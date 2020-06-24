В Днепре именем Амины Окуевой назвали улицу
Депутаты Днепровского городского совета решили присвоить одному из проездов в Амур-Нижнеднепровский районе города имя Амины Окуевой.
Соответствующее решение было принято на очередной сессии горсовета в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
Решение утвердили на основании обращений от нескольких общественных организаций ветеранов боевых действий на Донбассе и волонтеров.
Ранее в честь Окуевой хотели переименовать улицу Тополиная, однако инициатива не была поддержана на общественных слушаниях жителями. Затем в мэрии выбрали другую улицу в Амур-Нижнеднепровском районе города - новую, которая не имела имени.
В 2018 году одну из улиц Днепра переименовали в честь командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Исы Мунаева, погибшего в феврале 2015 года в боях под Дебальцево. На этой улице ему открыли памятный знак.
Оба - Амина Окуева и Иса Мунаев - похоронены на мусульманской части кладбища под Днепром.
Напомним, 30 октября 2017 на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.
12 января 2020 года полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой.
14 января Святошинский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого в организации убийства украинского добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина.
Утром 15 января правоохранители задержали еще одного человека из группы из семи человек, которых правоохранители официально называют причастными к убийству Амины Окуевой и покушению на жизнь Адама Осмаева. Задержанного мужчину зовут Андрей Кравченко.
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20 год. КМИС намедни отнерестился очередным соцопросом «чи шкодуєте ви про розпад СРСР». И прежде, чем перейти к собственно цифрам, я бы хотела задать в пространство риторический вопрос ̶к̶а̶к̶о̶г̶о̶ ̶х̶₫̶я̶ ̶д̶о̶к̶о̶л̶е̶ сколько поколений еще должно смениться в стране, чтобы социологические конторы перестали выкапывать стюардессу, которая сдохла тридцать лет назад. Потому что ясен пень, все эти битые молью волохатые шапки будуть шкодувати аж до скрежета зубных протезов (да, тут немного эйджизма), потому что тридцать-сорок-пятьдесят лет назад стояли х₫й и сиськи, было в достатке либидо, блеска в глазах и этого вашего в бога душу мать мороженого пломбир по 20 копеек. Зато не было геморроя, собеса и артрозных коленок. ...Да, еще отдельный привет хочу передать КМИС по поводу вопроса «чого більше принесло Україні перебування в СРСР, шкоди чи користі». А что, у Украины тогда кто-то спрашивал? У нее был выбор, входить или не входить? Или возможность выйти? Короче, перестаньте выкапывать стюардессу, она воняет.»