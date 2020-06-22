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Новини
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Холодницький про справу Грановського та ОПЗ: "Оголошено перші підозри"

Заступник Генерального прокурора України Назар Холодницький розповів про справу Грановського і ОПЗ. Йдеться про розкрадання 93 млн грн Одеського припортового заводу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю журналісту Сергію Іванову на телеканалі "Ісландія"

Журналіст запитав, до чого тут ексдепутат від БПП Олександр Грановський і який у нього статус у кримінальному провадженні, відкритому для розслідування цього злочину.

Він зазначив: "Статусу в цьому провадженні в нього поки що немає. Як прокурор я можу тільки говорити про факти. Якщо будуть якісь процесуальні документи, процесуальні докази і процесуальні рішення - тоді можна говорити. Не можна говорити, що людина підозрюваний, поки йому не оголошено підозру".

На питання про те, чи є перспективи в цій справі, Холодницький відповів, що нехай слідчий з прокурором визначаться, оскільки є конкретні люди, які займаються цією справою. За його словами, будуть докази - буде підозра, не буде доказів - не буде підозри. Перші підозри вже оголошені.

Журналіст розповів, що чув про те, що Грановський знайшов спільну мову зі своєю землячкою - Генпрокурором Іриною Венедіктовою, а непорозуміння виникли нібито через те, що Венедіктова намагалася втрутитися в справу і передати її в ДБР.

У березні 2020 року НАБУ спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою повідомили про підозру Ользі Ткаченко - довіреній особі колишнього народного депутата Олександра Грановського в завданні збитку в 93,3 млн грн Одеському припортовому заводу.

У серпні 2019 року повідомлялося, що Олександр Грановський також проходить у справі про незаконне кримінальне переслідування лідера партії "УКРОП" Геннадія Корбана і у справі про втечу судді Миколи Чауса. ЄСПЛ визнав незаконними затримання й арешт Корбана в 2015 році, його тримання у клітці під час судових засідань.

Тоді ж, незадовго до втрати депутатської недоторканності, Грановський покинув територію України. ЗМІ повідомляли про те, що політик міг отримати імміграційну візу в Ізраїль.

Уже в грудні 2019 року ДБР провело обшуки вдома у Грановського і ексглави ЦВК Тетяни Сліпачук у зв'язку з розслідуванням неправомірних дій з боку ЦВК і ексдепутата, спрямованих на зняття кандидатури Олександра Куницького з парламентських виборів 2019 року.

Автор: 

Холодницький Назар (661) Сергій Іванов журналіст (30) Грановський (235)


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Топ коментарі
+5
Ба какая файная рожа , такой чоколадный самец и на свободе
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22.06.2020 19:35
+4
Как же с восторгом и соплями этого в Харькове привечали за год до выборов преза. С бигбордов где будка всё равно не помещалась оного фраера, неслась хрень дежурная. Всречи с избирателями, тётки млели, восторгались ожидаемым на словах! А потом *БАЦ* и знык мордухай! Причём мгновенно. И никто подсрачника дать не успел. Извините за ошибки. Так хотелось матом! Просто гляньте на это псюрло---да грех не заехать с размаху совковой лопатой!
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22.06.2020 20:09
+4
Тоді ж, незадовго до втрати депутатської недоторканності, Грановський покинув територію України. ЗМІ повідомляли про те, що політик міг отримати імміграційну візу в Ізраїль.

неправда..

У числі вже отримавших румунський паспорт журналісти виявили Олександра Михайловича Грановського. Так Так! Саме Олександра Грановського ─ народного депутата Верховної Ради чинного скликання від Блоку Петра Порошенка «Солідарність», одного з довірених осіб президента України.


Помилки бути не може, не дивлячись на те, що у депутата Грановського є майже повний тезка відомий в Україні та за її межами бізнесмен Олександр Грановський. Закони України не дозволяють одночасне володіння двома паспортами. Людина повинна зробити вибір, громадянином якої країни вона вирішила стати. На жаль, поки за порушення цієї норми не передбачено жодного покарання. Випадок з Олександром Грановським взагалі кричущий. Громадянин іноземної держави сидить в Раді і приймає закони для українців.
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22.06.2020 22:50
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Ба какая файная рожа , такой чоколадный самец и на свободе
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22.06.2020 19:35 Відповісти
Он похудел, кстати. Видать недоедает и недопивает.
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22.06.2020 19:44 Відповісти
А в тюрьме сейчас ужин - макароны!Холодницький про справу Грановського та ОПЗ: "Оголошено перші підозри" - Цензор.НЕТ 5963
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22.06.2020 19:54 Відповісти
ЗЕботы отправились в эротическое путешествие по спаму
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22.06.2020 19:59 Відповісти
Как же с восторгом и соплями этого в Харькове привечали за год до выборов преза. С бигбордов где будка всё равно не помещалась оного фраера, неслась хрень дежурная. Всречи с избирателями, тётки млели, восторгались ожидаемым на словах! А потом *БАЦ* и знык мордухай! Причём мгновенно. И никто подсрачника дать не успел. Извините за ошибки. Так хотелось матом! Просто гляньте на это псюрло---да грех не заехать с размаху совковой лопатой!
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22.06.2020 20:09 Відповісти
У Ющенко були"любі друзі",котрі "підвели його під монастир"..
У Порошенко були свої "Любі друзі"..котрі обсіли різні Схеми,як мухи гівно..
У Зеленського з"являються свої..

