Незаконная вырубка леса на Закарпатье. ФОТО

В сети показали фото, демонстрирующие объемы незаконных рубок леса на Закарпатье.

С помощью дрона авторы видео зафиксировали "залысины" на горах близ города Межгорье.

Об этом, как передает Обозреватель, сообщает издание ВВС Украина в Facebook.

"Так "лысеют" Карпаты. Эти фото были сняты с дрона на Закарпатье, в окрестностях города Межгорье. В 2019 году объем незаконных рубок в Украине вырос в семь раз, сообщало Государственное агентство лесных ресурсов. Причем рубят деревья не только в Карпатах, но и во всех лесистых регионах", – такой подписью сопровождали шокирующие фотографии на странице издания.







Также журналисты привели заявление Госагентства лесных ресурсов по высадке молодого леса.





Фото:Тимофей Шмайда

"В агентстве говорят, что высаживаются и новые леса, поэтому за последние пять лет общее количество их в Украине даже несколько возросло", – говорится в сообщении.

Судя по сообщению, фото незаконных вырубок сделали по инициативе сообщества Dronarium Украина. Автор фотографий – Тимофей Шмайда.





Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Международный фонд дикой природы заявил, что в Украине замалчиваются проблемы вырубки лесов, загрязнения рек и захламления мусором территорий. Активистов подавляющего большинства экологических общественных организаций эти проблемы интересуют меньше, чем, например, пожары в Австралии.

Особенно странно выглядит полное игнорирование экоактивистов масштабных пожаров и вырубки леса в Чернобыльской зоне. Впрочем, как установили журналисты 24 канала, такая позиция может быть вполне логичной, если принять во внимание появление в Украине новой профессии – "активист по вызову". Согласно результатам расследования, экологическая тематика все чаще используется исключительно как способ заработка, политического пиара или нейтрализации бизнес-конкурентов.