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"Слуга народа" Верещук об отношениях с Венгрией: "Лед тронулся"

Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, чтобы снять недоразумения в отношениях между странами, которые накопились за прошлые годы.

Об этом рассказала нардеп от партии "Слуга народа" Ирина Верещук в эфире канала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Скажу так, лед тронулся (в отношениях Украины и Венгрии. - Ред.) Так, как было, не должно быть. Они наши соседи, и политика добрососедства должна превалировать", - отметила Верещук.

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Она выразила уверенность, что после переговоров глав МИД Дмитрия Кулебы и Петера Сийярто, "уже на самом высоком уровне вскоре состоится встреча президента Зеленского и премьера Виктора Орбана, потому что это действительно нужно".

"Во-первых, это нужно нам, потому что они наши соседи и члены евроатлантического сообщества. Как вы знаете, там решения принимаются консенсусом. Они нас заблокировали в комиссии Украина-НАТО, они не давали нам продвигаться, быть эффективными. Хотя, как мы видим недавние события, мы получили особый статус НАТО - и венгры нам не помешали. Это указывает на то, что они готовы сотрудничать и разговаривать. Теперь от нас зависит, в чем мы готовы уступить, и где те красные линии, которые мы не готовы перейти", - рассказала нардеп.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба планирует уже вторую за месяц встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. По его словам, регулярное общение помогает преодолеть проблемы, которые накопились.

Как сообщалось, 28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках ЕС. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

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Министерство иностранных дел Венгрии заявило о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании.

Позже Верховная Рада продлила до 2023 года возможность представителям национальных меньшинств получать среднее образование на языке соответствующего нацменьшинства с постепенным переходом на украинский язык. Соответствующую поправку народные депутаты учли, принимая в апреле 2019 года закон о функционировании украинского языка как государственного.

В приянтом в январе 2020 года новом законе о среднем образовании предусмотрены три модели изучения украинского языка в школах, что является результатом детализации положений закона "Об образовании".

Одна из моделей предусмотрена для школ с обучением на языке национальных меньшинств, языки которых относятся к языкам ЕС. В зависимости от языковой группы и языковой среды, использование этой модели может быть разное, но основы следующие: на материнском языке, наряду с изучением государственного, они будут учиться в начальной школе; в 5 классе не менее 20% годового объема учебного времени должно преподаваться на украинском с постепенным увеличением объема, чтобы в 9 классе достичь отметки в размере не менее 40% предметов, которые изучаются на государственном языке. Вместе с тем в старшей школе не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях должно читаться на государственном языке.

Автор: 

Венгрия (1947) Зеленский Владимир (20378) Кулеба Дмитрий (2880) Сийярто Петер (322) Виктор Орбан (462) Верещук Ирина (504)


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Топ комментарии
+24
Українська влада зобов'язана захищати українців в Угорщині, а не угорців в Україні.
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24.06.2020 08:46
+22
******* и Зелебобики. Они нашли друг друга.
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24.06.2020 08:46
+14
мабуть, "льод" - це нова партійна клікуха бубочки
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24.06.2020 08:47
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К: Верещук - взагалі то краля, але на любителя.
А: Так.
К: Така селянка, звісно, трошки. Трохи б тюнінгу? Загалом баба робоча, цілком. Як тракторна смерека. Вона вже відх##рила триста зустрічей за чотири місяці. І тягне. Вона така наживо? Тра-та-та-та-та.
А: Енергії багато
К: Ну ти до президента її заведеш, ти побачиш. Як він ох##є, бл#дь підстрибне.
А викурить всі айкоси. Скаже: "Баба да. Баба да". Та залишить Яременку? А потім він розкаже чи табу... Джерело: https://censor.net/ua/n3203919
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24.06.2020 11:08 Ответить
Уявляю що він там назнімає.
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24.06.2020 08:43 Ответить
На зло Петру Олексійовичу. Познімає всі його заборони.
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24.06.2020 09:12 Ответить
"Лед тронулся"
главное что б кто то в нынешней украинской власти окончательно умом не "тронулся"...
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24.06.2020 08:45 Ответить
мабуть, "льод" - це нова партійна клікуха бубочки
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24.06.2020 08:47 Ответить
Українська влада зобов'язана захищати українців в Угорщині, а не угорців в Україні.
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24.06.2020 08:46 Ответить
Для цього влада повинна бути Українська
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24.06.2020 09:22 Ответить
******* и Зелебобики. Они нашли друг друга.
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24.06.2020 08:46 Ответить
Напевно слуги збираються втікати в еміграцію Угорщину.
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24.06.2020 08:49 Ответить
шо корабальная сосна отработала?
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24.06.2020 08:52 Ответить
мадьяры любопытные люди,
хотят увидеть президента корабельной палки
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24.06.2020 08:53 Ответить
Конечно тронулся,ведь Пеца делал все на зло Украине
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24.06.2020 08:54 Ответить
не пались, убогий!
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24.06.2020 08:55 Ответить
****** тупые.

