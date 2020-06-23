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Новости Коронавирус и карантин
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Правила карантина нарушает каждый пятый общественный объект, - Госпродпотребслужба

Правила карантина нарушает каждый пятый общественный объект, - Госпродпотребслужба

Профилактические и противоэпидемические нормы, установленные на период работы во время карантина, нарушает каждый пятый общественный объект (парикмахерские, заведения общественного питания, магазины и т.д).

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению, за прошедшую неделю (15-19 июня) специалисты службы провели 16932 проверок таких объектов.

"В ходе осуществления проверок были установлены нарушения на 3297 объектах (на каждом пятом), в 496 случаях по выявленным нарушениям информировались органы местной власти и в 348 - органы Национальной полиции", - сказано в сообщении.

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В частности, из 7247 объектов торговли продовольственными товарами на 1417 установлены нарушения. Из 3718 объектов торговли непродовольственными товарами нарушения зафиксированы на 728 объектах.

Среди 2600 заведений общественного питания специалисты Госпродпотребслужбы выявили нарушения в 537 заведениях, а среди 851 салона красоты - на 174 объектах.

Также среди более 2400 прочих объектов, в том числе в аптеках и общественном транспорте, специалисты зафиксировали 441 нарушение.

Автор: 

карантин (16729) Госпродпотребслужба (258) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Карантин не введен на законодательном уровне!!!!

Какой такой павлин мавлин?
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23.06.2020 15:30
+3
Ну так пусть те кто ходют без маски дадут росписку, что они в случае заболевания коронавирусом не имеют ни к кому никаких претензий и от лечения отказываются. делов то)))
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23.06.2020 15:22
+3
ну и налогов будут платить меньше. на хрена оплачивать Феофанию, в которую им не попасть?
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23.06.2020 15:24
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Правила форума Совет форумчан
Ну так пусть те кто ходют без маски дадут росписку, что они в случае заболевания коронавирусом не имеют ни к кому никаких претензий и от лечения отказываются. делов то)))
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23.06.2020 15:22 Ответить
ну и налогов будут платить меньше. на хрена оплачивать Феофанию, в которую им не попасть?
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23.06.2020 15:24 Ответить
Це не так об'єкт порушує, як основна маса людей
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23.06.2020 15:23 Ответить
а человеку очень трудно заставить себя делать нечто весьма неприятное, когда он уверен, что это ему не надо.
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23.06.2020 15:26 Ответить
Правила карантина нарушает каждый пятый общественный объект...

Не повезло нашему президенту со страной, с подданными и с общественными объектами.
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23.06.2020 15:24 Ответить
Карантин не введен на законодательном уровне!!!!

Какой такой павлин мавлин?
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23.06.2020 15:30 Ответить
Ну так примеру призедента и главврача следуют, чо.
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23.06.2020 15:31 Ответить
"нарушает каждый пятый общественный объект"Источник: https://censor.net/n3203813
... и каждый полушестой президент.
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23.06.2020 15:35 Ответить
От зладеи! да как они смеют цак маску снимать... Хрень, а не новость.
Я вам сейчас продемонстрирую, какие должны быть новости, если публиковать правду, а не моделирующие скрипты. Итак...
"Президент России, Владимир Владимирович Путин встретился с духовенством, пожелал всем верующим веры, надежды, любви, а в процессе торжественной оргии совокупился с несовершеннолетним семинаристом. Восемьдесят четыре процента россиян считают Путина красаучегом"...
"Экс-президент Украины, Пётр Алексеевич Порошенко считает себя лучшим президентом Украины, с чем согласны двадцать пять процентов пользователей фейсбука, считающих себя интеллектуальной элитой нации, согласно опроса среди этой "интеллектуальной элиты". И да: Пётр Алексеевич Порошенко знатно бухает"...
"Так называемый "президент Украины", Владимир Александрович Зеленский был замечен на коленях перед Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. Встреча двух персон происходила в непринуждённой деловой остановке в одном из пятизвёздочных отелей Омана"...
Учитесь, "журналисты" б.., пока я жив.))
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23.06.2020 15:58 Ответить
люди шукають можливості вижити - заробити собі на продукти і комуналку. забезпечте спочатку їм цей мінімум, а тоді закривайте вдома!
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23.06.2020 19:14 Ответить
 
 