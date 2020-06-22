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До чергової публікації фейків для підриву українсько-американського співробітництва причетний випускник школи КДБ, - Порошенко

До чергової публікації фейків для підриву українсько-американського співробітництва причетний випускник школи КДБ, - Порошенко

Росія обстрілює Україну не лише на лінії зіткнення. Вона так само гатить по нас із різноманітної інформаційної зброї у рамках широкомасштабної гібридної війни. Сьогодні "п’ята колона" Кремля зробила ще один постріл фейками з метою підірвати українсько-американське стратегічне партнерство, яке лежить в основі міжнародної коаліції на підтримку України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС" таку заяву зробив п'ятий президент України Петро Порошенко.

Він зазначив, що Кремль втручається в американські вибори і залучає до цього свою агентуру в Україні. Інша мета чергового фабрикування із розмов українських та американських посадовців – зробити українське питання токсичним для Вашингтона і зруйнувати двопартійну підтримку України Сполученими Штатами.

Він продовжив: "Нагадаю, базуючись на такій підтримці, ми свого часу змогли організувати прямі постачання американської оборонної зброї, зокрема "Джавеліни", патрульні катери класу "Айленд". Проводили спільні військові навчання. Налагодили роботу військових інструкторів і обмін розвідувальними даними. Змогли здобути газову незалежність від Росії. І отримати фінансово-кредитну підтримку для України на вирішення соціальних та оборонних питань".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спроби зруйнувати стратегічне партнерство України й США - це російський сценарій, - Порошенко

"Це було особливо важливо, коли наша країна переживала глибоку економічну кризу, спричинену російською агресією. Успіх партнерства із США для України був і залишається питанням життя і смерті. Не відкрию вам Америки, якщо скажу, що без підтримки такої наддержави як Сполучені Штати, Україна не змогла би вистояти у нерівній боротьбі проти російської агресії. Це прописна геополітична істина. Вона очевидна для Кремля. Сподіваюся, цю істину усвідомить і українська влада", - підкреслив Порошенко.

П'ятий президент підкреслив: "Як і попередні "викриття", чергові "зливи" заслуговують на одну єдину реакцію – притягнення до відповідальності представників "п’ятої колони", які засвітилися у цій спецоперації. "Викривачем" знову виступив випускник Вищої школи КДБ імені Дзержинського. А кадебешники, як відомо, колишніми не бувають. Таке клеймо – назавжди. Викрити відомих сценаристів чергової інформаційної атаки проти України та нашого стратегічного партнерства із Сполученими Штатами – відповідальність нинішньої української влади".

"Сподіваюся, що українська влада нарешті припинить дивитися крізь пальці на злочини "п’ятої колони" і усвідомить необхідність рішучої протидії диверсіям проросійських сил. Це потрібно для того, щоб захистити нашу стратегічну співпрацю із США та унеможливити повернення України у сферу російського впливу", - резюмував Порошенко.

Автор: 

Порошенко Петро (15173) співпраця (1055) США (22818)


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Топ коментарі
+43
Порошенко призвал власть к решительному противодействию диверсиям пророссийских сил - Цензор.НЕТ 717
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22.06.2020 20:19
+31
Та насрать. Вовік побачив в очах ***** мир.
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22.06.2020 20:15
+27
главный вопрос и ответ зеЛоха в этом интервью:
Порошенко призвал власть к решительному противодействию диверсиям пророссийских сил - Цензор.НЕТ 9613
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22.06.2020 20:19
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А я вот например думаю ,что уставший от политики зе сознательно такими смехотворными делами делает рейтинги шоколаднику (не может же он в самом деле быть настолько тупым),чтобы на следующих досрочных президентских выборах Петр 1 триумфально возвратился в кресло президента ,после чего он скажет ,что не станет повторять ошибки своего предшественника и не будет гонять того по судам(о чём у него с зеленским есть предварительные закулисные договорённости)
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22.06.2020 21:31 Відповісти
Зе сам пятая колона.
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22.06.2020 21:39 Відповісти
Ревнуешь?
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22.06.2020 22:40 Відповісти
Питро буде багато говорити, але зараз ще не скаже нічого.
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22.06.2020 22:32 Відповісти
До чергової публікації фейків для підриву українсько-американського співробітництва причетний випускник школи КДБ, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8423
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22.06.2020 22:52 Відповісти
"А кагэбэшники, как известно, бывшими не бывают". А как же Наливайченко? Он ведь тоже школу КГБ закончил в Москве.
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23.06.2020 00:10 Відповісти
еще в 1993 году во время независимости, а теперь с Жулькой в одном болоте.
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23.06.2020 13:58 Відповісти
Причем Наливайченко этот факт поначалу скрывал. Годы учебы в этом "славном" ВУЗе в его официальной биографии значились-"работал в г.Запорожье в малом бизнесе".Когда раскрылось ,сильно не оправдывался,-ну учился и что? Политическая карьера в БЮТе не рухнула,не пошатнулась..
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23.06.2020 18:00 Відповісти
Нова фейк в активе?
Смогли получить газовую независимость от России
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23.06.2020 10:24 Відповісти
Представляю, как у Зеленского затряслись поджилки, ведь могут всплыть и "пленки Зеленского", пусть не сейчас, через год, два, пять. Значит любого президента у нас записывают и неизвестно кто записывает и кто "сливает" записи
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23.06.2020 14:38 Відповісти
Прошлый раз не был фейк,а было "смонтировано",а теперь точно фейк?
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23.06.2020 17:55 Відповісти
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