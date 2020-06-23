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Чому злякався Шарій? Як союзник Медведчука обдурив своїх фанатів. ВIДЕО

Кого і чого злякався Анатолій Шарій? Про це сьогодні в новому випуску "Без цензури" з Богданом Буткевичем.

Після побиття двох "азовців" партійцями Шарія та заяви про те, що любителі червоних кульок "відвоювали вулицю", на них справді почали звертати більше уваги. Але здається, зовсім не так, як могли собі думати юні прихильники секти. Після провокації насильства і хаосу на вулиці любителі червоних кульок і сам Шарій мають включати задню. По всій Україні осередки партії Шарія розплачуються за хвастощі лідера і агресивних прихильників.

Отже, як Україна реагує на "шаріят"? Навіщо одіозний блогер, який переховується в ЄС, наражає прихильників своєї секти на реальну загрозу?

Як відбувається прозріння серед самих сектантів? І коли правоохоронці нарешті відреагують на деструктивну силу, яка займається виключно збагаченням свого організатора?

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти. Ставте лайк цьому відео, залишайте коментар і підпишіться на оновлення на нашому ютуб-каналі!

Автор: 

Шарій Анатолій (227) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+78
на видео четко видно как это в красном внезапно распыляет баллончиком в человека, человек вынужден был защищаться
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23.06.2020 19:31
+62
Чому злякався Шарій? Як союзник Медведчука обдурив своїх фанатів - Цензор.НЕТ 6500
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23.06.2020 19:49
+48
У формі песюна - це флешмоб?Почему испугался Шарий? Как союзник Медведчука обманул своих фанатов - Цензор.НЕТ 7040
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23.06.2020 19:25
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мусорки уже подсуетились
В головному управліннi Нацполіції в Житомирській області 23 червня повідомили https://www.zhitomir.info/ Житомир.info , що після нападу на партійний офіс був складений протокол та відкриті два кримінальних провадження.
«На даний час поліцейські розпочали два кримінальних провадження, а також складено один адміністративний протокол за подіями, пов'язаними з офісом на Михайлівській. Адміністративний протокол складений за статтею 173 КК України (Дрібне ***********) - мова про напис, який з'явився. Кримінальні провадження розпочаті за статтею 194 (Пошкодження майна) - мова про розбите вікно, і за статтею 125 (Умисне легке тілесне ушкодження)», - розповіла речниця ГУНП Алла Ващенко.Почему испугался Шарий? Как союзник Медведчука обманул своих фанатов - Цензор.НЕТ 1093
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23.06.2020 19:19 Відповісти
на видео четко видно как это в красном внезапно распыляет баллончиком в человека, человек вынужден был защищаться
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23.06.2020 19:31 Відповісти
дали будем ******* цих йолопив шарикових як казав митець:" Но сначала зав'язать в мішок, мішок завєсіть на балку, а ******* нада ломом."
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23.06.2020 19:53 Відповісти
Медведчука ,как спонсора и пиарщика петушария на своих каналах надо ******* ,а также подыскав "патриотичного" олигарха (хотя вряд-ли они такими бывают,скорее патриотами своего кармана, Петро 1 здесь-исключение ,тут без вариантов)попутно обьяснив мертвечуку,чем закончится ползучая оккупация им и его подельниками телеэфира нашей страны склонить его продать скупленные им каналы этому самому "патриотичному" олигарху ,и тогда шарий исчезнет сам собой.Но делать это нужно быстро ,в кратчайшие сроки ,а то ...Есть уже инофрмация ,что кум путина владеет долей "1+1"коломойского и во Львове в Садового ,чтот-то там собирается покупать
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23.06.2020 20:16 Відповісти
"хочу побачить цю падлюку на параші, за грою в півника з неголеним убивцей" ©
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23.06.2020 20:23 Відповісти
Або в канторі,сраним інженером...
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23.06.2020 21:56 Відповісти
І це правда.
Не вірю я у силу слова, я вірю в силу 3,14здюлєй ©
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23.06.2020 23:36 Відповісти
петух позорный порвался
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23.06.2020 19:32 Відповісти
Шо за питор в трусах и красном дэкольтэ?!)))
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23.06.2020 20:56 Відповісти
Какой-то ***** в семейниках
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24.06.2020 01:19 Відповісти
Ответ в фотожабе
Чому злякався Шарій? Як союзник Медведчука обдурив своїх фанатів - Цензор.НЕТ 93
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24.06.2020 08:59 Відповісти
таких тварей нужно каLечить по-тихому, иначе авакянские буду мстить за своих сторонников... Влада в нас досі не проукраїнська...
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24.06.2020 09:29 Відповісти
Сейчас посмотрим как начнет скулить на этом сайте полушариевская ватка😂😂
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23.06.2020 19:19 Відповісти
Петушарий - петух дырявый !!!
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23.06.2020 21:38 Відповісти
Почему испугался Шарий? Как союзник Медведчука обманул своих фанатов - Цензор.НЕТ 9520
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23.06.2020 19:22 Відповісти
О! Точно! Шарики - это Зэльцманы лайт! Тобто, зедыбилы конечные!)
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23.06.2020 21:03 Відповісти
дивно,що дружні прибалти не шлють мавпу новою поштою...
наложным платежом,блеать.
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23.06.2020 19:24 Відповісти
А толку? При Зеле Шмарию в Украине нечего боятся
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23.06.2020 19:25 Відповісти
Бояться нечего, но все равно ссыт, ***** московская
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23.06.2020 19:54 Відповісти
Та воно ніби в Недерландах ховається
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23.06.2020 21:34 Відповісти
В Литве. Но!!!
Если бы лютые хлопцы очень захотели, то Шарик в Литве давно от какой-нить глупой бытовухи трагически скончался - повесился на электропроводе, перегрелся от паяльника в жопе или умер от ожогов живота, абсолютно случаянно полученных от электроплиты.