Посол Венгрии считает украинский язык сложным для изучения нацменьшинствами.



https://zn.ua/POLITICS/posol-vengrii-schitaet-ukrainskiy-yazyk-slozhnym-dlya-izucheniya-nacmenshinstvami-338001_.html




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24.06.2020 09:01 Ответить
Африканець досконало говорить українською мовою.



https://www.youtube.com/watch?v=Fgb06CBTu54


Американець вивчив українську мову за рік.



https://www.youtube.com/watch?v=tj1p5DHZLJE
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24.06.2020 09:04 Ответить
"Олексій Арестович: Я дивуюсь Зеленському, як можна бути настільки сліпим і не розуміти, куди ти качаєш країну"https://espreso.tv/article/2020/06/23/****************************************************************************************************************
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24.06.2020 09:04 Ответить
Больше всего от налаживания отношений Украиньі с Венгрией расстраиваются в Кремле , если не считать поклонников Петра Алексеевича. Совпадение?
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24.06.2020 09:06 Ответить
😃😃😃😃😃👍
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24.06.2020 09:08 Ответить
Ивашка якщо тобі щось вижається,треба хреститися.
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24.06.2020 09:10 Ответить
Почитайте коменти соєлюбів тут на ЦН і витягніть колоду зі свого ока.
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24.06.2020 09:25 Ответить
😀😂🍫 пригостити?
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24.06.2020 09:46 Ответить
Дякулам знову мішок протермінованих рошенок підкинули?
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24.06.2020 10:03 Ответить
Вам зебобам це піде на користь .Глюкоза повышает работоспособность, улучшает деятельность мозга.Курити айкоси шкидливо для здоров'я.🍫
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24.06.2020 10:30 Ответить
Якщо споживати протерміновану пайку соєвих сектантів, то отримаєш не "підвищену працездатність", а стійкий розлад шлунка і, як наслідок, - швидку настю, тобто діарею. Справедливість моїх слів доводить хронічна зрадна дрисня педролюбів тут на сайті.
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24.06.2020 10:56 Ответить
зюзя, то что ты стал раком єто не "налаживание отношений" єто тебя нагнули.
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24.06.2020 09:25 Ответить
Підкажете, чому населення ******* ( з маленької літери) повинне засмучуватися здачі зеленою владою інтересів України? Кацапи, як і їх партнери мад'яри, зацікавлені в федералізації України, та знищенні української мови. Проти вступу України в НАТО та ЄС. То хто ж зацікавлений в співпраці з Угорщиною на ЇЇ умовах? Хіба не мордор?
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24.06.2020 09:31 Ответить
«Зелені, вам пора на вихід»: українці відреагували на скандал з Корнієнком та Арахамією .https://bykvu.com/ua/bukvy/zelenye-vam-pora-na-vyhod-ukraincy-otreagirovali-na-skandal-s-kornienko-i-arahamiej/
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24.06.2020 09:07 Ответить
Льод тронувся, себто, частина України дрейфує до Угорщини.
Одна поступка стане ланкою ланцюга, бо не можна здавати національні інтереси НІКОМУ, за жодних обставин !
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24.06.2020 09:11 Ответить
не лёд тронулся, а вы поплыли. теперь все будут вас пользовать
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24.06.2020 09:11 Ответить
Что,будем территории отдавать или украинский язык?
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24.06.2020 09:12 Ответить
и то и другое

