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88% українців не готові зараз змінити роботу, - опитування

88% українців не готові зараз змінити роботу, - опитування

Через коронакризу 88% українців виявилися не готові ризикнути і змінити роботу.

Такий висновок зроблено на підставі опитування OBOZREVATEL, в якому взяло участь 2,5 тисячі читачів сайту.

Ми публікуємо детальні результати опитування.

Ризикнули б ви зараз змінити роботу?

  • 29%занадто ризиковано, в країні безробіття
  • 32%ні
  • 27%зараз потрібно триматися за робоче місце
  • 12%я довго не засиджуюся на робочому місці

88% українців не готові зараз змінити роботу, - опитування 01

Раніше виконавчий директор громадської спілки "Економічний дискусійний клуб" Олег Пендзин напророкував подальше падіння економіки України.

"Рівень падіння української економіки безпосередньо залежить наскільки ми швидко і легко вийдемо з карантину. А ми зараз бачимо стрімке зростання хворих на коронавірус, якщо цифри будуть погіршуватися, цілком можливо, що ми повернемося до жорсткого карантину. Тоді про українську економіку можна буде говорити тільки в минулому часі", – говорить він.

Але і при найкращому варіанті очікувати підйому не варто, українська економіка входить у затяжну економічну кризу, вважає він.

"Гарантовано до кінця цього року нічого не буде, якщо нам вдасться подолати захворюваність, і ми спокійно вийдемо з карантину, то в кращому випадку в січні наступного року у нас буде 1% зростання. А це, по суті, нічого. Коли ми падаємо на 8%, а в наступному виросли на 1%, то це лише означає, що ми впали на 7% по відношенню до 2019 року", – пояснив Пендзин.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні рівень безробіття у 2020 році може досягти рекордних за останні роки 9,4%. Половина безробітних, за даними статистики, це шукач з вищою освітою і віком від 40 років.

Автор: 

криза (418) робота (1203)


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Чтоб народ не роптал нужен кризис, чтоб холодильник взял вверх. А то иш, холопы, решили верхушке указывать что им делать для народа
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23.06.2020 14:23 Відповісти
Точно, хорошо не жили, то нечего и начинать. Когда хорошая зарплата, поездки на отдых лоукостами по безвизу, нарид начинает роптать. А когда будет хватать лишь на миску похлебки, то быдло будет держаться за эту мизерную зарплату и не кукарекать.
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23.06.2020 14:31 Відповісти
В слове "работа" какой корень?
Правильно.
Корень - "раб".
Работайте дальше, лемминги.
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23.06.2020 14:29 Відповісти
Я точно буду менять, достали работодатели-барыги. Ну, а остальным виднее.
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23.06.2020 14:40 Відповісти
 
 