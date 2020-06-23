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Импортный паритет в ценообразовании на энергоносители - общеевропейская практика, - директор ExPro Ukraine Кобаль

Импортный паритет в ценообразовании на энергоносители - общеевропейская практика, - директор ExPro Ukraine Кобаль

Формирование цены на энергоносители по принципу импортного паритета с учетом расходов на доставку является общеевропейской практикой.

Об этом заявил директор консалтинговой компании ExPro Ukraine Геннадий Кобаль.

"Де-факто сейчас газ импортируется продается в Украине с привязкой к ценам на хабе. И даже внутриукраинские покупки газа, даже если, например, украинский потребитель с украинской добывающей компанией подписывает договор на покупку газа, там так же указывается паритет, то есть, цена в Европе плюс доставка", - пояснил Кобаль.

Он также подчеркнул, что все энергетические рынки торгуются с привязкой к рыночным ценам в Европе. И цена газа включает его цену на хабе и стоимость доставки.

"Это цена на газ, это доставка и, грубо говоря, маржа поставщика", - сообщил Кобаль.

Методика "Роттердам +" действовала в 2016-2018 годах для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии для промышленных потребителей. Методика основана на цене угля на европейском хабе ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен) и обеспечила прозрачное и объективное ценообразование. Экономическую обоснованность и законность формулы "Роттердам +" и учета доставки подтвердили Европейская ассоциация угля и лигнита (Euracoal) и Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз. С января 2020 году в Украине действует методика импортного паритета при ценообразовании на природный газ. Его цена складывается из стоимости газа на крупнейшем европейском хабе TTF, стоимости транспортировки газа и торговой надбавки НАК "Нафтогаз Украины".

Автор: 

цены (2290) энергетика (2562)


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Топ комментарии
+2
А транспортировка электроэнергии выше в 4 раза чем в европейских странах. Приближается очередное обнищание народа!
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23.06.2020 14:36
+2
так єто что теперь получается Роттердам + это не барыжничество а честный зеленый бизнес
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23.06.2020 14:36
+2
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZWBqipwxZ_TaUXWV6dt30l9QUoW4BLm6AOSbtFn8cotU-aBDV8qnfDCBTpWAnVWJxDqLfWlGeSmi8GhotwG_kEJfA83g7sWx1xzh2-w5YUsGFvA89vuX9LVcQeKB0apqKI&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1096010060771298?__cft__[0]=AZWBqipwxZ_TaUXWV6dt30l9QUoW4BLm6AOSbtFn8cotU-aBDV8qnfDCBTpWAnVWJxDqLfWlGeSmi8GhotwG_kEJfA83g7sWx1xzh2-w5YUsGFvA89vuX9LVcQeKB0apqKI&__tn__=%2CO%2CP-R 5 ч. ·

Интервью с министром энергетики Буславец.

Длинный рассказ о том, что в энергетике самый страшный кризис за 20 лет и все плохо, потому пани министерка будет спасать ШАХТЕРОВ БЛД! А чо не энергетиков?

Ну реально, Это как имея проблемы с ожирением в стране, заняться поддержкой производителей удобрений. В принципе логика есть, но нет.

Самый страшный кризис в отрасли - так кто виноват? А х..р его знает, ни одной фамилии министр не называет. Даже предыдущего министра.

Какие решерия привели к кризису? А хер его знает - министр жалуется на зеленую энергетику, а больше видать проблем и нет.

