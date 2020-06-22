Четыре месяца без зарплаты: шахтеры из Червонограда митингуют под Кабмином

Митингующие уверяют, что власть не выплачивает им деньги уже четвертый месяц, а они безвозмездно продолжают работать на шахте Надежда.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут "Факты"

Люди возмущены и говорят, что не уйдут пока правительство не пообещает решить этот вопрос, потому что 700 работников не получают честно заработанных денег. В целом государство задолжало перед шахтерами 46 млн грн.

Проблема возникла потому, что цена на уголь снизилась и шахта больше не может быть самоокупаемой.

Проблема выплат шахтерам уже не первый раз появляется перед этим правительством. После долгих забастовок 7 марта шахтеры Луганской области подтвердили, что получили за январь 2020 года полную зарплату и 40% — за февраль.

Кроме того, им выплатили 30% зарплаты за декабрь 2019 года, заявили горняки с ГП Первомайскуголь.





