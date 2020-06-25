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вырубка (157) лес (618)

Незаконная вырубка леса на Закарпатье. ФОТО

В сети показали фото, демонстрирующие объемы незаконных рубок леса на Закарпатье.

 С помощью дрона авторы видео зафиксировали "залысины" на горах близ города Межгорье.

Об этом, как передает Обозреватель, сообщает издание ВВС Украина в Facebook.

"Так "лысеют" Карпаты. Эти фото были сняты с дрона на Закарпатье, в окрестностях города Межгорье. В 2019 году объем незаконных рубок в Украине вырос в семь раз, сообщало Государственное агентство лесных ресурсов. Причем рубят деревья не только в Карпатах, но и во всех лесистых регионах", – такой подписью сопровождали шокирующие фотографии на странице издания.

Незаконная вырубка леса на Закарпатье 01

Также журналисты привели заявление Госагентства лесных ресурсов по высадке молодого леса.

Незаконная вырубка леса на Закарпатье 02
Незаконная вырубка леса на Закарпатье 03
Фото:Тимофей Шмайда

"В агентстве говорят, что высаживаются и новые леса, поэтому за последние пять лет общее количество их в Украине даже несколько возросло", – говорится в сообщении.

Судя по сообщению, фото незаконных вырубок сделали по инициативе сообщества Dronarium Украина. Автор фотографий – Тимофей Шмайда.

Незаконная вырубка леса на Закарпатье 04
Незаконная вырубка леса на Закарпатье 05

Незаконная вырубка леса на Закарпатье 06

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Международный фонд дикой природы заявил, что в Украине замалчиваются проблемы вырубки лесов, загрязнения рек и захламления мусором территорий. Активистов подавляющего большинства экологических общественных организаций эти проблемы интересуют меньше, чем, например, пожары в Австралии.

Особенно странно выглядит полное игнорирование экоактивистов масштабных пожаров и вырубки леса в Чернобыльской зоне. Впрочем, как установили журналисты 24 канала, такая позиция может быть вполне логичной, если принять во внимание появление в Украине новой профессии – "активист по вызову". Согласно результатам расследования, экологическая тематика все чаще используется исключительно как способ заработка, политического пиара или нейтрализации бизнес-конкурентов.
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Топ комментарии
+38
Зеленских за год вырубил больше леса, чем Порошенко за 5 лет!!! Турфборежим, однако!!!
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25.06.2020 13:03
+19
ну почему же? Ты видишь какая беда на Западной? Потопы лютые. А ведь при Порошенко такого не было. А тут пришел зе, вырубил лес и результат на лицо
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25.06.2020 13:11
+17
я теж хожу по Карпатах и скажу вам -

за останній рік вирубщики як оскаженіли !
при ЗЕльоних настав якийсь беспрєдєл !
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25.06.2020 13:32
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Зеленских за год вырубил больше леса, чем Порошенко за 5 лет!!! Турфборежим, однако!!!
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25.06.2020 13:03 Ответить
брешеш як дишеш
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25.06.2020 13:06 Ответить
Он цитаты прямо из темника копипастит.
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25.06.2020 13:10 Ответить
ну почему же? Ты видишь какая беда на Западной? Потопы лютые. А ведь при Порошенко такого не было. А тут пришел зе, вырубил лес и результат на лицо
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25.06.2020 13:11 Ответить
Брешеш, хоч і кучеряво. Я по Карпатах ходжу в походи щоліта багато років. Зараз рубають не більше, ніж у роки правління Хряка, Сєні Кроліка, Гройсмана. Ходив щороку з Ясиня на Петрос з 2015 і робив фото як віковий ліс над Ясиня вкривається все більшою кількістю вирубок. Жах. А тепер хоч сьогодні всі наші НАБУ, прокуратура, ДБР можуть взяти google-карти за останні роки і порівняти фото карпатських лісів тоді і зараз як їх ставало все менше. І буде видно хто і коли вкрав більше. Та чомусь це не роблять, бо мабуть дуже хтось проти.
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25.06.2020 13:24 Ответить
какие гугол-карты? тут городов обласных центров нету актуальных за год-два, пропасть бывает до 8 лет, а ты про Карпаты. Давай вылажуй фотки со сваих мандривок по горам, турыст. Я думаю ты ж фоткался на красивых местах?
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25.06.2020 13:31 Ответить
я теж хожу по Карпатах и скажу вам -

