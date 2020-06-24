У Дніпрі ім'ям Аміни Окуєвої назвали вулицю

Депутати Дніпровської міської ради вирішили привласнити одному з проїздів в Амур-Нижньодніпровському районі міста ім'я Аміни Окуєвої.

Відповідне рішення було ухвалено на черговій сесії міськради в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Рішення затвердили на підставі звернень від кількох громадських організацій ветеранів бойових дій на Донбасі та волонтерів.

Раніше на честь Окуєвої хотіли перейменувати вулицю Тополину, однак ініціатива не була підтримана на громадських слуханнях жителями. Потім у мерії обрали іншу вулицю в Амур-Нижньодніпровському районі міста – нову, яка не мала імені.

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2018 року одну з вулиць Дніпра перейменували на честь командира міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Іси Мунаєва, який загинув в лютому 2015 року в боях під Дебальцевим. На цій вулиці йому відкрили пам’ятний знак.

Обоє – Аміна Окуєва й Іса Мунаєв – поховані на мусульманській частині цвинтаря під Дніпром.

Нагадаємо, 30 жовтня 2017 року на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, у якому були Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, був розстріляний із засідки диверсантами. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранення.

12 січня 2020 року поліція затримала організатора вбивства Аміни Окуєвої.

14 січня Святошинський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для підозрюваного в організації вбивства українського добровольця Аміни Окуєвої Ігоря Редькіна.

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Вранці 15 січня правоохоронці затримали ще одну людину з групи з семи осіб, яких правоохоронці офіційно називають причетними до вбивства Аміни Окуєвої і замаху на життя Адама Осмаєва. Затриманого чоловіка звуть Андрій Кравченко.