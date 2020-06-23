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88% украинцев не готовы сейчас сменить работу, - опрос

88% украинцев не готовы сейчас сменить работу, - опрос

Из-за коронакризиса 88% украинцев оказались не готовы рискнуть и сменить работу.

Такой вывод сделан на основании опроса OBOZREVATEL, в котором приняло участие 2,5 тысячи читателей сайта.

Мы публикуем подробные результаты опроса.

 

Рискнули ли бы вы сейчас сменить работу?

  • 29%слишком рискованно, в стране безработица

  • 32%нет

  • 27%сейчас нужно держаться за рабочее место

  • 12%я долго не засиживаюсь на рабочем месте

88% украинцев не готовы сейчас сменить работу, - опрос 01

Ранее исполнительный директор общественного союза "Экономический дискуссионный клуб" Олег Пендзин прогнозировал дальнейшее падение экономики Украины.

"Уровень падения украинской экономики напрямую зависит насколько мы быстро и легко выйдем из карантина. А мы сейчас видим стремительный рост больных коронавирусом, если цифры будут ухудшаться, вполне возможно, что мы вернемся к жесткому карантину. Тогда об украинской экономике можно будет говорить только в прошлом времени", – говорит он.

Но и при лучшем варианте ожидать подъема не стоит, украинская экономика входит в затяжной кризис, считает он.

"Гарантировано до конца этого года ничего не будет, если нам удастся преодолеть заболеваемость, и мы спокойно выйдем из карантина, то в лучшем случае в январе следующего года у нас будет 1% роста. А это, по сути, ничего. Когда мы падаем на 8%, а в следующем выросли на 1%, то это лишь означает, что мы упали на 7% по отношению к 2019 году", – объяснил Пендзин.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL , в Украине уровень безработицы в 2020 году может достичь рекордных за последние годы 9,4%. Половина безработных, по данным статистики, это соискатели с высшим образованием и в возрасте от 40 лет.

Автор: 

кризис (3070) работа (599)


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Чтоб народ не роптал нужен кризис, чтоб холодильник взял вверх. А то иш, холопы, решили верхушке указывать что им делать для народа
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23.06.2020 14:23 Ответить
Точно, хорошо не жили, то нечего и начинать. Когда хорошая зарплата, поездки на отдых лоукостами по безвизу, нарид начинает роптать. А когда будет хватать лишь на миску похлебки, то быдло будет держаться за эту мизерную зарплату и не кукарекать.
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23.06.2020 14:31 Ответить
В слове "работа" какой корень?
Правильно.
Корень - "раб".
Работайте дальше, лемминги.
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23.06.2020 14:29 Ответить
Я точно буду менять, достали работодатели-барыги. Ну, а остальным виднее.
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23.06.2020 14:40 Ответить
 
 