Чому злякався Шарій? Як союзник Медведчука обдурив своїх фанатів. ВIДЕО
Кого і чого злякався Анатолій Шарій? Про це сьогодні в новому випуску "Без цензури" з Богданом Буткевичем.
Після побиття двох "азовців" партійцями Шарія та заяви про те, що любителі червоних кульок "відвоювали вулицю", на них справді почали звертати більше уваги. Але здається, зовсім не так, як могли собі думати юні прихильники секти. Після провокації насильства і хаосу на вулиці любителі червоних кульок і сам Шарій мають включати задню. По всій Україні осередки партії Шарія розплачуються за хвастощі лідера і агресивних прихильників.
Отже, як Україна реагує на "шаріят"? Навіщо одіозний блогер, який переховується в ЄС, наражає прихильників своєї секти на реальну загрозу?
Як відбувається прозріння серед самих сектантів? І коли правоохоронці нарешті відреагують на деструктивну силу, яка займається виключно збагаченням свого організатора?
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В головному управліннi Нацполіції в Житомирській області 23 червня повідомили https://www.zhitomir.info/ Житомир.info , що після нападу на партійний офіс був складений протокол та відкриті два кримінальних провадження.
«На даний час поліцейські розпочали два кримінальних провадження, а також складено один адміністративний протокол за подіями, пов'язаними з офісом на Михайлівській. Адміністративний протокол складений за статтею 173 КК України (Дрібне ***********) - мова про напис, який з'явився. Кримінальні провадження розпочаті за статтею 194 (Пошкодження майна) - мова про розбите вікно, і за статтею 125 (Умисне легке тілесне ушкодження)», - розповіла речниця ГУНП Алла Ващенко.
Не вірю я у силу слова, я вірю в силу 3,14здюлєй ©
наложным платежом,блеать.
Если бы лютые хлопцы очень захотели, то Шарик в Литве давно от какой-нить глупой бытовухи трагически скончался - повесился на электропроводе, перегрелся от паяльника в жопе или умер от ожогов живота, абсолютно случаянно полученных от электроплиты.
И, кстати, в Литве кацапов оооочень не любят.
Жена лидера украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука, телеведущая Оксана Марченко назвала российского президента Владимира Путина «замечательным крестным» для их дочери. Интервью с Марченко опубликовало издание «Страна.ua».
Телеведущая призналась, что была инициатором того, чтобы их с Медведчуком дочь Дарью крестил Путин. На вопрос, почему она выбрала именно его, Марченко ответила, что это «личная духовная история», о которой она, возможно, когда-нибудь расскажет.
«Он замечательный крестный, который регулярно общается с крестницей. Поздравляет ее с днями рождения», - заявила телеведущая и добавила, что если бы у нее был еще один ребенок, она бы снова попросила Путина стать крестным.
Жена Медведчука добавила, что поддерживает отношения с экс-премьером России Дмитрием Медведевым и его женой Светланой, которая стала крестной ее дочери. «Это глубоко верующие православные люди, таких очень мало», - заверила Марченко.
Ранее депутат Верховной Рады Вадим Рабинович https://lenta.ru/news/2020/03/13/cenno/ назвал отношения Медведчука с Путиным ценностью для всей Украины.
Ну а з часом кількість прихильників буде поступово падати.
НІЧОГО ВОНИ не піарять..Навіть Шарія..Доля маргіналів.
https://censor.net/news/3203843/nedovolnye_izbirateli_zelenskogo_perehodyat_k_prorossiyiskim_silam_glava_kmis_paniotto
Шо, "ніконорка", не так сталося, як гадалося? Вулиці, як і завжди, належать українцям, а не холуям кацапським? Так і буде
Про це повідомляє міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm.
Зазначається, що ознаки цілеспрямованого негативного антиукраїнського інформаційного впливу помітили волонтери InformNapalm з української діаспори у Португалії.
"Кульмінацією цієї спецоперації стало те, що 21 червня 2020 року у одній з найпопулярніших португальських газет Público вийшло одразу 3 статті, у яких Україна названа "колискою світового ********* нацизму" та "тренувальним майданчиком для неонацистів з усього світу". А 23 червня публікації повторились, при цьому їх автор спровокував дипломатичний скандал", - йдеться у повідомленні.Зазначається, що російська пропаганда активно працює у ЄС. Зокрема, лобісти Кремля активно діють і в Португалії. "Інформаційні атаки здійснюються регулярно, а іноді так званий "безсмертный полк" провокує і сутички на вулицях Лісабона", - стверджують волонтери.Крім того, як наголошується, періодично до уваги читацької та глядацької аудиторії у Португалії вкидають звинувачення українців у фашизмі, нацизмі та неонацизмі.
