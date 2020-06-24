"Слуга народа" Верещук об отношениях с Венгрией: "Лед тронулся"

Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, чтобы снять недоразумения в отношениях между странами, которые накопились за прошлые годы.

Об этом рассказала нардеп от партии "Слуга народа" Ирина Верещук в эфире канала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Скажу так, лед тронулся (в отношениях Украины и Венгрии. - Ред.) Так, как было, не должно быть. Они наши соседи, и политика добрососедства должна превалировать", - отметила Верещук.

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Она выразила уверенность, что после переговоров глав МИД Дмитрия Кулебы и Петера Сийярто, "уже на самом высоком уровне вскоре состоится встреча президента Зеленского и премьера Виктора Орбана, потому что это действительно нужно".

"Во-первых, это нужно нам, потому что они наши соседи и члены евроатлантического сообщества. Как вы знаете, там решения принимаются консенсусом. Они нас заблокировали в комиссии Украина-НАТО, они не давали нам продвигаться, быть эффективными. Хотя, как мы видим недавние события, мы получили особый статус НАТО - и венгры нам не помешали. Это указывает на то, что они готовы сотрудничать и разговаривать. Теперь от нас зависит, в чем мы готовы уступить, и где те красные линии, которые мы не готовы перейти", - рассказала нардеп.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба планирует уже вторую за месяц встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. По его словам, регулярное общение помогает преодолеть проблемы, которые накопились.

Как сообщалось, 28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках ЕС. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

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Министерство иностранных дел Венгрии заявило о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании.

Позже Верховная Рада продлила до 2023 года возможность представителям национальных меньшинств получать среднее образование на языке соответствующего нацменьшинства с постепенным переходом на украинский язык. Соответствующую поправку народные депутаты учли, принимая в апреле 2019 года закон о функционировании украинского языка как государственного.

В приянтом в январе 2020 года новом законе о среднем образовании предусмотрены три модели изучения украинского языка в школах, что является результатом детализации положений закона "Об образовании".

Одна из моделей предусмотрена для школ с обучением на языке национальных меньшинств, языки которых относятся к языкам ЕС. В зависимости от языковой группы и языковой среды, использование этой модели может быть разное, но основы следующие: на материнском языке, наряду с изучением государственного, они будут учиться в начальной школе; в 5 классе не менее 20% годового объема учебного времени должно преподаваться на украинском с постепенным увеличением объема, чтобы в 9 классе достичь отметки в размере не менее 40% предметов, которые изучаются на государственном языке. Вместе с тем в старшей школе не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях должно читаться на государственном языке.