88% украинцев не готовы сейчас сменить работу, - опрос
Из-за коронакризиса 88% украинцев оказались не готовы рискнуть и сменить работу.
Такой вывод сделан на основании опроса OBOZREVATEL, в котором приняло участие 2,5 тысячи читателей сайта.
Мы публикуем подробные результаты опроса.
Рискнули ли бы вы сейчас сменить работу?
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29% – слишком рискованно, в стране безработица
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32% – нет
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27% – сейчас нужно держаться за рабочее место
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12% – я долго не засиживаюсь на рабочем месте
Ранее исполнительный директор общественного союза "Экономический дискуссионный клуб" Олег Пендзин прогнозировал дальнейшее падение экономики Украины.
"Уровень падения украинской экономики напрямую зависит насколько мы быстро и легко выйдем из карантина. А мы сейчас видим стремительный рост больных коронавирусом, если цифры будут ухудшаться, вполне возможно, что мы вернемся к жесткому карантину. Тогда об украинской экономике можно будет говорить только в прошлом времени", – говорит он.
Но и при лучшем варианте ожидать подъема не стоит, украинская экономика входит в затяжной кризис, считает он.
"Гарантировано до конца этого года ничего не будет, если нам удастся преодолеть заболеваемость, и мы спокойно выйдем из карантина, то в лучшем случае в январе следующего года у нас будет 1% роста. А это, по сути, ничего. Когда мы падаем на 8%, а в следующем выросли на 1%, то это лишь означает, что мы упали на 7% по отношению к 2019 году", – объяснил Пендзин.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL , в Украине уровень безработицы в 2020 году может достичь рекордных за последние годы 9,4%. Половина безработных, по данным статистики, это соискатели с высшим образованием и в возрасте от 40 лет.
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