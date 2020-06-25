Незаконная вырубка леса на Закарпатье. ФОТО
В сети показали фото, демонстрирующие объемы незаконных рубок леса на Закарпатье.
С помощью дрона авторы видео зафиксировали "залысины" на горах близ города Межгорье.
Об этом, как передает Обозреватель, сообщает издание ВВС Украина в Facebook.
"Так "лысеют" Карпаты. Эти фото были сняты с дрона на Закарпатье, в окрестностях города Межгорье. В 2019 году объем незаконных рубок в Украине вырос в семь раз, сообщало Государственное агентство лесных ресурсов. Причем рубят деревья не только в Карпатах, но и во всех лесистых регионах", – такой подписью сопровождали шокирующие фотографии на странице издания.
Также журналисты привели заявление Госагентства лесных ресурсов по высадке молодого леса.
"В агентстве говорят, что высаживаются и новые леса, поэтому за последние пять лет общее количество их в Украине даже несколько возросло", – говорится в сообщении.
Судя по сообщению, фото незаконных вырубок сделали по инициативе сообщества Dronarium Украина. Автор фотографий – Тимофей Шмайда.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Международный фонд дикой природы заявил, что в Украине замалчиваются проблемы вырубки лесов, загрязнения рек и захламления мусором территорий. Активистов подавляющего большинства экологических общественных организаций эти проблемы интересуют меньше, чем, например, пожары в Австралии.
Особенно странно выглядит полное игнорирование экоактивистов масштабных пожаров и вырубки леса в Чернобыльской зоне. Впрочем, как установили журналисты 24 канала, такая позиция может быть вполне логичной, если принять во внимание появление в Украине новой профессии – "активист по вызову". Согласно результатам расследования, экологическая тематика все чаще используется исключительно как способ заработка, политического пиара или нейтрализации бизнес-конкурентов.
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за останній рік вирубщики як оскаженіли !
при ЗЕльоних настав якийсь беспрєдєл !
Тот, кто дочитал до этого места, понимает, что никакая онлайн-система не разрешит нашу проблему. Нам нужны не столько электронные реестры, сколько законодательные изменения, принципиальная реформа Гослесагентства, честные аудиты лесохозяйственных предприятий и посадки. Как новых деревьев, так и старых дровосеков.
"Лесная" мафия обложилась разрешениями, сертификатами и аудитами, чтобы доказать, что ситуация улучшилась. Но спутниковые снимки не врут, - Карпатские леса лысеют на глазах.
Основной вред нашим лесам наносят не "черные дровосеки", работающие под покровом ночи, а государственные лесхозы, которые, не прячась, проводят санитарные вырубки лесов, сознательно нарушая многочисленные правила и нормы, чтобы срубить как можно больше, причем наилучшей древесины
Детальнее:
https://zn.ua/business/karpatskaya-reznya-benzopiloy-358519_.html
А шапки - не,не ворует.
пускай шoкoладные не звездят чтo такoгo не былo
Ответ очень простой ?
Потому что финны не учат русский язык и не интегрированы в быдлячий русский мир через язык ?
https://charter97.org/ru/news/2020/6/25/383553/
Щас кто? Арахамия, Ермак или Лиза Богуцкая с Корабельной сосной?
https://mhub.top/2018/07/27/lutsenko-mladshij-okazalsya-zameshan-v-kontrabande-lesa/ Луценко младший оказался замешан в контрабанде леса
он должен ответить за это!
А местные жители что? Хотя, против лома нет приёма обычному .
Правильно их затапливает,нужно больше,чтобы все их дворцы,которые тони построили за деньги от леса,который незаконно вырубили,ушли под воду.
Это не народ,это человекоподобные существа,которым не место в цивилизованном обществе.
Вырубить нужно всю власть,которая была в Украине за 30 лет независимости,под самый корень и тогда у нас не будет потопов и наводнений.
Запад не поддержал Януковича. Януковича избрали. На Западе рубят лес.
Запад поддержал Порошенко. Порошенко избрали. На Западе рубят лес.
Запад не особо поддержал Зеленского. Зеленского избрали. На Западе рубят лес.
Какая им нафиг разница, кто там во власти, хоть дядя Вася из соседнего дома. Пока есть лес - его будут рубить.
Китайці просто показують :
https://www.ukrnews24.net/effekt-ot-vyrubki-lesa-na-navodneniya-pokazali-v-prostom-video/?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more Эффект от вырубки леса на наводнения показали в простом видео Источник: https://www.ukrnews24.net/effekt-ot-vyrubki-lesa-na-navodneniya-pokazali-v-prostom-video/?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more UkrNews24.net
https://m.censor.net.ua/forum/2411809/kievskie_ekologi_v_navodneniyah_na_zapadnoyi_ukraine_vinovata_hischnicheskaya_vyrubka_karpatskih_lesov