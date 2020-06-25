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вирубка (166) ліс (759)

Незаконна вирубка лісу на Закарпатті. ФОТО

У мережі показали фото, що демонструють обсяги незаконних рубок лісу на Закарпатті.

За допомогою дрона автори відео зафіксували "залисини" на горах поблизу міста Міжгір'я.

Про це, як передає Обозреватель, повідомляє видання ВВС Україна в Facebook.

"Отак "лисіють" Карпати. Ці фото були зняті з дрона на Закарпатті, в околицях міста Міжгір‘я. У 2019 році обсяг незаконних вирубок в Україні зріс усемеро, повідомляло Державне агентство лісових ресурсів. Причому рубають дерева не лише в Карпатах, а й в усіх лісистих регіонах", – таким підписом супроводили шокуючі фотографії на сторінці видання.

Незаконна вирубка лісу на Закарпатті 01

Також журналісти привели заяву Держагентства лісових ресурсів з висадки молодого лісу.

Незаконна вирубка лісу на Закарпатті 02
Незаконна вирубка лісу на Закарпатті 03
Фото:Тимофій Шмайда

"В агентстві кажуть, що висаджуються і нові ліси, тож за останні п'ять років загальна кількість їх в Україні навіть дещо зросла", – сказано у повідомленні.

Судячи з допису, фото незаконних вирубок зробили за ініціативи спільноти Dronarium Украина. Автор фотографій – Тимофій Шмайда.

Незаконна вирубка лісу на Закарпатті 04
Незаконна вирубка лісу на Закарпатті 05

Незаконна вирубка лісу на Закарпатті 06

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Міжнародний фонд дикої природи заявив, що в Україні замовчуються проблеми вирубки лісів, забруднення рік та захаращення сміттям територій. Активістів переважної більшості екологічних громадських організацій ці проблеми цікавлять менше, ніж, приміром, пожежі в Австралії.

Особливо дивно виглядає повне ігнорування екоактивістами масштабних пожеж та вирубки лісу у Чорнобильській зоні. Втім, як встановили журналісти 24 каналу, така позиція може бути цілком логічною, якщо взяти до уваги появу в Україні нової професії – "активіст за викликом". Згідно результатів розслідування, екологічна тематика все частіше використовується виключно як спосіб заробітку, політичного піару чи нейтралізації бізнес-конкурентів.

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Топ коментарі
+38
Зеленских за год вырубил больше леса, чем Порошенко за 5 лет!!! Турфборежим, однако!!!
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25.06.2020 13:03
+19
ну почему же? Ты видишь какая беда на Западной? Потопы лютые. А ведь при Порошенко такого не было. А тут пришел зе, вырубил лес и результат на лицо
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25.06.2020 13:11
+17
я теж хожу по Карпатах и скажу вам -

за останній рік вирубщики як оскаженіли !
при ЗЕльоних настав якийсь беспрєдєл !
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25.06.2020 13:32
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Зеленских за год вырубил больше леса, чем Порошенко за 5 лет!!! Турфборежим, однако!!!
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25.06.2020 13:03 Відповісти
брешеш як дишеш
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25.06.2020 13:06 Відповісти
Он цитаты прямо из темника копипастит.
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25.06.2020 13:10 Відповісти
ну почему же? Ты видишь какая беда на Западной? Потопы лютые. А ведь при Порошенко такого не было. А тут пришел зе, вырубил лес и результат на лицо
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25.06.2020 13:11 Відповісти
Брешеш, хоч і кучеряво. Я по Карпатах ходжу в походи щоліта багато років. Зараз рубають не більше, ніж у роки правління Хряка, Сєні Кроліка, Гройсмана. Ходив щороку з Ясиня на Петрос з 2015 і робив фото як віковий ліс над Ясиня вкривається все більшою кількістю вирубок. Жах. А тепер хоч сьогодні всі наші НАБУ, прокуратура, ДБР можуть взяти google-карти за останні роки і порівняти фото карпатських лісів тоді і зараз як їх ставало все менше. І буде видно хто і коли вкрав більше. Та чомусь це не роблять, бо мабуть дуже хтось проти.
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25.06.2020 13:24 Відповісти
какие гугол-карты? тут городов обласных центров нету актуальных за год-два, пропасть бывает до 8 лет, а ты про Карпаты. Давай вылажуй фотки со сваих мандривок по горам, турыст. Я думаю ты ж фоткался на красивых местах?
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25.06.2020 13:31 Відповісти
я теж хожу по Карпатах и скажу вам -