Я считаю нашей энергетике с такими министрами пздц -
https://thepage.ua/ua/interview/intervyu-z-vo-ministra-energetiki-olgoyu-buslavec?fbclid=IwAR32ZWAtx9fgnwJWO8z-CpGt6Hmwxc4z1kgbJXgzxESAgYSvFUTHYYbvgg0
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23.06.2020 14:36
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Правила форума Совет форумчан
А транспортировка электроэнергии выше в 4 раза чем в европейских странах. Приближается очередное обнищание народа!
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23.06.2020 14:36 Ответить
так єто что теперь получается Роттердам + это не барыжничество а честный зеленый бизнес
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23.06.2020 14:36 Ответить
ТЫ,падлюка,СРАВНИ ЗАРПЛАТУ ТАМ И ЗДЕСЬ !!!!! ДЕБИЛ ЗЕЛЕНЫЙ !!!!!
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23.06.2020 15:21 Ответить
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZWBqipwxZ_TaUXWV6dt30l9QUoW4BLm6AOSbtFn8cotU-aBDV8qnfDCBTpWAnVWJxDqLfWlGeSmi8GhotwG_kEJfA83g7sWx1xzh2-w5YUsGFvA89vuX9LVcQeKB0apqKI&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1096010060771298?__cft__[0]=AZWBqipwxZ_TaUXWV6dt30l9QUoW4BLm6AOSbtFn8cotU-aBDV8qnfDCBTpWAnVWJxDqLfWlGeSmi8GhotwG_kEJfA83g7sWx1xzh2-w5YUsGFvA89vuX9LVcQeKB0apqKI&__tn__=%2CO%2CP-R 5 ч. ·

Интервью с министром энергетики Буславец.

Длинный рассказ о том, что в энергетике самый страшный кризис за 20 лет и все плохо, потому пани министерка будет спасать ШАХТЕРОВ БЛД! А чо не энергетиков?

Ну реально, Это как имея проблемы с ожирением в стране, заняться поддержкой производителей удобрений. В принципе логика есть, но нет.

Самый страшный кризис в отрасли - так кто виноват? А х..р его знает, ни одной фамилии министр не называет. Даже предыдущего министра.

Какие решерия привели к кризису? А хер его знает - министр жалуется на зеленую энергетику, а больше видать проблем и нет.

Я считаю нашей энергетике с такими министрами пздц -
https://thepage.ua/ua/interview/intervyu-z-vo-ministra-energetiki-olgoyu-buslavec?fbclid=IwAR32ZWAtx9fgnwJWO8z-CpGt6Hmwxc4z1kgbJXgzxESAgYSvFUTHYYbvgg0
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23.06.2020 14:36 Ответить
А ты за кого голосовал во втором туре президентских выборов ?
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23.06.2020 14:39 Ответить
хотел ответить крілатой фразой (а какая разница) непревзойденного Зе президента по логике Мендель которій прячется по темнім углам иногда публикуя видосики

Я вообще не голосовал от перестановки кроватей в борделе ничего не меняется
А видя сегодняшнее развитие собітий понимаю в какую клоаку нас опускает єта шобла ЗЕ сброда мальчиков и девочек на побегушках в колнео локтевой позе
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23.06.2020 14:51 Ответить
Я вообще не голосовал .....

То тебе так кажется.

По закону президентом становится не тот, кто наберет определённое количество голосов, а тот, кто наберёт больше голосов.

По факту ты помог быдлу выбрать ЗЕ


А про бордели Юле расскажи )))

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23.06.2020 15:04 Ответить
Честно такой тупизм разделения людей ті за того а ті за єтого на руку правящей банде у тебя хата горит жить не знаеш где будешь а ті расуждаешь ті ведро не неси ті голосовал за пупкина метод разделения на религиозніх почвах непринятие людей голосовавших за другого кандидат за разніе партии все средство манипулирование тобой и твоим сознанием ради ограбления тебя и принуждению к рабской покорности и жизни и хватит тут собачиться ті тоже не идиален и куча ошибок у тебя есть не надо тут устраивать отношения
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23.06.2020 15:11 Ответить
так давай аб'йедінімся вмєсте с шарійом, медведчуком і моторолой ?

і шоб не раздєляться на мєжрєлігіозной почвє, аб'йедінімся под сенью Гундяєва ?

А какая разніца, єслі уліца Гітлєра ілі Лєніна заасфальтіравана ?
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23.06.2020 15:19 Ответить
Та откуда зебилы могут знать, шо такое импортный паритет ? )))))

Им Беня сказал, что Роттердам+ ворует у них деньги из розеток, они и поверили.

