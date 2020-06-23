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Чернобыльский лес вывозится в промышленных масштабах, - СМИ

Чернобыльский лес вывозится в промышленных масштабах, - СМИ

Чернобыльский лес вырубается в промышленных масштабах, а проверки радиоактивной загрязненности древесины вызывают сомнения. Путям попадания опасного дерева в дома украинцев посвящено расследование журналистов программы "Гроші" на 1+1.

По данным журналистов проекта, сейчас зараженный лес из Чернобыльской зоны развозят по всей стране. Вывозится древесина через центральный пропускной пункт. Официально – дерево безопасно для здоровья человека, что якобы подтверждается результатами радиационной проверки. В то же время у экспертов достоверность этой проверки вызывает большие сомнения, пишет Обозреватель.

"Если вы остановите машину у зоны отчуждения в Дитятках, попросите документы - подайте, пожалуйста, ваше разрешение, то вы увидите, что там измеряется только цезий в древесине, а стронций не измеряется. Потому что стронций будет по всей зоне отчуждения превышать нормативы, установленные Минздравом. На это закрывают глаза", - рассказывает Сергей Зибцев, руководитель регионального Восточноевропейского Центра мониторинга пожаров.

Журналисты пообщались с владельцем пилорамы, расположенной в поселке Иванков, в 30 км от зоны отчуждения. Он рассказал: чернобыльский лес покупают на десятках деревообрабатывающих предприятий в окружающих селах. А уже оттуда радиоактивная древесина едет по всей стране. Масштабы – впечатляют.

"В зоне отчуждения легально работает государственное предприятие "Северная пуща". Но есть подозрение и доказательства, как рассказывает эксперт, что под видом противопожарных рубок лес вырезают в колоссальных масштабах", - утверждает автор сюжета.

"Рубки проводятся там сплошные. Активно, много рубят. Это противопожарные разрывы. Последний - 72 тысячи метров кубических", - подтверждает слова корреспондента Сергей Зибцев.

Кроме официального КПП, лес с чернобыльских лесов можно провезти и через "дыры" в периметре радиоактивно загрязненной зоны, который насчитывает сотни километров. В каких объемах, куда и насколько загрязненный лес "вытекает" из-за этих "дыр", в Украине сказать не может никто: несмотря на то, что о существовании "дыр" знают и в парламенте, и в исполнительной власти, положить конец вывозу опасной для здоровья людей древесины государство до сих пор не смогло.

По данным авторов сюжета, особенно опасна эта ситуация тем, что украинцы, сами того не подозревая, вместе с чернобыльской древесиной получают большие дозы радиоактивных цезия и стронция. А это существенно влияет на здоровье человека. Цезий прежде всего поражает мышцы и печень, а стронций накапливается в костях.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Международный фонд дикой природы заявил, что в Украине замалчиваются проблемы вырубки лесов, загрязнения рек и захламления мусором территорий. Без внимания многочисленных эко-активистов также прошли масштабные пожары в Чернобыльской зоне. Журналисты 24 канала поинтересовались, с чем связана такая избирательность – и выяснили, что значительная часть эко-активистов в Украине работает "по вызову": они просто отрабатывают заказ в интересах отдельных политических сил, которые стремятся к пиару, или бизнес-структур, которые с помощью эко-тематики пытаются уничтожить своих конкурентов.

Автор: 

лес (630) экология (1608) Зона отчуждения (280)


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Топ комментарии
+17
Чернобыльский лес вывозится в промышленных масштабах, - СМИ

