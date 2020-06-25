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На Ривненщине подтверждено 53 новых случая COVID-19, - ОГА
По состоянию на вечер 24 июня на Ривненщине подтверждено 53 новых случаев заболевания COVID-19. Возраст больных от 2 до 84 лет.
Как передает Цензор.НЕТ об этом в Фейсбуке заявил глава облгосадминистрации Виталий Коваль.
Он отметил: "Таким образом в Ривненской области сейчас имеем 3248 случаев заболевания коронавирусной болезнью. Из-за осложнения вызваны COVID-19 64 случая - летальные. Уже преодолели болезнь 1612 жителей области".
В проверке в лабораториях области находится 420 образцов.
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У меня всё.
В Офісі президента відреагували на висловлювання нардепа від "Слуги народу" Галини Третьякової про "дітей низької якості". Про це повідомляє Telegram-канал "Резидент" з посиланням на власне джерело в Офісі президента.
За даними журналістів, президент Володимир Зеленський вимагає від Третьякової принести офіційні вибачення, уточнивши, що висловлювання про "дітей низької якості" і "стерилізації жінок без вищої освіти" є її персональною позицією.
Також, за словами джерела ЗМІ, президент вимагає від Третьякової скласти з себе повноваження голови комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.
Новини за темою: https://zik.ua/news/politics/katsman_sluhy_narodu_vtrachaiut_pidtrymku_cherez_svoi_turboskandaly_969213 Кацман: "Слуги народу" втрачають підтримку через свої "турбоскандали"
Нагадаємо, народний депутат фракції "Слуги народу", голова комітету соціальної політики та захисту прав ветеранів Верховної Ради Галина Третьякова заявила, що https://zik.ua/ru/news/politics/sluga_naroda_tretyakova_zayavila_chto_u_bezrabotnyh_rozhdayutsya_deti_ochen_nizkogo_kachestva_i_pohvalila_praktiku_sterilizacii_972719 у безробітних народжуються діти низької якості , і завела мову про стерилізацію громадян без працевлаштування.
З огляду на це постійна комісія Ради Федерації профспілок України з питань рівності прав жінок і чоловіків вимагає відставки нардепа.
Сьогодні багатьох людей (перевізників, продавців і навіть поліцейських, охоронців, медиків тощо) фактично взяли у заручники та шантажують грошима: будеш діяти згідно з наказом чи внутрішнім розпорядженням (носити маску, кошмарити людей тощо) - отримаєш премію, не будеш - залишишся без зарплатні та засобів до існування та ще й оштрафують на додачу. Ті, хто кілька місяців не отримував зарплатню через "карантин", живучи при цьому в звичайних умовах від зарплатні до зарплатні, вимушені погодитись на такі умови, і насправді мені дуже важко їх критикувати, бо втрата роботи зараз призведе до дуже сумних наслідків. Це така собі грошова "голка", залежність, якою дуже впевнено та нахабно користуються.
До того ж вони вважають, що це тимчасово, "доки вірус не зникне". Але змушений їх розчарувати: це не тимчасово, це назавжди! Особливо якщо нічого не робити та просто погоджуватись. І не тільки тому, що віруси нікуди не зникають, а завжди живуть серед нас. Ще ніколи в історії раба не було випущено на волю тільки тому, що він цього просто дуже сильно чекав та багато про це мріяв. Тому що у панів інші плани на його життя.
Хоча, що цікаво, деякі з них "не на камеру" кажуть, що вже не можуть дочекатися, коли той "дурний карантин" закінчиться, а вони зможуть зняти з себе маски та перчатки, які ніяк не впливають на поширення вірусів, проте вже призводять до проблем зі здоров'ям.
На жаль, у більшості з цих залежних, заляканих людей (в першу чергу не вірусом, а ймовірністю померти від голоду, якщо в них заберуть гроші) вже виник синдром того самого заручника або так званий стокгольмський синдром, коли вони обирають підтримати терористів, а не тих, хто бореться із ними (а сьогодні цими терористами є організатори надшкідливого з будь-якого кута зору карантину). І перші ладні задушити борців із злом, із очевидно злочинними та нелюдськими постановами, називаючи їх злочинцями і навіть вбивцями, бо вони маску не одягли, а не політиків, які лише наживаються на неіснуючій епідемії, розкрадаючи мільярди з "Фонду на боротьбу з коронавірусом" і не тільки з нього.
Замість того, щоб відстоювати елементарні конституційні права разом та посадити за грати тих, хто на це заслуговує.
усі державні установи заблоковані, вхід і вихід охороняється озброєними людьми
коли це таке було, що громадянин не має можливості потрапити, наприклад, до МОЗу?