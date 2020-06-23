Правила карантину порушує кожен п'ятий громадський об'єкт, - Держпродспоживслужба
Профілактичні та протиепідемічні норми, встановлені на період роботи під час карантину, порушує кожен п'ятий громадський об'єкт (перукарні, заклади громадського харчування, магазини тощо).
Про це повідомила пресслужба Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з повідомленням, за минулий тиждень (15-19 червня) фахівці служби провели 16932 перевірки таких об'єктів.
"У ході здійснення перевірок були встановлені порушення на 3297 об'єктах (на кожному п'ятому), в 496 випадках за виявленими порушеннями інформувалися органи місцевої влади і в 348 - органи Національної поліції", - сказано в повідомленні.
Зокрема, з 7247 об'єктів торгівлі продовольчими товарами на 1417 встановлені порушення. З 3718 об'єктів торгівлі непродовольчими товарами порушення зафіксовані на 728 об'єктах.
Серед 2600 закладів громадського харчування фахівці Держпродспоживслужби виявили порушення в 537 закладах, а серед 851 салону краси - на 174 об'єктах.
Також серед понад 2400 інших об'єктів, в тому числі в аптеках і громадському транспорті, фахівці зафіксували 441 порушення.
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Не повезло нашему президенту со страной, с подданными и с общественными объектами.
Какой такой павлин мавлин?
... и каждый полушестой президент.
цакмаску снимать... Хрень, а не новость.
Я вам сейчас продемонстрирую, какие должны быть новости, если публиковать правду, а не моделирующие скрипты. Итак...
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Учитесь, "журналисты" б.., пока я жив.))