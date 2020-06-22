Під Офісом Генпрокурора відбувся мітинг проти наркобізнесу в Україні

Біля будівлі Офісу Генпрокурора відбувся мітинг проти торгівлі наркотиками в Україні. Активісти просять міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і генпрокурора Ірину Венедіктову звернути увагу на ситуацію.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це повідомив адвокат та ініціатор мітингу Дмитро Каленов у сюжеті "24 каналу".

У ході власного розслідування адвокат вийшов на керівника великого ОЗУ. Адвокат стверджує, що це бізнесмен, який проживає за підробленими документами й перебуває в міжнародному розшуку, Олександр Щипцов.

"Щипцов О. Ю. причетний до розповсюдження психотропних речовин в Україні і країнах СНД, залученню в діяльність злочинного угруповання неповнолітніх підлітків. Обіг його "бізнесу" становить 20 млн доларів на місяць, а за рік досягає чверті мільярда доларів. Олександр Щипцов - громадянин Росії. За нашими даними, там він займався виготовленням наркотичних засобів. З 2013 року він нелегально проживає в Україні і продовжує займатися розповсюдженням наркотиків. Про це знають всі наші правоохоронні структури. Питання: чому Щипцов не арештований, не депортований за те, що він вже у федеральному розшуку в Росії, в Інтерполі?" - сказав під час мітингу адвокат.

Він також підкреслив, що володіє всіма необхідними доказами причетності бізнесмена до наркобізнесу.

"Ситуація з наркотиками в Україні катастрофічна. Тільки торік було зареєстровано майже мільйон людей, яких торкнулася наркоманія. До того ж це тільки ті, хто звернувся до фахівців. Адже страждають не тільки вони, страждають їхні родичі, сім'ї, і українське суспільство в цілому", - додав адвокат.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі Служба безпеки України блокувала діяльність угруповання наркодилерів, які організували наркотрафік з мільйонним оборотом. Ділки займалися збутом синтетичних наркотиків на території регіону.







