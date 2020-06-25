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Посольство Украины возмутили заявления сербского министра Поповича о "бандеровцах": Это издевательство над памятью 8 млн погибших граждан

Посольство Украины возмутили заявления сербского министра Поповича о

Посольство Украины в Белграде призвало министра инноваций и технологического развития Сербии Ненада Поповича не пытаться фальсифицировать и принизить роль украинского народа в борьбе с нацизмом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Посольство призвало министра Ненада Поповича не трогать украинскую историю.

"Мы считаем, что заявление министра инноваций и технологического развития Сербии представляет собой грубое вмешательство во внутренние дела Украины, а также издевательства над памятью более чем 8 млн граждан, которых Украина потеряла во время Второй мировой войны", - говорится в заявлении посольства.

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Попович заявил во вторник, что Сербия никогда не примет позорных попыток переписать историю, цель которых - представить сербский и русский народы, которые являются жертвами нацистской агрессии, как агрессоров, а нацистских преступников и завоевателей - как жертв.

"В этой волне фальсификации истории те, кто встал на сторону нацистов во Второй мировой войне - хорватские усташи, украинские бандеровцы и албанские баллисты, теперь представляют себя жертвами и становятся союзниками тех, кто хочет видеть Сербию и Россию, как это было 75 лет назад, подавленными, ослабленными и разорванными на части", - сказал Попович.

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Топ комментарии
+37
Нічого дивного , ці братушки все життя вилізували дупу расеі
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25.06.2020 10:33
+36
Так це ж анклав кацапні у Європі. Ми що, на кожен висер кацапні реагуємо?)
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25.06.2020 10:33
+31
бо Сербія - це балканська руснявія
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25.06.2020 10:35
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Так це ж анклав кацапні у Європі. Ми що, на кожен висер кацапні реагуємо?)
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25.06.2020 10:33 Ответить
а хто б знав про висер якогось сраного міністра у ФБ. А тепер йому реклама на весь світ)
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25.06.2020 10:40 Ответить
Этот урод сербский хоть понимает своей тупой башкой, что он подыгрывает кацапофашистам неславянам, азиатам, а славянский народ - украинцев обгаживает? На своих плевать - это все равно, что плевать против ветра себе в рыло. Нужно потребовать, чтобы извинился. Не только в нашей власти уроды встречаются, а кругом, в любой стране, хотя не в таком количестве.
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25.06.2020 10:48 Ответить
ПОДАРИТЕ ЕМУ КОКОШНИК-пусть носит с гордостью
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25.06.2020 12:46 Ответить
Нічого дивного , ці братушки все життя вилізували дупу расеі
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25.06.2020 10:33 Ответить
бо Сербія - це балканська руснявія
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25.06.2020 10:35 Ответить
Посольство Украины возмутили заявления сербского министра Поповича о "бандеровцах": Это издевательство над памятью 8 млн погибших граждан - Цензор.НЕТ 3162
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25.06.2020 10:40 Ответить
Скрєпно!
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25.06.2020 10:45 Ответить
Они славяне и никакого отношения к многонациональным азиатским народам Кацапии не имеют. А их кацапогипноз - это только зомбирование и ничего больше.
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25.06.2020 10:50 Ответить
Сербы ето те террористы что убили тысячи людей и зарыли втихаря в ровах? Сьездил к ***** на парад и уже заразился фашизмом? Еще оно будет что то вякать?
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25.06.2020 10:36 Ответить
Почему убили. Сербские четники и сейчас в рядах террористов воюют на Донбассе против Украины
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25.06.2020 10:39 Ответить
Они и во вторую мировую гитлеровцам нехило помогали,только прокремлевская подтирка Попович об этом почему-то не вспомнила.
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25.06.2020 11:15 Ответить
То что вы следите за высказываниями сербского министра это хорошо. Но почему нет реакции, когда на "112" представители ОПЗЖ также презрительно высказывается о "бендеровцах" и "махновцах"? Или им можно ?
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25.06.2020 10:37 Ответить
Это торговые партнёры Коломойского,им можно.
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25.06.2020 11:16 Ответить
Забаньте его нафик.
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25.06.2020 10:38 Ответить
с таким свиным, откормленным рылом, можно делать любые заявления

