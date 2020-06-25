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На Ривненщине подтверждено 53 новых случая COVID-19, - ОГА

На Ривненщине подтверждено 53 новых случая COVID-19, - ОГА

По состоянию на вечер 24 июня на Ривненщине подтверждено 53 новых случаев заболевания COVID-19. Возраст больных от 2 до 84 лет.

Как передает Цензор.НЕТ об этом в Фейсбуке заявил глава облгосадминистрации Виталий Коваль.

Он отметил: "Таким образом в Ривненской области сейчас имеем 3248 случаев заболевания коронавирусной болезнью. Из-за осложнения вызваны COVID-19 64 случая - летальные. Уже преодолели болезнь 1612 жителей области".

В проверке в лабораториях области находится 420 образцов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Ривненщине за сутки выявили 119 новых случаев COVID-19, всего - 3155, из них 61 летальный, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

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Топ комментарии
+3
На борьбу с реально стихийным бедствием небывалого масштаба - наводнением в западной Украине - правительство выделит 0,5 млрд гривен.

На борьбу с простудой и фейковой пандемией - 65 млрд гривен.

У меня всё.
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25.06.2020 02:40
+3
та ничего особенного - рутинная работа по поддержанию мандража. только и всего.
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25.06.2020 07:29
+2
Ну и что ?
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25.06.2020 07:06
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А вы дальше продолжайте: неделю закручивайте гайки, три дня послабляйте. Три месяца держите всех в клетке а затем сразу в рестораны и кинотеатры. Одним закрывайте въезд в Украину, других с опасных очагов табунами подбрасывайте по 50 бортов в день... Загоняйте всех подозрительных в больничное стойло, чтобы уже наверняка вирусняк не пролетел мимо кассы.
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25.06.2020 02:33 Ответить
На борьбу с реально стихийным бедствием небывалого масштаба - наводнением в западной Украине - правительство выделит 0,5 млрд гривен.

На борьбу с простудой и фейковой пандемией - 65 млрд гривен.

У меня всё.
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25.06.2020 02:40 Ответить
Наша власть - не дураки! Дерибанить средства , направленные на устранение конкретных бед - опасно! А с гриппом можно замутить, все, что угодно! Эпидемиология и вирусология - науки темные! То ли так, то ли этак! То ли будет, то ли нет! Носите намордники летом на улицах и площадях - хоть губы не пересохнут на солнце!
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25.06.2020 05:22 Ответить
Зеленський вимагає від Третьякової скласти з себе повноваження голови комітету ВР з питань соцполітики через скандальні висловлювання, - ЗМІhttps://www.facebook.com/share.php?u=https%3A%2F%2Fzik.ua%2Fnews%2Fpolitics%2Fzelenskyi_vymahaie_vid_tretiakovoi_sklasty_z_sebe_povnovazhennia_holovy_komitetu_vr_z_pytan_sotspolityky_cherez_skandalni_vyslovliuvannia__zmi_972738 https://telegram.me/share/url?text=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%94%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97%20%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%20%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83%20%D0%92%D0%A0%20%D0%B7%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2C%20%E2%80%93%20%D0%97%D0%9C%D0%86&url=https%3A%2F%2Fzik.ua%2Fnews%2Fpolitics%2Fzelenskyi_vymahaie_vid_tretiakovoi_sklasty_z_sebe_povnovazhennia_holovy_komitetu_vr_z_pytan_sotspolityky_cherez_skandalni_vyslovliuvannia__zmi_972738 https://twitter.com/home?status=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%94%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97%20%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%20%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83%20%D0%92%D0%A0%20%D0%B7%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2C%20%E2%80%93%20%D0%97%D0%9C%D0%86%20https%3A%2F%2Fzik.ua%2Fnews%2Fpolitics%2Fzelenskyi_vymahaie_vid_tretiakovoi_sklasty_z_sebe_povnovazhennia_holovy_komitetu_vr_z_pytan_sotspolityky_cherez_skandalni_vyslovliuvannia__zmi_972738%20via%20@zik_ia https://zik.ua/article/print/972738 https://img.zik.ua/original/2019/10/08/226301.jpg?timestamp=-62169987848 На Ривненщине подтверждено 53 новых случая COVID-19, - ОГА - Цензор.НЕТ 7540 Галина Третьякова

