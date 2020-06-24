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Завтра энергокомитет Рады может согласовать рекомендованный Зеленским законопроект о сокращении зеленых тарифов

Завтра энергокомитет Рады может согласовать рекомендованный Зеленским законопроект о сокращении зеленых тарифов

25 июня Комитет по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Верховной Рады Украины проведет заседание, где будет согласовывать подготовленный Кабинетом Министров Украины и поддержанный Офисом президента Украины законопроект №3658, который предусматривает сокращение зеленых тарифов и урегулирует кризис в зеленой энергетике страны.

Об этом говорится в повестке заседания комитета, назначенного на 25 июня.

Ключевые положения документа предполагают снижение зеленых тарифов для ВЭС введенных в эксплуатацию до 2020 года на 7,5%, для СЭС – на 15%. Также он устанавливает ответственность за небалансы производителям ВИЭ в 2021 году в размере 50% от ошибки прогноза и 100% в 2021 году. Также он указывает, что государство решит проблему текущей задолженности (18 млрд грн) перед предприятиями зеленой электроэнергии – 40% до конца 2020 года и по 15% ежеквартально до конца 2021 года.

Законопроект №3658 базируется на меморандуме, подписанном между Кабинетом Министров Украины и профильными ассоциациями, которые представляют интересы иностранных инвесторов. Законопроект также поддержали Американская торговая палата в Украине, Европейская бизнес ассоциация, ряд энергетических ассоциаций традиционной и возобновляемой энергетики Украины.

АТПУ отмечает, принятие законопроекта №3658 в парламенте сохранит доверие инвесторов к Украине, минимизирует потенциальные арбитражные дела, а также позволит избежать одностороннего навязывания резкого снижения тарифов, которое могло бы нанести длительный вред формированию среды для привлечения прямых иностранных инвестиций в Украину.

Как сообщалось, 10 июня глава Кабмина Денис Шмыгаль подписал с представителями инвесторов в зеленую энергетику меморандум, который должен решить проблемы сектора и помочь вывести энергетическую отрасль из кризиса.

По словам премьер-министра, предлагаемый для принятия в парламенте законопроект должен полностью базироваться на положениях, которые прописаны в меморандуме – на другие уступки по снижению зеленых тарифов правительство не пойдет. Глава Кабмина подчеркивает, что законодательное внедрение положений меморандума позволит Украине сэкономить порядка 2 млрд евро до 2030 года.

Напомним, энергетическая отрасль Украины переживает кризис. Все без исключения государственные компании на рынке электроэнергии накопили многомиллиардные долги за последние 9 месяцев работы. В частности, долги государственного "Гарантированного покупателя" перед инвесторами в зеленую энергетику, по словам и.о. министра энергетики Ольги Буславец достигли 14 млрд грн.

Также ранее возник скандал, связанный с перепиской двух народных депутатов – главы и члена Комитета по энергетики Верховной Рады Андрея Геруса и Андрея Жупанина. В смс-переписке содержались нецензурные формулировки, предполагающие намерение расправы с инвесторами в зеленую энергетики, что вызвало ряд критических заявлений международных инвесторов и организаций, призывающих Владимира Зеленского встретиться с инвесторами и решить проблему "зелёных".

Завтра энергокомитет Рады может согласовать рекомендованный Зеленским законопроект о сокращении зеленых тарифов 01

Автор: 

энергетика (2562) Зеленый тариф (78)


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Топ комментарии
+5
при Порошенку зелена енергетика бурхливо розвивалась
зелена шмаркля хоче її придушити
ну, нє кросавчєг?
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24.06.2020 18:04
+2
Таких инвесторов-упырей заберите себе!
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24.06.2020 18:32
+2
Да не волнуйтесь, они и так все у нас. А инвстор-упырь, это что за инвестор такой, не объясните мне, дураку?
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24.06.2020 18:39
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при Порошенку зелена енергетика бурхливо розвивалась
зелена шмаркля хоче її придушити
ну, нє кросавчєг?
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24.06.2020 18:04 Ответить
Это не красит Порошенко!
А Зеленский - тоже молодец - нас стали грабить на 7,5% меньше
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24.06.2020 18:30 Ответить
У тебя уже 4000 евро зарплата?
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24.06.2020 18:35 Ответить
Около того. И я даже не хозяйка бизнеса
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25.06.2020 12:15 Ответить
Доразвивалась до того, шо кент петрухи, рыжая тварь, вливает в сети свою дорогущую зелёную и получает компенсацию, а АЭС отключают.
Ой, да кому я это объясняю....
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24.06.2020 18:54 Ответить
А можно огласить долги Коломойского за электричество?
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24.06.2020 18:05 Ответить
зєльонському подякуй.
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24.06.2020 18:25 Ответить
Бред полный. Дикая азаровщина и отмена рыночных отношений. Возврат к минеральной энергетке на радость раше, ахметову и коломойскому и потеря (в очередной раз) частных инвесторов с репутационным откатом в сторону постсовдепии. Отличная работа,Зелень!
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24.06.2020 18:30 Ответить
Таких инвесторов-упырей заберите себе!
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24.06.2020 18:32 Ответить
Да не волнуйтесь, они и так все у нас. А инвстор-упырь, это что за инвестор такой, не объясните мне, дураку?
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24.06.2020 18:39 Ответить
Нехай продають електроенергію за ринковими тарифами і всі будуть задоволені
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24.06.2020 18:44 Ответить
Это такой инвестор, который требует для себя нерыночных цен, закреплённых законом Украины, да ещё и подкреплённым международными соглашениями.
Я понимаю, что это наша общая с Европой проблема - религия АНТРОПОГЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ
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25.06.2020 12:37 Ответить
А у нас недавно вырубили свет,все бегали,-на сколько вырубили? А я в это время смотрел мультики...
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24.06.2020 18:37 Ответить
 
 