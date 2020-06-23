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Новости Паводки на Западной Украине
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В результате непогоды прервано межобластное сообщение между Ивано-Франковской и Закарпатской областями, - Нацполиция

В результате непогоды прервано межобластное сообщение между Ивано-Франковской и Закарпатской областями, - Нацполиция

В Закарпатской области в связи с ухудшением погодных условий перекрыто межобластное сообщение с Ивано-Франковской областью в пределах Раховского района.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Закарпатской области. 

"Полностью утрачено межобластное сообщения Закарпатье-Ивано-Франковск в пределах Раховского района. В связи с тем, что уровень воды в местных водоемах значительно повысился, река Тиса разлилась на проезжую часть", - отмечается в сообщении. 

Движение по автодороге в населенных пунктах Костылёвка, Рахов, Белин, Квасы и Ясиня перекрыто правоохранителями для недопущения аварийных ситуаций и содействия в ликвидации последствий непогоды.

Автор: 

паводок (294) Закарпатская область (2585)


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Топ комментарии
+2
Украина не может позволитьо себе кормить армию коррумпированных чиновников и олигархов. Можно делать вид что все нормально но при таком раскладе нам неминуемо настанет ***дец. Это в условиях войны и работы пятой колонны на создание хаоса.
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23.06.2020 20:57
+2
Гідрологія останні роки активно змінюється, кількість та інтенсивність опадів збілшується але дороги та мости ніхто не перебудовує, всі надіються що і так вода зійде! Але вода так не зійде, потрібні більші мости, ширші ливневі стоки, потужніші труби та лотки вздовж доріг. На жаль зараз ми будуємо по-тупому тисячі кілометрів доріг, без переобустройства ливневих труб та коробів, без заміни і без розширення мостів, без посилення дамб, без розчистки ливневих русел річок! Ми навпаки забудували будинками ливневі русла річок, як століттями виконували роль водозбросу. Сьогодні повінь в Карпатах, але завтра ця повінь може бути і на рівнинних ділянках України і там буде ще більш проблематично, бо там вода не зійде за 2-3 дні!
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23.06.2020 21:09
+1
Армию привлекайте ,это плохо что нет сообщения между облостями
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23.06.2020 21:01
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Твою мать, заррраза!
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23.06.2020 20:53 Ответить
Гідрологія останні роки активно змінюється, кількість та інтенсивність опадів збілшується але дороги та мости ніхто не перебудовує, всі надіються що і так вода зійде! Але вода так не зійде, потрібні більші мости, ширші ливневі стоки, потужніші труби та лотки вздовж доріг. На жаль зараз ми будуємо по-тупому тисячі кілометрів доріг, без переобустройства ливневих труб та коробів, без заміни і без розширення мостів, без посилення дамб, без розчистки ливневих русел річок! Ми навпаки забудували будинками ливневі русла річок, як століттями виконували роль водозбросу. Сьогодні повінь в Карпатах, але завтра ця повінь може бути і на рівнинних ділянках України і там буде ще більш проблематично, бо там вода не зійде за 2-3 дні!
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23.06.2020 21:09 Ответить
совершено всё разделяю! местные вуйки изнасиловали реки на все 100%
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23.06.2020 21:16 Ответить
Тут питання комплексне, кожен на своєму рівні недопрацював і отримали катастрофу! Нацгвардія та армія мають бути вже там, ліквідовувати наслідки говнороботи говночиновників!
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23.06.2020 21:22 Ответить
Щще кацап нас "лічить" своїм їзиком.
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23.06.2020 21:51 Ответить
гідрологія потрібна твоїй черепній скринці, дебіле, коли дощів у Карпатах не має, і річок не має, про що говорить тобі у твоїй черепній скринці така ситуація, про те що шанси малі? або мости вузькі...))))
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23.06.2020 22:30 Ответить
Украина не может позволитьо себе кормить армию коррумпированных чиновников и олигархов. Можно делать вид что все нормально но при таком раскладе нам неминуемо настанет ***дец. Это в условиях войны и работы пятой колонны на создание хаоса.
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23.06.2020 20:57 Ответить
Кульбида обещал небывало жаркое лето
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23.06.2020 20:58 Ответить
Армию привлекайте ,это плохо что нет сообщения между облостями
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23.06.2020 21:01 Ответить
армия там не поможет, увы когда дорога стала руслом!!
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23.06.2020 21:18 Ответить
та отож((::
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23.06.2020 21:26 Ответить
Ирка на пУТИНА похожа
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23.06.2020 21:55 Ответить
Потужні вирубки лісу у гірській місцевості без підтоплень не буває, готуйте байдарки і каное, панове гайники, вас зустрінуть мадярські вамоші...))))
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23.06.2020 22:15 Ответить
 
 