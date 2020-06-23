Почему испугался Шарий? Как союзник Медведчука обманул своих фанатов. ВИДЕО
Кого и чего испугался Анатолий Шарий? Об этом сегодня в новом выпуске "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.
После избиения двух "азовцев" партийцами Шария и заявления о том, что любители красных шариков "отвоевали улицу", на них действительно начали обращать больше внимания. Но кажется, совсем не так, как могли себе думать юные сторонники секты. После провокации насилия и хаоса на улице любители красных шариков и сам Шарий должны включать заднюю. По всей Украине ячейки партии Шария расплачиваются за бахвальство лидера и агрессивных сторонников.
Итак, как Украина реагирует на "шарият"? Зачем одиозный блогер, скрывающийся в ЕС, подвергает сторонников своей секты настоящей опасности?
Как происходит прозрение среди самых сектантов? И когда правоохранители наконец отреагируют на деструктивную силу, которая занимается исключительно обогащением своего организатора?
Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты. Ставьте лайк этом видео, оставляйте комментарий и подпишитесь на обновления на нашем ютуб-канале!
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В головному управліннi Нацполіції в Житомирській області 23 червня повідомили https://www.zhitomir.info/ Житомир.info , що після нападу на партійний офіс був складений протокол та відкриті два кримінальних провадження.
«На даний час поліцейські розпочали два кримінальних провадження, а також складено один адміністративний протокол за подіями, пов'язаними з офісом на Михайлівській. Адміністративний протокол складений за статтею 173 КК України (Дрібне ***********) - мова про напис, який з'явився. Кримінальні провадження розпочаті за статтею 194 (Пошкодження майна) - мова про розбите вікно, і за статтею 125 (Умисне легке тілесне ушкодження)», - розповіла речниця ГУНП Алла Ващенко.
Не вірю я у силу слова, я вірю в силу 3,14здюлєй ©
наложным платежом,блеать.
Если бы лютые хлопцы очень захотели, то Шарик в Литве давно от какой-нить глупой бытовухи трагически скончался - повесился на электропроводе, перегрелся от паяльника в жопе или умер от ожогов живота, абсолютно случаянно полученных от электроплиты.
И, кстати, в Литве кацапов оооочень не любят.
Жена лидера украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука, телеведущая Оксана Марченко назвала российского президента Владимира Путина «замечательным крестным» для их дочери. Интервью с Марченко опубликовало издание «Страна.ua».
Телеведущая призналась, что была инициатором того, чтобы их с Медведчуком дочь Дарью крестил Путин. На вопрос, почему она выбрала именно его, Марченко ответила, что это «личная духовная история», о которой она, возможно, когда-нибудь расскажет.
«Он замечательный крестный, который регулярно общается с крестницей. Поздравляет ее с днями рождения», - заявила телеведущая и добавила, что если бы у нее был еще один ребенок, она бы снова попросила Путина стать крестным.
Жена Медведчука добавила, что поддерживает отношения с экс-премьером России Дмитрием Медведевым и его женой Светланой, которая стала крестной ее дочери. «Это глубоко верующие православные люди, таких очень мало», - заверила Марченко.
Ранее депутат Верховной Рады Вадим Рабинович https://lenta.ru/news/2020/03/13/cenno/ назвал отношения Медведчука с Путиным ценностью для всей Украины.
Ну а з часом кількість прихильників буде поступово падати.
НІЧОГО ВОНИ не піарять..Навіть Шарія..Доля маргіналів.
https://censor.net/news/3203843/nedovolnye_izbirateli_zelenskogo_perehodyat_k_prorossiyiskim_silam_glava_kmis_paniotto
Шо, "ніконорка", не так сталося, як гадалося? Вулиці, як і завжди, належать українцям, а не холуям кацапським? Так і буде
Про це повідомляє міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm.
Зазначається, що ознаки цілеспрямованого негативного антиукраїнського інформаційного впливу помітили волонтери InformNapalm з української діаспори у Португалії.
