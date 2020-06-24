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"Слуга народу" Верещук про відносини з Угорщиною: "Крига скресла"

Президент України Володимир Зеленський проведе зустріч із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, щоб зняти непорозуміння у відносинах між країнами, які накопичилися за минулі роки.

Про це розповіла нардепка від партії "Слуга народу" Ірина Верещук в ефірі каналу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Скажу так, крига скресла (у відносинах України та Угорщини. - Ред.). Так, як було, не має бути. Вони наші сусіди, і політика добросусідства має превалювати", - зазначила Верещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна й Угорщина проведуть під головуванням Кулеби та Сійярто перше за сім років засідання спільної комісії, - МЗС

Вона висловила впевненість, що після переговорів глав МЗС Дмитра Кулеби і Петера Сійярто, "вже на найвищому рівні незабаром відбудеться зустріч президента Зеленського та прем'єра Віктора Орбана, тому що це справді потрібно".

"По-перше, це потрібно нам, тому що вони наші сусіди і члени євроатлантичного співтовариства. Як ви знаєте, там рішення ухвалюються консенсусом. Вони нас заблокували в комісії Україна-НАТО, вони не давали нам просуватися, бути ефективними. Хоча, як ми бачимо недавні події, ми отримали особливий статус НАТО - і угорці нам не завадили. Це вказує на те, що вони готові співпрацювати і розмовляти. Тепер від нас залежить, що ми готові поступитися, і де ті червоні лінії, які ми не готові перейти", - розповіла нардепка.

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Глава МЗС України Дмитро Кулеба планує вже другу за місяць зустріч з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто. За його словами, регулярне спілкування допомагає подолати проблеми, які накопичилися.

Як повідомлялося, 28 вересня 2017 року набув чинності закон України "Про освіту", який, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова, але відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або кілька дисциплін двома і більше мовами - державною, англійською, іншими офіційними мовами ЄС. Особам, які належать до національних меншин, гарантується право на навчання рідною мовою поряд з українською мовою в окремих класах (групах) комунальних закладах дошкільної та початкової освіти.

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Міністерство закордонних справ Угорщини заявило про намір країни блокувати зближення України і ЄС через закон про освіту.

Пізніше Верховна Рада продовжила до 2023 року можливість представникам національних меншин здобувати середню освіту мовою відповідної нацменшини з поступовим переходом на українську мову. Відповідну поправку народні депутати врахували, ухвалюючи в квітні 2019 року Закон про функціонування української мови як державної.

В ухваленому в січні 2020 року новому законі про повну загальну середню освіту передбачено три моделі вивчення української мови в школах, що є результатом деталізації положень закону "Про освіту".

Одна з моделей передбачена для шкіл з навчанням мовою національних меншин, мови яких належать до мов ЄС. Залежно від мовної групи та мовного середовища проживання, використання цієї моделі може бути різне, але основи такі: материнською мовою, поряд з вивченням державної, вони навчатимуться у початковий школі; у 5 класі не менше 20% річного обсягу навчального часу має викладатись українською з поступовим збільшенням обсягу, щоб у 9 класі досягти позначки у щонайменше 40% предметів, які вивчаються державною мовою. Водночас у старшій школі не менше 60% річного обсягу навчального часу в цих закладах має читатися державною мовою.

Автор: 

Угорщина (2278) Зеленський Володимир (23845) Кулеба Дмитро (3604) Сійярто Петер (354) Віктор Орбан (556) Верещук Ірина (683)


