Четыре месяца без зарплаты: шахтеры из Червонограда митингуют под Кабмином
Митингующие уверяют, что власть не выплачивает им деньги уже четвертый месяц, а они безвозмездно продолжают работать на шахте Надежда.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут "Факты"
Люди возмущены и говорят, что не уйдут пока правительство не пообещает решить этот вопрос, потому что 700 работников не получают честно заработанных денег. В целом государство задолжало перед шахтерами 46 млн грн.
Проблема возникла потому, что цена на уголь снизилась и шахта больше не может быть самоокупаемой.
Проблема выплат шахтерам уже не первый раз появляется перед этим правительством. После долгих забастовок 7 марта шахтеры Луганской области подтвердили, что получили за январь 2020 года полную зарплату и 40% — за февраль.
Кроме того, им выплатили 30% зарплаты за декабрь 2019 года, заявили горняки с ГП Первомайскуголь.
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на некоторых шахтах за 20 месяцев ни разу выплат не делали, а за протесты и попытки касками постучать на подвал кидают и овбиняют бандеровскими диверсантами
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Гросмейстер Бендера
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Це відкритий грабіж держави, коли нафта замість 40$ продається компаніям Бєні за 18$, а сумарний збиток 1.15 млрд грн! У той час ДБР зайнята Томосом, Семочко і картинами, СБУ ловить фури з перегрузом НАБУ ганяється за Омеляном нібито за 30 млн грн збитків
НБУ тільки за сьогодняшний день - по мінімуму - 400 000 грн - просрало ...
ПАО "Укрнафта" https://biz.censor.net/news/3203487/ukrnafta_prodala_neft_dlya_zavoda_kolomoyiskogo_po_rekordno_nizkoyi_tsene_obnovleno
"Центрэнерго" https://biz.censor.net/news/3199223/ubytki_tsentrenergo_prevycili_2_milliarda_fond_gosimuschestva
АО "Днепроазот" https://biz.censor.net/news/3194909/okrujenie_kolomoyiskogo_monopolizirovalo_postavki_hlora_dlya_vodokanalov_video
и т.п. и т.д.