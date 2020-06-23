Импортный паритет в ценообразовании на энергоносители - общеевропейская практика, - директор ExPro Ukraine Кобаль

Формирование цены на энергоносители по принципу импортного паритета с учетом расходов на доставку является общеевропейской практикой.

Об этом заявил директор консалтинговой компании ExPro Ukraine Геннадий Кобаль.



"Де-факто сейчас газ импортируется продается в Украине с привязкой к ценам на хабе. И даже внутриукраинские покупки газа, даже если, например, украинский потребитель с украинской добывающей компанией подписывает договор на покупку газа, там так же указывается паритет, то есть, цена в Европе плюс доставка", - пояснил Кобаль.



Он также подчеркнул, что все энергетические рынки торгуются с привязкой к рыночным ценам в Европе. И цена газа включает его цену на хабе и стоимость доставки.



"Это цена на газ, это доставка и, грубо говоря, маржа поставщика", - сообщил Кобаль.



Методика "Роттердам +" действовала в 2016-2018 годах для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии для промышленных потребителей. Методика основана на цене угля на европейском хабе ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен) и обеспечила прозрачное и объективное ценообразование. Экономическую обоснованность и законность формулы "Роттердам +" и учета доставки подтвердили Европейская ассоциация угля и лигнита (Euracoal) и Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз. С января 2020 году в Украине действует методика импортного паритета при ценообразовании на природный газ. Его цена складывается из стоимости газа на крупнейшем европейском хабе TTF, стоимости транспортировки газа и торговой надбавки НАК "Нафтогаз Украины".