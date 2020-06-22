К очередной публикации фейка для подрыва украинско-американского сотрудничества причастен выпускник школы КГБ, - Порошенко

Россия обстреливает Украину не только на линии соприкосновения. Она так же гвоздит по нам из разнообразного информационного оружия в рамках широкомасштабной гибридной войны. Сегодня "пятая колонна" Кремля сделала еще один выстрел фейком с целью подорвать украинское-американское стратегическое партнерство, которое лежит в основе международной коалиции в поддержку Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "ЕС" такое заявление сделал пятый президент Украины Петр Порошенко.

Он отметил, что Кремль вмешивается в американские выборы и привлекает к этому свою агентуру в Украине. Другая цель очередной фабрикации из бесед украинских и американских чиновников - сделать украинский вопрос токсичным для Вашингтона и разрушить двухпартийную поддержку Украины Соединенными Штатами.

Он продолжил: "Напомню, основываясь на такой поддержке, мы в свое время смогли организовать прямые поставки американского оборонного оружия, в частности "джавелинов", патрульных катеров класса "Айленд". Проводили совместные военные учения. Наладили работу военных инструкторов и обмен разведывательными данными. Смогли получить газовую независимость от России. И получить финансово-кредитную поддержку Украины на решение социальных и оборонных вопросов".

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"Это было особенно важно, когда наша страна переживала глубокий кризис, вызванный российской агрессией. Успех партнерства с США для Украины был и остается вопросом жизни и смерти. Не открою вам Америку, если скажу, что без поддержки такой сверхдержавы как США, Украина не смогла бы выстоять в неравной борьбе против российской агрессии. Это прописная геополитическая истина. Она очевидна для Кремля. Надеюсь, эту истину понимает и украинская власть", - подчеркнул Порошенко.

Пятый президент подчеркнул: "Как и предыдущие "разоблачения", очередные "сливы" заслуживают одну единственную реакцию - привлечение к ответственности представителей "пятой колонны", которые засветились в этой спецоперации. "Обличителем" снова выступил выпускник Высшей школы КГБ имени Дзержинского. А кагэбэшники, как известно, бывшими не бывают. Такое клеймо - навсегда. Разоблачить известных сценаристов очередной информационной атаки против Украины и нашего стратегического партнерства с Соединенными Штатами - ответственность нынешней украинской власти".

"Надеюсь, что украинская власть наконец прекратит смотреть сквозь пальцы на преступления "пятой колонны" и осознает необходимость решительного противодействия диверсиям пророссийских сил. Это нужно для того, чтобы защитить наше стратегическое сотрудничество с США и исключить возвращение Украины в сферу российского влияния", - резюмировал Порошенко.