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Топ коментарі
+24
Українська влада зобов'язана захищати українців в Угорщині, а не угорців в Україні.
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24.06.2020 08:46
+22
******* и Зелебобики. Они нашли друг друга.
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24.06.2020 08:46
+14
мабуть, "льод" - це нова партійна клікуха бубочки
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24.06.2020 08:47
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К: Верещук - взагалі то краля, але на любителя.
А: Так.
К: Така селянка, звісно, трошки. Трохи б тюнінгу? Загалом баба робоча, цілком. Як тракторна смерека. Вона вже відх##рила триста зустрічей за чотири місяці. І тягне. Вона така наживо? Тра-та-та-та-та.
А: Енергії багато
К: Ну ти до президента її заведеш, ти побачиш. Як він ох##є, бл#дь підстрибне.
А викурить всі айкоси. Скаже: "Баба да. Баба да". Та залишить Яременку? А потім він розкаже чи табу... Джерело: https://censor.net/ua/n3203919
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24.06.2020 11:08 Відповісти
Уявляю що він там назнімає.
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24.06.2020 08:43 Відповісти
На зло Петру Олексійовичу. Познімає всі його заборони.
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24.06.2020 09:12 Відповісти
"Лед тронулся"
главное что б кто то в нынешней украинской власти окончательно умом не "тронулся"...
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24.06.2020 08:45 Відповісти
мабуть, "льод" - це нова партійна клікуха бубочки
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24.06.2020 08:47 Відповісти
Українська влада зобов'язана захищати українців в Угорщині, а не угорців в Україні.
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24.06.2020 08:46 Відповісти
Для цього влада повинна бути Українська
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24.06.2020 09:22 Відповісти
******* и Зелебобики. Они нашли друг друга.
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24.06.2020 08:46 Відповісти
Напевно слуги збираються втікати в еміграцію Угорщину.
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24.06.2020 08:49 Відповісти
шо корабальная сосна отработала?
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24.06.2020 08:52 Відповісти
мадьяры любопытные люди,
хотят увидеть президента корабельной палки
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24.06.2020 08:53 Відповісти
Конечно тронулся,ведь Пеца делал все на зло Украине
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24.06.2020 08:54 Відповісти
не пались, убогий!
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24.06.2020 08:55 Відповісти
****** тупые.

Посол Венгрии считает украинский язык сложным для изучения нацменьшинствами.



https://zn.ua/POLITICS/posol-vengrii-schitaet-ukrainskiy-yazyk-slozhnym-dlya-izucheniya-nacmenshinstvami-338001_.html




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24.06.2020 09:01 Відповісти
Африканець досконало говорить українською мовою.



https://www.youtube.com/watch?v=Fgb06CBTu54


Американець вивчив українську мову за рік.



https://www.youtube.com/watch?v=tj1p5DHZLJE
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24.06.2020 09:04 Відповісти
"Олексій Арестович: Я дивуюсь Зеленському, як можна бути настільки сліпим і не розуміти, куди ти качаєш країну"https://espreso.tv/article/2020/06/23/****************************************************************************************************************
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24.06.2020 09:04 Відповісти
Больше всего от налаживания отношений Украиньі с Венгрией расстраиваются в Кремле , если не считать поклонников Петра Алексеевича. Совпадение?
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24.06.2020 09:06 Відповісти
😃😃😃😃😃👍
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24.06.2020 09:08 Відповісти
Ивашка якщо тобі щось вижається,треба хреститися.
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24.06.2020 09:10 Відповісти
Почитайте коменти соєлюбів тут на ЦН і витягніть колоду зі свого ока.
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24.06.2020 09:25 Відповісти
😀😂🍫 пригостити?
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24.06.2020 09:46 Відповісти
Дякулам знову мішок протермінованих рошенок підкинули?
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24.06.2020 10:03 Відповісти
Вам зебобам це піде на користь .Глюкоза повышает работоспособность, улучшает деятельность мозга.Курити айкоси шкидливо для здоров'я.🍫
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24.06.2020 10:30 Відповісти
Якщо споживати протерміновану пайку соєвих сектантів, то отримаєш не "підвищену працездатність", а стійкий розлад шлунка і, як наслідок, - швидку настю, тобто діарею. Справедливість моїх слів доводить хронічна зрадна дрисня педролюбів тут на сайті.
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24.06.2020 10:56 Відповісти
зюзя, то что ты стал раком єто не "налаживание отношений" єто тебя нагнули.
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24.06.2020 09:25 Відповісти
Підкажете, чому населення ******* ( з маленької літери) повинне засмучуватися здачі зеленою владою інтересів України? Кацапи, як і їх партнери мад'яри, зацікавлені в федералізації України, та знищенні української мови. Проти вступу України в НАТО та ЄС. То хто ж зацікавлений в співпраці з Угорщиною на ЇЇ умовах? Хіба не мордор?
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24.06.2020 09:31 Відповісти
«Зелені, вам пора на вихід»: українці відреагували на скандал з Корнієнком та Арахамією .https://bykvu.com/ua/bukvy/zelenye-vam-pora-na-vyhod-ukraincy-otreagirovali-na-skandal-s-kornienko-i-arahamiej/
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24.06.2020 09:07 Відповісти
Льод тронувся, себто, частина України дрейфує до Угорщини.
Одна поступка стане ланкою ланцюга, бо не можна здавати національні інтереси НІКОМУ, за жодних обставин !
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24.06.2020 09:11 Відповісти
не лёд тронулся, а вы поплыли. теперь все будут вас пользовать
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24.06.2020 09:11 Відповісти
Что,будем территории отдавать или украинский язык?
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24.06.2020 09:12 Відповісти
и то и другое

