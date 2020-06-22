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Четыре месяца без зарплаты: шахтеры из Червонограда митингуют под Кабмином

Митингующие уверяют, что власть не выплачивает им деньги уже четвертый месяц, а они безвозмездно продолжают работать на шахте Надежда.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут "Факты"

Люди возмущены и говорят, что не уйдут пока правительство не пообещает решить этот вопрос, потому что 700 работников не получают честно заработанных денег. В целом государство задолжало перед шахтерами 46 млн грн.

Проблема возникла потому, что цена на уголь снизилась и шахта больше не может быть самоокупаемой.

Проблема выплат шахтерам уже не первый раз появляется перед этим правительством. После долгих забастовок 7 марта шахтеры Луганской области подтвердили, что получили за январь 2020 года полную зарплату и 40% — за февраль.

Кроме того, им выплатили 30% зарплаты за декабрь 2019 года, заявили горняки с ГП Первомайскуголь.

Четыре месяца без зарплаты: шахтеры из Червонограда митингуют под Кабмином 01
Четыре месяца без зарплаты: шахтеры из Червонограда митингуют под Кабмином 02
Четыре месяца без зарплаты: шахтеры из Червонограда митингуют под Кабмином 03

Автор: 

забастовка (321) шахтеры (655)


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Топ комментарии
+11
вже нiхто не краде, бариг подолали, а грошей нема. А чого?
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22.06.2020 19:35
+7
Ібо нєфіг за опоблок та зємразь голосувати.
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22.06.2020 19:32
+6
в мережі радять не згубити того бодрого пофігистичного настрою, з яким у минулому році голосували
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22.06.2020 19:31
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в мережі радять не згубити того бодрого пофігистичного настрою, з яким у минулому році голосували
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22.06.2020 19:31 Ответить
Червоноград то є Львівська область.
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22.06.2020 19:34 Ответить
і шо? у Львівській області 100% не за Зєлю?
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22.06.2020 19:37 Ответить
У Львівській області Зе-програв.
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22.06.2020 19:39 Ответить
і шо? шахтарі у Львівській області політично найсвідоміша частина населення?
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22.06.2020 19:45 Ответить
В мене половина родини з самого Червонограду,з Старого Міста.Настроі ділилися між Тимошенко і Порошенко.Але аж ніяк не Зе.Мій швагро,якщо чує критику Петра-лізе битися.Тому не треба про червоноградських говорити зле.
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22.06.2020 19:59 Ответить
Ібо нєфіг за опоблок та зємразь голосувати.
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22.06.2020 19:32 Ответить
Та да - надо за порошенка, так ведь?
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22.06.2020 19:33 Ответить
Це поганий варіант, чи що?
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22.06.2020 19:42 Ответить
ну для порохоботiв найкращий варiант
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22.06.2020 20:36 Ответить
Краще бастувати.
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22.06.2020 19:45 Ответить
вже нiхто не краде, бариг подолали, а грошей нема. А чого?
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22.06.2020 19:35 Ответить
По-моему, наша система и в этом отношении от ЛНР-ДНР не очень отличается. Там землекопам не платят и здесь обдирают.
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22.06.2020 19:43 Ответить
Ну к слова сказать, в нас задолженности за 4 месяца и то неполные ,а на оккупированной территории
на некоторых шахтах за 20 месяцев ни разу выплат не делали, а за протесты и попытки касками постучать на подвал кидают и овбиняют бандеровскими диверсантами
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22.06.2020 21:47 Ответить
как вариант Зеле можно объявить их сепарами и шатунами и платить не нужно
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23.06.2020 04:31 Ответить
Чотири місяці без зарплати: шахтарі з Червонограда мітингують під Кабміном - Цензор.НЕТ 9297
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22.06.2020 19:45 Ответить
народна влада уголь в кацапстане покупает, наш им не нужен
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22.06.2020 20:00 Ответить
Зачем стучать по плитке, стучите друг другу по голове.
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22.06.2020 20:10 Ответить
https://twitter.com/Lviv_UA_SU
https://twitter.com/Lviv_UA_SU
https://twitter.com/Lviv_UA_SU


https://twitter.com/Lviv_UA_SU
https://twitter.com/Lviv_UA_SU

Гросмейстер Бендера

@Lviv_UA_SU

·https://twitter.com/Lviv_UA_SU/status/1275071257952661505 3 ч

Це відкритий грабіж держави, коли нафта замість 40$ продається компаніям Бєні за 18$, а сумарний збиток 1.15 млрд грн! У той час ДБР зайнята Томосом, Семочко і картинами, СБУ ловить фури з перегрузом НАБУ ганяється за Омеляном нібито за 30 млн грн збитків
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22.06.2020 20:21 Ответить
Ну как это денег не платят !? Конец эпохи бедности, за которую вы так голосовали уже в разгаре.
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22.06.2020 20:34 Ответить
какая разница-главное что улицы освещены
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22.06.2020 20:39 Ответить
главное ребята, перцем не стареть
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22.06.2020 21:14 Ответить
Под Офісом преЗЕдента всі дні розписані...то малий бізнес, то блогери, то АТОшніки, то фермери, то перевізники,то вчителі, то медики...Якщо коротко, так проголосували, що за дурною головою і ногам зараз не має покою!
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22.06.2020 20:47 Ответить
Да позакрывайте эти уже никому не нужные супер убыточные шахты.
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22.06.2020 21:40 Ответить
Легче сказать ,чем закрыть,а людей куда девать .Им ведь нужно какую-нибудь премлемую работу предложить взамен
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22.06.2020 21:53 Ответить
Це якісь раби. Людина яка себе поважає ніколи не буде працювати безкоштовно! Все дуже просто одні не платять - інші не працюють і не дають працювати будь кому доки з ними не розрахуються. Якщо підприємство не вважає потрібним розплатитися то потрібно зняти на продаж все шахтне устаткування в рахунок боргу а решту знищити і врешті забути про шахту.
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22.06.2020 22:33 Ответить
а ти впевнений , що ці шахти дійсно збиткові ?

НБУ тільки за сьогодняшний день - по мінімуму - 400 000 грн - просрало ...
ПАО "Укрнафта" https://biz.censor.net/news/3203487/ukrnafta_prodala_neft_dlya_zavoda_kolomoyiskogo_po_rekordno_nizkoyi_tsene_obnovleno

"Центрэнерго" https://biz.censor.net/news/3199223/ubytki_tsentrenergo_prevycili_2_milliarda_fond_gosimuschestva

АО "Днепроазот" https://biz.censor.net/news/3194909/okrujenie_kolomoyiskogo_monopolizirovalo_postavki_hlora_dlya_vodokanalov_video

и т.п. и т.д.
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22.06.2020 22:59 Ответить
 
 