Чорнобильський ліс вивозиться в промислових масштабах, - ЗМІ

Чорнобильський ліс вирубується в промислових масштабах, а перевірки радіоактивного забруднення деревини викликають сумніви. Шляхам потрапляння небезпечного дерева в оселі українців присвячено розслідування журналістів програми "Гроші" на 1 + 1.

За даними журналістів проекту, наразі заражений ліс із Чорнобильської зони розвозять по всій країні. Вивозиться деревина через центральний пропускний пункт. Офіційно – деревина безпечна для здоров’я людини, що начебто підтверджується результатами радіаційної перевірки. Водночас у експертів достовірність цієї перевірки викликає великі сумніви, пише Обозреватель.

"Якщо ви зупините машину біля зони відчуження в Дитятках, попросите документи - подайте, будь ласка, ваш дозвіл, то ви побачите, що там вимірюється тільки цезій в деревині, а стронцій не вимірюється. Тому що стронцій буде по всій зоні відчуження перевищувати нормативи, які встановлені Мінздравом. На це закривають очі", - розповідає Сергій Зібцев, керівник регіонального Східноєвропейського Центру моніторингу пожеж.

Журналісти поспілкувалися з власником пилорами, розташованої у селищі Іванків, що за 30 км від зони відчуження. Він розповів: чорнобильський ліс купують на десятках деревообробних підприємств у навколишніх селах. А вже звідти радіоактивна деревина їде по всій країні. Масштаби – вражають.

"В зоні відчуження легально працює державне підприємство "Північна пуща". Але є підозра і докази, як розповідає експерт, що під виглядом протипожежних рубок ліс вирізають у колосальних масштабах", - стверджує автор сюжету.

"Рубки проводяться там суцільні. Активно, багато рубають. Це протипожежні розриви. Останній - 72 тисячі метрів кубічних", - підтверджує слова кореспондента Сергій Зібцев.

Окрім офіційного КПП, ліс із чорнобильських лісів можна провезти і через "дірки" у периметрі радіоактивно забрудненої зони, що налічує сотні кілометрів. В яких обсягах, куди і наскільки забруднений ліс "витікає" через ці "дірки", в Україні сказати не може ніхто: попри те, що про існування "дір" знають і в парламенті, і у виконавчій владі, покласти край вивезенню небезпечної для здоров’я людей деревини держава досі не спромоглася.

За даними авторів сюжету, особливо небезпечна ця ситуація тим, що українці, самі того не підозрюючи, разом з чорнобильською деревиною отримують понаднормові дози радіоактивних цезію та стронцію. А це суттєво впливає на здоров’я людини. Цезій перш за все вражає мязи та печінку, а стронцій накопичується у кістках.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Міжнародний фонд дикої природи заявив, що в Україні замовчуються проблеми вирубки лісів, забруднення рік та захаращення сміттям територій. Повз увагу численних екоактивістів також пройшли масштабні пожежі у Чорнобильській зоні. Журналісти 24 каналу поцікавилися, з чим пов’язана така вибірковість – і з’ясували, що значна частина екоактивістів в Україні працює "за викликом": вони просто відпрацьовують замовлення в інтересах окремих політичних сил, котрі прагнуть піару, чи бізнес-структур, які за допомогою екотематики намагаються знищити своїх конкурентів.