и можно без хлеба
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24.06.2020 09:23 Відповісти
Я часто езжу через Венгрию в Украину . Блин, когда въезжаешь в Украину , проосто стыдно за дороги . И конечно венгерские послы тоже офигевают , бо украинцы привыкли к таким дорогам , а венгры- нет
Венгры ВЫМУШТРОВАНЫ Австро Венгерской империей , впрочем как и словаки- у них на дорогах идеальный немецкий порядок .
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24.06.2020 09:15 Відповісти
Ну так поддержите Зеленского в борьбе с "засранцами" на перегруженньіх фурах!
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24.06.2020 09:20 Відповісти
С перегруженными фурами борется полиция на дорогах
Зеленскому не обязательно ПОДМЕНЯТЬ АВАКОВА
МОЖЕТ ПРОСТО ПОРА АВАКОВА ЗАМЕНИТЬ ОМЕЛЯНОМ - тот хоть весы завёз для фур
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24.06.2020 09:22 Відповісти
В ЕС фуры обязательно заезжают на весы , для ЖТОГО на трассах сделаны ответвления и указатели
Я как-то свернула на тот поворот и полиция сразу оштрафовала на 10 евро . Теперь повороты не путаю 😀😀😀
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24.06.2020 09:26 Відповісти
а рф какие дорого! вот куда вам надо!
когда не очем сказать - говорят о дорогах.
манкурты
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24.06.2020 09:23 Відповісти
ДОРОГИ - ЭТО КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ ГОСУДАРСТВА - пора это знать , первокоассник 😀😀😀
А сосуды надо держать в идеальном состоянии , шобы не было инсульта
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24.06.2020 09:28 Відповісти
как хорошо что вы не знаете какие дороги в США, вот бы удивились
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24.06.2020 09:38 Відповісти
Я хорошо знаю европейские дороги - на хрена мне другой НЕЕВРОПЕЙСКИЙ КОНТИНЕНТ С НЕГРАМИ И МЕКСИКАНЦАМИ ? Украина - страна с европейским белым народом . И хватит над этим народом издеваться . Пусть ЗЕ попросится съездить в села венгерские и увидит ТЕ ДОРОГИ , пусть попутно заедет в села австрийские и словацкие - ВЕЗДЕ ОТЛИЧНВЕ ДОРОГИ
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24.06.2020 09:43 Відповісти
канєшна тронувся, ви ж віддали на відкуп вєнграм район...зебіли, блд
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24.06.2020 09:23 Відповісти
что на этот раз сдаст земразь? Законы подо всех будет менять?
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24.06.2020 09:24 Відповісти
"Теперь от нас зависит, в чем мы готовы уступить..." Зєліки тільки й вміють, що "уступить", відступить, капітулювать (просто перестать стрелять, это же наши люди, какая разница...). Тобто венгри отримали, що хотіли, а нам тепер здачу українських інтересів підносять, як "никто не собирается переходить красные линии". Захист, наступ і перемога - це не про цю "зелену владу".