за останній рік вирубщики як оскаженіли !
при ЗЕльоних настав якийсь беспрєдєл !
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25.06.2020 13:32 Відповісти
Докажи, що це неправда. Я кажу, що при зеленському вирубка лісів збільшилась в 6 разів.
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25.06.2020 13:13 Відповісти
докажи что ты не пи...дун.
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25.06.2020 13:27 Відповісти
Бо я не голосував за зеленського.
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25.06.2020 13:30 Відповісти
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25.06.2020 13:33 Відповісти
"на вокзале встретились два друга, очень они виделись давно. Долго обнимались, целовались, пока .уй не встал у одного."
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25.06.2020 23:31 Відповісти
тогда ты пи..дун не голосовавший за зеленского.
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25.06.2020 19:25 Відповісти
Президент Зеленский также объявил войну незаконным рубкам, но она закончилась электронной системой учета древесины Гончарука.
Тот, кто дочитал до этого места, понимает, что никакая онлайн-система не разрешит нашу проблему. Нам нужны не столько электронные реестры, сколько законодательные изменения, принципиальная реформа Гослесагентства, честные аудиты лесохозяйственных предприятий и посадки. Как новых деревьев, так и старых дровосеков.
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25.06.2020 14:50 Відповісти
згоден, шмаркленскій не рубає, але кришує
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25.06.2020 16:28 Відповісти
Карпатская резня бензопилой

"Лесная" мафия обложилась разрешениями, сертификатами и аудитами, чтобы доказать, что ситуация улучшилась. Но спутниковые снимки не врут, - Карпатские леса лысеют на глазах.
Основной вред нашим лесам наносят не "черные дровосеки", работающие под покровом ночи, а государственные лесхозы, которые, не прячась, проводят санитарные вырубки лесов, сознательно нарушая многочисленные правила и нормы, чтобы срубить как можно больше, причем наилучшей древесины
Детальнее:
https://zn.ua/business/karpatskaya-reznya-benzopiloy-358519_.html
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25.06.2020 14:47 Відповісти
Я же говорю, что зеленский ворует лес как будто завтра бежать на тамбов
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25.06.2020 14:56 Відповісти
бо воно так і є, тому в турборежимі крадуть і нищать
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25.06.2020 16:29 Відповісти
не свісти ...або ти в ліс не їздиш ...повір це шекеладне падло в 15-16 му роках вирізав і вивіз те до чого навіть у валянка рученята не дотягнулися ... а взагалі то всі від крадчука чучми до цього недоробленого , всі рученята свої брудні приклали ...
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25.06.2020 14:58 Відповісти
ну тебе то с америки канешно видней
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25.06.2020 15:00 Відповісти
це тільки для українців секрет те про що весь світ знає ...
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25.06.2020 15:02 Відповісти
ага, давай розкажи, що ще там у вас знають? що ще вкрав, де, коли і скільки?
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25.06.2020 16:30 Відповісти
Не дай Боже хахлу простягнути свої брудні лапи до американських лісів! Янки вам їх просто повідрубають прямо на місці де попадетесь!
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25.06.2020 17:39 Відповісти
Были в Межгорье в 2017 году. Рубили, хоть и по-тихому. Сами местные. Хотя и говорили, что нужно сажать новые деревья. Но, только рубили. Сажать - ни-ни.
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25.06.2020 13:05 Відповісти
Неправда! Вони там свої какашки саджали.До цієї пори там ничого не росте!
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25.06.2020 17:33 Відповісти
Правильно, а после нас хоть потоп. Вот он и случился.
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25.06.2020 13:05 Відповісти
Работы непочатый край!
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25.06.2020 13:07 Відповісти
при парашенки все цвело...при зебиле все вырубили!!!
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25.06.2020 13:06 Відповісти
При порошенко тоже рубили! ... руки.
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25.06.2020 13:09 Відповісти
а зєльонський як даун лазе по чатах та називає далекобійників засранцями. рівень!
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25.06.2020 13:20 Відповісти
Не, ну срывать шапки и дергать за носы покруче будет, согласен))))
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25.06.2020 13:59 Відповісти
Да,до янека ему далеко! Оно по фонтанам бегает,фуем на рояле играет.
А шапки - не,не ворует.
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25.06.2020 14:37 Відповісти
и рубили лес, и мыли янтаръ :
пускай шoкoладные не звездят чтo такoгo не былo
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25.06.2020 14:50 Відповісти
Я в курсе.
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25.06.2020 14:51 Відповісти
Ага. Рассказывай сказки. Рубили леса при Парашенке аж щепки летели и ешелоны в очередь с лесом на границах стояли
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25.06.2020 13:18 Відповісти
Что то слабо! Нужно увеличить масштабы,чтоб в следующий раз горы начали сыпаться!!!!
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25.06.2020 13:08 Відповісти
рубали на Міжгір'ї (долина Ріки), а топить Синевирську Поляну (долина Тереблі)?..
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25.06.2020 13:11 Відповісти
Украинцы , почему Финляндия самая счастливая страна в мире ?
Ответ очень простой ?
Потому что финны не учат русский язык и не интегрированы в быдлячий русский мир через язык ?

