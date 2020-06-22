Холодницький про справу Грановського та ОПЗ: "Оголошено перші підозри"

Заступник Генерального прокурора України Назар Холодницький розповів про справу Грановського і ОПЗ. Йдеться про розкрадання 93 млн грн Одеського припортового заводу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю журналісту Сергію Іванову на телеканалі "Ісландія"

Журналіст запитав, до чого тут ексдепутат від БПП Олександр Грановський і який у нього статус у кримінальному провадженні, відкритому для розслідування цього злочину.

Він зазначив: "Статусу в цьому провадженні в нього поки що немає. Як прокурор я можу тільки говорити про факти. Якщо будуть якісь процесуальні документи, процесуальні докази і процесуальні рішення - тоді можна говорити. Не можна говорити, що людина підозрюваний, поки йому не оголошено підозру".

На питання про те, чи є перспективи в цій справі, Холодницький відповів, що нехай слідчий з прокурором визначаться, оскільки є конкретні люди, які займаються цією справою. За його словами, будуть докази - буде підозра, не буде доказів - не буде підозри. Перші підозри вже оголошені.

Журналіст розповів, що чув про те, що Грановський знайшов спільну мову зі своєю землячкою - Генпрокурором Іриною Венедіктовою, а непорозуміння виникли нібито через те, що Венедіктова намагалася втрутитися в справу і передати її в ДБР.

У березні 2020 року НАБУ спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою повідомили про підозру Ользі Ткаченко - довіреній особі колишнього народного депутата Олександра Грановського в завданні збитку в 93,3 млн грн Одеському припортовому заводу.

У серпні 2019 року повідомлялося, що Олександр Грановський також проходить у справі про незаконне кримінальне переслідування лідера партії "УКРОП" Геннадія Корбана і у справі про втечу судді Миколи Чауса. ЄСПЛ визнав незаконними затримання й арешт Корбана в 2015 році, його тримання у клітці під час судових засідань.

Тоді ж, незадовго до втрати депутатської недоторканності, Грановський покинув територію України. ЗМІ повідомляли про те, що політик міг отримати імміграційну візу в Ізраїль.

Уже в грудні 2019 року ДБР провело обшуки вдома у Грановського і ексглави ЦВК Тетяни Сліпачук у зв'язку з розслідуванням неправомірних дій з боку ЦВК і ексдепутата, спрямованих на зняття кандидатури Олександра Куницького з парламентських виборів 2019 року.