За даними спільноти, одним із яскравих прикладів може слугувати Mamadou Ba, відомий у Португалії своїми расистськими висловлюваннями, який очолює організацію SOS Racismo, створену нібито з метою "боротьби з расизмом". Mamadou Ba належить до крайньої лівої партії та є членом парламенту. У соцмережі він "попереджає" португальців, що "Лісабон є інфікований українськими наці".Українська громада Португалії відреагувала на цей випад маніфестацією, відкритим листом та листом-скаргою до парламенту.
В InformNapalm заявляють, що чергова активізація антиукраїнської інформаційної кампанії у Португалії відбулася на початку червня. Зокрема, 1 червня у бразильських медіа з'явилася стаття Жулії Фонтеш.
"У цій статті говорилося, що у Сан-Паулу учасники акції на підтримку чинного президента Болсонару з'явилися нібито з "екстремістською символікою", якою, на думку автора, є українські прапори, серед яких червоно-чорний з українським тризубом", - зазначають волонтери.
Посол України в Бразилії Ростислав Троненко в інтерв'ю CNN, заявив, що цей прапор є історичним і символізує родючу землю України та кров, яку пролили українці в боротьбі за її суверенітет, а Тризуб, за його інтерпретацією, означає найсвятішу трійцю, це данина пам'яті князя Володимира, який приніс християнство в Україну.
Але всупереч заяві українського дипломата журналістка Фонтеш наполягала на тому, що ця символіка нібито належить виключно "Правому Сектору" і є "екстремістською", зазначають в InformNapalm.
А вже 21 червня, за даними спільноти, в одній з найпопулярніших газет Público вийшли 3 статті поспіль, у яких Україну називають "колискою світового ********* нацизму" та "тренувальним майданчиком для неонацистів з усього світу".
Посольство України в Португальській Республіці в особі посла Інни Огнівець звернулося до португальських інституцій і широкої спільноти, висловивши обурення поданням неправдивої інформації у одній з найрозповсюдженіших газет.
Бо насправді, на його думку, їх не існує і ніколи не було правил війни.
Ті, хто поховався у схронах і молиться на прихід путіна, мають знати, що до того, як він дійде до Києва, тут буде знищено все, пов`язане з росією, включно з проросійськими телеканалами й редакціями газет, будуть вигнані з храмів московські попи, віднайдені й знищені всі, хто зловживав свободою слова і прославляв путіна. Жодного наказу з цього приводу не буде. Війна за виживання мало коли ведеться за наказом...
У війні «за існування» час завжди на боці слабшого.
А це значить: у війні за існування солдати воюватимуть, замасковані у чужі однострої, з чужими шевронами і йтимуть в атаку з чужими прапорами. І всі карти будуть сплутані, й всі стратеги зганьблені.
І що найважливіше: жорстокість країни, що прагне вижити за будь-яку ціну, буде виправдана світовою спільнотою. Бо все ж таки війна - це боротьба рівних, в інакшому разі - це бійня, геноцид, який не прощається ніколи.
Кревельд Мартін ван (Нідерланди), військовий історик, фахівець зі стратегічних питань.
а самих петуШарiкiв вже нiби 225.000 тисяч...брешуть?
в найближчий час всi цi "представництва" потрiбно трiшечки пiдсмажити...!
https://sharij.com.ua/representation#!/tab/135333753-1
...а відразу після параду йому на пискові навели б... симетрію.
А чому лякаються сцикуни?
и так будет с каждым.
восьмилетних девочек-близняшек и скрылся с места происшествия….ФСБешники Шарика
отмазали…
Сегодня Шарик живет (пользуется всеми благами!!!) в стране
НАТО/ЕС при этом на слабый совковый мозг вещает о том, чтобы Украина не была
членом НАТО/ЕС... вата что взять…
--- Якщо до 73-відсоткової купи ЗЕ додати каталізатора ША, то вона, доволі прогнозовано ,перегниє на повне МЕ.