В Офісі президента відреагували на висловлювання нардепа від "Слуги народу" Галини Третьякової про "дітей низької якості". Про це повідомляє Telegram-канал "Резидент" з посиланням на власне джерело в Офісі президента.
За даними журналістів, президент Володимир Зеленський вимагає від Третьякової принести офіційні вибачення, уточнивши, що висловлювання про "дітей низької якості" і "стерилізації жінок без вищої освіти" є її персональною позицією.
Також, за словами джерела ЗМІ, президент вимагає від Третьякової скласти з себе повноваження голови комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.
Новини за темою: https://zik.ua/news/politics/katsman_sluhy_narodu_vtrachaiut_pidtrymku_cherez_svoi_turboskandaly_969213 Кацман: "Слуги народу" втрачають підтримку через свої "турбоскандали"
Нагадаємо, народний депутат фракції "Слуги народу", голова комітету соціальної політики та захисту прав ветеранів Верховної Ради Галина Третьякова заявила, що https://zik.ua/ru/news/politics/sluga_naroda_tretyakova_zayavila_chto_u_bezrabotnyh_rozhdayutsya_deti_ochen_nizkogo_kachestva_i_pohvalila_praktiku_sterilizacii_972719 у безробітних народжуються діти низької якості , і завела мову про стерилізацію громадян без працевлаштування.
З огляду на це постійна комісія Ради Федерації профспілок України з питань рівності прав жінок і чоловіків вимагає відставки нардепа.
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25.06.2020 05:58 Ответить
https://rz.com.ua/ua/node/5754 Эксперты предсказывают, какой будет вторая волна коронавируса | РЗ - Онлайн версия журнала Рубежи здоровья
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25.06.2020 06:18 Ответить
Чем медики из поликлиник отличаются от медиков из больниц? Может, "физиологично" или еще как-то, или рискуют меньше, бо шото не болеют.
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25.06.2020 06:40 Ответить
за хорошую премию и поболеть не зазорно
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25.06.2020 11:16 Ответить
Ну и что ?
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25.06.2020 07:06 Ответить
та ничего особенного - рутинная работа по поддержанию мандража. только и всего.
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25.06.2020 07:29 Ответить
Про коронавірусний стокгольмський синдром страху "Ковід-19".

Сьогодні багатьох людей (перевізників, продавців і навіть поліцейських, охоронців, медиків тощо) фактично взяли у заручники та шантажують грошима: будеш діяти згідно з наказом чи внутрішнім розпорядженням (носити маску, кошмарити людей тощо) - отримаєш премію, не будеш - залишишся без зарплатні та засобів до існування та ще й оштрафують на додачу. Ті, хто кілька місяців не отримував зарплатню через "карантин", живучи при цьому в звичайних умовах від зарплатні до зарплатні, вимушені погодитись на такі умови, і насправді мені дуже важко їх критикувати, бо втрата роботи зараз призведе до дуже сумних наслідків. Це така собі грошова "голка", залежність, якою дуже впевнено та нахабно користуються.

До того ж вони вважають, що це тимчасово, "доки вірус не зникне". Але змушений їх розчарувати: це не тимчасово, це назавжди! Особливо якщо нічого не робити та просто погоджуватись. І не тільки тому, що віруси нікуди не зникають, а завжди живуть серед нас. Ще ніколи в історії раба не було випущено на волю тільки тому, що він цього просто дуже сильно чекав та багато про це мріяв. Тому що у панів інші плани на його життя.

Хоча, що цікаво, деякі з них "не на камеру" кажуть, що вже не можуть дочекатися, коли той "дурний карантин" закінчиться, а вони зможуть зняти з себе маски та перчатки, які ніяк не впливають на поширення вірусів, проте вже призводять до проблем зі здоров'ям.

На жаль, у більшості з цих залежних, заляканих людей (в першу чергу не вірусом, а ймовірністю померти від голоду, якщо в них заберуть гроші) вже виник синдром того самого заручника або так званий стокгольмський синдром, коли вони обирають підтримати терористів, а не тих, хто бореться із ними (а сьогодні цими терористами є організатори надшкідливого з будь-якого кута зору карантину). І перші ладні задушити борців із злом, із очевидно злочинними та нелюдськими постановами, називаючи їх злочинцями і навіть вбивцями, бо вони маску не одягли, а не політиків, які лише наживаються на неіснуючій епідемії, розкрадаючи мільярди з "Фонду на боротьбу з коронавірусом" і не тільки з нього.

Замість того, щоб відстоювати елементарні конституційні права разом та посадити за грати тих, хто на це заслуговує.
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25.06.2020 10:26 Ответить
Без вооружённого восстания не обойдётся, к сожалению. Иначе этих ублюдков из власти не выкинуть.
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25.06.2020 11:14 Ответить
так
усі державні установи заблоковані, вхід і вихід охороняється озброєними людьми
коли це таке було, що громадянин не має можливості потрапити, наприклад, до МОЗу?
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25.06.2020 11:17 Ответить
Это - состоявшийся фашистский переворот, под видом "пандемии".
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25.06.2020 11:21 Ответить
 
 