Посольство Украины возмутили заявления сербского министра Поповича о "бандеровцах": Это издевательство над памятью 8 млн погибших граждан - Цензор.НЕТ 6858
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25.06.2020 10:39 Ответить
Ну так известно, - расея с Сербией победили гитлера а остальние 50 с лишним стран им только мешали.
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25.06.2020 10:39 Ответить
Користуються нагодою ****** Україну брудом, бо керує країною наразі найвеличніший політик **********...
Посольство Украины возмутили заявления сербского министра Поповича о "бандеровцах": Это издевательство над памятью 8 млн погибших граждан - Цензор.НЕТ 6273
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25.06.2020 10:39 Ответить
ще й підісрав Канаді голосування в ООН. Найкращому союзнику...
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25.06.2020 10:49 Ответить
У этого ************* бизнес на парашке, российские звания и награды.
Поповић, јеби се.
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25.06.2020 10:40 Ответить
Серби - servus - слуга
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25.06.2020 10:41 Ответить
а чому наш МЗС не відкличе звідти посла для консультацій,в світовій практиці саме так роблять,коли вже закінчиться ця імпотентність української влади?
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25.06.2020 10:44 Ответить
интересно а сербы и в Первой мировой войне считают себя жертвой . напомню поводом к началу войны стало убийство наследника Австро-Венгерского престола . теракт осуществленный сербской разведкой при поддержке и полном одобрении российской разведки
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25.06.2020 10:45 Ответить
Етому придурку нужно историю учить а не у ***** пропаганду слушать. Пускай вспомнит что Сталин и Гитлер были союзниками и всю войну на стороне Гитлера воевало более 2 млн росийских солдат. И где етот некрофил биндеровцев видел в сербских лесах?
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25.06.2020 10:45 Ответить
Дидываивале. Власовцы победили. Их флаг над Кремлём

