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Новини
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Чотири місяці без зарплати: шахтарі з Червонограда мітингують під Кабміном

Мітингувальники запевняють, що влада не виплачує їм гроші вже четвертий місяць, а вони безоплатно продовжують працювати на шахті Надія.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть "Факти".

Люди обурені і кажуть, що не підуть поки уряд не пообіцяє вирішити це питання, бо 700 працівників не отримають чесно зароблених коштів. Загалом держава заборгувала перед шахтарями 46 млн грн.

Проблема виникла тому, що ціна на вугілля знизилася і шахта більше не може бути самоокупною.

Проблема виплат шахтарям вже не вперше постає перед цим урядом. Після довгих страйків 7 березня шахтарі Луганської області підтвердили, що отримали за січень 2020 повну зарплату і 40% – за лютий.

Окрім того, їм виплатили 30% зарплати за грудень 2019 року, заявили гірники з ДП Первомайськвугілля.

Чотири місяці без зарплати: шахтарі з Червонограда мітингують під Кабміном 01
Чотири місяці без зарплати: шахтарі з Червонограда мітингують під Кабміном 02
Чотири місяці без зарплати: шахтарі з Червонограда мітингують під Кабміном 03

Автор: 

страйк (208) шахтарі (537)


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Топ коментарі
+11
вже нiхто не краде, бариг подолали, а грошей нема. А чого?
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22.06.2020 19:35
+7
Ібо нєфіг за опоблок та зємразь голосувати.
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22.06.2020 19:32
+6
в мережі радять не згубити того бодрого пофігистичного настрою, з яким у минулому році голосували
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22.06.2020 19:31
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в мережі радять не згубити того бодрого пофігистичного настрою, з яким у минулому році голосували
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22.06.2020 19:31 Відповісти
Червоноград то є Львівська область.
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22.06.2020 19:34 Відповісти
і шо? у Львівській області 100% не за Зєлю?
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22.06.2020 19:37 Відповісти
У Львівській області Зе-програв.
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22.06.2020 19:39 Відповісти
і шо? шахтарі у Львівській області політично найсвідоміша частина населення?
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22.06.2020 19:45 Відповісти
В мене половина родини з самого Червонограду,з Старого Міста.Настроі ділилися між Тимошенко і Порошенко.Але аж ніяк не Зе.Мій швагро,якщо чує критику Петра-лізе битися.Тому не треба про червоноградських говорити зле.
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22.06.2020 19:59 Відповісти
Ібо нєфіг за опоблок та зємразь голосувати.
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22.06.2020 19:32 Відповісти
Та да - надо за порошенка, так ведь?
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22.06.2020 19:33 Відповісти
Це поганий варіант, чи що?
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22.06.2020 19:42 Відповісти
ну для порохоботiв найкращий варiант
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22.06.2020 20:36 Відповісти
Краще бастувати.
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22.06.2020 19:45 Відповісти
вже нiхто не краде, бариг подолали, а грошей нема. А чого?
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22.06.2020 19:35 Відповісти
По-моему, наша система и в этом отношении от ЛНР-ДНР не очень отличается. Там землекопам не платят и здесь обдирают.
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22.06.2020 19:43 Відповісти
Ну к слова сказать, в нас задолженности за 4 месяца и то неполные ,а на оккупированной территории
на некоторых шахтах за 20 месяцев ни разу выплат не делали, а за протесты и попытки касками постучать на подвал кидают и овбиняют бандеровскими диверсантами
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22.06.2020 21:47 Відповісти
как вариант Зеле можно объявить их сепарами и шатунами и платить не нужно
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23.06.2020 04:31 Відповісти
Чотири місяці без зарплати: шахтарі з Червонограда мітингують під Кабміном - Цензор.НЕТ 9297
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22.06.2020 19:45 Відповісти
народна влада уголь в кацапстане покупает, наш им не нужен
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22.06.2020 20:00 Відповісти
Зачем стучать по плитке, стучите друг другу по голове.
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22.06.2020 20:10 Відповісти
https://twitter.com/Lviv_UA_SU
https://twitter.com/Lviv_UA_SU
https://twitter.com/Lviv_UA_SU


https://twitter.com/Lviv_UA_SU
https://twitter.com/Lviv_UA_SU

Гросмейстер Бендера

@Lviv_UA_SU

·https://twitter.com/Lviv_UA_SU/status/1275071257952661505 3 ч

Це відкритий грабіж держави, коли нафта замість 40$ продається компаніям Бєні за 18$, а сумарний збиток 1.15 млрд грн! У той час ДБР зайнята Томосом, Семочко і картинами, СБУ ловить фури з перегрузом НАБУ ганяється за Омеляном нібито за 30 млн грн збитків
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22.06.2020 20:21 Відповісти
Ну как это денег не платят !? Конец эпохи бедности, за которую вы так голосовали уже в разгаре.
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22.06.2020 20:34 Відповісти
какая разница-главное что улицы освещены
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22.06.2020 20:39 Відповісти
главное ребята, перцем не стареть
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22.06.2020 21:14 Відповісти
Под Офісом преЗЕдента всі дні розписані...то малий бізнес, то блогери, то АТОшніки, то фермери, то перевізники,то вчителі, то медики...Якщо коротко, так проголосували, що за дурною головою і ногам зараз не має покою!
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22.06.2020 20:47 Відповісти
Да позакрывайте эти уже никому не нужные супер убыточные шахты.
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22.06.2020 21:40 Відповісти
Легче сказать ,чем закрыть,а людей куда девать .Им ведь нужно какую-нибудь премлемую работу предложить взамен
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22.06.2020 21:53 Відповісти
Це якісь раби. Людина яка себе поважає ніколи не буде працювати безкоштовно! Все дуже просто одні не платять - інші не працюють і не дають працювати будь кому доки з ними не розрахуються. Якщо підприємство не вважає потрібним розплатитися то потрібно зняти на продаж все шахтне устаткування в рахунок боргу а решту знищити і врешті забути про шахту.
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22.06.2020 22:33 Відповісти
а ти впевнений , що ці шахти дійсно збиткові ?

НБУ тільки за сьогодняшний день - по мінімуму - 400 000 грн - просрало ...
ПАО "Укрнафта" https://biz.censor.net/news/3203487/ukrnafta_prodala_neft_dlya_zavoda_kolomoyiskogo_po_rekordno_nizkoyi_tsene_obnovleno

"Центрэнерго" https://biz.censor.net/news/3199223/ubytki_tsentrenergo_prevycili_2_milliarda_fond_gosimuschestva

АО "Днепроазот" https://biz.censor.net/news/3194909/okrujenie_kolomoyiskogo_monopolizirovalo_postavki_hlora_dlya_vodokanalov_video

и т.п. и т.д.
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22.06.2020 22:59 Відповісти
 
 