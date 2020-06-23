Импортный паритет в ценообразовании на энергоносители - общеевропейская практика, - директор ExPro Ukraine Кобаль
Формирование цены на энергоносители по принципу импортного паритета с учетом расходов на доставку является общеевропейской практикой.
Об этом заявил директор консалтинговой компании ExPro Ukraine Геннадий Кобаль.
"Де-факто сейчас газ импортируется продается в Украине с привязкой к ценам на хабе. И даже внутриукраинские покупки газа, даже если, например, украинский потребитель с украинской добывающей компанией подписывает договор на покупку газа, там так же указывается паритет, то есть, цена в Европе плюс доставка", - пояснил Кобаль.
Он также подчеркнул, что все энергетические рынки торгуются с привязкой к рыночным ценам в Европе. И цена газа включает его цену на хабе и стоимость доставки.
"Это цена на газ, это доставка и, грубо говоря, маржа поставщика", - сообщил Кобаль.
Методика "Роттердам +" действовала в 2016-2018 годах для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии для промышленных потребителей. Методика основана на цене угля на европейском хабе ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен) и обеспечила прозрачное и объективное ценообразование. Экономическую обоснованность и законность формулы "Роттердам +" и учета доставки подтвердили Европейская ассоциация угля и лигнита (Euracoal) и Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз. С января 2020 году в Украине действует методика импортного паритета при ценообразовании на природный газ. Его цена складывается из стоимости газа на крупнейшем европейском хабе TTF, стоимости транспортировки газа и торговой надбавки НАК "Нафтогаз Украины".
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https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1096010060771298?__cft__[0]=AZWBqipwxZ_TaUXWV6dt30l9QUoW4BLm6AOSbtFn8cotU-aBDV8qnfDCBTpWAnVWJxDqLfWlGeSmi8GhotwG_kEJfA83g7sWx1xzh2-w5YUsGFvA89vuX9LVcQeKB0apqKI&__tn__=%2CO%2CP-R 5 ч. ·
Интервью с министром энергетики Буславец.
Длинный рассказ о том, что в энергетике самый страшный кризис за 20 лет и все плохо, потому пани министерка будет спасать ШАХТЕРОВ БЛД! А чо не энергетиков?
Ну реально, Это как имея проблемы с ожирением в стране, заняться поддержкой производителей удобрений. В принципе логика есть, но нет.
Самый страшный кризис в отрасли - так кто виноват? А х..р его знает, ни одной фамилии министр не называет. Даже предыдущего министра.
Какие решерия привели к кризису? А хер его знает - министр жалуется на зеленую энергетику, а больше видать проблем и нет.
Я считаю нашей энергетике с такими министрами пздц -
https://thepage.ua/ua/interview/intervyu-z-vo-ministra-energetiki-olgoyu-buslavec?fbclid=IwAR32ZWAtx9fgnwJWO8z-CpGt6Hmwxc4z1kgbJXgzxESAgYSvFUTHYYbvgg0
Я вообще не голосовал от перестановки кроватей в борделе ничего не меняется
А видя сегодняшнее развитие собітий понимаю в какую клоаку нас опускает єта шобла ЗЕ сброда мальчиков и девочек на побегушках в колнео локтевой позе
То тебе так кажется.
По закону президентом становится не тот, кто наберет определённое количество голосов, а тот, кто наберёт больше голосов.
По факту ты помог быдлу выбрать ЗЕ
А про бордели Юле расскажи )))
і шоб не раздєляться на мєжрєлігіозной почвє, аб'йедінімся под сенью Гундяєва ?
А какая разніца, єслі уліца Гітлєра ілі Лєніна заасфальтіравана ?
Им Беня сказал, что Роттердам+ ворует у них деньги из розеток, они и поверили.
А Беня ж врать не станет. Зачем ему ?
https://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/3703738646319189?__cft__[0]=AZUlySuT8IeJIzdBADFeYbshJ2heBQ1TFMcHF9pZ56Jbu3f2yB-04***************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-y-R 4 ч. ·
Укрнафта победила в конкурсе «подарок Бене». Компания провела аукцион и продала компаниям Коломойского 260 тыс. т нефти по цене $18/барр. Рыночные цены на сегодня около 40 долларов. На таком объеме (двухмесячная добыча) компания потеряла 1,3 млрд грн. Но как известно, если где-то убыло, то где-то прибыло. А за такое «прибыло» можно еще долго финансировать говорящие головы, которые будут рассказывать вам о вредности «корпоративного управления» и пугать угрозами управлением внешним. Хотя нет никакой угрозы внешнего управления, они просто хотят и дальше пиз..ть ваши деньги. Ведь мама любит скорость, а Коломойский любит деньги. И, главное, чтобы ничего не менялось. Для них. А народу скормим истории про страшного Сороса. Хоть ни Сорос, ни Рокфеллер ни другой рептилоид никогда не приватизировали ничего в Украине за бесценок и не сидели на потоках гос компаний. И да, нельзя менять такой менеджмент Укрнафты. Кто еще лучше позаботиться об интересах Коломойского. Вот такая она, эпоха борьбы с коррупцией.
алень, что зараз торгуется на биржах 42 дол так это цена августа а не июня
https://ru.investing.com/currencies/wti-usd
где ты видел сегодня спотовые цены на нефть 40 дол?
считается это нарушением договра и не предоставление услуг электроснабжения, если мы собираемся по европейским стандартам платить.
Що там ,наприклад"Зелений тариф" конкурує на рівних з іншими,а не компенсується кредит ОЛігарху на побудову сонячної електростанції за рахунок завищеного у рази тарифу..
Там неможливе призначення "енергетичного мінічстра" з кола маріонеток того самого олігарха...
ГЄнє Кобалю РЕКОМЕНДУЮ ПІТИ НА,,,УЙ разом з скурвленим на амінь директором КНДІСЕ....