До чергової публікації фейків для підриву українсько-американського співробітництва причетний випускник школи КДБ, - Порошенко

Росія обстрілює Україну не лише на лінії зіткнення. Вона так само гатить по нас із різноманітної інформаційної зброї у рамках широкомасштабної гібридної війни. Сьогодні "п’ята колона" Кремля зробила ще один постріл фейками з метою підірвати українсько-американське стратегічне партнерство, яке лежить в основі міжнародної коаліції на підтримку України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС" таку заяву зробив п'ятий президент України Петро Порошенко.

Він зазначив, що Кремль втручається в американські вибори і залучає до цього свою агентуру в Україні. Інша мета чергового фабрикування із розмов українських та американських посадовців – зробити українське питання токсичним для Вашингтона і зруйнувати двопартійну підтримку України Сполученими Штатами.

Він продовжив: "Нагадаю, базуючись на такій підтримці, ми свого часу змогли організувати прямі постачання американської оборонної зброї, зокрема "Джавеліни", патрульні катери класу "Айленд". Проводили спільні військові навчання. Налагодили роботу військових інструкторів і обмін розвідувальними даними. Змогли здобути газову незалежність від Росії. І отримати фінансово-кредитну підтримку для України на вирішення соціальних та оборонних питань".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спроби зруйнувати стратегічне партнерство України й США - це російський сценарій, - Порошенко

"Це було особливо важливо, коли наша країна переживала глибоку економічну кризу, спричинену російською агресією. Успіх партнерства із США для України був і залишається питанням життя і смерті. Не відкрию вам Америки, якщо скажу, що без підтримки такої наддержави як Сполучені Штати, Україна не змогла би вистояти у нерівній боротьбі проти російської агресії. Це прописна геополітична істина. Вона очевидна для Кремля. Сподіваюся, цю істину усвідомить і українська влада", - підкреслив Порошенко.

П'ятий президент підкреслив: "Як і попередні "викриття", чергові "зливи" заслуговують на одну єдину реакцію – притягнення до відповідальності представників "п’ятої колони", які засвітилися у цій спецоперації. "Викривачем" знову виступив випускник Вищої школи КДБ імені Дзержинського. А кадебешники, як відомо, колишніми не бувають. Таке клеймо – назавжди. Викрити відомих сценаристів чергової інформаційної атаки проти України та нашого стратегічного партнерства із Сполученими Штатами – відповідальність нинішньої української влади".

"Сподіваюся, що українська влада нарешті припинить дивитися крізь пальці на злочини "п’ятої колони" і усвідомить необхідність рішучої протидії диверсіям проросійських сил. Це потрібно для того, щоб захистити нашу стратегічну співпрацю із США та унеможливити повернення України у сферу російського впливу", - резюмував Порошенко.