"Кульмінацією цієї спецоперації стало те, що 21 червня 2020 року у одній з найпопулярніших португальських газет Público вийшло одразу 3 статті, у яких Україна названа "колискою світового ********* нацизму" та "тренувальним майданчиком для неонацистів з усього світу". А 23 червня публікації повторились, при цьому їх автор спровокував дипломатичний скандал", - йдеться у повідомленні.Зазначається, що російська пропаганда активно працює у ЄС. Зокрема, лобісти Кремля активно діють і в Португалії. "Інформаційні атаки здійснюються регулярно, а іноді так званий "безсмертный полк" провокує і сутички на вулицях Лісабона", - стверджують волонтери.Крім того, як наголошується, періодично до уваги читацької та глядацької аудиторії у Португалії вкидають звинувачення українців у фашизмі, нацизмі та неонацизмі.
За даними спільноти, одним із яскравих прикладів може слугувати Mamadou Ba, відомий у Португалії своїми расистськими висловлюваннями, який очолює організацію SOS Racismo, створену нібито з метою "боротьби з расизмом". Mamadou Ba належить до крайньої лівої партії та є членом парламенту. У соцмережі він "попереджає" португальців, що "Лісабон є інфікований українськими наці".Українська громада Португалії відреагувала на цей випад маніфестацією, відкритим листом та листом-скаргою до парламенту.
В InformNapalm заявляють, що чергова активізація антиукраїнської інформаційної кампанії у Португалії відбулася на початку червня. Зокрема, 1 червня у бразильських медіа з'явилася стаття Жулії Фонтеш.
"У цій статті говорилося, що у Сан-Паулу учасники акції на підтримку чинного президента Болсонару з'явилися нібито з "екстремістською символікою", якою, на думку автора, є українські прапори, серед яких червоно-чорний з українським тризубом", - зазначають волонтери.
Посол України в Бразилії Ростислав Троненко в інтерв'ю CNN, заявив, що цей прапор є історичним і символізує родючу землю України та кров, яку пролили українці в боротьбі за її суверенітет, а Тризуб, за його інтерпретацією, означає найсвятішу трійцю, це данина пам'яті князя Володимира, який приніс християнство в Україну.
Але всупереч заяві українського дипломата журналістка Фонтеш наполягала на тому, що ця символіка нібито належить виключно "Правому Сектору" і є "екстремістською", зазначають в InformNapalm.
А вже 21 червня, за даними спільноти, в одній з найпопулярніших газет Público вийшли 3 статті поспіль, у яких Україну називають "колискою світового ********* нацизму" та "тренувальним майданчиком для неонацистів з усього світу".
Посольство України в Португальській Республіці в особі посла Інни Огнівець звернулося до португальських інституцій і широкої спільноти, висловивши обурення поданням неправдивої інформації у одній з найрозповсюдженіших газет.
Бо насправді, на його думку, їх не існує і ніколи не було правил війни.
Ті, хто поховався у схронах і молиться на прихід путіна, мають знати, що до того, як він дійде до Києва, тут буде знищено все, пов`язане з росією, включно з проросійськими телеканалами й редакціями газет, будуть вигнані з храмів московські попи, віднайдені й знищені всі, хто зловживав свободою слова і прославляв путіна. Жодного наказу з цього приводу не буде. Війна за виживання мало коли ведеться за наказом...
У війні «за існування» час завжди на боці слабшого.
А це значить: у війні за існування солдати воюватимуть, замасковані у чужі однострої, з чужими шевронами і йтимуть в атаку з чужими прапорами. І всі карти будуть сплутані, й всі стратеги зганьблені.
І що найважливіше: жорстокість країни, що прагне вижити за будь-яку ціну, буде виправдана світовою спільнотою. Бо все ж таки війна - це боротьба рівних, в інакшому разі - це бійня, геноцид, який не прощається ніколи.
Кревельд Мартін ван (Нідерланди), військовий історик, фахівець зі стратегічних питань.
а самих петуШарiкiв вже нiби 225.000 тисяч...брешуть?
в найближчий час всi цi "представництва" потрiбно трiшечки пiдсмажити...!
https://sharij.com.ua/representation#!/tab/135333753-1
...а відразу після параду йому на пискові навели б... симетрію.
А чому лякаються сцикуни?
и так будет с каждым.
восьмилетних девочек-близняшек и скрылся с места происшествия….ФСБешники Шарика
отмазали…
Сегодня Шарик живет (пользуется всеми благами!!!) в стране
НАТО/ЕС при этом на слабый совковый мозг вещает о том, чтобы Украина не была
членом НАТО/ЕС... вата что взять…
--- Якщо до 73-відсоткової купи ЗЕ додати каталізатора ША, то вона, доволі прогнозовано ,перегниє на повне МЕ.