_____
А де гарант? Нема гаранта
Чернобыльский лес вывозится в промышленных масштабах, - СМИ - Цензор.НЕТ 8209
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23.06.2020 15:27
+14
Чернобыльский лес вывозится в промышленных масштабах, - СМИ - Цензор.НЕТ 1395
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23.06.2020 15:27
+14
Предлагаю способ борьбы с контрабандой леса из Украины. Распространять информацию по Европе, шо вывозимый из Украины лес - из Чернобыльской зоны отчуждения. Причем распространять массово.
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23.06.2020 15:29
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Правила форума Совет форумчан
Народ треба виходити на вулиці і вимагати припинення вирубки лісів в Україні, пейсаті хочуть забрати останнє що у нас є!
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23.06.2020 15:25 Ответить
Последнее после земли?
Ты революцией из-за границы будешь руководить или приедешь лично?
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23.06.2020 15:30 Ответить
Аваков спеціально не тушив пожежі, щоб більше можна було вирубати! За ці пожежі, які проспало ДСНС-МВС, досі не звільнили Авакова і керівника ДСНС! Коли влада не може карати за пройоп, влада втрачає каральні функції і перестає бути владою і тоді владою стають люди який у владу не обирали! За жахливі наслідки пожеж в Чорнобильській зоні мають бути жахливі репресії безвідповідальних чиновників і в першу чергу безголового та неефективного міністра МВС! авакова у відставку!
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23.06.2020 15:40 Ответить
Ты кто?
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23.06.2020 15:41 Ответить
Це місцевий дурко - не звертай уваги ...
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23.06.2020 16:08 Ответить
Интересно что можно вырубать когда лес сгорел?
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23.06.2020 20:13 Ответить
Стовбури не горять, горить тільки кора і гілки. Після пожежі він навіть підсушений, готовий до експорту.
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23.06.2020 20:37 Ответить
На всех трассах вокруг зоны отчуждения полицейские пикеты и ДЛС. Может проще Авакова таки отправить в отставку?
Чернобыльский лес вывозится в промышленных масштабах, - СМИ - Цензор.НЕТ 2941
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23.06.2020 15:40 Ответить
Мешает сильно?
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23.06.2020 15:59 Ответить
Чернобыльский лес вывозится в промышленных масштабах, - СМИ - Цензор.НЕТ 1395
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23.06.2020 15:27 Ответить
Давай зеля, воруй так, что бы даже янык завидовал!. Ща зебилы скажут, а причем тут зе?
А при чем был янык? Если на заводе воруют сырье, причем там директор правда?
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23.06.2020 15:27 Ответить
Они вообще-то грабят, а не воруют.
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23.06.2020 15:35 Ответить
Чернобыльский лес вывозится в промышленных масштабах, - СМИ

