Чотири місяці без зарплати: шахтарі з Червонограда мітингують під Кабміном
Мітингувальники запевняють, що влада не виплачує їм гроші вже четвертий місяць, а вони безоплатно продовжують працювати на шахті Надія.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть "Факти".
Люди обурені і кажуть, що не підуть поки уряд не пообіцяє вирішити це питання, бо 700 працівників не отримають чесно зароблених коштів. Загалом держава заборгувала перед шахтарями 46 млн грн.
Проблема виникла тому, що ціна на вугілля знизилася і шахта більше не може бути самоокупною.
Проблема виплат шахтарям вже не вперше постає перед цим урядом. Після довгих страйків 7 березня шахтарі Луганської області підтвердили, що отримали за січень 2020 повну зарплату і 40% – за лютий.
Окрім того, їм виплатили 30% зарплати за грудень 2019 року, заявили гірники з ДП Первомайськвугілля.
Будь ласка, зачекайте...
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на некоторых шахтах за 20 месяцев ни разу выплат не делали, а за протесты и попытки касками постучать на подвал кидают и овбиняют бандеровскими диверсантами
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Гросмейстер Бендера
@Lviv_UA_SU
·https://twitter.com/Lviv_UA_SU/status/1275071257952661505 3 ч
Це відкритий грабіж держави, коли нафта замість 40$ продається компаніям Бєні за 18$, а сумарний збиток 1.15 млрд грн! У той час ДБР зайнята Томосом, Семочко і картинами, СБУ ловить фури з перегрузом НАБУ ганяється за Омеляном нібито за 30 млн грн збитків
НБУ тільки за сьогодняшний день - по мінімуму - 400 000 грн - просрало ...
ПАО "Укрнафта" https://biz.censor.net/news/3203487/ukrnafta_prodala_neft_dlya_zavoda_kolomoyiskogo_po_rekordno_nizkoyi_tsene_obnovleno
"Центрэнерго" https://biz.censor.net/news/3199223/ubytki_tsentrenergo_prevycili_2_milliarda_fond_gosimuschestva
АО "Днепроазот" https://biz.censor.net/news/3194909/okrujenie_kolomoyiskogo_monopolizirovalo_postavki_hlora_dlya_vodokanalov_video
и т.п. и т.д.