"Слуга народу" Верещук про відносини з Угорщиною: "Крига скресла"
Президент України Володимир Зеленський проведе зустріч із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, щоб зняти непорозуміння у відносинах між країнами, які накопичилися за минулі роки.
Про це розповіла нардепка від партії "Слуга народу" Ірина Верещук в ефірі каналу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Скажу так, крига скресла (у відносинах України та Угорщини. - Ред.). Так, як було, не має бути. Вони наші сусіди, і політика добросусідства має превалювати", - зазначила Верещук.
Вона висловила впевненість, що після переговорів глав МЗС Дмитра Кулеби і Петера Сійярто, "вже на найвищому рівні незабаром відбудеться зустріч президента Зеленського та прем'єра Віктора Орбана, тому що це справді потрібно".
"По-перше, це потрібно нам, тому що вони наші сусіди і члени євроатлантичного співтовариства. Як ви знаєте, там рішення ухвалюються консенсусом. Вони нас заблокували в комісії Україна-НАТО, вони не давали нам просуватися, бути ефективними. Хоча, як ми бачимо недавні події, ми отримали особливий статус НАТО - і угорці нам не завадили. Це вказує на те, що вони готові співпрацювати і розмовляти. Тепер від нас залежить, що ми готові поступитися, і де ті червоні лінії, які ми не готові перейти", - розповіла нардепка.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба планує вже другу за місяць зустріч з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто. За його словами, регулярне спілкування допомагає подолати проблеми, які накопичилися.
Як повідомлялося, 28 вересня 2017 року набув чинності закон України "Про освіту", який, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова, але відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або кілька дисциплін двома і більше мовами - державною, англійською, іншими офіційними мовами ЄС. Особам, які належать до національних меншин, гарантується право на навчання рідною мовою поряд з українською мовою в окремих класах (групах) комунальних закладах дошкільної та початкової освіти.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина продовжить блокувати засідання Комісії Україна-НАТО, - Сійярто
Міністерство закордонних справ Угорщини заявило про намір країни блокувати зближення України і ЄС через закон про освіту.
Пізніше Верховна Рада продовжила до 2023 року можливість представникам національних меншин здобувати середню освіту мовою відповідної нацменшини з поступовим переходом на українську мову. Відповідну поправку народні депутати врахували, ухвалюючи в квітні 2019 року Закон про функціонування української мови як державної.
В ухваленому в січні 2020 року новому законі про повну загальну середню освіту передбачено три моделі вивчення української мови в школах, що є результатом деталізації положень закону "Про освіту".
Одна з моделей передбачена для шкіл з навчанням мовою національних меншин, мови яких належать до мов ЄС. Залежно від мовної групи та мовного середовища проживання, використання цієї моделі може бути різне, але основи такі: материнською мовою, поряд з вивченням державної, вони навчатимуться у початковий школі; у 5 класі не менше 20% річного обсягу навчального часу має викладатись українською з поступовим збільшенням обсягу, щоб у 9 класі досягти позначки у щонайменше 40% предметів, які вивчаються державною мовою. Водночас у старшій школі не менше 60% річного обсягу навчального часу в цих закладах має читатися державною мовою.
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А: Так.
К: Така селянка, звісно, трошки. Трохи б тюнінгу? Загалом баба робоча, цілком. Як тракторна смерека. Вона вже відх##рила триста зустрічей за чотири місяці. І тягне. Вона така наживо? Тра-та-та-та-та.
А: Енергії багато
К: Ну ти до президента її заведеш, ти побачиш. Як він ох##є, бл#дь підстрибне.
А викурить всі айкоси. Скаже: "Баба да. Баба да". Та залишить Яременку? А потім він розкаже чи табу... Джерело: https://censor.net/ua/n3203919
главное что б кто то в нынешней украинской власти окончательно умом не "тронулся"...
хотят увидеть президента корабельной палки
Посол Венгрии считает украинский язык сложным для изучения нацменьшинствами.
https://zn.ua/POLITICS/posol-vengrii-schitaet-ukrainskiy-yazyk-slozhnym-dlya-izucheniya-nacmenshinstvami-338001_.html
https://www.youtube.com/watch?v=Fgb06CBTu54
Американець вивчив українську мову за рік.
https://www.youtube.com/watch?v=tj1p5DHZLJE
Одна поступка стане ланкою ланцюга, бо не можна здавати національні інтереси НІКОМУ, за жодних обставин !
и можно без хлеба
Венгры ВЫМУШТРОВАНЫ Австро Венгерской империей , впрочем как и словаки- у них на дорогах идеальный немецкий порядок .
Зеленскому не обязательно ПОДМЕНЯТЬ АВАКОВА
МОЖЕТ ПРОСТО ПОРА АВАКОВА ЗАМЕНИТЬ ОМЕЛЯНОМ - тот хоть весы завёз для фур
Я как-то свернула на тот поворот и полиция сразу оштрафовала на 10 евро . Теперь повороты не путаю 😀😀😀
когда не очем сказать - говорят о дорогах.
манкурты
А сосуды надо держать в идеальном состоянии , шобы не было инсульта
капітулювать(просто перестать стрелять, это же наши люди, какая разница...). Тобто венгри отримали, що хотіли, а нам тепер здачу українських інтересів підносять, як "никто не собирается переходить красные линии". Захист, наступ і перемога - це не про цю "зелену владу".
P.S. Впевнений, якщо завтра Сіярто захоче Верещук, як жінку, то все на що будуть спроможні "зеліки" це спитати час і місце "примирення з сусідом", а потім ми почуєм мантру про "красные линии".
В отличии от словацкого . Словацкий - самый близкий язык к украинскому , практически родной . Если по украински писать латиницей- получается словацкий
В Словакии на востоке ЕСТЬ РУСИНСКИЕ ШКОЛЫ - почти украинские