_____
А де гарант? Нема гаранта
Чернобыльский лес вывозится в промышленных масштабах, - СМИ - Цензор.НЕТ 8209
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23.06.2020 15:27 Ответить
На Пільшу радиоактивный лес везите, на Пільшу
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23.06.2020 15:29 Ответить
Чернобыльский лес вывозится в промышленных масштабах, - СМИ - Цензор.НЕТ 4887
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23.06.2020 15:29 Ответить
Предлагаю способ борьбы с контрабандой леса из Украины. Распространять информацию по Европе, шо вывозимый из Украины лес - из Чернобыльской зоны отчуждения. Причем распространять массово.
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23.06.2020 15:29 Ответить
) + идея супер! и тоже самое за древесный уголь. как превентивную меру )
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23.06.2020 15:33 Ответить
тем более, что это правда
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23.06.2020 15:47 Ответить
"Обеспечьте 10 %, и капитал согласен на всякое применение, при 20 % он становится оживлённым, при 50 % положительно готов сломать себе голову, при 100 % он попирает все человеческие законы, при 300 % нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы."
Предлагаемая Вами мера только снизит стоимость украинского леса и увеличит его вывоз (для сохранения заработка импортера на прежнем уровне).
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23.06.2020 16:03 Ответить
Подобные акции направлены не на бизнес, а на обывателя. Обыватель , в особенности европейский, пуглив и подвержен массовой панике. Месяца 3-4 массированной инфокомпании - начнутся акции всяческих активистов в Европе по запрету импорта Украинского леса.
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23.06.2020 16:48 Ответить
За небольшой % будет украинский лес происхождением из Беларуси.
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23.06.2020 17:57 Ответить
на кого это рассчитано? про радиационный контроль на границе не в курсе? если у нас к примеру можно на лапу, то у поляков, словаков такое не прокатит
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23.06.2020 18:31 Ответить
усьо ви врьотє! при пречесному вові такого бути не може то усьо паддєлкі баригі
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23.06.2020 15:29 Ответить
Так при нём тоже рубили и продавали)) И при зеке тоже. И наверняка и при Юще, и при Кучме и даже может при Кравчуке успели)) Это ж как бы уже традиция, передаваемая как эстафетная палочка.
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23.06.2020 22:45 Ответить
в нас(на полісі) досі рубають...і бурштин миють...і жодний тобі аваков не завадить тому
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25.06.2020 09:44 Ответить
Радиоактивный ???
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23.06.2020 15:31 Ответить
Зря два месяца назад его жгли?
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23.06.2020 15:32 Ответить
ну вот. теперь всё стало на свои места. и новости про тлеющие пеньки тоже.
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23.06.2020 15:33 Ответить
Теперь дома кроме противогаза ещё и дозиметр нужен?
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23.06.2020 15:33 Ответить
И не простой дозиметр, а профессиональный.
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23.06.2020 15:37 Ответить
Дома он не нужен. Он нужен с собой, когда что-то покупать надумаешь
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23.06.2020 15:42 Ответить
Надеюсь, вечером на "1+1" Мосейчук поднимет эту проблему:
- Пане преЗедент! Чому вирубуються ліси в Україні? Чому копають бурштин? Хто набиває собі кармани?
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23.06.2020 15:33 Ответить
А вы думали чего там оно горит
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23.06.2020 15:35 Ответить
Питання до Порошенка "№ 9. Куда делись наши карпатские леса?"
БубАчка, кому ти продаєш радіоактивний чорнобильський ліс?
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23.06.2020 15:39 Ответить
Какие-то дикие вопросы, пользуясь безвластью каждый тянет одеяло на себя.
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23.06.2020 15:47 Ответить
а может зеля реакторы бревнами заряжает
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23.06.2020 16:53 Ответить
Так а шо в итоге? У одного карпатские леса, у другого чернобыльские, а в это время наводнения, "пожары" и радиация. Мне как-то пофиг на их мерянья п**ками.
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23.06.2020 22:43 Ответить
В підсумку? Зеленський перед виборами "розвів лохів на довірі". Він і не збирався нічого припиняти.
Карпатські ліси перестали рубити? Ні. Рублять. Більше. Ще й чорнобильські додались. Перестали дерева валити та бурштин копати? Ні. Нищать екологію з ще більшим завзяттям.
Ви думаєте, вони тут планують жити? Де зараз проживають попередні міністри уряду гончарука-зеленського? Похрін їм на повені, пожежі, радіацію
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23.06.2020 23:36 Ответить
Кругом одно ворье вообще-то, менталитет тому видать виною.
Немцы за воровство расстреливали, может пора также.
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23.06.2020 15:40 Ответить
Менталитет тут не главное. Главное неотвратимость наказание и общественное мнение. А когда на генном уровне заложено воровство и законом можно вертеть как угодно, получаем Януковича
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23.06.2020 15:50 Ответить
немцы памагите зондер командами