Ось такі вони "ПЕРЕВАГИ ПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ ФОРМИ ПРАВЛІННЯ"..
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22.06.2020 22:43 Відповісти
Но при переходе на парламентскую форму правления при сильном премьер-министре будет тоже самое у нас скорее всего. Ведь традиционно у нас набирают в команду родню почти и не профессионалов. А чужаков у нас ненавидят---и зря.
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22.06.2020 22:51 Відповісти
Сижу ухахатываюсь с радостного визга придуренных кремле- и зеленодрочиров.Вы как были дебилами так и останитесь. Все ваши радости , как всегда, разобьются о суровую правду жизни. Нужно не только придумать сто ********** уголовных дел против сторонников БПП, нужно, самое главное, весь этот бред доказать и выйграть суд. Даже ваши купленные и продажные суды не будут мараться о ту херню, которую вы зачастую придумываете. Завтра власть сменится, и судья пойдет на мыло))))), т.к. зеленогнойные от жадности никогда судье не отвалят столько бабла, чтобы ему после этого дела уже было бы плевать на последующую работу)))) Докажите, а потом рассказывайте "страшные" сказки про жутких "преступников" . Дебилы, мля...
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22.06.2020 20:45 Відповісти
Дійсно..

хто дебіл вияснить СУД..
точніше хто ЛОХ..
Котрий досі вірить у безневинність "Патріота"-БАриги
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22.06.2020 22:45 Відповісти
Тоді ж, незадовго до втрати депутатської недоторканності, Грановський покинув територію України. ЗМІ повідомляли про те, що політик міг отримати імміграційну візу в Ізраїль.

неправда..

У числі вже отримавших румунський паспорт журналісти виявили Олександра Михайловича Грановського. Так Так! Саме Олександра Грановського ─ народного депутата Верховної Ради чинного скликання від Блоку Петра Порошенка «Солідарність», одного з довірених осіб президента України.


Помилки бути не може, не дивлячись на те, що у депутата Грановського є майже повний тезка відомий в Україні та за її межами бізнесмен Олександр Грановський. Закони України не дозволяють одночасне володіння двома паспортами. Людина повинна зробити вибір, громадянином якої країни вона вирішила стати. На жаль, поки за порушення цієї норми не передбачено жодного покарання. Випадок з Олександром Грановським взагалі кричущий. Громадянин іноземної держави сидить в Раді і приймає закони для українців.
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22.06.2020 22:50 Відповісти
Варто лише згадати кілька років, які він в молодості провів закордоном, переїжджаючи з країни в країну. В Україні він з'явився вже юристом, хоча його диплома так ніхто ніколи не бачив. Його колеги депутати також не зможуть домогтися від нього правди. У Верховній Раді він нечастий гість. Близько 2/3 пленарних засідань проходять при його відсутності. Робочим місцем Олександра Грановського стали київські ресторани, де він проводить серії нескінченних ділових зустрічей з широким колом чиновників, як діючих, так і колишніх. Прорватися до нього на відстань витягнутої руки практично неможливо. Нардепа надійно охороняють сек'юріті з СБУ. Видно, справді, він являє собою носія важливих державних секретів.https://politerno.com.ua/papers/oleksandr-granovskyj-lynyaye-z-korablya-pershym/

В уродженця Києва прокинувся поклик крові? Чого чого, а сентиментальності в пропаленому політикані не було ніколи. Та й його офіційна біографія не містить жодної зачіпки, яка б хоч трохи натякала на приналежність його родичів в минулих колінах до нації нащадків громадян Великої Римської імперії, що багато століть тому осіли в Трансильванії.
Залишається одне. Олександр Грановський завбачливо готує собі притулок. Він проходить в якості свідка по декільком справам про шахрайство в особливо великих розмірах, а саме в ухиленні від сплати податків і фіктивному підприємництві. При нинішній владі побачити його на лаві підсудних або в СІЗО даремні мрії,але після зміни Влади у діяльності "рішали" Олександра Михайловича, здається, почали розбиратися.
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22.06.2020 22:55 Відповісти
ще один рішала без диплома Його прославив на всю державу "записний лодир " Лещенко, саме він створив так званий департамент Грановського в СБУ, Генпрокуратурі.Тепер Сірожу "криша" Пінчук влаштував в УЗалізницю, він там хіба що лозунги з похабним текстом на парканах пише.
А факт, що продавали продукцію нижче собівартості-це блеф, просто вкрали газ і вартість продукції їх вже не хвилювала. Одним словом - давальці. Зараз Ігор Валерійович в темі. Раніше практично весь Нарфронт кормився з ОПЗ. Брат предостаннього голови КС разом з пацанами обікрали на ОПЗ крупних росіян (поцупили в рази більше) і нічого. Він будує хатинку поряд з Р.Кузьміним в Пущі-Водиці. А Грановський вів переговори і нічого не підписував. Се ля ві.
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28.10.2020 20:26 Відповісти
 
 