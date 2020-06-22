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Новини
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Під Офісом Генпрокурора відбувся мітинг проти наркобізнесу в Україні

Біля будівлі Офісу Генпрокурора відбувся мітинг проти торгівлі наркотиками в Україні. Активісти просять міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і генпрокурора Ірину Венедіктову звернути увагу на ситуацію.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це повідомив адвокат та ініціатор мітингу Дмитро Каленов у сюжеті "24 каналу".

У ході власного розслідування адвокат вийшов на керівника великого ОЗУ. Адвокат стверджує, що це бізнесмен, який проживає за підробленими документами й перебуває в міжнародному розшуку, Олександр Щипцов.

"Щипцов О. Ю. причетний до розповсюдження психотропних речовин в Україні і країнах СНД, залученню в діяльність злочинного угруповання неповнолітніх підлітків. Обіг його "бізнесу" становить 20 млн доларів на місяць, а за рік досягає чверті мільярда доларів. Олександр Щипцов - громадянин Росії. За нашими даними, там він займався виготовленням наркотичних засобів. З 2013 року він нелегально проживає в Україні і продовжує займатися розповсюдженням наркотиків. Про це знають всі наші правоохоронні структури. Питання: чому Щипцов не арештований, не депортований за те, що він вже у федеральному розшуку в Росії, в Інтерполі?" - сказав під час мітингу адвокат.

Він також підкреслив, що володіє всіма необхідними доказами причетності бізнесмена до наркобізнесу.

"Ситуація з наркотиками в Україні катастрофічна. Тільки торік було зареєстровано майже мільйон людей, яких торкнулася наркоманія. До того ж це тільки ті, хто звернувся до фахівців. Адже страждають не тільки вони, страждають їхні родичі, сім'ї, і українське суспільство в цілому", - додав адвокат.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі Служба безпеки України блокувала діяльність угруповання наркодилерів, які організували наркотрафік з мільйонним оборотом. Ділки займалися збутом синтетичних наркотиків на території регіону.

Під Офісом Генпрокурора відбувся мітинг проти наркобізнесу в Україні 01
Під Офісом Генпрокурора відбувся мітинг проти наркобізнесу в Україні 02
Під Офісом Генпрокурора відбувся мітинг проти наркобізнесу в Україні 03
Під Офісом Генпрокурора відбувся мітинг проти наркобізнесу в Україні 04

Автор: 

адвокат (935) наркотики (1447)


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Топ коментарі
+6
Они бы еще провели митинг против наркобизнеса у дома Зеленского. Вот наркоман бы удивился...
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22.06.2020 22:57
+6
Вы что хотите Зеленского на голодный паек посадить? Без Аргентинского коксу от российких камрадов ему никак
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22.06.2020 23:01
+6
Під Офісом Генпрокурора відбувся мітинг проти наркобізнесу в Україні - Цензор.НЕТ 7300
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22.06.2020 23:34
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Наркота це тєма потєрпєвшого.
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22.06.2020 22:54 Відповісти
Они бы еще провели митинг против наркобизнеса у дома Зеленского. Вот наркоман бы удивился...
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22.06.2020 22:57 Відповісти
Вы что хотите Зеленского на голодный паек посадить? Без Аргентинского коксу от российких камрадов ему никак
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22.06.2020 23:01 Відповісти
Если есть наркобизнес, значит его кто-то крышует, как в любой другой незаконной области.
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22.06.2020 23:07 Відповісти
Не кто-то, а глава МВД.
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22.06.2020 23:09 Відповісти
Мелкий опт всегда был под ментами , а крупный опт это дело СБУ , именно по тому Осел туда своего кореша и посадил . Теперь у него прямые поставки чистейшего веселящего порошка.
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22.06.2020 23:56 Відповісти
Против лучшего министра зебилов Собакова?
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22.06.2020 23:09 Відповісти
Під Офісом Генпрокурора відбувся мітинг проти наркобізнесу в Україні - Цензор.НЕТ 7300
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22.06.2020 23:34 Відповісти
ОГПУ воює з Порохом. Не заважайте.
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22.06.2020 23:42 Відповісти
Если бы менты не крышевали наркобизнес, то все дома небыли бы исписаны наркоинтернет адресами.
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23.06.2020 07:49 Відповісти
Що за народ пішов? вирішили залишити без роботи та основного заробітку увесь ОП і самого янеЛоха осла Оманського. ЗеДибіл сам особисто зустрічає вантаж з Китаю, турбуючись про забезпечення Ваших жи дітей наркотою, а Ви такі невдячні не хочете оцінити достойно його заботу про майбутнє України.
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23.06.2020 09:37 Відповісти
Ну хоть у бабулек появилась надбавка к пенсии - постоять несколько часов с плакатами. Чем-то похожи на "Отряд путина" в рашке.
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23.06.2020 09:56 Відповісти
Когда-то лет эдак двадцать назад имел один разговор с ментом при хороших звёздах.
Как раз затронули тему наркобарыг.
Спрашиваю,вот смотри,вы же знаете от и до кто торгует гиревом,почему не закрываете.
Отвечает,понимаешь,по мимо того что оттуда нехилый поток бабла приходит,так ещё есть одно.Легче иметь десять подконтрольных барыжных точек, чем сотню бесконтрольных без подгонов.
И ещё одно,запомните,ВСЕ (абсолютно все) барыги стоят у мусоров на связи и стучат все поголовно,иначе бы нарко-точек просто не было бы.
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23.06.2020 11:50 Відповісти
 
 