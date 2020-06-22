РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12140 посетителей онлайн
Новости
15 674 213

К очередной публикации фейка для подрыва украинско-американского сотрудничества причастен выпускник школы КГБ, - Порошенко

К очередной публикации фейка для подрыва украинско-американского сотрудничества причастен выпускник школы КГБ, - Порошенко

Россия обстреливает Украину не только на линии соприкосновения. Она так же гвоздит по нам из разнообразного информационного оружия в рамках широкомасштабной гибридной войны. Сегодня "пятая колонна" Кремля сделала еще один выстрел фейком с целью подорвать украинское-американское стратегическое партнерство, которое лежит в основе международной коалиции в поддержку Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "ЕС" такое заявление сделал пятый президент Украины Петр Порошенко.

Он отметил, что Кремль вмешивается в американские выборы и привлекает к этому свою агентуру в Украине. Другая цель очередной фабрикации из бесед украинских и американских чиновников - сделать украинский вопрос токсичным для Вашингтона и разрушить двухпартийную поддержку Украины Соединенными Штатами.

Он продолжил: "Напомню, основываясь на такой поддержке, мы в свое время смогли организовать прямые поставки американского оборонного оружия, в частности "джавелинов", патрульных катеров класса "Айленд". Проводили совместные военные учения. Наладили работу военных инструкторов и обмен разведывательными данными. Смогли получить газовую независимость от России. И получить финансово-кредитную поддержку Украины на решение социальных и оборонных вопросов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попытки разрушить стратегическое партнерство Украины и США - это российский сценарий, - Порошенко

"Это было особенно важно, когда наша страна переживала глубокий кризис, вызванный российской агрессией. Успех партнерства с США для Украины был и остается вопросом жизни и смерти. Не открою вам Америку, если скажу, что без поддержки такой сверхдержавы как США, Украина не смогла бы выстоять в неравной борьбе против российской агрессии. Это прописная геополитическая истина. Она очевидна для Кремля. Надеюсь, эту истину понимает и украинская власть", - подчеркнул Порошенко.

Пятый президент подчеркнул: "Как и предыдущие "разоблачения", очередные "сливы" заслуживают одну единственную реакцию - привлечение к ответственности представителей "пятой колонны", которые засветились в этой спецоперации. "Обличителем" снова выступил выпускник Высшей школы КГБ имени Дзержинского. А кагэбэшники, как известно, бывшими не бывают. Такое клеймо - навсегда. Разоблачить известных сценаристов очередной информационной атаки против Украины и нашего стратегического партнерства с Соединенными Штатами - ответственность нынешней украинской власти".

"Надеюсь, что украинская власть наконец прекратит смотреть сквозь пальцы на преступления "пятой колонны" и осознает необходимость решительного противодействия диверсиям пророссийских сил. Это нужно для того, чтобы защитить наше стратегическое сотрудничество с США и исключить возвращение Украины в сферу российского влияния", - резюмировал Порошенко.

Автор: 

Порошенко Петр (19601) сотрудничество (749) США (26652)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+43
Порошенко призвал власть к решительному противодействию диверсиям пророссийских сил - Цензор.НЕТ 717
показать весь комментарий
22.06.2020 20:19
+31
Та насрать. Вовік побачив в очах ***** мир.
показать весь комментарий
22.06.2020 20:15
+27
главный вопрос и ответ зеЛоха в этом интервью:
Порошенко призвал власть к решительному противодействию диверсиям пророссийских сил - Цензор.НЕТ 9613
показать весь комментарий
22.06.2020 20:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
А я вот например думаю ,что уставший от политики зе сознательно такими смехотворными делами делает рейтинги шоколаднику (не может же он в самом деле быть настолько тупым),чтобы на следующих досрочных президентских выборах Петр 1 триумфально возвратился в кресло президента ,после чего он скажет ,что не станет повторять ошибки своего предшественника и не будет гонять того по судам(о чём у него с зеленским есть предварительные закулисные договорённости)
показать весь комментарий
22.06.2020 21:31 Ответить
Зе сам пятая колона.
показать весь комментарий
22.06.2020 21:39 Ответить
Ревнуешь?
показать весь комментарий
22.06.2020 22:40 Ответить
Питро буде багато говорити, але зараз ще не скаже нічого.
показать весь комментарий
22.06.2020 22:32 Ответить
До чергової публікації фейків для підриву українсько-американського співробітництва причетний випускник школи КДБ, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8423
показать весь комментарий
22.06.2020 22:52 Ответить
"А кагэбэшники, как известно, бывшими не бывают". А как же Наливайченко? Он ведь тоже школу КГБ закончил в Москве.
показать весь комментарий
23.06.2020 00:10 Ответить
еще в 1993 году во время независимости, а теперь с Жулькой в одном болоте.
показать весь комментарий
23.06.2020 13:58 Ответить
Причем Наливайченко этот факт поначалу скрывал. Годы учебы в этом "славном" ВУЗе в его официальной биографии значились-"работал в г.Запорожье в малом бизнесе".Когда раскрылось ,сильно не оправдывался,-ну учился и что? Политическая карьера в БЮТе не рухнула,не пошатнулась..
показать весь комментарий
23.06.2020 18:00 Ответить
Нова фейк в активе?
Смогли получить газовую независимость от России
показать весь комментарий
23.06.2020 10:24 Ответить
Представляю, как у Зеленского затряслись поджилки, ведь могут всплыть и "пленки Зеленского", пусть не сейчас, через год, два, пять. Значит любого президента у нас записывают и неизвестно кто записывает и кто "сливает" записи
показать весь комментарий
23.06.2020 14:38 Ответить
Прошлый раз не был фейк,а было "смонтировано",а теперь точно фейк?
показать весь комментарий
23.06.2020 17:55 Ответить
Страница 3 из 3
 
 