Чотири місяці без зарплати: шахтарі з Червонограда мітингують під Кабміном

Мітингувальники запевняють, що влада не виплачує їм гроші вже четвертий місяць, а вони безоплатно продовжують працювати на шахті Надія.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть "Факти".

Люди обурені і кажуть, що не підуть поки уряд не пообіцяє вирішити це питання, бо 700 працівників не отримають чесно зароблених коштів. Загалом держава заборгувала перед шахтарями 46 млн грн.

Проблема виникла тому, що ціна на вугілля знизилася і шахта більше не може бути самоокупною.

Проблема виплат шахтарям вже не вперше постає перед цим урядом. Після довгих страйків 7 березня шахтарі Луганської області підтвердили, що отримали за січень 2020 повну зарплату і 40% – за лютий.

Окрім того, їм виплатили 30% зарплати за грудень 2019 року, заявили гірники з ДП Первомайськвугілля.





