Холодницький про справу Грановського та ОПЗ: "Оголошено перші підозри"
Заступник Генерального прокурора України Назар Холодницький розповів про справу Грановського і ОПЗ. Йдеться про розкрадання 93 млн грн Одеського припортового заводу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю журналісту Сергію Іванову на телеканалі "Ісландія"
Журналіст запитав, до чого тут ексдепутат від БПП Олександр Грановський і який у нього статус у кримінальному провадженні, відкритому для розслідування цього злочину.
Він зазначив: "Статусу в цьому провадженні в нього поки що немає. Як прокурор я можу тільки говорити про факти. Якщо будуть якісь процесуальні документи, процесуальні докази і процесуальні рішення - тоді можна говорити. Не можна говорити, що людина підозрюваний, поки йому не оголошено підозру".
На питання про те, чи є перспективи в цій справі, Холодницький відповів, що нехай слідчий з прокурором визначаться, оскільки є конкретні люди, які займаються цією справою. За його словами, будуть докази - буде підозра, не буде доказів - не буде підозри. Перші підозри вже оголошені.
Журналіст розповів, що чув про те, що Грановський знайшов спільну мову зі своєю землячкою - Генпрокурором Іриною Венедіктовою, а непорозуміння виникли нібито через те, що Венедіктова намагалася втрутитися в справу і передати її в ДБР.
У березні 2020 року НАБУ спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою повідомили про підозру Ользі Ткаченко - довіреній особі колишнього народного депутата Олександра Грановського в завданні збитку в 93,3 млн грн Одеському припортовому заводу.
У серпні 2019 року повідомлялося, що Олександр Грановський також проходить у справі про незаконне кримінальне переслідування лідера партії "УКРОП" Геннадія Корбана і у справі про втечу судді Миколи Чауса. ЄСПЛ визнав незаконними затримання й арешт Корбана в 2015 році, його тримання у клітці під час судових засідань.
Тоді ж, незадовго до втрати депутатської недоторканності, Грановський покинув територію України. ЗМІ повідомляли про те, що політик міг отримати імміграційну візу в Ізраїль.
Уже в грудні 2019 року ДБР провело обшуки вдома у Грановського і ексглави ЦВК Тетяни Сліпачук у зв'язку з розслідуванням неправомірних дій з боку ЦВК і ексдепутата, спрямованих на зняття кандидатури Олександра Куницького з парламентських виборів 2019 року.
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У Порошенко були свої "Любі друзі"..котрі обсіли різні Схеми,як мухи гівно..
У Зеленського з"являються свої..
Ось такі вони "ПЕРЕВАГИ ПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ ФОРМИ ПРАВЛІННЯ"..
хто дебіл вияснить СУД..
точніше хто ЛОХ..
Котрий досі вірить у безневинність "Патріота"-БАриги
неправда..
У числі вже отримавших румунський паспорт журналісти виявили Олександра Михайловича Грановського. Так Так! Саме Олександра Грановського ─ народного депутата Верховної Ради чинного скликання від Блоку Петра Порошенка «Солідарність», одного з довірених осіб президента України.
Помилки бути не може, не дивлячись на те, що у депутата Грановського є майже повний тезка відомий в Україні та за її межами бізнесмен Олександр Грановський. Закони України не дозволяють одночасне володіння двома паспортами. Людина повинна зробити вибір, громадянином якої країни вона вирішила стати. На жаль, поки за порушення цієї норми не передбачено жодного покарання. Випадок з Олександром Грановським взагалі кричущий. Громадянин іноземної держави сидить в Раді і приймає закони для українців.
В уродженця Києва прокинувся поклик крові? Чого чого, а сентиментальності в пропаленому політикані не було ніколи. Та й його офіційна біографія не містить жодної зачіпки, яка б хоч трохи натякала на приналежність його родичів в минулих колінах до нації нащадків громадян Великої Римської імперії, що багато століть тому осіли в Трансильванії.
Залишається одне. Олександр Грановський завбачливо готує собі притулок. Він проходить в якості свідка по декільком справам про шахрайство в особливо великих розмірах, а саме в ухиленні від сплати податків і фіктивному підприємництві. При нинішній владі побачити його на лаві підсудних або в СІЗО даремні мрії,але після зміни Влади у діяльності "рішали" Олександра Михайловича, здається, почали розбиратися.
А факт, що продавали продукцію нижче собівартості-це блеф, просто вкрали газ і вартість продукції їх вже не хвилювала. Одним словом - давальці. Зараз Ігор Валерійович в темі. Раніше практично весь Нарфронт кормився з ОПЗ. Брат предостаннього голови КС разом з пацанами обікрали на ОПЗ крупних росіян (поцупили в рази більше) і нічого. Він будує хатинку поряд з Р.Кузьміним в Пущі-Водиці. А Грановський вів переговори і нічого не підписував. Се ля ві.