и можно без хлеба
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24.06.2020 09:23 Ответить
Я часто езжу через Венгрию в Украину . Блин, когда въезжаешь в Украину , проосто стыдно за дороги . И конечно венгерские послы тоже офигевают , бо украинцы привыкли к таким дорогам , а венгры- нет
Венгры ВЫМУШТРОВАНЫ Австро Венгерской империей , впрочем как и словаки- у них на дорогах идеальный немецкий порядок .
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24.06.2020 09:15 Ответить
Ну так поддержите Зеленского в борьбе с "засранцами" на перегруженньіх фурах!
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24.06.2020 09:20 Ответить
С перегруженными фурами борется полиция на дорогах
Зеленскому не обязательно ПОДМЕНЯТЬ АВАКОВА
МОЖЕТ ПРОСТО ПОРА АВАКОВА ЗАМЕНИТЬ ОМЕЛЯНОМ - тот хоть весы завёз для фур
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24.06.2020 09:22 Ответить
В ЕС фуры обязательно заезжают на весы , для ЖТОГО на трассах сделаны ответвления и указатели
Я как-то свернула на тот поворот и полиция сразу оштрафовала на 10 евро . Теперь повороты не путаю 😀😀😀
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24.06.2020 09:26 Ответить
а рф какие дорого! вот куда вам надо!
когда не очем сказать - говорят о дорогах.
манкурты
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24.06.2020 09:23 Ответить
ДОРОГИ - ЭТО КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ ГОСУДАРСТВА - пора это знать , первокоассник 😀😀😀
А сосуды надо держать в идеальном состоянии , шобы не было инсульта
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24.06.2020 09:28 Ответить
как хорошо что вы не знаете какие дороги в США, вот бы удивились
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24.06.2020 09:38 Ответить
Я хорошо знаю европейские дороги - на хрена мне другой НЕЕВРОПЕЙСКИЙ КОНТИНЕНТ С НЕГРАМИ И МЕКСИКАНЦАМИ ? Украина - страна с европейским белым народом . И хватит над этим народом издеваться . Пусть ЗЕ попросится съездить в села венгерские и увидит ТЕ ДОРОГИ , пусть попутно заедет в села австрийские и словацкие - ВЕЗДЕ ОТЛИЧНВЕ ДОРОГИ
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24.06.2020 09:43 Ответить
канєшна тронувся, ви ж віддали на відкуп вєнграм район...зебіли, блд
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24.06.2020 09:23 Ответить
что на этот раз сдаст земразь? Законы подо всех будет менять?
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24.06.2020 09:24 Ответить
"Теперь от нас зависит, в чем мы готовы уступить..." Зєліки тільки й вміють, що "уступить", відступить, капітулювать (просто перестать стрелять, это же наши люди, какая разница...). Тобто венгри отримали, що хотіли, а нам тепер здачу українських інтересів підносять, як "никто не собирается переходить красные линии". Захист, наступ і перемога - це не про цю "зелену владу".