P.S. Впевнений, якщо завтра Сіярто захоче Верещук, як жінку, то все на що будуть спроможні "зеліки" це спитати час і місце "примирення з сусідом", а потім ми почуєм мантру про "красные линии".
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24.06.2020 09:27 Відповісти
Одна из моделей предусмотрена для школ с обучением на языке национальных меньшинств, языки которых относятся к языкам ЕС. В зависимости от языковой группы и языковой среды, использование этой модели может быть разное, но основы следующие: на материнском языке, наряду с изучением государственного, они будут учиться в начальной школе; в 5 классе не менее 20% годового объема учебного времени должно преподаваться на украинском с постепенным увеличением объема, чтобы в 9 классе достичь отметки в размере не менее 40% предметов, которые изучаются на государственном языке. Вместе с тем в старшей школе не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях должно читаться на государственном языке- говорящие "зеленые" торговцы Украиной должны привести пример в каких ИМЕННО странах ЕС действут такая куйня
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24.06.2020 09:27 Відповісти
Верещук тронулась ?!!! Да она как бы и до этого была не в себе.Так ведь это не лечится,это врождённое.В кого пальцем не ткни ,враг всего украинского,лишь бы московские тугрики отрабатывать,эпидемия панове,времена не выбирают,да и лечится это всё не за один день.Будьмо !!!
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24.06.2020 09:27 Відповісти
Насколько я знаю, в Закарпатье венгры отдают детей в украинскоязычные школы , хотя есть несколько школ с обучением на венгерском
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24.06.2020 09:33 Відповісти
Венгерский язык сложный - во взрослом возрасте его выучить уже трудно
В отличии от словацкого . Словацкий - самый близкий язык к украинскому , практически родной . Если по украински писать латиницей- получается словацкий
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24.06.2020 09:35 Відповісти
Кожна країна жорстко відстоюює свої інтереси, свою мову.культуру,територію. Це робилось і при Порошенко. Але прийшли до влади сцикуни,капітулянти,шпанюки, "какая разніца" і всі побачили її слабість і почали вимагати для себе вигоди. МАдьяри давно це роблять,але Україна вела свою політику (до речі НАТО не підтримувало такі дії мадьяр) А тепер зебіли здадуть все, і всім--бо влада слабка неукраїнська і капітулянська. Але прийде час і мза це цій владі прийдеться відповідати.
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24.06.2020 09:34 Відповісти
Ну что ж, лед так лед. Но только полный идиот будет думать, что все на этом ограничится. Отдав палец, готовьтесь остаться без руки. Принцип простейший, но он народом этой страны не усвоен. Свое надо защищать, а не отдавать. Евреи, после двух тысяч лет изгнания, воюют за каждый сантиметр своей или не своей земли. То же касается языка. Здесь принцип тот же. Но "мудрый" нарид Украины эту простую истину не понял. Вывод прост: усваивать этот принци придется на собственном горбу. Надеюсь, 2000 лет хватит, чтобы чему-то научиться. И не факт, что учиться придется в своей стране и на своей земле.
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24.06.2020 09:34 Відповісти
В Словакии на юге тоже есть венгерские школы - бо много венгерских поселений . И на местности пишут по словацки и венгерски . И продавцы в магазинах говорят на двух языках
В Словакии на востоке ЕСТЬ РУСИНСКИЕ ШКОЛЫ - почти украинские
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24.06.2020 09:39 Відповісти
"Слуги" добють все, здадуть всі інтереси. Вони прямо розуміють слова всемогутнього "давати спереду і зздаду". Вже навіть мадярам сдають Неньку. Замість вчити чомусь українського, за наші кошти будуть вчити мадярськлому, а українців в центрі, сході і півдні - російському. Ще потрібно ввести мову нацменшин - івріт і вивчати в школах. Дякую зедебіли за вибір.
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24.06.2020 09:52 Відповісти
Об гундявого вытерли ноги в Вашингтоне,потом в москве,потом в Варшаве, теперь вытрут ноги в Будапеште.
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24.06.2020 09:58 Відповісти
Интересно на какие уступки пошла Венгрия, в чем ее компромисс... Или лед тронулся только в результате того что Украина ( в лице своей власти) просто подняла руки и пошли " сдаваться", как там говорил один герой кинофильма " Огласите весь список пожалуйста.."
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24.06.2020 10:04 Відповісти
Невже в Угорщині відкриють українські школи?
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24.06.2020 10:14 Відповісти
Опять Бубочка что то продал?
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24.06.2020 10:17 Відповісти
Орбан - это тот прорасийский ******?
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24.06.2020 10:20 Відповісти
"Короче говоря, мадьяры- шваль,- закончил старый сапер Водичка сове повествование"...(с)
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24.06.2020 10:29 Відповісти
"какаяразница" опять прогнулись.
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24.06.2020 10:47 Відповісти
Все зевлада робе по плану кремля поділити Україну між іншими країнами. Почали віддавати частину угорцям-першим союзникам кремля. І боти кремля заспівали пісню яка Україна погана і все в ній не так ідороги не такі і не вимуштрувані
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24.06.2020 11:10 Відповісти
В какую сторону тронулся говорящая голова не сказала.
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25.06.2020 11:06 Відповісти
 
 