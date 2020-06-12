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Не варто порівнювати Берегово і Донбас, - Кравчук

Не варто порівнювати Берегово і Донбас, - Кравчук

Конфліктна ситуація в Берегово вимагає обговорень, однак про сепаратизм тут не йдеться.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, таку думку висловив перший президент України Леонід Кравчук в ефірі суспільно-політичного токшоу "Право на владу".

"Я дуже багато разів бував у Берегово і за Радянських часів, і в час української незалежності. Я вам скажу точно, що під час радянської влади питання сепаратизму, як в нас тут називають, хоча я вважаю це не точна назва, і інші мовні питання ніколи не ставили. Принаймні, більшість людей в цьому районі знали російську мову. Тому, я думаю, в цьому разі джерело питань, які ми обговорюємо сьогодні, не в Берегово. Воно в Будапешті. Саме там, використовуючи ситуацію, саме там, використовуючи якісь внутрішні проблеми, у тому числі, і виборчі, центральна влада акцентує увагу на деяких питаннях і мовних, і не тільки", – сказав перший президент України.

У той же час він розповів про свої зустрічі з послом Угорщини.

Також читайте: Україна не створює Берегівський район на Закарпатті на догоду інтересам Угорщини, це фейк, - Кулеба

"Він також наголошував на цих проблемах, які є. Ми вже маємо дмухати не тільки на молоко, а й на воду. Я думаю найважливіше для нас не шукати причин сепаратизму, тим більше на мовному ґрунті в Берегово. Шукати проблеми, а не сепаратизм, в Будапешті. І тому найголовніше завдання Міністерства закордонних справ, української влади, уряду і президента – знайти такі дипломатичні відносини на рівні всіх сфер, які б означали що Україна створює для громадян України, які є походженням угорські, всі умови для життя. І коли там перестануть штовхатись навколо регіонів так званих у Закарпатській області, ми зовсім не будемо мати жодних проблем", – вважає Кравчук.

Також він зауважив, що не варто порівнювати цю ситуацію із тією, що сталася на Донбасі.

"Донбас - це, перше, агресія, а по-друге, це мільйони людей. Донецька область тільки 6 мільйонів, Луганська область - 4 мільйони. Це 10 мільйонів людей, і там росіян із тих колосальна кількість. І тому ясна справа, що Росія це використала як агресор, там дійсно сепаратизм. А в Берегівському районі переконаний сепаратизму немає і ніколи не буде", – додав Леонід Кравчук.


Автор: 

Угорщина (2275) Кравчук Леонід (546) мова (741) Закарпатська область (2048)


