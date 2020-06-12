Не варто порівнювати Берегово і Донбас, - Кравчук
Конфліктна ситуація в Берегово вимагає обговорень, однак про сепаратизм тут не йдеться.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, таку думку висловив перший президент України Леонід Кравчук в ефірі суспільно-політичного токшоу "Право на владу".
"Я дуже багато разів бував у Берегово і за Радянських часів, і в час української незалежності. Я вам скажу точно, що під час радянської влади питання сепаратизму, як в нас тут називають, хоча я вважаю це не точна назва, і інші мовні питання ніколи не ставили. Принаймні, більшість людей в цьому районі знали російську мову. Тому, я думаю, в цьому разі джерело питань, які ми обговорюємо сьогодні, не в Берегово. Воно в Будапешті. Саме там, використовуючи ситуацію, саме там, використовуючи якісь внутрішні проблеми, у тому числі, і виборчі, центральна влада акцентує увагу на деяких питаннях і мовних, і не тільки", – сказав перший президент України.
У той же час він розповів про свої зустрічі з послом Угорщини.
"Він також наголошував на цих проблемах, які є. Ми вже маємо дмухати не тільки на молоко, а й на воду. Я думаю найважливіше для нас не шукати причин сепаратизму, тим більше на мовному ґрунті в Берегово. Шукати проблеми, а не сепаратизм, в Будапешті. І тому найголовніше завдання Міністерства закордонних справ, української влади, уряду і президента – знайти такі дипломатичні відносини на рівні всіх сфер, які б означали що Україна створює для громадян України, які є походженням угорські, всі умови для життя. І коли там перестануть штовхатись навколо регіонів так званих у Закарпатській області, ми зовсім не будемо мати жодних проблем", – вважає Кравчук.
Також він зауважив, що не варто порівнювати цю ситуацію із тією, що сталася на Донбасі.
"Донбас - це, перше, агресія, а по-друге, це мільйони людей. Донецька область тільки 6 мільйонів, Луганська область - 4 мільйони. Це 10 мільйонів людей, і там росіян із тих колосальна кількість. І тому ясна справа, що Росія це використала як агресор, там дійсно сепаратизм. А в Берегівському районі переконаний сепаратизму немає і ніколи не буде", – додав Леонід Кравчук.
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Это 10 миллионов человек, и там россиян из тех колоссальное количество. И поэтому ясное дело, что Россия это использовала как агрессор, Источник: https://censor.net/n3201540
Украина создает для граждан Украины, которые являются происхождением венгерские, все условия для жизни. Источник: https://censor.net/n3201540
Украинские венгры не при чём, и донбасята не при чём - куда погонят туда и пойдут.
Всі ознаки присутні.
Ще тупого Кравчука слухати...теж мені державник.
Джерело: https://dom.ria.com/uk/search/#links-under-filter=on&category=4&realty_type=0&operation_type=1&fullCategoryOperation=4_0_1&page=0&state_id=22&city_id=155&limit=20&sort=p_a&period=0&csrf=ys5W5BPG-pyX-2**********************&d_id=3987&ch=226_0,242_239,265_0 ©DOM.RIA.com
все качели,нет нет. В Береговом за 20 тыс долярів можно купит 23 гектара земли? Она у Вас там в нагрузку даётся?
До чего докатилась украинская власть, это просто какой-то кошмар.
Почти 30 лет украинская власть ведет преступную политику по отношению к Украине, в результате чего Украина уже не контролирует Крым и Донбасс, а в дальнейшем, если не изменит свое преступное поведение, то Украина потеряет и другие территории.