Посольство України обурили заяви сербського міністра Поповича про "бандерівців": Це знущання з пам'яті 8 млн загиблих громадян - Цензор.НЕТ 6460
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25.06.2020 10:50 Ответить
Так білі хорвати свого часу з Карпат прийшли.
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25.06.2020 11:04 Ответить
Србе на врбе!
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25.06.2020 10:45 Ответить
Хороший серб- дохлый серб. Сербы ето и есть красные террористы
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25.06.2020 10:48 Ответить
Доки не прийшла вказівка з Кремля, цей міністр і слова "Бандерівець" не чув.
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25.06.2020 10:48 Ответить
Хорошо сказано на Гранях, поддерживаю.
Взашей гнать надо Сербию.И оторвать от неё 3 куска -- юг пусть отходит к Македонии,район г. Пирот к Болгарии,ну а Воеводина к Венгрии.Она должна быть крохотным пятнышком на карте Европы.©
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25.06.2020 10:49 Ответить
Сербський прем'єр має бути якимось ярим комуністом, щоб це заявляти. Може ще наїде на Румунію за коаліцію з Германією? Чи хай вже наїде тоді на Германію, яка є однією з засновників ЄС, звідки Сербія черпає ресурси для свого задрипаного існування. В кінці кінців СРСР програв і розсипався на частини. Це навіть гірше, ніж програти у війні. Багато імперій, створених силоміць, авторитарно, так розпадалися. Тому Україна, яка виникла з отої імперії, має повне право прославляти будь кого, хоч козаків, які воювали за Карла шведського, чи за Германію, разом з усією Європою. А з Росією в України війна, тому прославляти союз з нею - не тренд. Тому хай би той сербський прем'єр засунув свою голову та собі в дупу, й там покрякав.
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25.06.2020 10:50 Ответить
Посольство України обурили заяви сербського міністра Поповича про "бандерівців": Це знущання з пам'яті 8 млн загиблих громадян - Цензор.НЕТ 950
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25.06.2020 10:51 Ответить
2014 рік - Росія напала на Україну. Пам'ятай, фігляре.
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25.06.2020 10:53 Ответить
Да, пуйло - оккупант, рашисты - оккупанты, которые впервые с окончания второй мировой войны, начали оккупацию в Европе.
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25.06.2020 10:56 Ответить
А чему вы удивляетесь. В 1914 году сербы, по приказу из россии, убили австрийского эрцгерцога Фердинанда и вместе с Московией развязали 1-Мировую войну.
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25.06.2020 10:58 Ответить
В 1914 війна була приречена на початок.
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25.06.2020 11:00 Ответить
Мабудь як і зараз. на жаль.
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25.06.2020 11:12 Ответить
Лучше бы Ненад Попович рассказал о событиях 1991-2001 годов, о серии вооружённых конфликтов между сербами, с одной стороны, и словенцами, хорватами, боснийцами и албанцами с другой...
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25.06.2020 11:00 Ответить
Тіто попереджав нащадків триматись подалів від московитів, хоча він був хорватом.
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25.06.2020 11:03 Ответить
Когда то сербам прийдется оплатить счет за предательство , а нам не помешает територия на Адриатике .
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25.06.2020 11:03 Ответить
В сербів нема виходу на Адріатику, все просрали.
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25.06.2020 11:06 Ответить
Республика Сербска выходит к морю в Боснии и Герцеговине , так что так что нашим воинам будет где позагорать.
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25.06.2020 11:26 Ответить
Це? - Існували й інші проекти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F конфедеративної держави, до якої мали входити https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польща , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C Білорусь , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 Литва , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%8F Латвія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F Естонія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Молдова , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Угорщина , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F Румунія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%8F Югославія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Чехословаччина , а також, можливо, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F Фінляндія . Ця конфедерація повинна була сягати від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5 Чорного й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5 Адріатичного до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5 Балтійського моря.
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25.06.2020 11:09 Ответить
Ні, їм треба було лишатись в союзі з чорногорцями, а та штука що ви виклали, недієздатна. Угорщина- Румунія, Югославія- Угорщина, там велика кров між людьми.
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25.06.2020 11:13 Ответить
В отличие от латышей или эстонцев с украинцами, которых от силы насобиралось по одной дивизии, русских частей СС было даже не несколько.Вот они:
Добровольческий полк СС «Варяг».
1-я русская национальная бригада СС «Дружина».
15-й казачий кавалерийский корпус СС.
29-я гренадерская дивизия СС «РОНА» (1-я русская).
30-я гренадерская дивизия СС (2-я русская).
36-я гренадерская дивизия СС «Дирлевангер».
КОРПУСА ВОЙСК СС ГЛАВНОГО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СС ФХА-СС
15-й Казачий русский корпус войск СС ФХА-СС- 3 дивизии,
16 полков.СС ФХА-СС (ВОЙСКА-СС)
29-я Русская ФХА-СС - 6 полков.
30-я Русская ФХА-СС, 1-го формирования 1944г., - 5 полков.
БРИГАДЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМПЕРСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СС РСХА-СС
1-я Русская национальная бригада СС «Дружина» - 3 полка,
12 батальонов.
1-я Гвардейская бригада РОА «Зондеркоманда Љ113» СД - 1 батальон, 2 роты.
Бригада СС»Центра противобольшевистской борьбы» (ЦПББ) - 3 батальона.
Разведовательно-диверсионное соединение Главной Команды «Россия - Центр» зондерштаба «Цеппелин» РСХА- СС - 4 отряда спецназначения.

