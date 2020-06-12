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Венгрия (1836) Закарпатье (2538) Кравчук (1160) язык (3551)

Не стоит сравнивать Берегово и Донбасс, - Кравчук

Не стоит сравнивать Берегово и Донбасс, - Кравчук

Конфликтная ситуация в Берегово требует обсуждений, однако о сепаратизме здесь речь не идет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, такое мнение высказал первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть".

"Я очень много раз бывал в Берегово и в Советское время, и во время украинской независимости. Я вам скажу точно, что во время советской власти вопрос сепаратизма, как у нас здесь называют, хотя я считаю это не точное название, и другие языковые вопросы никогда не ставили. По крайней мере, большинство людей в этом районе знали русский язык. Поэтому, я думаю, в этом случае источник вопросов, которые мы обсуждаем сегодня, не находится в Берегово. Оно находится в Будапеште. Именно там, используя ситуацию, именно там, используя какие-то внутренние проблемы, в том числе, и избирательные, центральная власть акцентирует внимание на некоторых вопросах и языковых, и не только", – сказал первый президент Украины.

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В то же время он рассказал о своих встречах с послом Венгрии.

"Он также акцентировал внимание на этих проблемах, которые есть. Мы уже должны дуть не только на молоко но и на воду. Я думаю самое важное для нас не искать причин сепаратизма, тем более на языковой почве в Берегово. Искать проблемы, а не сепаратизм, в Будапеште. И поэтому самая главная задача Министерства иностранных дел, украинской власти, правительства и президента – найти такие дипломатические отношения на уровне всех сфер, которые бы означали что Украина создает для граждан Украины, которые являются происхождением венгерские, все условия для жизни. И когда там перестанут толкаться вокруг регионов так называемых в Закарпатской области, мы вовсе не будем иметь никаких проблем", – считает Кравчук.

Также он отметил, что не стоит сравнивать эту ситуацию с той, что произошла на Донбассе.