И, кстати, в Литве кацапов оооочень не любят.
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23.06.2020 22:42 Відповісти
У формі песюна - це флешмоб?Почему испугался Шарий? Как союзник Медведчука обманул своих фанатов - Цензор.НЕТ 7040
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23.06.2020 19:25 Відповісти
и это свезли со всей страны сторонники шарика выстроились в любимы леденец Толика
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23.06.2020 20:21 Відповісти
Этой формой, они как бы намекают всем кто их послал на улицу. Хотя и без этого все было ясно.
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26.06.2020 16:57 Відповісти
Что-то многовато Шария.
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23.06.2020 19:27 Відповісти
Это наверное его мечта?) Во всех отношениях, в том числе и быть как пуйло.
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23.06.2020 20:31 Відповісти
Точно, опасная, деструктивная вражеская секта, не несущая обществу ничего кроме ненависти, вражды, раздоров.. Запретите это кодло!!!
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23.06.2020 19:28 Відповісти
Монтажеры сюжетов "Цензора", выровняйте звук видео и заставок, пожалуйста. Заставки орут уж слишком громко. Я понимаю, что отбивка может быть громче, чем основной звук в видео. Но это же перебор.
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23.06.2020 19:34 Відповісти
зебил когда посадиш Мертвечука? вот что пишут кацапские сми
Жена лидера украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука, телеведущая Оксана Марченко назвала российского президента Владимира Путина «замечательным крестным» для их дочери. Интервью с Марченко опубликовало издание «Страна.ua».
Телеведущая призналась, что была инициатором того, чтобы их с Медведчуком дочь Дарью крестил Путин. На вопрос, почему она выбрала именно его, Марченко ответила, что это «личная духовная история», о которой она, возможно, когда-нибудь расскажет.
«Он замечательный крестный, который регулярно общается с крестницей. Поздравляет ее с днями рождения», - заявила телеведущая и добавила, что если бы у нее был еще один ребенок, она бы снова попросила Путина стать крестным.
Жена Медведчука добавила, что поддерживает отношения с экс-премьером России Дмитрием Медведевым и его женой Светланой, которая стала крестной ее дочери. «Это глубоко верующие православные люди, таких очень мало», - заверила Марченко.
Ранее депутат Верховной Рады Вадим Рабинович https://lenta.ru/news/2020/03/13/cenno/ назвал отношения Медведчука с Путиным ценностью для всей Украины.
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23.06.2020 19:44 Відповісти
оксанка свой вьплодок дала отмацать педофілу мацьковскому?
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24.06.2020 02:39 Відповісти
🤮🤮🤮🤮🤮
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27.06.2020 07:42 Відповісти
Чому злякався Шарій? Як союзник Медведчука обдурив своїх фанатів - Цензор.НЕТ 6500
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23.06.2020 19:49 Відповісти
а что вы хотите от нарида, у которого 73% от 56% пришедших на выборы, во время войны, сменившие порох на клоунские нос с помадой?
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24.06.2020 18:47 Відповісти
Жена Медведчука добавила, что поддерживает отношения с экс-премьером России Дмитрием Медведевым и его женой Светланой.. Заинтриговал.. Прямо шведские семьи
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23.06.2020 19:50 Відповісти
https://www.facebook.com/dostali.hvatit/videos/3370935362941214 Штурмові загони Медведчука. Смішні комсомольці, чи початок громадянської війни?
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23.06.2020 19:54 Відповісти
Я тоже против насилия. Сначала нужно научить шарият петь гимн Украины, потом читать Конституцию (статью про обязанность граждан защищать суверенитет и территориальную целостность Украины - выучить наизусть), а тех, кто будет это делать фальшиво и неискренне... тех уже можно п#зд#ть.
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23.06.2020 19:56 Відповісти
Такие не понимают силу слова, - только силу "****.....й".
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23.06.2020 20:11 Відповісти
Чим шарікові кращі або гірші за ОПЗЖ? Таке ж саме лайно. Антидержавна структура. Ще й колоборанти. Якщо ******* шарікових то було б непогано знов ************ ОПЗЖ. Шуфрич от небитий вже кілька років.
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23.06.2020 20:03 Відповісти
Тут таки потрібна системна робота.
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23.06.2020 20:13 Відповісти
Проспали мы свой шанс и побитый шуфрич для нас скоро станет недосяжной мечтой .Кива вон уже обьявил создание и набор в частную армию опзж ,так ,что скоро возможно пизжеными будем мы если не воспрепятствовать этому в ближайшее время
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23.06.2020 20:35 Відповісти
ти вже обісрався
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24.06.2020 02:41 Відповісти
Все-таки ОПЗЖ лучше называть ЗаЖОП. Это название точнее отражает сущность этой банды.
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23.06.2020 20:34 Відповісти
Интересно, отчего нет никакой реакции зермака на антиукраинскую деятельность мертвечука, а моюет он ждет, когда начистят рыло мертвечуку, и потом станет патриотом Украины?
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23.06.2020 20:09 Відповісти
А кто когда реагировал на антиукраинскую деятельность мертвечука? А отож
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23.06.2020 20:28 Відповісти
Кто-то или что-то вначале своей каденции обещало отрагировать и вывести кума путина ,на чистую воду .Но видать не срослось или срослось в другую сторону
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23.06.2020 20:31 Відповісти
и этих кто-то уже на 3 пальца руки хватит
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23.06.2020 20:32 Відповісти
І було б добре поцікавитися, хто платить "соціологам" за "зростання підтримки" шМарія, ну і мервечука
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23.06.2020 20:25 Відповісти
Цьому сприяють соєвиє пєтєботи, які його піарять на всіх форумах
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23.06.2020 20:29 Відповісти
порохоботи можуть "розганяти хвилі" на різних політфорумах,але при антирейтингу Бариги 57 відсотків вони не можуть нікого загітувати..
Ну а з часом кількість прихильників буде поступово падати.

