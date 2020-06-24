"Слуга народу" Верещук про відносини з Угорщиною: "Крига скресла"

Президент України Володимир Зеленський проведе зустріч із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, щоб зняти непорозуміння у відносинах між країнами, які накопичилися за минулі роки.

Про це розповіла нардепка від партії "Слуга народу" Ірина Верещук в ефірі каналу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Скажу так, крига скресла (у відносинах України та Угорщини. - Ред.). Так, як було, не має бути. Вони наші сусіди, і політика добросусідства має превалювати", - зазначила Верещук.

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Вона висловила впевненість, що після переговорів глав МЗС Дмитра Кулеби і Петера Сійярто, "вже на найвищому рівні незабаром відбудеться зустріч президента Зеленського та прем'єра Віктора Орбана, тому що це справді потрібно".

"По-перше, це потрібно нам, тому що вони наші сусіди і члени євроатлантичного співтовариства. Як ви знаєте, там рішення ухвалюються консенсусом. Вони нас заблокували в комісії Україна-НАТО, вони не давали нам просуватися, бути ефективними. Хоча, як ми бачимо недавні події, ми отримали особливий статус НАТО - і угорці нам не завадили. Це вказує на те, що вони готові співпрацювати і розмовляти. Тепер від нас залежить, що ми готові поступитися, і де ті червоні лінії, які ми не готові перейти", - розповіла нардепка.

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Глава МЗС України Дмитро Кулеба планує вже другу за місяць зустріч з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто. За його словами, регулярне спілкування допомагає подолати проблеми, які накопичилися.

Як повідомлялося, 28 вересня 2017 року набув чинності закон України "Про освіту", який, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова, але відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або кілька дисциплін двома і більше мовами - державною, англійською, іншими офіційними мовами ЄС. Особам, які належать до національних меншин, гарантується право на навчання рідною мовою поряд з українською мовою в окремих класах (групах) комунальних закладах дошкільної та початкової освіти.

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Міністерство закордонних справ Угорщини заявило про намір країни блокувати зближення України і ЄС через закон про освіту.

Пізніше Верховна Рада продовжила до 2023 року можливість представникам національних меншин здобувати середню освіту мовою відповідної нацменшини з поступовим переходом на українську мову. Відповідну поправку народні депутати врахували, ухвалюючи в квітні 2019 року Закон про функціонування української мови як державної.

В ухваленому в січні 2020 року новому законі про повну загальну середню освіту передбачено три моделі вивчення української мови в школах, що є результатом деталізації положень закону "Про освіту".

Одна з моделей передбачена для шкіл з навчанням мовою національних меншин, мови яких належать до мов ЄС. Залежно від мовної групи та мовного середовища проживання, використання цієї моделі може бути різне, але основи такі: материнською мовою, поряд з вивченням державної, вони навчатимуться у початковий школі; у 5 класі не менше 20% річного обсягу навчального часу має викладатись українською з поступовим збільшенням обсягу, щоб у 9 класі досягти позначки у щонайменше 40% предметів, які вивчаються державною мовою. Водночас у старшій школі не менше 60% річного обсягу навчального часу в цих закладах має читатися державною мовою.