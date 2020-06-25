Незаконна вирубка лісу на Закарпатті. ФОТО

У мережі показали фото, що демонструють обсяги незаконних рубок лісу на Закарпатті.

За допомогою дрона автори відео зафіксували "залисини" на горах поблизу міста Міжгір'я.

Про це, як передає Обозреватель, повідомляє видання ВВС Україна в Facebook.

"Отак "лисіють" Карпати. Ці фото були зняті з дрона на Закарпатті, в околицях міста Міжгір‘я. У 2019 році обсяг незаконних вирубок в Україні зріс усемеро, повідомляло Державне агентство лісових ресурсів. Причому рубають дерева не лише в Карпатах, а й в усіх лісистих регіонах", – таким підписом супроводили шокуючі фотографії на сторінці видання.







Також журналісти привели заяву Держагентства лісових ресурсів з висадки молодого лісу.





Фото:Тимофій Шмайда

"В агентстві кажуть, що висаджуються і нові ліси, тож за останні п'ять років загальна кількість їх в Україні навіть дещо зросла", – сказано у повідомленні.

Судячи з допису, фото незаконних вирубок зробили за ініціативи спільноти Dronarium Украина. Автор фотографій – Тимофій Шмайда.





Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Міжнародний фонд дикої природи заявив, що в Україні замовчуються проблеми вирубки лісів, забруднення рік та захаращення сміттям територій. Активістів переважної більшості екологічних громадських організацій ці проблеми цікавлять менше, ніж, приміром, пожежі в Австралії.

Особливо дивно виглядає повне ігнорування екоактивістами масштабних пожеж та вирубки лісу у Чорнобильській зоні. Втім, як встановили журналісти 24 каналу, така позиція може бути цілком логічною, якщо взяти до уваги появу в Україні нової професії – "активіст за викликом". Згідно результатів розслідування, екологічна тематика все частіше використовується виключно як спосіб заробітку, політичного піару чи нейтралізації бізнес-конкурентів.