. Близько 2/3 пленарних засідань проходять при його відсутності. Робочим місцем Олександра Грановського стали київські ресторани, де він проводить серії нескінченних ділових зустрічей з широким колом чиновників, як діючих, так і колишніх. Прорватися до нього на відстань витягнутої руки практично неможливо. Нардепа надійно охороняють сек'юріті з СБУ. Видно, справді, він являє собою носія важливих державних секретів.https://politerno.com.ua/papers/oleksandr-granovskyj-lynyaye-z-korablya-pershym/

В уродженця Києва прокинувся поклик крові? Чого чого, а сентиментальності в пропаленому політикані не було ніколи. Та й його офіційна біографія не містить жодної зачіпки, яка б хоч трохи натякала на приналежність його родичів в минулих колінах до нації нащадків громадян Великої Римської імперії, що багато століть тому осіли в Трансильванії.
Залишається одне. Олександр Грановський завбачливо готує собі притулок. Він проходить в якості свідка по декільком справам про шахрайство в особливо великих розмірах, а саме в ухиленні від сплати податків і фіктивному підприємництві. При нинішній владі побачити його на лаві підсудних або в СІЗО даремні мрії,але після зміни Влади у діяльності "рішали" Олександра Михайловича, здається, почали розбиратися.
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22.06.2020 22:55 Ответить
ще один рішала без диплома Його прославив на всю державу "записний лодир " Лещенко, саме він створив так званий департамент Грановського в СБУ, Генпрокуратурі.Тепер Сірожу "криша" Пінчук влаштував в УЗалізницю, він там хіба що лозунги з похабним текстом на парканах пише.
А факт, що продавали продукцію нижче собівартості-це блеф, просто вкрали газ і вартість продукції їх вже не хвилювала. Одним словом - давальці. Зараз Ігор Валерійович в темі. Раніше практично весь Нарфронт кормився з ОПЗ. Брат предостаннього голови КС разом з пацанами обікрали на ОПЗ крупних росіян (поцупили в рази більше) і нічого. Він будує хатинку поряд з Р.Кузьміним в Пущі-Водиці. А Грановський вів переговори і нічого не підписував. Се ля ві.
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28.10.2020 20:26 Ответить
 
 