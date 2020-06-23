Внаслідок негоди перервано міжобласне сполучення між Івано-Франківською та Закарпатською областями, - Нацполіція
У Закарпатській області у зв'язку з погіршенням погодних умов перекрито міжобласне сполучення з Івано-Франківською областю в межах Рахівського району.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Закарпатській області.
"Повністю втрачено міжобласне сполучення Закарпаття-Івано-Франківськ в межах Рахівського району. У зв'язку з тим, що рівень води в місцевих водоймах значно підвищився, річка Тиса розлилася на проїжджу частину", - наголошується в повідомленні.
Рух автодорогою в населених пунктах Костилівка, Рахів, Білин, Кваси і Ясіня перекрито правоохоронцями для недопущення аварійних ситуацій і сприяння в ліквідації наслідків негоди.
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