На Ривненщине подтверждено 53 новых случая COVID-19, - ОГА

По состоянию на вечер 24 июня на Ривненщине подтверждено 53 новых случаев заболевания COVID-19. Возраст больных от 2 до 84 лет.

Как передает Цензор.НЕТ об этом в Фейсбуке заявил глава облгосадминистрации Виталий Коваль.

Он отметил: "Таким образом в Ривненской области сейчас имеем 3248 случаев заболевания коронавирусной болезнью. Из-за осложнения вызваны COVID-19 64 случая - летальные. Уже преодолели болезнь 1612 жителей области".

В проверке в лабораториях области находится 420 образцов.

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