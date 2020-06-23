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Новини
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Чорнобильський ліс вивозиться в промислових масштабах, - ЗМІ

Чорнобильський ліс вивозиться в промислових масштабах, - ЗМІ

Чорнобильський ліс вирубується в промислових масштабах, а перевірки радіоактивного забруднення деревини викликають сумніви. Шляхам потрапляння небезпечного дерева в оселі українців присвячено розслідування журналістів програми "Гроші" на 1 + 1.

За даними журналістів проекту, наразі заражений ліс із Чорнобильської зони розвозять по всій країні. Вивозиться деревина через центральний пропускний пункт. Офіційно – деревина безпечна для здоров’я людини, що начебто підтверджується результатами радіаційної перевірки. Водночас у експертів достовірність цієї перевірки викликає великі сумніви, пише Обозреватель.

"Якщо ви зупините машину біля зони відчуження в Дитятках, попросите документи - подайте, будь ласка, ваш дозвіл, то ви побачите, що там вимірюється тільки цезій в деревині, а стронцій не вимірюється. Тому що стронцій буде по всій зоні відчуження перевищувати нормативи, які встановлені Мінздравом. На це закривають очі", - розповідає Сергій Зібцев, керівник регіонального Східноєвропейського Центру моніторингу пожеж.

Журналісти поспілкувалися з власником пилорами, розташованої у селищі Іванків, що за 30 км від зони відчуження. Він розповів: чорнобильський ліс купують на десятках деревообробних підприємств у навколишніх селах. А вже звідти радіоактивна деревина їде по всій країні. Масштаби – вражають.

"В зоні відчуження легально працює державне підприємство "Північна пуща". Але є підозра і докази, як розповідає експерт, що під виглядом протипожежних рубок ліс вирізають у колосальних масштабах", - стверджує автор сюжету.

"Рубки проводяться там суцільні. Активно, багато рубають. Це протипожежні розриви. Останній - 72 тисячі метрів кубічних", - підтверджує слова кореспондента Сергій Зібцев.

Окрім офіційного КПП, ліс із чорнобильських лісів можна провезти і через "дірки" у периметрі радіоактивно забрудненої зони, що налічує сотні кілометрів. В яких обсягах, куди і наскільки забруднений ліс "витікає" через ці "дірки", в Україні сказати не може ніхто: попри те, що про існування "дір" знають і в парламенті, і у виконавчій владі, покласти край вивезенню небезпечної для здоров’я людей деревини держава досі не спромоглася.

За даними авторів сюжету, особливо небезпечна ця ситуація тим, що українці, самі того не підозрюючи, разом з чорнобильською деревиною отримують понаднормові дози радіоактивних цезію та стронцію. А це суттєво впливає на здоров’я людини. Цезій перш за все вражає мязи та печінку, а стронцій накопичується у кістках.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Міжнародний фонд дикої природи заявив, що в Україні замовчуються проблеми вирубки лісів, забруднення рік та захаращення сміттям територій. Повз увагу численних екоактивістів також пройшли масштабні пожежі у Чорнобильській зоні. Журналісти 24 каналу поцікавилися, з чим пов’язана така вибірковість – і з’ясували, що значна частина екоактивістів в Україні працює "за викликом": вони просто відпрацьовують замовлення в інтересах окремих політичних сил, котрі прагнуть піару, чи бізнес-структур, які за допомогою екотематики намагаються знищити своїх конкурентів.

Автор: 

ліс (768) екологія (1353) зона відчуження (325)


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Топ коментарі
+17
Чернобыльский лес вывозится в промышленных масштабах, - СМИ

