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Внаслідок негоди перервано міжобласне сполучення між Івано-Франківською та Закарпатською областями, - Нацполіція

Внаслідок негоди перервано міжобласне сполучення між Івано-Франківською та Закарпатською областями, - Нацполіція

У Закарпатській області у зв'язку з погіршенням погодних умов перекрито міжобласне сполучення з Івано-Франківською областю в межах Рахівського району.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Закарпатській області.

"Повністю втрачено міжобласне сполучення Закарпаття-Івано-Франківськ в межах Рахівського району. У зв'язку з тим, що рівень води в місцевих водоймах значно підвищився, річка Тиса розлилася на проїжджу частину", - наголошується в повідомленні.

Рух автодорогою в населених пунктах Костилівка, Рахів, Білин, Кваси і Ясіня перекрито правоохоронцями для недопущення аварійних ситуацій і сприяння в ліквідації наслідків негоди.

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Автор: 

паводок (233) Закарпатська область (2049)


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Топ коментарі
+2
Украина не может позволитьо себе кормить армию коррумпированных чиновников и олигархов. Можно делать вид что все нормально но при таком раскладе нам неминуемо настанет ***дец. Это в условиях войны и работы пятой колонны на создание хаоса.
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23.06.2020 20:57
+2
Гідрологія останні роки активно змінюється, кількість та інтенсивність опадів збілшується але дороги та мости ніхто не перебудовує, всі надіються що і так вода зійде! Але вода так не зійде, потрібні більші мости, ширші ливневі стоки, потужніші труби та лотки вздовж доріг. На жаль зараз ми будуємо по-тупому тисячі кілометрів доріг, без переобустройства ливневих труб та коробів, без заміни і без розширення мостів, без посилення дамб, без розчистки ливневих русел річок! Ми навпаки забудували будинками ливневі русла річок, як століттями виконували роль водозбросу. Сьогодні повінь в Карпатах, але завтра ця повінь може бути і на рівнинних ділянках України і там буде ще більш проблематично, бо там вода не зійде за 2-3 дні!
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23.06.2020 21:09
+1
Армию привлекайте ,это плохо что нет сообщения между облостями
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23.06.2020 21:01
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Твою мать, заррраза!
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23.06.2020 20:53 Відповісти
Гідрологія останні роки активно змінюється, кількість та інтенсивність опадів збілшується але дороги та мости ніхто не перебудовує, всі надіються що і так вода зійде! Але вода так не зійде, потрібні більші мости, ширші ливневі стоки, потужніші труби та лотки вздовж доріг. На жаль зараз ми будуємо по-тупому тисячі кілометрів доріг, без переобустройства ливневих труб та коробів, без заміни і без розширення мостів, без посилення дамб, без розчистки ливневих русел річок! Ми навпаки забудували будинками ливневі русла річок, як століттями виконували роль водозбросу. Сьогодні повінь в Карпатах, але завтра ця повінь може бути і на рівнинних ділянках України і там буде ще більш проблематично, бо там вода не зійде за 2-3 дні!
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23.06.2020 21:09 Відповісти
совершено всё разделяю! местные вуйки изнасиловали реки на все 100%
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23.06.2020 21:16 Відповісти
Тут питання комплексне, кожен на своєму рівні недопрацював і отримали катастрофу! Нацгвардія та армія мають бути вже там, ліквідовувати наслідки говнороботи говночиновників!
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23.06.2020 21:22 Відповісти
Щще кацап нас "лічить" своїм їзиком.
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23.06.2020 21:51 Відповісти
гідрологія потрібна твоїй черепній скринці, дебіле, коли дощів у Карпатах не має, і річок не має, про що говорить тобі у твоїй черепній скринці така ситуація, про те що шанси малі? або мости вузькі...))))
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23.06.2020 22:30 Відповісти
Украина не может позволитьо себе кормить армию коррумпированных чиновников и олигархов. Можно делать вид что все нормально но при таком раскладе нам неминуемо настанет ***дец. Это в условиях войны и работы пятой колонны на создание хаоса.
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23.06.2020 20:57 Відповісти
Кульбида обещал небывало жаркое лето
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23.06.2020 20:58 Відповісти
Армию привлекайте ,это плохо что нет сообщения между облостями
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23.06.2020 21:01 Відповісти
армия там не поможет, увы когда дорога стала руслом!!
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23.06.2020 21:18 Відповісти
та отож((::
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23.06.2020 21:26 Відповісти
Ирка на пУТИНА похожа
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23.06.2020 21:55 Відповісти
Потужні вирубки лісу у гірській місцевості без підтоплень не буває, готуйте байдарки і каное, панове гайники, вас зустрінуть мадярські вамоші...))))
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23.06.2020 22:15 Відповісти
 
 