Чому злякався Шарій? Як союзник Медведчука обдурив своїх фанатів. ВIДЕО

Кого і чого злякався Анатолій Шарій? Про це сьогодні в новому випуску "Без цензури" з Богданом Буткевичем.

Після побиття двох "азовців" партійцями Шарія та заяви про те, що любителі червоних кульок "відвоювали вулицю", на них справді почали звертати більше уваги. Але здається, зовсім не так, як могли собі думати юні прихильники секти. Після провокації насильства і хаосу на вулиці любителі червоних кульок і сам Шарій мають включати задню. По всій Україні осередки партії Шарія розплачуються за хвастощі лідера і агресивних прихильників.

Отже, як Україна реагує на "шаріят"? Навіщо одіозний блогер, який переховується в ЄС, наражає прихильників своєї секти на реальну загрозу?

Як відбувається прозріння серед самих сектантів? І коли правоохоронці нарешті відреагують на деструктивну силу, яка займається виключно збагаченням свого організатора?

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