_____
А де гарант? Нема гаранта
Чернобыльский лес вывозится в промышленных масштабах, - СМИ - Цензор.НЕТ 8209
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23.06.2020 15:27
+14
Чернобыльский лес вывозится в промышленных масштабах, - СМИ - Цензор.НЕТ 1395
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23.06.2020 15:27
+14
Предлагаю способ борьбы с контрабандой леса из Украины. Распространять информацию по Европе, шо вывозимый из Украины лес - из Чернобыльской зоны отчуждения. Причем распространять массово.
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23.06.2020 15:29
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Народ треба виходити на вулиці і вимагати припинення вирубки лісів в Україні, пейсаті хочуть забрати останнє що у нас є!
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23.06.2020 15:25 Відповісти
Последнее после земли?
Ты революцией из-за границы будешь руководить или приедешь лично?
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23.06.2020 15:30 Відповісти
Аваков спеціально не тушив пожежі, щоб більше можна було вирубати! За ці пожежі, які проспало ДСНС-МВС, досі не звільнили Авакова і керівника ДСНС! Коли влада не може карати за пройоп, влада втрачає каральні функції і перестає бути владою і тоді владою стають люди який у владу не обирали! За жахливі наслідки пожеж в Чорнобильській зоні мають бути жахливі репресії безвідповідальних чиновників і в першу чергу безголового та неефективного міністра МВС! авакова у відставку!
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23.06.2020 15:40 Відповісти
Ты кто?
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23.06.2020 15:41 Відповісти
Це місцевий дурко - не звертай уваги ...
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23.06.2020 16:08 Відповісти
Интересно что можно вырубать когда лес сгорел?
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23.06.2020 20:13 Відповісти
Стовбури не горять, горить тільки кора і гілки. Після пожежі він навіть підсушений, готовий до експорту.
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23.06.2020 20:37 Відповісти
На всех трассах вокруг зоны отчуждения полицейские пикеты и ДЛС. Может проще Авакова таки отправить в отставку?
Чернобыльский лес вывозится в промышленных масштабах, - СМИ - Цензор.НЕТ 2941
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23.06.2020 15:40 Відповісти
Мешает сильно?
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23.06.2020 15:59 Відповісти
Чернобыльский лес вывозится в промышленных масштабах, - СМИ - Цензор.НЕТ 1395
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23.06.2020 15:27 Відповісти
Давай зеля, воруй так, что бы даже янык завидовал!. Ща зебилы скажут, а причем тут зе?
А при чем был янык? Если на заводе воруют сырье, причем там директор правда?
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23.06.2020 15:27 Відповісти
Они вообще-то грабят, а не воруют.
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23.06.2020 15:35 Відповісти
Чернобыльский лес вывозится в промышленных масштабах, - СМИ