https://charter97.org/ru/news/2020/6/25/383553/
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25.06.2020 13:11 Відповісти
Ну зато теперь ловите карасей в огородах и на дорогах. Как то вас не жалко.
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25.06.2020 13:15 Відповісти
При таких масштабах коррупции это не остановить....а если кто попробует, мусора того быстро "террористом" сделают и закроют
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25.06.2020 13:19 Відповісти
А раньше говорили, что это сын Луценко лес рубит...
Щас кто? Арахамия, Ермак или Лиза Богуцкая с Корабельной сосной?
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25.06.2020 13:19 Відповісти
Доки невідрізатимуть мудибейцали життя в Україні небуде.... Давно необхідно зрозуміти,що Країна несумісна з жлобами,катсабами й маланцями
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25.06.2020 13:21 Відповісти
Незаконная вырубка леса на Закарпатье. ФОТО - осторожнее с такими новостями, а то Медведчук, Балога, Суркисы и Луценко обидятся.

https://mhub.top/2018/07/27/lutsenko-mladshij-okazalsya-zameshan-v-kontrabande-lesa/ Луценко младший оказался замешан в контрабанде леса
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25.06.2020 13:22 Відповісти
Зеленский - барыга!!!
он должен ответить за это!
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25.06.2020 13:24 Відповісти
стол из икеа ахахха какая ирония .
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25.06.2020 13:31 Відповісти
Зеленский , Порошенко, ...
А местные жители что? Хотя, против лома нет приёма обычному .
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25.06.2020 13:34 Відповісти
не знаю, когда такое варварство с вырубкой леса началось, но я был шокирован видом лесистых карпатских гор ещё в далёком 2010 году. все - красавцы((.
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25.06.2020 13:38 Відповісти
Кожен президент, починаючи з Ющенка обіцяв навести порядок з вирубкою лісів. І наводять. Скоро їх,лісів, не буде.
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25.06.2020 13:43 Відповісти
Так і миття бурштину теж сюди відноситься. Там так само ліс портять.
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25.06.2020 14:00 Відповісти
За всё в жизни нужно платить,это вековая истина.
Правильно их затапливает,нужно больше,чтобы все их дворцы,которые тони построили за деньги от леса,который незаконно вырубили,ушли под воду.
Это не народ,это человекоподобные существа,которым не место в цивилизованном обществе.
Вырубить нужно всю власть,которая была в Украине за 30 лет независимости,под самый корень и тогда у нас не будет потопов и наводнений.
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25.06.2020 14:03 Відповісти
Запад поддержал Ющенко. Ющенко избрали. На Западе рубят лес.
Запад не поддержал Януковича. Януковича избрали. На Западе рубят лес.
Запад поддержал Порошенко. Порошенко избрали. На Западе рубят лес.
Запад не особо поддержал Зеленского. Зеленского избрали. На Западе рубят лес.

Какая им нафиг разница, кто там во власти, хоть дядя Вася из соседнего дома. Пока есть лес - его будут рубить.
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25.06.2020 14:37 Відповісти
З Вами пане Виктор цілком згоден! Ви дали точну характеристику відношення щирого українця до природи. Так ******* неньку що жодної чистої річки не стало,по- варварськи вирубають ліси,там де був бурштин вже місячний пейзаж, сьогодні не вкрав-день даром прожив. На TV якось пройшов сюжет як щирі закарпуци дозволили словакам вирубати ліс на українському кордоні.Патрійоти срані!Чомусь вони не стали вирубати на своїй території? Потоп!? Так вам за це накзаніє. До речи велика фабрика Nikei знаходиться саме в Словаччині!
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25.06.2020 17:26 Відповісти
И вырубают ******** внутри лесных массивов, что-бы со стороны не было видно.
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25.06.2020 14:03 Відповісти
Дивитись всім!
Китайці просто показують :
https://www.ukrnews24.net/effekt-ot-vyrubki-lesa-na-navodneniya-pokazali-v-prostom-video/?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more Эффект от вырубки леса на наводнения показали в простом видео Источник: https://www.ukrnews24.net/effekt-ot-vyrubki-lesa-na-navodneniya-pokazali-v-prostom-video/?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more UkrNews24.net

Незаконна вирубка лісу на Закарпатті - Цензор.НЕТ 9566
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25.06.2020 14:15 Відповісти
Незаконно,как вы это себе представляете?Незаконной будет вырубка если лесник меня поймает с поленом на плече,а здесь гектары.Значит все знают о вырубке и выданы на это документы.
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25.06.2020 15:45 Відповісти
Та рубили не со вчера и не с прошлого года. Рубили всегда...

https://m.censor.net.ua/forum/2411809/kievskie_ekologi_v_navodneniyah_na_zapadnoyi_ukraine_vinovata_hischnicheskaya_vyrubka_karpatskih_lesov
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25.06.2020 19:14 Відповісти
ой,про рост в 7 раз - брехня. всегда рубили одинаково.
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26.06.2020 02:48 Відповісти
какая в жопу дотация этим варварам ?? они на лесе заработали пусть теперь лапы сосут.
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26.06.2020 14:39 Відповісти
 
 