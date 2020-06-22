РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14338 посетителей онлайн
Новости
2 920 13

Под Офисом генпрокурора прошел митинг против наркобизнеса в Украине

У здания Офиса генпрокурора прошел митинг против торговли наркотиками в Украине. Активисты просят министра внутренних дел Арсена Авакова и генпрокурора Ирину Венедиктова обратить внимание на ситуацию.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК, об этом сообщил адвокат и инициатор митинга Дмитрий Каленов в сюжете "24 каналу".

В ходе собственного расследования адвокат вышел на руководителя крупной ОПГ. Адвокат утверждает, что это, проживающий по поддельным документам и находящийся в международном розыске, бизнесмен Александр Щипцов.

"Щипцов А.Ю. причастен к распространению психотропных веществ в Украине и странах СНГ, вовлечению в деятельность преступной группировки несовершеннолетних подростков. Оборот от его "бизнеса" составляет 20 млн долларов в месяц, а в год достигает четверти миллиарда долларов. Александр Щипцов - гражданин России. По нашим данным, там он занимался изготовлением наркотических средств. С 2013 года он нелегально проживает в Украине и продолжает заниматься распространением наркотиков. Об этом знают все наши правоохранительные структуры. Вопрос: почему Щипцов не арестован, не депортирован при том, что он уже в федеральном розыске в России, в Интерполе?" - сказал во время митинга адвокат.

Он также подчеркнул, что обладает всеми необходимыми доказательствами причастности бизнесмена к наркобизнесу.

"Ситуация с наркотиками в Украине катастрофическая. Только в прошлом году было зарегистрирован почти миллион людей, которых коснулась наркомания. Причем это только те, кто обратился к специалистам. А ведь страдают не только они, страдают их родственники, семьи, да и украинское общество в целом", - добавил адвокат.

Напомним, ранее в Запорожье Служба безопасности Украины блокировала деятельность группировки наркодилеров, которые организовали наркотрафик с миллионным оборотом. Дельцы занимались сбытом синтетических наркотиков на территории региона.

Под Офисом генпрокурора прошел митинг против наркобизнеса в Украине 01
Под Офисом генпрокурора прошел митинг против наркобизнеса в Украине 02
Под Офисом генпрокурора прошел митинг против наркобизнеса в Украине 03
Под Офисом генпрокурора прошел митинг против наркобизнеса в Украине 04

Автор: 

адвокат (1431) наркотики (2144)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
Они бы еще провели митинг против наркобизнеса у дома Зеленского. Вот наркоман бы удивился...
показать весь комментарий
22.06.2020 22:57
+6
Вы что хотите Зеленского на голодный паек посадить? Без Аргентинского коксу от российких камрадов ему никак
показать весь комментарий
22.06.2020 23:01
+6
Під Офісом Генпрокурора відбувся мітинг проти наркобізнесу в Україні - Цензор.НЕТ 7300
показать весь комментарий
22.06.2020 23:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Наркота це тєма потєрпєвшого.
показать весь комментарий
22.06.2020 22:54 Ответить
Они бы еще провели митинг против наркобизнеса у дома Зеленского. Вот наркоман бы удивился...
показать весь комментарий
22.06.2020 22:57 Ответить
Вы что хотите Зеленского на голодный паек посадить? Без Аргентинского коксу от российких камрадов ему никак
показать весь комментарий
22.06.2020 23:01 Ответить
Если есть наркобизнес, значит его кто-то крышует, как в любой другой незаконной области.
показать весь комментарий
22.06.2020 23:07 Ответить
Не кто-то, а глава МВД.
показать весь комментарий
22.06.2020 23:09 Ответить
Мелкий опт всегда был под ментами , а крупный опт это дело СБУ , именно по тому Осел туда своего кореша и посадил . Теперь у него прямые поставки чистейшего веселящего порошка.
показать весь комментарий
22.06.2020 23:56 Ответить
Против лучшего министра зебилов Собакова?
показать весь комментарий
22.06.2020 23:09 Ответить
Під Офісом Генпрокурора відбувся мітинг проти наркобізнесу в Україні - Цензор.НЕТ 7300
показать весь комментарий
22.06.2020 23:34 Ответить
ОГПУ воює з Порохом. Не заважайте.
показать весь комментарий
22.06.2020 23:42 Ответить
Если бы менты не крышевали наркобизнес, то все дома небыли бы исписаны наркоинтернет адресами.
показать весь комментарий
23.06.2020 07:49 Ответить
Що за народ пішов? вирішили залишити без роботи та основного заробітку увесь ОП і самого янеЛоха осла Оманського. ЗеДибіл сам особисто зустрічає вантаж з Китаю, турбуючись про забезпечення Ваших жи дітей наркотою, а Ви такі невдячні не хочете оцінити достойно його заботу про майбутнє України.
показать весь комментарий
23.06.2020 09:37 Ответить
Ну хоть у бабулек появилась надбавка к пенсии - постоять несколько часов с плакатами. Чем-то похожи на "Отряд путина" в рашке.
показать весь комментарий
23.06.2020 09:56 Ответить
Когда-то лет эдак двадцать назад имел один разговор с ментом при хороших звёздах.
Как раз затронули тему наркобарыг.
Спрашиваю,вот смотри,вы же знаете от и до кто торгует гиревом,почему не закрываете.
Отвечает,понимаешь,по мимо того что оттуда нехилый поток бабла приходит,так ещё есть одно.Легче иметь десять подконтрольных барыжных точек, чем сотню бесконтрольных без подгонов.
И ещё одно,запомните,ВСЕ (абсолютно все) барыги стоят у мусоров на связи и стучат все поголовно,иначе бы нарко-точек просто не было бы.
показать весь комментарий
23.06.2020 11:50 Ответить
 
 