_____
А де гарант? Нема гаранта
Чернобыльский лес вывозится в промышленных масштабах, - СМИ - Цензор.НЕТ 8209
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23.06.2020 15:27 Відповісти
На Пільшу радиоактивный лес везите, на Пільшу
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23.06.2020 15:29 Відповісти
Чернобыльский лес вывозится в промышленных масштабах, - СМИ - Цензор.НЕТ 4887
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23.06.2020 15:29 Відповісти
Предлагаю способ борьбы с контрабандой леса из Украины. Распространять информацию по Европе, шо вывозимый из Украины лес - из Чернобыльской зоны отчуждения. Причем распространять массово.
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23.06.2020 15:29 Відповісти
) + идея супер! и тоже самое за древесный уголь. как превентивную меру )
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23.06.2020 15:33 Відповісти
тем более, что это правда
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23.06.2020 15:47 Відповісти
"Обеспечьте 10 %, и капитал согласен на всякое применение, при 20 % он становится оживлённым, при 50 % положительно готов сломать себе голову, при 100 % он попирает все человеческие законы, при 300 % нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы."
Предлагаемая Вами мера только снизит стоимость украинского леса и увеличит его вывоз (для сохранения заработка импортера на прежнем уровне).
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23.06.2020 16:03 Відповісти
Подобные акции направлены не на бизнес, а на обывателя. Обыватель , в особенности европейский, пуглив и подвержен массовой панике. Месяца 3-4 массированной инфокомпании - начнутся акции всяческих активистов в Европе по запрету импорта Украинского леса.
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23.06.2020 16:48 Відповісти
За небольшой % будет украинский лес происхождением из Беларуси.
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23.06.2020 17:57 Відповісти
на кого это рассчитано? про радиационный контроль на границе не в курсе? если у нас к примеру можно на лапу, то у поляков, словаков такое не прокатит
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23.06.2020 18:31 Відповісти
усьо ви врьотє! при пречесному вові такого бути не може то усьо паддєлкі баригі
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23.06.2020 15:29 Відповісти
Так при нём тоже рубили и продавали)) И при зеке тоже. И наверняка и при Юще, и при Кучме и даже может при Кравчуке успели)) Это ж как бы уже традиция, передаваемая как эстафетная палочка.
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23.06.2020 22:45 Відповісти
в нас(на полісі) досі рубають...і бурштин миють...і жодний тобі аваков не завадить тому
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25.06.2020 09:44 Відповісти
Радиоактивный ???
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23.06.2020 15:31 Відповісти
Зря два месяца назад его жгли?
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23.06.2020 15:32 Відповісти
ну вот. теперь всё стало на свои места. и новости про тлеющие пеньки тоже.
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23.06.2020 15:33 Відповісти
Теперь дома кроме противогаза ещё и дозиметр нужен?
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23.06.2020 15:33 Відповісти
И не простой дозиметр, а профессиональный.
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23.06.2020 15:37 Відповісти
Дома он не нужен. Он нужен с собой, когда что-то покупать надумаешь
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23.06.2020 15:42 Відповісти
Надеюсь, вечером на "1+1" Мосейчук поднимет эту проблему:
- Пане преЗедент! Чому вирубуються ліси в Україні? Чому копають бурштин? Хто набиває собі кармани?
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23.06.2020 15:33 Відповісти
А вы думали чего там оно горит
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23.06.2020 15:35 Відповісти
Питання до Порошенка "№ 9. Куда делись наши карпатские леса?"
БубАчка, кому ти продаєш радіоактивний чорнобильський ліс?
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23.06.2020 15:39 Відповісти
Какие-то дикие вопросы, пользуясь безвластью каждый тянет одеяло на себя.
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23.06.2020 15:47 Відповісти
а может зеля реакторы бревнами заряжает
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23.06.2020 16:53 Відповісти
Так а шо в итоге? У одного карпатские леса, у другого чернобыльские, а в это время наводнения, "пожары" и радиация. Мне как-то пофиг на их мерянья п**ками.
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23.06.2020 22:43 Відповісти
В підсумку? Зеленський перед виборами "розвів лохів на довірі". Він і не збирався нічого припиняти.
Карпатські ліси перестали рубити? Ні. Рублять. Більше. Ще й чорнобильські додались. Перестали дерева валити та бурштин копати? Ні. Нищать екологію з ще більшим завзяттям.
Ви думаєте, вони тут планують жити? Де зараз проживають попередні міністри уряду гончарука-зеленського? Похрін їм на повені, пожежі, радіацію
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23.06.2020 23:36 Відповісти
Кругом одно ворье вообще-то, менталитет тому видать виною.
Немцы за воровство расстреливали, может пора также.
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23.06.2020 15:40 Відповісти
Менталитет тут не главное. Главное неотвратимость наказание и общественное мнение. А когда на генном уровне заложено воровство и законом можно вертеть как угодно, получаем Януковича
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23.06.2020 15:50 Відповісти
немцы памагите зондер командами