НІЧОГО ВОНИ не піарять..Навіть Шарія..Доля маргіналів.
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23.06.2020 21:00 Відповісти
Та ось тут, самі чесні соціологи планети стверджують, що ви розлюбили свою бубАчку, і шарпонулись шукати нового хазяїна. Ви як, вже обрали, чи в роздумах?

https://censor.net/news/3203843/nedovolnye_izbirateli_zelenskogo_perehodyat_k_prorossiyiskim_silam_glava_kmis_paniotto
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23.06.2020 21:30 Відповісти
Ну, і шо трапилося? До чого цей сморід? Кого "босой" захищає? шМарія чи мертвечука? Ну не проплачених же соціологів?
Шо, "ніконорка", не так сталося, як гадалося? Вулиці, як і завжди, належать українцям, а не холуям кацапським? Так і буде
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23.06.2020 21:05 Відповісти
В Украине опасно быть свидетелем петушария.
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23.06.2020 20:32 Відповісти
сомневаюсь... было бы опасно, они б не росли как грибы после дождя
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23.06.2020 20:34 Відповісти
А вони і не ростуть, просто коли мало людей, треба більше галасу. Ви бачили особисто хоч одного прихильника Шарія?
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23.06.2020 20:36 Відповісти
Бачив. В нас в Рівному газету роздають час від часу
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23.06.2020 20:57 Відповісти
Все. Ти спалився. Я тепер знаю хто ти, гнида прокацаплена. В мене дуже добра пам'ять.
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23.06.2020 21:07 Відповісти
Твою фотку із призвищем вже виставляли на Цензорі.
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23.06.2020 21:09 Відповісти
Оно тут за клоуна топит аж усераеца, винтрогий https://censor.net/user/462479
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23.06.2020 22:14 Відповісти
Кацап, тебе кроме пуйла ничего не свети, один хер!
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24.06.2020 00:20 Відповісти
У Португалії розгортається інформаційна спецоперація РФ проти України - InformNapalm. З початку червня в Португалії спостерігається активне розгортання нової інформаційної спецоперації проти України, яка має характерні для російської пропаганди месиджі та наративи.
Про це повідомляє міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm.

