В результате непогоды прервано межобластное сообщение между Ивано-Франковской и Закарпатской областями, - Нацполиция

В Закарпатской области в связи с ухудшением погодных условий перекрыто межобластное сообщение с Ивано-Франковской областью в пределах Раховского района.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Закарпатской области.

"Полностью утрачено межобластное сообщения Закарпатье-Ивано-Франковск в пределах Раховского района. В связи с тем, что уровень воды в местных водоемах значительно повысился, река Тиса разлилась на проезжую часть", - отмечается в сообщении.

Движение по автодороге в населенных пунктах Костылёвка, Рахов, Белин, Квасы и Ясиня перекрыто правоохранителями для недопущения аварийных ситуаций и содействия в ликвидации последствий непогоды.