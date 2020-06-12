Не варто порівнювати Берегово і Донбас, - Кравчук

Конфліктна ситуація в Берегово вимагає обговорень, однак про сепаратизм тут не йдеться.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, таку думку висловив перший президент України Леонід Кравчук в ефірі суспільно-політичного токшоу "Право на владу".

"Я дуже багато разів бував у Берегово і за Радянських часів, і в час української незалежності. Я вам скажу точно, що під час радянської влади питання сепаратизму, як в нас тут називають, хоча я вважаю це не точна назва, і інші мовні питання ніколи не ставили. Принаймні, більшість людей в цьому районі знали російську мову. Тому, я думаю, в цьому разі джерело питань, які ми обговорюємо сьогодні, не в Берегово. Воно в Будапешті. Саме там, використовуючи ситуацію, саме там, використовуючи якісь внутрішні проблеми, у тому числі, і виборчі, центральна влада акцентує увагу на деяких питаннях і мовних, і не тільки", – сказав перший президент України.



У той же час він розповів про свої зустрічі з послом Угорщини.

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"Він також наголошував на цих проблемах, які є. Ми вже маємо дмухати не тільки на молоко, а й на воду. Я думаю найважливіше для нас не шукати причин сепаратизму, тим більше на мовному ґрунті в Берегово. Шукати проблеми, а не сепаратизм, в Будапешті. І тому найголовніше завдання Міністерства закордонних справ, української влади, уряду і президента – знайти такі дипломатичні відносини на рівні всіх сфер, які б означали що Україна створює для громадян України, які є походженням угорські, всі умови для життя. І коли там перестануть штовхатись навколо регіонів так званих у Закарпатській області, ми зовсім не будемо мати жодних проблем", – вважає Кравчук.

Також він зауважив, що не варто порівнювати цю ситуацію із тією, що сталася на Донбасі.

"Донбас - це, перше, агресія, а по-друге, це мільйони людей. Донецька область тільки 6 мільйонів, Луганська область - 4 мільйони. Це 10 мільйонів людей, і там росіян із тих колосальна кількість. І тому ясна справа, що Росія це використала як агресор, там дійсно сепаратизм. А в Берегівському районі переконаний сепаратизму немає і ніколи не буде", – додав Леонід Кравчук.





