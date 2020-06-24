"Слуга народа" Верещук об отношениях с Венгрией: "Лед тронулся"
Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, чтобы снять недоразумения в отношениях между странами, которые накопились за прошлые годы.
Об этом рассказала нардеп от партии "Слуга народа" Ирина Верещук в эфире канала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Скажу так, лед тронулся (в отношениях Украины и Венгрии. - Ред.) Так, как было, не должно быть. Они наши соседи, и политика добрососедства должна превалировать", - отметила Верещук.
Она выразила уверенность, что после переговоров глав МИД Дмитрия Кулебы и Петера Сийярто, "уже на самом высоком уровне вскоре состоится встреча президента Зеленского и премьера Виктора Орбана, потому что это действительно нужно".
"Во-первых, это нужно нам, потому что они наши соседи и члены евроатлантического сообщества. Как вы знаете, там решения принимаются консенсусом. Они нас заблокировали в комиссии Украина-НАТО, они не давали нам продвигаться, быть эффективными. Хотя, как мы видим недавние события, мы получили особый статус НАТО - и венгры нам не помешали. Это указывает на то, что они готовы сотрудничать и разговаривать. Теперь от нас зависит, в чем мы готовы уступить, и где те красные линии, которые мы не готовы перейти", - рассказала нардеп.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба планирует уже вторую за месяц встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. По его словам, регулярное общение помогает преодолеть проблемы, которые накопились.
Как сообщалось, 28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках ЕС. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.
Министерство иностранных дел Венгрии заявило о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании.
Позже Верховная Рада продлила до 2023 года возможность представителям национальных меньшинств получать среднее образование на языке соответствующего нацменьшинства с постепенным переходом на украинский язык. Соответствующую поправку народные депутаты учли, принимая в апреле 2019 года закон о функционировании украинского языка как государственного.
В приянтом в январе 2020 года новом законе о среднем образовании предусмотрены три модели изучения украинского языка в школах, что является результатом детализации положений закона "Об образовании".
Одна из моделей предусмотрена для школ с обучением на языке национальных меньшинств, языки которых относятся к языкам ЕС. В зависимости от языковой группы и языковой среды, использование этой модели может быть разное, но основы следующие: на материнском языке, наряду с изучением государственного, они будут учиться в начальной школе; в 5 классе не менее 20% годового объема учебного времени должно преподаваться на украинском с постепенным увеличением объема, чтобы в 9 классе достичь отметки в размере не менее 40% предметов, которые изучаются на государственном языке. Вместе с тем в старшей школе не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях должно читаться на государственном языке.
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А: Так.
К: Така селянка, звісно, трошки. Трохи б тюнінгу? Загалом баба робоча, цілком. Як тракторна смерека. Вона вже відх##рила триста зустрічей за чотири місяці. І тягне. Вона така наживо? Тра-та-та-та-та.
А: Енергії багато
К: Ну ти до президента її заведеш, ти побачиш. Як він ох##є, бл#дь підстрибне.
А викурить всі айкоси. Скаже: "Баба да. Баба да". Та залишить Яременку? А потім він розкаже чи табу... Джерело: https://censor.net/ua/n3203919
главное что б кто то в нынешней украинской власти окончательно умом не "тронулся"...
хотят увидеть президента корабельной палки
Посол Венгрии считает украинский язык сложным для изучения нацменьшинствами.
https://zn.ua/POLITICS/posol-vengrii-schitaet-ukrainskiy-yazyk-slozhnym-dlya-izucheniya-nacmenshinstvami-338001_.html
https://www.youtube.com/watch?v=Fgb06CBTu54
Американець вивчив українську мову за рік.
https://www.youtube.com/watch?v=tj1p5DHZLJE
Одна поступка стане ланкою ланцюга, бо не можна здавати національні інтереси НІКОМУ, за жодних обставин !
и можно без хлеба
Венгры ВЫМУШТРОВАНЫ Австро Венгерской империей , впрочем как и словаки- у них на дорогах идеальный немецкий порядок .
Зеленскому не обязательно ПОДМЕНЯТЬ АВАКОВА
МОЖЕТ ПРОСТО ПОРА АВАКОВА ЗАМЕНИТЬ ОМЕЛЯНОМ - тот хоть весы завёз для фур
Я как-то свернула на тот поворот и полиция сразу оштрафовала на 10 евро . Теперь повороты не путаю 😀😀😀
когда не очем сказать - говорят о дорогах.
манкурты
А сосуды надо держать в идеальном состоянии , шобы не было инсульта
капітулювать(просто перестать стрелять, это же наши люди, какая разница...). Тобто венгри отримали, що хотіли, а нам тепер здачу українських інтересів підносять, як "никто не собирается переходить красные линии". Захист, наступ і перемога - це не про цю "зелену владу".
P.S. Впевнений, якщо завтра Сіярто захоче Верещук, як жінку, то все на що будуть спроможні "зеліки" це спитати час і місце "примирення з сусідом", а потім ми почуєм мантру про "красные линии".
В отличии от словацкого . Словацкий - самый близкий язык к украинскому , практически родной . Если по украински писать латиницей- получается словацкий
В Словакии на востоке ЕСТЬ РУСИНСКИЕ ШКОЛЫ - почти украинские