за останній рік вирубщики як оскаженіли !
при ЗЕльоних настав якийсь беспрєдєл !
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25.06.2020 13:32 Ответить
Докажи, що це неправда. Я кажу, що при зеленському вирубка лісів збільшилась в 6 разів.
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25.06.2020 13:13 Ответить
докажи что ты не пи...дун.
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25.06.2020 13:27 Ответить
Бо я не голосував за зеленського.
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25.06.2020 13:30 Ответить
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25.06.2020 13:33 Ответить
"на вокзале встретились два друга, очень они виделись давно. Долго обнимались, целовались, пока .уй не встал у одного."
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25.06.2020 23:31 Ответить
тогда ты пи..дун не голосовавший за зеленского.
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25.06.2020 19:25 Ответить
Президент Зеленский также объявил войну незаконным рубкам, но она закончилась электронной системой учета древесины Гончарука.
Тот, кто дочитал до этого места, понимает, что никакая онлайн-система не разрешит нашу проблему. Нам нужны не столько электронные реестры, сколько законодательные изменения, принципиальная реформа Гослесагентства, честные аудиты лесохозяйственных предприятий и посадки. Как новых деревьев, так и старых дровосеков.
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25.06.2020 14:50 Ответить
згоден, шмаркленскій не рубає, але кришує
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25.06.2020 16:28 Ответить
Карпатская резня бензопилой

"Лесная" мафия обложилась разрешениями, сертификатами и аудитами, чтобы доказать, что ситуация улучшилась. Но спутниковые снимки не врут, - Карпатские леса лысеют на глазах.
Основной вред нашим лесам наносят не "черные дровосеки", работающие под покровом ночи, а государственные лесхозы, которые, не прячась, проводят санитарные вырубки лесов, сознательно нарушая многочисленные правила и нормы, чтобы срубить как можно больше, причем наилучшей древесины
Детальнее:
https://zn.ua/business/karpatskaya-reznya-benzopiloy-358519_.html
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25.06.2020 14:47 Ответить
Я же говорю, что зеленский ворует лес как будто завтра бежать на тамбов
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25.06.2020 14:56 Ответить
бо воно так і є, тому в турборежимі крадуть і нищать
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25.06.2020 16:29 Ответить
не свісти ...або ти в ліс не їздиш ...повір це шекеладне падло в 15-16 му роках вирізав і вивіз те до чого навіть у валянка рученята не дотягнулися ... а взагалі то всі від крадчука чучми до цього недоробленого , всі рученята свої брудні приклали ...
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25.06.2020 14:58 Ответить
ну тебе то с америки канешно видней
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25.06.2020 15:00 Ответить
це тільки для українців секрет те про що весь світ знає ...
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25.06.2020 15:02 Ответить
ага, давай розкажи, що ще там у вас знають? що ще вкрав, де, коли і скільки?
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25.06.2020 16:30 Ответить
Не дай Боже хахлу простягнути свої брудні лапи до американських лісів! Янки вам їх просто повідрубають прямо на місці де попадетесь!
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25.06.2020 17:39 Ответить
Были в Межгорье в 2017 году. Рубили, хоть и по-тихому. Сами местные. Хотя и говорили, что нужно сажать новые деревья. Но, только рубили. Сажать - ни-ни.
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25.06.2020 13:05 Ответить
Неправда! Вони там свої какашки саджали.До цієї пори там ничого не росте!
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25.06.2020 17:33 Ответить
Правильно, а после нас хоть потоп. Вот он и случился.
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25.06.2020 13:05 Ответить
Работы непочатый край!
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25.06.2020 13:07 Ответить
при парашенки все цвело...при зебиле все вырубили!!!
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25.06.2020 13:06 Ответить
При порошенко тоже рубили! ... руки.
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25.06.2020 13:09 Ответить
а зєльонський як даун лазе по чатах та називає далекобійників засранцями. рівень!
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25.06.2020 13:20 Ответить
Не, ну срывать шапки и дергать за носы покруче будет, согласен))))
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25.06.2020 13:59 Ответить
Да,до янека ему далеко! Оно по фонтанам бегает,фуем на рояле играет.
А шапки - не,не ворует.
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25.06.2020 14:37 Ответить
и рубили лес, и мыли янтаръ :
пускай шoкoладные не звездят чтo такoгo не былo
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25.06.2020 14:50 Ответить
Я в курсе.
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25.06.2020 14:51 Ответить
Ага. Рассказывай сказки. Рубили леса при Парашенке аж щепки летели и ешелоны в очередь с лесом на границах стояли
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25.06.2020 13:18 Ответить
Что то слабо! Нужно увеличить масштабы,чтоб в следующий раз горы начали сыпаться!!!!
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25.06.2020 13:08 Ответить
рубали на Міжгір'ї (долина Ріки), а топить Синевирську Поляну (долина Тереблі)?..
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25.06.2020 13:11 Ответить
Украинцы , почему Финляндия самая счастливая страна в мире ?
Ответ очень простой ?
Потому что финны не учат русский язык и не интегрированы в быдлячий русский мир через язык ?

