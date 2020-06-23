Почему испугался Шарий? Как союзник Медведчука обманул своих фанатов. ВИДЕО

Кого и чего испугался Анатолий Шарий? Об этом сегодня в новом выпуске "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.

После избиения двух "азовцев" партийцами Шария и заявления о том, что любители красных шариков "отвоевали улицу", на них действительно начали обращать больше внимания. Но кажется, совсем не так, как могли себе думать юные сторонники секты. После провокации насилия и хаоса на улице любители красных шариков и сам Шарий должны включать заднюю. По всей Украине ячейки партии Шария расплачиваются за бахвальство лидера и агрессивных сторонников.

Итак, как Украина реагирует на "шарият"? Зачем одиозный блогер, скрывающийся в ЕС, подвергает сторонников своей секты настоящей опасности?

Как происходит прозрение среди самых сектантов? И когда правоохранители наконец отреагируют на деструктивную силу, которая занимается исключительно обогащением своего организатора?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты. Ставьте лайк этом видео, оставляйте комментарий и подпишитесь на обновления на нашем ютуб-канале!