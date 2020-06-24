В Днепре именем Амины Окуевой назвали улицу

Депутаты Днепровского городского совета решили присвоить одному из проездов в Амур-Нижнеднепровский районе города имя Амины Окуевой.

Соответствующее решение было принято на очередной сессии горсовета в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Решение утвердили на основании обращений от нескольких общественных организаций ветеранов боевых действий на Донбассе и волонтеров.

Ранее в честь Окуевой хотели переименовать улицу Тополиная, однако инициатива не была поддержана на общественных слушаниях жителями. Затем в мэрии выбрали другую улицу в Амур-Нижнеднепровском районе города - новую, которая не имела имени.

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В 2018 году одну из улиц Днепра переименовали в честь командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Исы Мунаева, погибшего в феврале 2015 года в боях под Дебальцево. На этой улице ему открыли памятный знак.

Оба - Амина Окуева и Иса Мунаев - похоронены на мусульманской части кладбища под Днепром.

Напомним, 30 октября 2017 на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.

12 января 2020 года полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой.

14 января Святошинский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого в организации убийства украинского добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина.

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Утром 15 января правоохранители задержали еще одного человека из группы из семи человек, которых правоохранители официально называют причастными к убийству Амины Окуевой и покушению на жизнь Адама Осмаева. Задержанного мужчину зовут Андрей Кравченко.