Чорнобильський ліс вивозиться в промислових масштабах, - ЗМІ
Чорнобильський ліс вирубується в промислових масштабах, а перевірки радіоактивного забруднення деревини викликають сумніви. Шляхам потрапляння небезпечного дерева в оселі українців присвячено розслідування журналістів програми "Гроші" на 1 + 1.
За даними журналістів проекту, наразі заражений ліс із Чорнобильської зони розвозять по всій країні. Вивозиться деревина через центральний пропускний пункт. Офіційно – деревина безпечна для здоров’я людини, що начебто підтверджується результатами радіаційної перевірки. Водночас у експертів достовірність цієї перевірки викликає великі сумніви, пише Обозреватель.
"Якщо ви зупините машину біля зони відчуження в Дитятках, попросите документи - подайте, будь ласка, ваш дозвіл, то ви побачите, що там вимірюється тільки цезій в деревині, а стронцій не вимірюється. Тому що стронцій буде по всій зоні відчуження перевищувати нормативи, які встановлені Мінздравом. На це закривають очі", - розповідає Сергій Зібцев, керівник регіонального Східноєвропейського Центру моніторингу пожеж.
Журналісти поспілкувалися з власником пилорами, розташованої у селищі Іванків, що за 30 км від зони відчуження. Він розповів: чорнобильський ліс купують на десятках деревообробних підприємств у навколишніх селах. А вже звідти радіоактивна деревина їде по всій країні. Масштаби – вражають.
"В зоні відчуження легально працює державне підприємство "Північна пуща". Але є підозра і докази, як розповідає експерт, що під виглядом протипожежних рубок ліс вирізають у колосальних масштабах", - стверджує автор сюжету.
"Рубки проводяться там суцільні. Активно, багато рубають. Це протипожежні розриви. Останній - 72 тисячі метрів кубічних", - підтверджує слова кореспондента Сергій Зібцев.
Окрім офіційного КПП, ліс із чорнобильських лісів можна провезти і через "дірки" у периметрі радіоактивно забрудненої зони, що налічує сотні кілометрів. В яких обсягах, куди і наскільки забруднений ліс "витікає" через ці "дірки", в Україні сказати не може ніхто: попри те, що про існування "дір" знають і в парламенті, і у виконавчій владі, покласти край вивезенню небезпечної для здоров’я людей деревини держава досі не спромоглася.
За даними авторів сюжету, особливо небезпечна ця ситуація тим, що українці, самі того не підозрюючи, разом з чорнобильською деревиною отримують понаднормові дози радіоактивних цезію та стронцію. А це суттєво впливає на здоров’я людини. Цезій перш за все вражає мязи та печінку, а стронцій накопичується у кістках.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Міжнародний фонд дикої природи заявив, що в Україні замовчуються проблеми вирубки лісів, забруднення рік та захаращення сміттям територій. Повз увагу численних екоактивістів також пройшли масштабні пожежі у Чорнобильській зоні. Журналісти 24 каналу поцікавилися, з чим пов’язана така вибірковість – і з’ясували, що значна частина екоактивістів в Україні працює "за викликом": вони просто відпрацьовують замовлення в інтересах окремих політичних сил, котрі прагнуть піару, чи бізнес-структур, які за допомогою екотематики намагаються знищити своїх конкурентів.
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Ты революцией из-за границы будешь руководить или приедешь лично?
А при чем был янык? Если на заводе воруют сырье, причем там директор правда?
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А де гарант? Нема гаранта
Предлагаемая Вами мера только снизит стоимость украинского леса и увеличит его вывоз (для сохранения заработка импортера на прежнем уровне).
- Пане преЗедент! Чому вирубуються ліси в Україні? Чому копають бурштин? Хто набиває собі кармани?
БубАчка, кому ти продаєш радіоактивний чорнобильський ліс?
Карпатські ліси перестали рубити? Ні. Рублять. Більше. Ще й чорнобильські додались. Перестали дерева валити та бурштин копати? Ні. Нищать екологію з ще більшим завзяттям.
Ви думаєте, вони тут планують жити? Де зараз проживають попередні міністри уряду гончарука-зеленського? Похрін їм на повені, пожежі, радіацію
Немцы за воровство расстреливали, может пора также.
так было в херсонской обл.
на следующий год все лежаки зонтики и
домики были с обгоревшего леса
или порошенко не с зеленским вместе голосуют за дерибан ?
"По данным авторов сюжета, особенно опасна эта ситуация тем, что украинцы, сами того не подозревая, вместе с чернобыльской древесиной получают большие дозы радиоактивных цезия и стронция. А это существенно влияет на здоровье человека. Цезий прежде всего поражает мышцы и печень, а стронций накапливается в костях."
Всего ДВА вапроса к авторам сюжета:
1. Как мощно должен человек грызть чернобыльское бревно, чтобы стронций из этого бревна попал внутрь человека?
2. Каково содержание " радиоактивных цезия и стронция" в древесине?