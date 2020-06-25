Незаконна вирубка лісу на Закарпатті. ФОТО
У мережі показали фото, що демонструють обсяги незаконних рубок лісу на Закарпатті.
За допомогою дрона автори відео зафіксували "залисини" на горах поблизу міста Міжгір'я.
Про це, як передає Обозреватель, повідомляє видання ВВС Україна в Facebook.
"Отак "лисіють" Карпати. Ці фото були зняті з дрона на Закарпатті, в околицях міста Міжгір‘я. У 2019 році обсяг незаконних вирубок в Україні зріс усемеро, повідомляло Державне агентство лісових ресурсів. Причому рубають дерева не лише в Карпатах, а й в усіх лісистих регіонах", – таким підписом супроводили шокуючі фотографії на сторінці видання.
Також журналісти привели заяву Держагентства лісових ресурсів з висадки молодого лісу.
"В агентстві кажуть, що висаджуються і нові ліси, тож за останні п'ять років загальна кількість їх в Україні навіть дещо зросла", – сказано у повідомленні.
Судячи з допису, фото незаконних вирубок зробили за ініціативи спільноти Dronarium Украина. Автор фотографій – Тимофій Шмайда.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Міжнародний фонд дикої природи заявив, що в Україні замовчуються проблеми вирубки лісів, забруднення рік та захаращення сміттям територій. Активістів переважної більшості екологічних громадських організацій ці проблеми цікавлять менше, ніж, приміром, пожежі в Австралії.
Особливо дивно виглядає повне ігнорування екоактивістами масштабних пожеж та вирубки лісу у Чорнобильській зоні. Втім, як встановили журналісти 24 каналу, така позиція може бути цілком логічною, якщо взяти до уваги появу в Україні нової професії – "активіст за викликом". Згідно результатів розслідування, екологічна тематика все частіше використовується виключно як спосіб заробітку, політичного піару чи нейтралізації бізнес-конкурентів.
Будь ласка, зачекайте...
за останній рік вирубщики як оскаженіли !
при ЗЕльоних настав якийсь беспрєдєл !
Тот, кто дочитал до этого места, понимает, что никакая онлайн-система не разрешит нашу проблему. Нам нужны не столько электронные реестры, сколько законодательные изменения, принципиальная реформа Гослесагентства, честные аудиты лесохозяйственных предприятий и посадки. Как новых деревьев, так и старых дровосеков.
"Лесная" мафия обложилась разрешениями, сертификатами и аудитами, чтобы доказать, что ситуация улучшилась. Но спутниковые снимки не врут, - Карпатские леса лысеют на глазах.
Основной вред нашим лесам наносят не "черные дровосеки", работающие под покровом ночи, а государственные лесхозы, которые, не прячась, проводят санитарные вырубки лесов, сознательно нарушая многочисленные правила и нормы, чтобы срубить как можно больше, причем наилучшей древесины
Детальнее:
https://zn.ua/business/karpatskaya-reznya-benzopiloy-358519_.html
А шапки - не,не ворует.
пускай шoкoладные не звездят чтo такoгo не былo
Ответ очень простой ?
Потому что финны не учат русский язык и не интегрированы в быдлячий русский мир через язык ?
https://charter97.org/ru/news/2020/6/25/383553/
Щас кто? Арахамия, Ермак или Лиза Богуцкая с Корабельной сосной?
https://mhub.top/2018/07/27/lutsenko-mladshij-okazalsya-zameshan-v-kontrabande-lesa/ Луценко младший оказался замешан в контрабанде леса
он должен ответить за это!
А местные жители что? Хотя, против лома нет приёма обычному .
Правильно их затапливает,нужно больше,чтобы все их дворцы,которые тони построили за деньги от леса,который незаконно вырубили,ушли под воду.
Это не народ,это человекоподобные существа,которым не место в цивилизованном обществе.
Вырубить нужно всю власть,которая была в Украине за 30 лет независимости,под самый корень и тогда у нас не будет потопов и наводнений.
Запад не поддержал Януковича. Януковича избрали. На Западе рубят лес.
Запад поддержал Порошенко. Порошенко избрали. На Западе рубят лес.
Запад не особо поддержал Зеленского. Зеленского избрали. На Западе рубят лес.
Какая им нафиг разница, кто там во власти, хоть дядя Вася из соседнего дома. Пока есть лес - его будут рубить.
Китайці просто показують :
https://www.ukrnews24.net/effekt-ot-vyrubki-lesa-na-navodneniya-pokazali-v-prostom-video/?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more Эффект от вырубки леса на наводнения показали в простом видео Источник: https://www.ukrnews24.net/effekt-ot-vyrubki-lesa-na-navodneniya-pokazali-v-prostom-video/?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more UkrNews24.net
https://m.censor.net.ua/forum/2411809/kievskie_ekologi_v_navodneniyah_na_zapadnoyi_ukraine_vinovata_hischnicheskaya_vyrubka_karpatskih_lesov