"Донбасс - это первое, агрессия, а во-вторых, это миллионы людей. Донецкая область только 6 миллионов, Луганская область - 4 миллиона. Это 10 миллионов человек, и там россиян из тех колоссальное количество. И поэтому ясное дело, что Россия это использовала как агрессор, там действительно сепаратизм. А в Береговском районе убежден сепаратизма нет и никогда не будет", – добавил Леонид Кравчук.
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Топ комментарии
+13
В Крыму тоже не шла, старый о....
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12.06.2020 07:17
+12
Хорошо быть эксом, по крайней мере в Украине: можно говорить что угодно и не бояться ответственности. А ну как полыхнёт, тогда что?Не Кравчук же будет "разруливать"?
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12.06.2020 07:17
+10
выжившая с ума Кравчучка вылезла, просравшая за пустые бумажки 3-й в Мире по ЯО потенциал...
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12.06.2020 08:00
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Хорошо быть эксом, по крайней мере в Украине: можно говорить что угодно и не бояться ответственности. А ну как полыхнёт, тогда что?Не Кравчук же будет "разруливать"?
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12.06.2020 07:17 Ответить
маразму надо давать выход на наружу, иначе пожрет тело изнутри, мы же хотим чтоб он жил долго и счастливо ? Ну надо немного потерпеть этот его поток сознания
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12.06.2020 09:45 Ответить
В Крыму тоже не шла, старый о....
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12.06.2020 07:17 Ответить
Поэтому, я думаю, в этом случае источник вопросов, которые мы обсуждаем сегодня, не находится в Берегово. Оно находится в Будапеште. Источник: https://censor.net/n3201540
Это 10 миллионов человек, и там россиян из тех колоссальное количество. И поэтому ясное дело, что Россия это использовала как агрессор, Источник: https://censor.net/n3201540
Украина создает для граждан Украины, которые являются происхождением венгерские, все условия для жизни. Источник: https://censor.net/n3201540
Украинские венгры не при чём, и донбасята не при чём - куда погонят туда и пойдут.
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12.06.2020 07:26 Ответить
так и тебя как зайца 28/ лет гоняют... то раша то америкосі то ес то азия-китай ті никто кого иззбрали тот и девушку Украину)танцует а тво' мнение ті всказал на віборах 2014 г
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12.06.2020 07:58 Ответить
А чем ******* по своим имперским замашках отличаются от домбаситов с их кумиром - плешивым ху......лом.? Старый иди на рыбалку, а рассказывать как было в советское время есть кому.
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12.06.2020 07:29 Ответить
на рыбалку с доктором комаровским
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12.06.2020 08:14 Ответить
Так значит, когда при Порохе давали прос@ться уграм- было плохо и Кравчук кричал чт это зрада. А при главзебила, обделавшись ВЕЗДе в международке- остаётся блеять что "это неправильно и все не так однозначно?"
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12.06.2020 07:36 Ответить
Всё просрёте ,что получится...Надо смотреть на два шага вперёт.
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12.06.2020 07:40 Ответить
https://lenta.ua/ukraina-dolzhna-vvesti-dvoynoe-grazhdanstvo-kuleba-54553/ Украина должна ввести двойное гражданство - Кулеба , ...Украина никому ничего не должна,мы понимаем что на украинскую власть давит Кремль,но Украина давно уже не колония Московии
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12.06.2020 07:46 Ответить
Угорці не кращі за москалів
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12.06.2020 07:49 Ответить
угро-финны
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12.06.2020 08:16 Ответить
Старый чудак Кравчук забыл сказать, что в совецкое время Берегово был закрытым городом и наводнен военными частями. Какие венгры? Канешна по руцки балакали ибо гегемоны)
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12.06.2020 07:50 Ответить
выжившая с ума Кравчучка вылезла, просравшая за пустые бумажки 3-й в Мире по ЯО потенциал...
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12.06.2020 08:00 Ответить
Чому ж не варто *?
Всі ознаки присутні.
Ще тупого Кравчука слухати...теж мені державник.
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12.06.2020 08:04 Ответить
Мадяри виїзджають з Берегового, багато будинків продається. Це шанс українцям купити там житло і замешкати
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12.06.2020 08:05 Ответить
р‑н. Берегово м. Берегово 20 000 $ 534 759 грн 100 м²2300 соток В с.доброселье продается дом с большим участком/садом...
Джерело: https://dom.ria.com/uk/search/#links-under-filter=on&category=4&realty_type=0&operation_type=1&fullCategoryOperation=4_0_1&page=0&state_id=22&city_id=155&limit=20&sort=p_a&period=0&csrf=ys5W5BPG-pyX-2**********************&d_id=3987&ch=226_0,242_239,265_0 ©DOM.RIA.com
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12.06.2020 08:06 Ответить
Неужели в самом деле все качели ,нет нет. В Береговом за 20 тыс долярів можно купит 23 гектара земли? Она у Вас там в нагрузку даётся?
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12.06.2020 09:25 Ответить
вероятно земля под водой,
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12.06.2020 09:48 Ответить
Вороватый флотопродавец крымскую автономию организовал,а теперь за берегово взялся. Если это своевременно не прекратить то финал понятен
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12.06.2020 08:08 Ответить
Старая замшелая калоша вещает что-то из телевизора, а не и из тюремной камеры... ЧМП куда дел, патриарх херов?
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12.06.2020 08:14 Ответить
а деньги ощадбанка...на какие шиши саклю в швейцарии приобрел еще в те годы?
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12.06.2020 08:18 Ответить
Кравчук со своим подельниками, включая начальника пароходства Кудюкина, продавал суда ЧМП за границу. Он положил начало крупному воровству государственных средств. Кудюкин правда попал за воровство в тюрьму, но к сожалению не надолго.
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12.06.2020 10:13 Ответить
В Украине в тюрьму можно смело садить всех 5 бывших президентов. Кстати в Перу 2 бывших президента тянут свой срок.
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12.06.2020 10:14 Ответить
згадала бабця як дівкою була
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12.06.2020 08:58 Ответить
Коли вже нарід перестане слухати старе і вороже для українців рило, рупор комуністичного терора всього українського. Твоє місце "кравчучка" на сміттєзвалищі історіїї. Де наші ракети? Де ядерна зброя? Хто організовував вбивство Черновіла? Горіти тобі в пеклі.
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12.06.2020 09:12 Ответить
Для начала пусть украинская власть сделает так, чтобы там таблички были не на иностранном языке и люди научились говорить на украинском, а то такое впечатление, что находишься не в Украине, а в Венгрии. Лубой форс-мажор в Украине и эта территория моментально станет венгерской, поэтому Венгрия многие годы эту территорию так сильно и окучивает и Польше уже предлагала делить Украину.

До чего докатилась украинская власть, это просто какой-то кошмар.
Почти 30 лет украинская власть ведет преступную политику по отношению к Украине, в результате чего Украина уже не контролирует Крым и Донбасс, а в дальнейшем, если не изменит свое преступное поведение, то Украина потеряет и другие территории.
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12.06.2020 13:21 Ответить
При Кравчуке, Кучме, Ющенко, Януковиче с венгерским нацменьшинством в Украине не было проблем. Проблему создал Закон об образовании, подписанный Порошенко. Из-за этого Закона Украина не сможет стать членом НАТО и ЕС, т.к против него выступила Венгрия - полноправный член НАТО и ЕС.
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12.06.2020 15:23 Ответить
 
 