Как видим, здесь есть и русские дивизии СС и полки и корпуса и бригады и даже разведовательно-диверсионные соединения. Так почему же современные российские «геродоты», когда клеймят позором на очередное 9 мая эстонцев, латышей или украинцев, не вспоминают и русские части СС?
Все очень просто. Такой пример не вяжется с образом русского солдата-освободителя (как будто в Красной Армии служили исключительно одни русские и не было ни украинцев, ни беларусов, ни грузин, ни армян, ни тех же латышей или эстонцев), единственного не запятнавшего себя связью с немецким фашизмом.
И, можно сколь угодно долго спорить и доказывать - участвовали они или не участвовали в карательных операциях против мирного населения, дотягивали они до размера полнокровной дивизии или не дотягивали, воевали ли они вообще или были просто на бумаге, но факт остается фактом, - русские дивизии СС были и они воевали на стороне Третьего Рейха.
Но, кроме собственно русских частей СС, с оружием в руках, воевавших на стороне Гитлера, на службе Вермахта были и другие воинские части и подразделения, состоявшие из русских. О которых по уже сложившейся «доброй» традиции сами ново-русские историки и патриоты «забывают» рассказать. А между тем, как говорится, есть на что посмотреть. К примеру:ОСНОВНЫЕ КОЛЛАБОРАЦИОННЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ. ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ «СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА»Вооруженные силы Конгресса Освобождения Народов России (КОНР) (1 армия, 4 корпуса, 8 дивизий, 8 бригад).
Русская Освободительная Армия Конгресса Освобождения Народов России (3 дивизии, 2 бригады).«АРМИИ» ВЕРМАХТАРусская Освободительная Армия Вермахта - 12 охранных корпусов, 13 дивизий, 30 бригад.Русская Освободительная Народная Армия - 5 полков, 18 батальонов.Русская Национальная Народная Армия - 3 полка, 12 батальонов.Русская Национальная Армия - 2 полка, 12 батальонов.КОРПУС АВИАЦИОННЫЙВоенно-Воздушные Силы КОНР (Авиационный корпус КОНР) - 87 самолётов, 1авиагруппа,1 полк.ОХРАННЫЕ КОРПУСА АРМЕЙСКИХ ТЫЛОВЫХ РАЙОНОВ ВЕРМАХТА582-й охранный (русский) корпус Вермахта - 11 батальонов.583-й охранный ( эстонско-русский) корпус Вермахта - 10 батальонов.584-й охранный (русский) корпус Вермахта - 6 батальонов.590-й охранный казачий (русский) корпус Вермахта - 1 полк, 4 батальона.580-й охранный казачий (русский) корпус Вермахта - 1 полк , 9 батальонов.532-й охранный (русский) корпус Вермахта - 13 батальонов.559-й охранный ( русский) корпус Вермахта - 7 батальонов.ВОСТОЧНЫЕ ЛЕГИОНЫ ВЕРМАХТАРусский легион «Белый Крест» Вермахта - 4 батальона.ДИВИЗИИ АБВЕРА«Особая дивизия «Россия»» генерала Смысловского - 1 полк, 12 батальонов.БРИГАДЫ АБВЕРАБригада «Граукопф» - «РННА» генерала Иванова - 1 полк, 5 батальонов.ДИВИЗИИ ВЕРМАХТА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ442-я Особого назначения - 2 полка РОА.136-я Особого назначения - 2 полка РОА.210-я Особого назначения стационарная пехотная (береговой обороны) - 1 полк, 2 отдельных батальона РОА.«ТУЗЕМНЫЕ» ОХРАННЫЕ КОРПУСА И САМООБОРОНАРусский охранный корпус Вермахта в Сербии - 1 бригада, 5 полков.Русская «Народная стража» генерального комиссариата «Москва» (Тылового района группы армий «Центр») - 13 батальонов, 1 кавалерийский дивизион.(РУССКО-ХОРВАТСКИЕ)15-й Горнострелковый корпус особого назначения 2-й танковой армии:русских - 1 охранный корпус, 5 полков, хорватских - 2 дивизии, 6 полков.69-й Корпус особого назначения 2-й танковой армии: русских - 1 дивизия , 8 полков, хорватских - 1 дивизия, 3 полка.
Таким образом, большую часть, как в иностранных частях и дивизиях СС составляли русские, так и собственно в частях Вермахта, большую часть коллаборантов составляли все те же русские.
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25.06.2020 11:16 Ответить
А власне що тут нового? Сербія лизала, лиже і буде лизати жопу Росії. Це її історична місія.
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25.06.2020 11:33 Ответить
Прорашистский подонок сербский Ымперец прочитал методичку из Моржовии ,пусть лучше расскажет кто такие были сербские четники ,тварь...
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25.06.2020 11:41 Ответить
У меня есть друг албанец. Нормальный такой продвинутый чел, он препод в Тиранском университете. Говорит, что сербы на балканах - это такое же дерьмо как и кацапы в восточной европе. Их все ненавидят: и албанцы, и хорваты, и словенцы, и даже болгары.
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25.06.2020 12:07 Ответить
Ещё одни недоимперцы попуканные.
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25.06.2020 12:25 Ответить
Серби - то є пацакські прихвостні.
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25.06.2020 15:28 Ответить
Серби - то є пацакські прихвостні.
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25.06.2020 15:29 Ответить
 
 