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23.06.2020 16:55 Ответить
Расстреливать уже не получится, так как слишком много патронов нужно. Тут уже как в анекдоте, прийдется через одного расстреливать и вешать. Только может получиться стенка на стенку, сами ведь сказали - одно ворье вокруг.)))
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23.06.2020 19:50 Ответить
хороший лес. радиоактивный.
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23.06.2020 15:48 Ответить
Его уже меньше, недавно ж сожгли часть, когда тетка палила траву и случайно огонь перекинулся на чернобыльский лес...
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23.06.2020 18:43 Ответить
Мирный атом - в каждый дом! Как чернобылец скажу - украинцы это заслужили.
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23.06.2020 15:54 Ответить
и не только украинцы, получается. Лес-то в основном к Европу идет.
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23.06.2020 21:33 Ответить
а зачем его усиленно поджигали
так было в херсонской обл.
на следующий год все лежаки зонтики и
домики были с обгоревшего леса
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23.06.2020 15:55 Ответить
так для того и поджигали) потому шо так намного удобнее вывозить его - проводят как полностью сгоревший и типа на утилизацию, а на деле на продажу)
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23.06.2020 23:46 Ответить
а пишут, что пожары бешенные. а оказывается всё продали...
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23.06.2020 16:01 Ответить
купишь вот так кроватку себе или ребенку, по акции, и через пару лет заработаешь рак. А лечить его будешь за свои деньги, бо реформа плохая была, и простый нарит(тм) Супрун решл прогнать
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23.06.2020 16:12 Ответить
типа пеньки при зеленском выросли ?
или порошенко не с зеленским вместе голосуют за дерибан ?
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23.06.2020 16:32 Ответить
КАК КУЁТСЯ ГАВНО:
"По данным авторов сюжета, особенно опасна эта ситуация тем, что украинцы, сами того не подозревая, вместе с чернобыльской древесиной получают большие дозы радиоактивных цезия и стронция. А это существенно влияет на здоровье человека. Цезий прежде всего поражает мышцы и печень, а стронций накапливается в костях."
Всего ДВА вапроса к авторам сюжета:
1. Как мощно должен человек грызть чернобыльское бревно, чтобы стронций из этого бревна попал внутрь человека?
2. Каково содержание " радиоактивных цезия и стронция" в древесине?
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23.06.2020 16:25 Ответить
Тут не потрібно "гризть брєвно"...Тут досить зробити з цієї деревини кріселко,на яке щоденно сідатиме...от би посадити на такі крісла всю нашу Раду...Менше б ідіотів стало б народжуватись...
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23.06.2020 17:16 Ответить
Дорогой Вова, я не сомневаюсь в том, что ты большой специалист по изготовлению Буратин, но облучение внутреннее и внешнее - две ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ разницы. Там нет никакого внешнего облучения.
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23.06.2020 17:54 Ответить
А с чего вы взяли что кого-то волнует облучение, стронций и прочие факторы? Вот мне не безразличен сам факт вырубки лесов по всей стране. А ваш стронций и цезий могут не попадать внутрь - им достаточно осесть в дымоходах по всей стране.)))
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23.06.2020 19:47 Ответить
Дорогой Олег, ты вообще смотрел тему, в которой ты пишешь?
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24.06.2020 09:58 Ответить
Коли бидло це і є національна еліта то лісам і країні світить смерть. Нехай би був там заповідник, ан ні, і там бариги мародери умудрились вкрасти ліс.
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23.06.2020 16:30 Ответить
да ладно - элита, а кто рубит леса в Карпатах, из-за чего их щас заливает по самое не могу? это мы, украинцы - шо элита, шо не элита, одни и те же
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23.06.2020 23:45 Ответить
Промислові масштаби вивозу чорнобильської деревини були налагоджені ще при кучмарику.
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23.06.2020 16:39 Ответить
Та хоть при Брежневе, кого это волнует. Если давно, то значит и останавливать не нужно? Или Президенту отстегивают за это? Ну давайте закроем глаза и пусть все будет как есть и было.
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23.06.2020 19:43 Ответить
Так проблема в том, что у нас как не было, так и нет нормальной экологической политики на уровне страны... Новая власть - трутни
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23.06.2020 17:44 Ответить
а що ви хотіли, люди? у нас влада зосереджена на діджатилізації, а не на екологізації) а зараз взагалі в них вибори в голові, а не якісь там природні ресурси)
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23.06.2020 19:09 Ответить
Вспоминаю Бубочку на вертолете(есть видос) как он ужасался вырубке лесов по стране. Наверное уже запамятовал или погряз в государственных вопросах? Вырубка лесов страны это ведь не проблема, а бизнес и ничего личного.)))
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23.06.2020 19:38 Ответить
А что бы хотели от страны, где нелохи не могут уже четверть года принять программу кабмина, а экологической политики отродясь не было? Норм же. Карпатский лес заканчивается, будем рубить чернобыльский.
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23.06.2020 22:41 Ответить
 
 