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23.06.2020 16:55 Відповісти
Расстреливать уже не получится, так как слишком много патронов нужно. Тут уже как в анекдоте, прийдется через одного расстреливать и вешать. Только может получиться стенка на стенку, сами ведь сказали - одно ворье вокруг.)))
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23.06.2020 19:50 Відповісти
хороший лес. радиоактивный.
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23.06.2020 15:48 Відповісти
Его уже меньше, недавно ж сожгли часть, когда тетка палила траву и случайно огонь перекинулся на чернобыльский лес...
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23.06.2020 18:43 Відповісти
Мирный атом - в каждый дом! Как чернобылец скажу - украинцы это заслужили.
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23.06.2020 15:54 Відповісти
и не только украинцы, получается. Лес-то в основном к Европу идет.
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23.06.2020 21:33 Відповісти
а зачем его усиленно поджигали
так было в херсонской обл.
на следующий год все лежаки зонтики и
домики были с обгоревшего леса
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23.06.2020 15:55 Відповісти
так для того и поджигали) потому шо так намного удобнее вывозить его - проводят как полностью сгоревший и типа на утилизацию, а на деле на продажу)
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23.06.2020 23:46 Відповісти
а пишут, что пожары бешенные. а оказывается всё продали...
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23.06.2020 16:01 Відповісти
купишь вот так кроватку себе или ребенку, по акции, и через пару лет заработаешь рак. А лечить его будешь за свои деньги, бо реформа плохая была, и простый нарит(тм) Супрун решл прогнать
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23.06.2020 16:12 Відповісти
типа пеньки при зеленском выросли ?
или порошенко не с зеленским вместе голосуют за дерибан ?
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23.06.2020 16:32 Відповісти
КАК КУЁТСЯ ГАВНО:
"По данным авторов сюжета, особенно опасна эта ситуация тем, что украинцы, сами того не подозревая, вместе с чернобыльской древесиной получают большие дозы радиоактивных цезия и стронция. А это существенно влияет на здоровье человека. Цезий прежде всего поражает мышцы и печень, а стронций накапливается в костях."
Всего ДВА вапроса к авторам сюжета:
1. Как мощно должен человек грызть чернобыльское бревно, чтобы стронций из этого бревна попал внутрь человека?
2. Каково содержание " радиоактивных цезия и стронция" в древесине?
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23.06.2020 16:25 Відповісти
Тут не потрібно "гризть брєвно"...Тут досить зробити з цієї деревини кріселко,на яке щоденно сідатиме...от би посадити на такі крісла всю нашу Раду...Менше б ідіотів стало б народжуватись...
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23.06.2020 17:16 Відповісти
Дорогой Вова, я не сомневаюсь в том, что ты большой специалист по изготовлению Буратин, но облучение внутреннее и внешнее - две ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ разницы. Там нет никакого внешнего облучения.
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23.06.2020 17:54 Відповісти
А с чего вы взяли что кого-то волнует облучение, стронций и прочие факторы? Вот мне не безразличен сам факт вырубки лесов по всей стране. А ваш стронций и цезий могут не попадать внутрь - им достаточно осесть в дымоходах по всей стране.)))
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23.06.2020 19:47 Відповісти
Дорогой Олег, ты вообще смотрел тему, в которой ты пишешь?
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24.06.2020 09:58 Відповісти
Коли бидло це і є національна еліта то лісам і країні світить смерть. Нехай би був там заповідник, ан ні, і там бариги мародери умудрились вкрасти ліс.
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23.06.2020 16:30 Відповісти
да ладно - элита, а кто рубит леса в Карпатах, из-за чего их щас заливает по самое не могу? это мы, украинцы - шо элита, шо не элита, одни и те же
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23.06.2020 23:45 Відповісти
Промислові масштаби вивозу чорнобильської деревини були налагоджені ще при кучмарику.
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23.06.2020 16:39 Відповісти
Та хоть при Брежневе, кого это волнует. Если давно, то значит и останавливать не нужно? Или Президенту отстегивают за это? Ну давайте закроем глаза и пусть все будет как есть и было.
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23.06.2020 19:43 Відповісти
Так проблема в том, что у нас как не было, так и нет нормальной экологической политики на уровне страны... Новая власть - трутни
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23.06.2020 17:44 Відповісти
а що ви хотіли, люди? у нас влада зосереджена на діджатилізації, а не на екологізації) а зараз взагалі в них вибори в голові, а не якісь там природні ресурси)
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23.06.2020 19:09 Відповісти
Вспоминаю Бубочку на вертолете(есть видос) как он ужасался вырубке лесов по стране. Наверное уже запамятовал или погряз в государственных вопросах? Вырубка лесов страны это ведь не проблема, а бизнес и ничего личного.)))
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23.06.2020 19:38 Відповісти
А что бы хотели от страны, где нелохи не могут уже четверть года принять программу кабмина, а экологической политики отродясь не было? Норм же. Карпатский лес заканчивается, будем рубить чернобыльский.
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23.06.2020 22:41 Відповісти
 
 