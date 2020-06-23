В результате непогоды прервано межобластное сообщение между Ивано-Франковской и Закарпатской областями, - Нацполиция
В Закарпатской области в связи с ухудшением погодных условий перекрыто межобластное сообщение с Ивано-Франковской областью в пределах Раховского района.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Закарпатской области.
"Полностью утрачено межобластное сообщения Закарпатье-Ивано-Франковск в пределах Раховского района. В связи с тем, что уровень воды в местных водоемах значительно повысился, река Тиса разлилась на проезжую часть", - отмечается в сообщении.
Движение по автодороге в населенных пунктах Костылёвка, Рахов, Белин, Квасы и Ясиня перекрыто правоохранителями для недопущения аварийных ситуаций и содействия в ликвидации последствий непогоды.
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