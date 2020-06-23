Правила карантина нарушает каждый пятый общественный объект, - Госпродпотребслужба

Профилактические и противоэпидемические нормы, установленные на период работы во время карантина, нарушает каждый пятый общественный объект (парикмахерские, заведения общественного питания, магазины и т.д).

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению, за прошедшую неделю (15-19 июня) специалисты службы провели 16932 проверок таких объектов.

"В ходе осуществления проверок были установлены нарушения на 3297 объектах (на каждом пятом), в 496 случаях по выявленным нарушениям информировались органы местной власти и в 348 - органы Национальной полиции", - сказано в сообщении.

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В частности, из 7247 объектов торговли продовольственными товарами на 1417 установлены нарушения. Из 3718 объектов торговли непродовольственными товарами нарушения зафиксированы на 728 объектах.

Среди 2600 заведений общественного питания специалисты Госпродпотребслужбы выявили нарушения в 537 заведениях, а среди 851 салона красоты - на 174 объектах.

Также среди более 2400 прочих объектов, в том числе в аптеках и общественном транспорте, специалисты зафиксировали 441 нарушение.