Холодницкий про дело Грановского и ОПЗ: "Оглашены первые подозрения"

Заместитель Генерального прокурора Украины Назар Холодницкий рассказал про дело Грановского и ОПЗ. Речь идет о хищении 93 млн грн Одесского припортового завода.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью журналисту Сергею Иванову на телеканале "Исландия"

Журналист спросил, причем тут экс-депутат от БПП Александр Грановский и какой у него статус в уголовном производстве, открытом для расследования этого преступления.

Он отметил: "Статуса в этом производстве у него пока что нет. Как прокурор, я могу только говорить о фактах. Если будут какие-то процессуальные документы, процессуальные доказательства и процессуальные решения — тогда можно говорить. Нельзя говорить, что человек подозреваемый, пока ему не оглашено подозрение".

На вопрос о том, есть ли перспективы в этом деле, Холодницкий ответил, что пусть следователь с прокурором определятся, поскольку есть конкретные люди, которые занимаются этим делом. По его словам, будут доказательства — будет подозрение, не будет доказательств — не будет подозрения. Первые подозрения уже оглашены.

Журналист рассказал, что слышал о том, что Грановский нашел общий язык со своей землячкой — Генпрокурором Ириной Венедиктовой, а недопонимания возникли якобы из-за того, что Венедиктова пыталась вмешаться в дело и передать его в ГБР.

В марте 2020 года НАБУ совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой сообщили о подозрении Ольге Ткаченко — доверенному лицу бывшего народного депутата Александра Грановского в нанесении ущерба в 93,3 млн грн Одесскому припортовому заводу.

В августе 2019 года сообщалось, что Александр Грановский также проходит по делу о незаконном уголовном преследовании лидера партии "УКРОП" Геннадия Корбана и по делу о побеге судьи Николая Чауса. ЕСПЧ признал незаконными задержание и арест Корбана в 2015 году, его содержание в клетке во время судебных заседаний.

Тогда же, незадолго до потери депутатской неприкосновенности, Грановский покинул территорию Украины. СМИ сообщали о том, что политик мог получить иммиграционную визу в Израиль.

Уже в декабре 2019 года ГБР провело обыски дома у Грановского и экс-главы ЦИК Татьяны Слипачук в связи с расследованием неправомерных действий со стороны ЦИК и экс-депутата, направленных на снятие кандидатуры Александра Куницкого с парламентских выборов 2019 года.