Зазначається, що ознаки цілеспрямованого негативного антиукраїнського інформаційного впливу помітили волонтери InformNapalm з української діаспори у Португалії.

"Кульмінацією цієї спецоперації стало те, що 21 червня 2020 року у одній з найпопулярніших португальських газет Público вийшло одразу 3 статті, у яких Україна названа "колискою світового ********* нацизму" та "тренувальним майданчиком для неонацистів з усього світу". А 23 червня публікації повторились, при цьому їх автор спровокував дипломатичний скандал", - йдеться у повідомленні.Зазначається, що російська пропаганда активно працює у ЄС. Зокрема, лобісти Кремля активно діють і в Португалії. "Інформаційні атаки здійснюються регулярно, а іноді так званий "безсмертный полк" провокує і сутички на вулицях Лісабона", - стверджують волонтери.Крім того, як наголошується, періодично до уваги читацької та глядацької аудиторії у Португалії вкидають звинувачення українців у фашизмі, нацизмі та неонацизмі.

За даними спільноти, одним із яскравих прикладів може слугувати Mamadou Ba, відомий у Португалії своїми расистськими висловлюваннями, який очолює організацію SOS Racismo, створену нібито з метою "боротьби з расизмом". Mamadou Ba належить до крайньої лівої партії та є членом парламенту. У соцмережі він "попереджає" португальців, що "Лісабон є інфікований українськими наці".Українська громада Португалії відреагувала на цей випад маніфестацією, відкритим листом та листом-скаргою до парламенту.

В InformNapalm заявляють, що чергова активізація антиукраїнської інформаційної кампанії у Португалії відбулася на початку червня. Зокрема, 1 червня у бразильських медіа з'явилася стаття Жулії Фонтеш.

"У цій статті говорилося, що у Сан-Паулу учасники акції на підтримку чинного президента Болсонару з'явилися нібито з "екстремістською символікою", якою, на думку автора, є українські прапори, серед яких червоно-чорний з українським тризубом", - зазначають волонтери.

Посол України в Бразилії Ростислав Троненко в інтерв'ю CNN, заявив, що цей прапор є історичним і символізує родючу землю України та кров, яку пролили українці в боротьбі за її суверенітет, а Тризуб, за його інтерпретацією, означає найсвятішу трійцю, це данина пам'яті князя Володимира, який приніс християнство в Україну.

Але всупереч заяві українського дипломата журналістка Фонтеш наполягала на тому, що ця символіка нібито належить виключно "Правому Сектору" і є "екстремістською", зазначають в InformNapalm.

А вже 21 червня, за даними спільноти, в одній з найпопулярніших газет Público вийшли 3 статті поспіль, у яких Україну називають "колискою світового ********* нацизму" та "тренувальним майданчиком для неонацистів з усього світу".

Посольство України в Португальській Республіці в особі посла Інни Огнівець звернулося до португальських інституцій і широкої спільноти, висловивши обурення поданням неправдивої інформації у одній з найрозповсюдженіших газет.
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23.06.2020 20:37 Відповісти
Те саме помітили і в Австралії. Подібні вияви були в Сан Францишко але «проросійський» Трамп розігнав російське посольство і прикрив всі літні табори «казачков» під егідою гебні.
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23.06.2020 21:05 Відповісти
Хто веде «війну за існування», взагалі радить забути будь-які правила війни.
Бо насправді, на його думку, їх не існує і ніколи не було правил війни.

Ті, хто поховався у схронах і молиться на прихід путіна, мають знати, що до того, як він дійде до Києва, тут буде знищено все, пов`язане з росією, включно з проросійськими телеканалами й редакціями газет, будуть вигнані з храмів московські попи, віднайдені й знищені всі, хто зловживав свободою слова і прославляв путіна. Жодного наказу з цього приводу не буде. Війна за виживання мало коли ведеться за наказом...

