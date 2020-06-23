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Новини Коронавірус і карантин
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Правила карантину порушує кожен п'ятий громадський об'єкт, - Держпродспоживслужба

Правила карантину порушує кожен п'ятий громадський об'єкт, - Держпродспоживслужба

Профілактичні та протиепідемічні норми, встановлені на період роботи під час карантину, порушує кожен п'ятий громадський об'єкт (перукарні, заклади громадського харчування, магазини тощо).

Про це повідомила пресслужба Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, за минулий тиждень (15-19 червня) фахівці служби провели 16932 перевірки таких об'єктів.

"У ході здійснення перевірок були встановлені порушення на 3297 об'єктах (на кожному п'ятому), в 496 випадках за виявленими порушеннями інформувалися органи місцевої влади і в 348 - органи Національної поліції", - сказано в повідомленні.

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Зокрема, з 7247 об'єктів торгівлі продовольчими товарами на 1417 встановлені порушення. З 3718 об'єктів торгівлі непродовольчими товарами порушення зафіксовані на 728 об'єктах.

Серед 2600 закладів громадського харчування фахівці Держпродспоживслужби виявили порушення в 537 закладах, а серед 851 салону краси - на 174 об'єктах.

Також серед понад 2400 інших об'єктів, в тому числі в аптеках і громадському транспорті, фахівці зафіксували 441 порушення.

Автор: 

карантин (18172) Держпродспоживслужба1 (574) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Карантин не введен на законодательном уровне!!!!

Какой такой павлин мавлин?
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23.06.2020 15:30
+3
Ну так пусть те кто ходют без маски дадут росписку, что они в случае заболевания коронавирусом не имеют ни к кому никаких претензий и от лечения отказываются. делов то)))
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23.06.2020 15:22
+3
ну и налогов будут платить меньше. на хрена оплачивать Феофанию, в которую им не попасть?
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23.06.2020 15:24
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Правила форума Рада форумчан
Ну так пусть те кто ходют без маски дадут росписку, что они в случае заболевания коронавирусом не имеют ни к кому никаких претензий и от лечения отказываются. делов то)))
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23.06.2020 15:22 Відповісти
ну и налогов будут платить меньше. на хрена оплачивать Феофанию, в которую им не попасть?
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23.06.2020 15:24 Відповісти
Це не так об'єкт порушує, як основна маса людей
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23.06.2020 15:23 Відповісти
а человеку очень трудно заставить себя делать нечто весьма неприятное, когда он уверен, что это ему не надо.
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23.06.2020 15:26 Відповісти
Правила карантина нарушает каждый пятый общественный объект...

Не повезло нашему президенту со страной, с подданными и с общественными объектами.
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23.06.2020 15:24 Відповісти
Карантин не введен на законодательном уровне!!!!

Какой такой павлин мавлин?
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23.06.2020 15:30 Відповісти
Ну так примеру призедента и главврача следуют, чо.
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23.06.2020 15:31 Відповісти
"нарушает каждый пятый общественный объект"Источник: https://censor.net/n3203813
... и каждый полушестой президент.
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23.06.2020 15:35 Відповісти
От зладеи! да как они смеют цак маску снимать... Хрень, а не новость.
Я вам сейчас продемонстрирую, какие должны быть новости, если публиковать правду, а не моделирующие скрипты. Итак...
"Президент России, Владимир Владимирович Путин встретился с духовенством, пожелал всем верующим веры, надежды, любви, а в процессе торжественной оргии совокупился с несовершеннолетним семинаристом. Восемьдесят четыре процента россиян считают Путина красаучегом"...
"Экс-президент Украины, Пётр Алексеевич Порошенко считает себя лучшим президентом Украины, с чем согласны двадцать пять процентов пользователей фейсбука, считающих себя интеллектуальной элитой нации, согласно опроса среди этой "интеллектуальной элиты". И да: Пётр Алексеевич Порошенко знатно бухает"...
"Так называемый "президент Украины", Владимир Александрович Зеленский был замечен на коленях перед Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. Встреча двух персон происходила в непринуждённой деловой остановке в одном из пятизвёздочных отелей Омана"...
Учитесь, "журналисты" б.., пока я жив.))
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23.06.2020 15:58 Відповісти
люди шукають можливості вижити - заробити собі на продукти і комуналку. забезпечте спочатку їм цей мінімум, а тоді закривайте вдома!
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23.06.2020 19:14 Відповісти
 
 