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Топ коментарі
+13
В Крыму тоже не шла, старый о....
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12.06.2020 07:17
+12
Хорошо быть эксом, по крайней мере в Украине: можно говорить что угодно и не бояться ответственности. А ну как полыхнёт, тогда что?Не Кравчук же будет "разруливать"?
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12.06.2020 07:17
+10
выжившая с ума Кравчучка вылезла, просравшая за пустые бумажки 3-й в Мире по ЯО потенциал...
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12.06.2020 08:00
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Хорошо быть эксом, по крайней мере в Украине: можно говорить что угодно и не бояться ответственности. А ну как полыхнёт, тогда что?Не Кравчук же будет "разруливать"?
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12.06.2020 07:17 Відповісти
маразму надо давать выход на наружу, иначе пожрет тело изнутри, мы же хотим чтоб он жил долго и счастливо ? Ну надо немного потерпеть этот его поток сознания
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12.06.2020 09:45 Відповісти
В Крыму тоже не шла, старый о....
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12.06.2020 07:17 Відповісти
Поэтому, я думаю, в этом случае источник вопросов, которые мы обсуждаем сегодня, не находится в Берегово. Оно находится в Будапеште. Источник: https://censor.net/n3201540
Это 10 миллионов человек, и там россиян из тех колоссальное количество. И поэтому ясное дело, что Россия это использовала как агрессор, Источник: https://censor.net/n3201540
Украина создает для граждан Украины, которые являются происхождением венгерские, все условия для жизни. Источник: https://censor.net/n3201540
Украинские венгры не при чём, и донбасята не при чём - куда погонят туда и пойдут.
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12.06.2020 07:26 Відповісти
так и тебя как зайца 28/ лет гоняют... то раша то америкосі то ес то азия-китай ті никто кого иззбрали тот и девушку Украину)танцует а тво' мнение ті всказал на віборах 2014 г
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12.06.2020 07:58 Відповісти
А чем ******* по своим имперским замашках отличаются от домбаситов с их кумиром - плешивым ху......лом.? Старый иди на рыбалку, а рассказывать как было в советское время есть кому.
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12.06.2020 07:29 Відповісти
на рыбалку с доктором комаровским
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12.06.2020 08:14 Відповісти
Так значит, когда при Порохе давали прос@ться уграм- было плохо и Кравчук кричал чт это зрада. А при главзебила, обделавшись ВЕЗДе в международке- остаётся блеять что "это неправильно и все не так однозначно?"
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12.06.2020 07:36 Відповісти
Всё просрёте ,что получится...Надо смотреть на два шага вперёт.
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12.06.2020 07:40 Відповісти
https://lenta.ua/ukraina-dolzhna-vvesti-dvoynoe-grazhdanstvo-kuleba-54553/ Украина должна ввести двойное гражданство - Кулеба , ...Украина никому ничего не должна,мы понимаем что на украинскую власть давит Кремль,но Украина давно уже не колония Московии
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12.06.2020 07:46 Відповісти
Угорці не кращі за москалів
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12.06.2020 07:49 Відповісти
угро-финны
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12.06.2020 08:16 Відповісти
Старый чудак Кравчук забыл сказать, что в совецкое время Берегово был закрытым городом и наводнен военными частями. Какие венгры? Канешна по руцки балакали ибо гегемоны)
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12.06.2020 07:50 Відповісти
выжившая с ума Кравчучка вылезла, просравшая за пустые бумажки 3-й в Мире по ЯО потенциал...
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12.06.2020 08:00 Відповісти
Чому ж не варто *?
Всі ознаки присутні.
Ще тупого Кравчука слухати...теж мені державник.
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12.06.2020 08:04 Відповісти
Мадяри виїзджають з Берегового, багато будинків продається. Це шанс українцям купити там житло і замешкати
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12.06.2020 08:05 Відповісти
р‑н. Берегово м. Берегово 20 000 $ 534 759 грн 100 м²2300 соток В с.доброселье продается дом с большим участком/садом...
Джерело: https://dom.ria.com/uk/search/#links-under-filter=on&category=4&realty_type=0&operation_type=1&fullCategoryOperation=4_0_1&page=0&state_id=22&city_id=155&limit=20&sort=p_a&period=0&csrf=ys5W5BPG-pyX-2**********************&d_id=3987&ch=226_0,242_239,265_0 ©DOM.RIA.com
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12.06.2020 08:06 Відповісти
Неужели в самом деле все качели ,нет нет. В Береговом за 20 тыс долярів можно купит 23 гектара земли? Она у Вас там в нагрузку даётся?
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12.06.2020 09:25 Відповісти
вероятно земля под водой,
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12.06.2020 09:48 Відповісти
Вороватый флотопродавец крымскую автономию организовал,а теперь за берегово взялся. Если это своевременно не прекратить то финал понятен
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12.06.2020 08:08 Відповісти
Старая замшелая калоша вещает что-то из телевизора, а не и из тюремной камеры... ЧМП куда дел, патриарх херов?
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12.06.2020 08:14 Відповісти
а деньги ощадбанка...на какие шиши саклю в швейцарии приобрел еще в те годы?
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12.06.2020 08:18 Відповісти
Кравчук со своим подельниками, включая начальника пароходства Кудюкина, продавал суда ЧМП за границу. Он положил начало крупному воровству государственных средств. Кудюкин правда попал за воровство в тюрьму, но к сожалению не надолго.
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12.06.2020 10:13 Відповісти
В Украине в тюрьму можно смело садить всех 5 бывших президентов. Кстати в Перу 2 бывших президента тянут свой срок.
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12.06.2020 10:14 Відповісти
згадала бабця як дівкою була
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12.06.2020 08:58 Відповісти
Коли вже нарід перестане слухати старе і вороже для українців рило, рупор комуністичного терора всього українського. Твоє місце "кравчучка" на сміттєзвалищі історіїї. Де наші ракети? Де ядерна зброя? Хто організовував вбивство Черновіла? Горіти тобі в пеклі.
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12.06.2020 09:12 Відповісти
Для начала пусть украинская власть сделает так, чтобы там таблички были не на иностранном языке и люди научились говорить на украинском, а то такое впечатление, что находишься не в Украине, а в Венгрии. Лубой форс-мажор в Украине и эта территория моментально станет венгерской, поэтому Венгрия многие годы эту территорию так сильно и окучивает и Польше уже предлагала делить Украину.

До чего докатилась украинская власть, это просто какой-то кошмар.
Почти 30 лет украинская власть ведет преступную политику по отношению к Украине, в результате чего Украина уже не контролирует Крым и Донбасс, а в дальнейшем, если не изменит свое преступное поведение, то Украина потеряет и другие территории.
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12.06.2020 13:21 Відповісти
При Кравчуке, Кучме, Ющенко, Януковиче с венгерским нацменьшинством в Украине не было проблем. Проблему создал Закон об образовании, подписанный Порошенко. Из-за этого Закона Украина не сможет стать членом НАТО и ЕС, т.к против него выступила Венгрия - полноправный член НАТО и ЕС.
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12.06.2020 15:23 Відповісти
 
 