P.S. Впевнений, якщо завтра Сіярто захоче Верещук, як жінку, то все на що будуть спроможні "зеліки" це спитати час і місце "примирення з сусідом", а потім ми почуєм мантру про "красные линии".
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24.06.2020 09:27 Ответить
Одна из моделей предусмотрена для школ с обучением на языке национальных меньшинств, языки которых относятся к языкам ЕС. В зависимости от языковой группы и языковой среды, использование этой модели может быть разное, но основы следующие: на материнском языке, наряду с изучением государственного, они будут учиться в начальной школе; в 5 классе не менее 20% годового объема учебного времени должно преподаваться на украинском с постепенным увеличением объема, чтобы в 9 классе достичь отметки в размере не менее 40% предметов, которые изучаются на государственном языке. Вместе с тем в старшей школе не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях должно читаться на государственном языке- говорящие "зеленые" торговцы Украиной должны привести пример в каких ИМЕННО странах ЕС действут такая куйня
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24.06.2020 09:27 Ответить
Верещук тронулась ?!!! Да она как бы и до этого была не в себе.Так ведь это не лечится,это врождённое.В кого пальцем не ткни ,враг всего украинского,лишь бы московские тугрики отрабатывать,эпидемия панове,времена не выбирают,да и лечится это всё не за один день.Будьмо !!!
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24.06.2020 09:27 Ответить
Насколько я знаю, в Закарпатье венгры отдают детей в украинскоязычные школы , хотя есть несколько школ с обучением на венгерском
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24.06.2020 09:33 Ответить
Венгерский язык сложный - во взрослом возрасте его выучить уже трудно
В отличии от словацкого . Словацкий - самый близкий язык к украинскому , практически родной . Если по украински писать латиницей- получается словацкий
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24.06.2020 09:35 Ответить
Кожна країна жорстко відстоюює свої інтереси, свою мову.культуру,територію. Це робилось і при Порошенко. Але прийшли до влади сцикуни,капітулянти,шпанюки, "какая разніца" і всі побачили її слабість і почали вимагати для себе вигоди. МАдьяри давно це роблять,але Україна вела свою політику (до речі НАТО не підтримувало такі дії мадьяр) А тепер зебіли здадуть все, і всім--бо влада слабка неукраїнська і капітулянська. Але прийде час і мза це цій владі прийдеться відповідати.
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24.06.2020 09:34 Ответить
Ну что ж, лед так лед. Но только полный идиот будет думать, что все на этом ограничится. Отдав палец, готовьтесь остаться без руки. Принцип простейший, но он народом этой страны не усвоен. Свое надо защищать, а не отдавать. Евреи, после двух тысяч лет изгнания, воюют за каждый сантиметр своей или не своей земли. То же касается языка. Здесь принцип тот же. Но "мудрый" нарид Украины эту простую истину не понял. Вывод прост: усваивать этот принци придется на собственном горбу. Надеюсь, 2000 лет хватит, чтобы чему-то научиться. И не факт, что учиться придется в своей стране и на своей земле.
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24.06.2020 09:34 Ответить
В Словакии на юге тоже есть венгерские школы - бо много венгерских поселений . И на местности пишут по словацки и венгерски . И продавцы в магазинах говорят на двух языках
В Словакии на востоке ЕСТЬ РУСИНСКИЕ ШКОЛЫ - почти украинские
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24.06.2020 09:39 Ответить
"Слуги" добють все, здадуть всі інтереси. Вони прямо розуміють слова всемогутнього "давати спереду і зздаду". Вже навіть мадярам сдають Неньку. Замість вчити чомусь українського, за наші кошти будуть вчити мадярськлому, а українців в центрі, сході і півдні - російському. Ще потрібно ввести мову нацменшин - івріт і вивчати в школах. Дякую зедебіли за вибір.
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24.06.2020 09:52 Ответить
Об гундявого вытерли ноги в Вашингтоне,потом в москве,потом в Варшаве, теперь вытрут ноги в Будапеште.
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24.06.2020 09:58 Ответить
Интересно на какие уступки пошла Венгрия, в чем ее компромисс... Или лед тронулся только в результате того что Украина ( в лице своей власти) просто подняла руки и пошли " сдаваться", как там говорил один герой кинофильма " Огласите весь список пожалуйста.."
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24.06.2020 10:04 Ответить
Невже в Угорщині відкриють українські школи?
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24.06.2020 10:14 Ответить
Опять Бубочка что то продал?
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24.06.2020 10:17 Ответить
Орбан - это тот прорасийский ******?
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24.06.2020 10:20 Ответить
"Короче говоря, мадьяры- шваль,- закончил старый сапер Водичка сове повествование"...(с)
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24.06.2020 10:29 Ответить
"какаяразница" опять прогнулись.
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24.06.2020 10:47 Ответить
Все зевлада робе по плану кремля поділити Україну між іншими країнами. Почали віддавати частину угорцям-першим союзникам кремля. І боти кремля заспівали пісню яка Україна погана і все в ній не так ідороги не такі і не вимуштрувані
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24.06.2020 11:10 Ответить
В какую сторону тронулся говорящая голова не сказала.
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25.06.2020 11:06 Ответить
 
 