У війні «за існування» час завжди на боці слабшого.
А це значить: у війні за існування солдати воюватимуть, замасковані у чужі однострої, з чужими шевронами і йтимуть в атаку з чужими прапорами. І всі карти будуть сплутані, й всі стратеги зганьблені.
І що найважливіше: жорстокість країни, що прагне вижити за будь-яку ціну, буде виправдана світовою спільнотою. Бо все ж таки війна - це боротьба рівних, в інакшому разі - це бійня, геноцид, який не прощається ніколи.
Кревельд Мартін ван (Нідерланди), військовий історик, фахівець зі стратегічних питань.
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23.06.2020 20:41 Відповісти
Чому злякався Шарій? Як союзник Медведчука обдурив своїх фанатів - Цензор.НЕТ 2469
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23.06.2020 20:55 Відповісти
Опыт Одессы гласит: лучше один раз сжечь колаборантов, чем годами прятаться в подвалах как в Донецке
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23.06.2020 21:27 Відповісти
Увидел шариковых, бей.
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23.06.2020 21:32 Відповісти
ти дивись, у кондомiв-петуШарiкiв представництва по всiй Ненцi...
а самих петуШарiкiв вже нiби 225.000 тисяч...брешуть?

в найближчий час всi цi "представництва" потрiбно трiшечки пiдсмажити...!

https://sharij.com.ua/representation#!/tab/135333753-1
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23.06.2020 22:29 Відповісти
А мне в конце побитый шариков понравился. Какой-то он не боевой ни разу.
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23.06.2020 22:38 Відповісти
12:00 Заяви до офіціних осіб приймаються тільки на державній мові, кацапе отпєзжений
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23.06.2020 23:03 Відповісти
футболочка декольтированная, макияж... ну, прям звезда гей парада
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23.06.2020 23:06 Відповісти


...а відразу після параду йому на пискові навели б... симетрію.
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23.06.2020 23:40 Відповісти
Дивна постановка питання: чому злякалося [пєту]шарій. Як на мене, відповідь очевидна: [пєту]шарій - сцикун.
А чому лякаються сцикуни?
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23.06.2020 23:39 Відповісти
теперь лицо этого дурачка реально выглядит как красный кровавый шарик))) ахахаха...
и так будет с каждым.
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24.06.2020 02:10 Відповісти
14.12.2016 Шарик в Мацкве на Mersedes Gelandewagen сбил двух
восьмилетних девочек-близняшек и скрылся с места происшествия….ФСБешники Шарика
отмазали…
Сегодня Шарик живет (пользуется всеми благами!!!) в стране
НАТО/ЕС при этом на слабый совковый мозг вещает о том, чтобы Украина не была
членом НАТО/ЕС... вата что взять…
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24.06.2020 08:13 Відповісти
З агрономії електоратних полів:
--- Якщо до 73-відсоткової купи ЗЕ додати каталізатора ША, то вона, доволі прогнозовано ,перегниє на повне МЕ.
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24.06.2020 08:53 Відповісти
А кто знает - где в Киеве кубло шариястов?
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24.06.2020 09:24 Відповісти
Таке враження що кацапи намагаються привити зе українську ідентичність. Цікаво нащо?
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24.06.2020 11:31 Відповісти
В любом случае стоит быть готовым к тому, что скоро в Верховной Раде будет сидеть фракция шарикоголовых. А самого петушария готовят к посту президента.
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24.06.2020 12:39 Відповісти
Захист партіі Шарія зараз взяв на себе екс атошник,нардеп Ілля Ківа...з виду такий самий дебіл як і "атовець",що приперся битись в офіс...І взагалі вирішувати суперечки і різнобіжності мордобоєм не є розумно...Бо,як відомо,когось Господь створив з біцепсами,когось ні,але прийшов пан Кольт і всіх зрівняв...
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24.06.2020 12:58 Відповісти
...наявність ножа і самооборона, могли б привести(а у подальшому і приведуть) до більш яскравих новин. Насилля породжує виключно насилля. Сьогодні ти "замісив", але завтра, гарантовано "замісять" тебе. Це настільки очевидно, як те, що завтра вранці зійде сонце...
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24.06.2020 13:56 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UC0GCeKymrsqH4I33s7ZsFFg завітайте в гостинну оселю на дружню бесіду зі склянкою доброго односолодового (чи якого бу вас буде) віскі
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24.06.2020 15:46 Відповісти


Чому злякався Шарій? Як союзник Медведчука обдурив своїх фанатів - Цензор.НЕТ 8311
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24.06.2020 19:03 Відповісти
Головна Бімба у вігіні
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24.06.2020 20:13 Відповісти
Шарій і Медведчук почали підривати Україну з середини, вони хочуть розв"язати в Україні громадянську війну !
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24.06.2020 22:07 Відповісти
 
 