https://charter97.org/ru/news/2020/6/25/383553/
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25.06.2020 13:11 Ответить
Ну зато теперь ловите карасей в огородах и на дорогах. Как то вас не жалко.
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25.06.2020 13:15 Ответить
При таких масштабах коррупции это не остановить....а если кто попробует, мусора того быстро "террористом" сделают и закроют
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25.06.2020 13:19 Ответить
А раньше говорили, что это сын Луценко лес рубит...
Щас кто? Арахамия, Ермак или Лиза Богуцкая с Корабельной сосной?
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25.06.2020 13:19 Ответить
Доки невідрізатимуть мудибейцали життя в Україні небуде.... Давно необхідно зрозуміти,що Країна несумісна з жлобами,катсабами й маланцями
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25.06.2020 13:21 Ответить
Незаконная вырубка леса на Закарпатье. ФОТО - осторожнее с такими новостями, а то Медведчук, Балога, Суркисы и Луценко обидятся.

https://mhub.top/2018/07/27/lutsenko-mladshij-okazalsya-zameshan-v-kontrabande-lesa/ Луценко младший оказался замешан в контрабанде леса
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25.06.2020 13:22 Ответить
Зеленский - барыга!!!
он должен ответить за это!
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25.06.2020 13:24 Ответить
стол из икеа ахахха какая ирония .
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25.06.2020 13:31 Ответить
Зеленский , Порошенко, ...
А местные жители что? Хотя, против лома нет приёма обычному .
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25.06.2020 13:34 Ответить
не знаю, когда такое варварство с вырубкой леса началось, но я был шокирован видом лесистых карпатских гор ещё в далёком 2010 году. все - красавцы((.
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25.06.2020 13:38 Ответить
Кожен президент, починаючи з Ющенка обіцяв навести порядок з вирубкою лісів. І наводять. Скоро їх,лісів, не буде.
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25.06.2020 13:43 Ответить
Так і миття бурштину теж сюди відноситься. Там так само ліс портять.
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25.06.2020 14:00 Ответить
За всё в жизни нужно платить,это вековая истина.
Правильно их затапливает,нужно больше,чтобы все их дворцы,которые тони построили за деньги от леса,который незаконно вырубили,ушли под воду.
Это не народ,это человекоподобные существа,которым не место в цивилизованном обществе.
Вырубить нужно всю власть,которая была в Украине за 30 лет независимости,под самый корень и тогда у нас не будет потопов и наводнений.
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25.06.2020 14:03 Ответить
Запад поддержал Ющенко. Ющенко избрали. На Западе рубят лес.
Запад не поддержал Януковича. Януковича избрали. На Западе рубят лес.
Запад поддержал Порошенко. Порошенко избрали. На Западе рубят лес.
Запад не особо поддержал Зеленского. Зеленского избрали. На Западе рубят лес.

Какая им нафиг разница, кто там во власти, хоть дядя Вася из соседнего дома. Пока есть лес - его будут рубить.
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25.06.2020 14:37 Ответить
З Вами пане Виктор цілком згоден! Ви дали точну характеристику відношення щирого українця до природи. Так ******* неньку що жодної чистої річки не стало,по- варварськи вирубають ліси,там де був бурштин вже місячний пейзаж, сьогодні не вкрав-день даром прожив. На TV якось пройшов сюжет як щирі закарпуци дозволили словакам вирубати ліс на українському кордоні.Патрійоти срані!Чомусь вони не стали вирубати на своїй території? Потоп!? Так вам за це накзаніє. До речи велика фабрика Nikei знаходиться саме в Словаччині!
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25.06.2020 17:26 Ответить
И вырубают ******** внутри лесных массивов, что-бы со стороны не было видно.
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25.06.2020 14:03 Ответить
Дивитись всім!
Китайці просто показують :
https://www.ukrnews24.net/effekt-ot-vyrubki-lesa-na-navodneniya-pokazali-v-prostom-video/?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more Эффект от вырубки леса на наводнения показали в простом видео Источник: https://www.ukrnews24.net/effekt-ot-vyrubki-lesa-na-navodneniya-pokazali-v-prostom-video/?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more UkrNews24.net

Незаконна вирубка лісу на Закарпатті - Цензор.НЕТ 9566
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25.06.2020 14:15 Ответить
Незаконно,как вы это себе представляете?Незаконной будет вырубка если лесник меня поймает с поленом на плече,а здесь гектары.Значит все знают о вырубке и выданы на это документы.
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25.06.2020 15:45 Ответить
Та рубили не со вчера и не с прошлого года. Рубили всегда...

https://m.censor.net.ua/forum/2411809/kievskie_ekologi_v_navodneniyah_na_zapadnoyi_ukraine_vinovata_hischnicheskaya_vyrubka_karpatskih_lesov
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25.06.2020 19:14 Ответить
ой,про рост в 7 раз - брехня. всегда рубили одинаково.
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26.06.2020 02:48 Ответить
какая в жопу дотация этим варварам ?? они на лесе заработали пусть теперь лапы сосут.
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26.06.2020 14:39 Ответить
 
 