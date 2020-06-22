До чергової публікації фейків для підриву українсько-американського співробітництва причетний випускник школи КДБ, - Порошенко
Росія обстрілює Україну не лише на лінії зіткнення. Вона так само гатить по нас із різноманітної інформаційної зброї у рамках широкомасштабної гібридної війни. Сьогодні "п’ята колона" Кремля зробила ще один постріл фейками з метою підірвати українсько-американське стратегічне партнерство, яке лежить в основі міжнародної коаліції на підтримку України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС" таку заяву зробив п'ятий президент України Петро Порошенко.
Він зазначив, що Кремль втручається в американські вибори і залучає до цього свою агентуру в Україні. Інша мета чергового фабрикування із розмов українських та американських посадовців – зробити українське питання токсичним для Вашингтона і зруйнувати двопартійну підтримку України Сполученими Штатами.
Він продовжив: "Нагадаю, базуючись на такій підтримці, ми свого часу змогли організувати прямі постачання американської оборонної зброї, зокрема "Джавеліни", патрульні катери класу "Айленд". Проводили спільні військові навчання. Налагодили роботу військових інструкторів і обмін розвідувальними даними. Змогли здобути газову незалежність від Росії. І отримати фінансово-кредитну підтримку для України на вирішення соціальних та оборонних питань".
"Це було особливо важливо, коли наша країна переживала глибоку економічну кризу, спричинену російською агресією. Успіх партнерства із США для України був і залишається питанням життя і смерті. Не відкрию вам Америки, якщо скажу, що без підтримки такої наддержави як Сполучені Штати, Україна не змогла би вистояти у нерівній боротьбі проти російської агресії. Це прописна геополітична істина. Вона очевидна для Кремля. Сподіваюся, цю істину усвідомить і українська влада", - підкреслив Порошенко.
П'ятий президент підкреслив: "Як і попередні "викриття", чергові "зливи" заслуговують на одну єдину реакцію – притягнення до відповідальності представників "п’ятої колони", які засвітилися у цій спецоперації. "Викривачем" знову виступив випускник Вищої школи КДБ імені Дзержинського. А кадебешники, як відомо, колишніми не бувають. Таке клеймо – назавжди. Викрити відомих сценаристів чергової інформаційної атаки проти України та нашого стратегічного партнерства із Сполученими Штатами – відповідальність нинішньої української влади".
"Сподіваюся, що українська влада нарешті припинить дивитися крізь пальці на злочини "п’ятої колони" і усвідомить необхідність рішучої протидії диверсіям проросійських сил. Це потрібно для того, щоб захистити нашу стратегічну співпрацю із США та унеможливити повернення України у сферу російського впливу", - резюмував Порошенко.
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