А Беня ж врать не станет. Зачем ему ?
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23.06.2020 14:37 Ответить
та то понятно - давайте может переходить на почасовую оплату - и в прожиточный минимум заложим жкх - и установим минимум оплаты в час - и заживем - но это не с этой властью будет - точно
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23.06.2020 14:37 Ответить
европейские зарплаты тоже
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23.06.2020 14:38 Ответить
так ты и на минималку не способен наработать
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23.06.2020 14:41 Ответить
гавнюк цифровой найди себе занятие ,иди подрочи ,а то мешаешь взрослым дядям новости обсуждать
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23.06.2020 14:49 Ответить
та если бы не ты, гнида сепарская, то этих новостей вообще бы не было
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23.06.2020 15:05 Ответить
смокчи падло чоколадное Імпортний паритет у ціноутворенні на енергоносії – загальноєвропейська практика, - директор ExPro Ukraine Кобаль - Цензор.НЕТ 9803
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23.06.2020 15:21 Ответить
https://www.facebook.com/sergey.fursa?__cft__[0]=AZUlySuT8IeJIzdBADFeYbshJ2heBQ1TFMcHF9pZ56Jbu3f2yB-04***************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-y-R Sergey Fursa

https://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/3703738646319189?__cft__[0]=AZUlySuT8IeJIzdBADFeYbshJ2heBQ1TFMcHF9pZ56Jbu3f2yB-04***************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-y-R 4 ч. ·

Укрнафта победила в конкурсе «подарок Бене». Компания провела аукцион и продала компаниям Коломойского 260 тыс. т нефти по цене $18/барр. Рыночные цены на сегодня около 40 долларов. На таком объеме (двухмесячная добыча) компания потеряла 1,3 млрд грн. Но как известно, если где-то убыло, то где-то прибыло. А за такое «прибыло» можно еще долго финансировать говорящие головы, которые будут рассказывать вам о вредности «корпоративного управления» и пугать угрозами управлением внешним. Хотя нет никакой угрозы внешнего управления, они просто хотят и дальше пиз..ть ваши деньги. Ведь мама любит скорость, а Коломойский любит деньги. И, главное, чтобы ничего не менялось. Для них. А народу скормим истории про страшного Сороса. Хоть ни Сорос, ни Рокфеллер ни другой рептилоид никогда не приватизировали ничего в Украине за бесценок и не сидели на потоках гос компаний. И да, нельзя менять такой менеджмент Укрнафты. Кто еще лучше позаботиться об интересах Коломойского. Вот такая она, эпоха борьбы с коррупцией.
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23.06.2020 14:39 Ответить
а что ж так дорого Укрнафта продала, биржевая цена с поставкой в июне в Лондоне доходила до -37 дол за барель.
алень, что зараз торгуется на биржах 42 дол так это цена августа а не июня
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23.06.2020 14:54 Ответить
цена на сегодня (спот) нефть WTI 16,77 дол за барель

https://ru.investing.com/currencies/wti-usd

где ты видел сегодня спотовые цены на нефть 40 дол?
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23.06.2020 15:18 Ответить
а я могу подать в суд за то что у нас во время пиковой нагрузки горят автоматы на распределительном щите трансформатора и вся улица без электричества двое суток?
считается это нарушением договра и не предоставление услуг электроснабжения, если мы собираемся по европейским стандартам платить.
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23.06.2020 14:43 Ответить
ця наволоч навмисне замовчує певні моменти,наприклад,що в Європі Є енергоринок,а не монополізм по окремих регіонах...
Що там ,наприклад"Зелений тариф" конкурує на рівних з іншими,а не компенсується кредит ОЛігарху на побудову сонячної електростанції за рахунок завищеного у рази тарифу..
Там неможливе призначення "енергетичного мінічстра" з кола маріонеток того самого олігарха...
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23.06.2020 15:06 Ответить
обеспечила прозрачное и объективное ценообразование. Экономическую обоснованность и законность формулы "Роттердам +" и учета доставки подтвердили Европейская ассоциация угля и лигнита (Euracoal) и Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз



ГЄнє Кобалю РЕКОМЕНДУЮ ПІТИ НА,,,УЙ разом з скурвленим на амінь директором КНДІСЕ....
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23.06.2020 15:11 Ответить
Такое заявление - это отрицание рынка на корню, называется "что хочу, то и ворочу". Слабость власти очевидна. Я этой ситуации не хватает только Авакова поменять для полного хаоса.
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23.06.2020 15:17 Ответить
 
 