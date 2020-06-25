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Правительство внесло в госреестр недвижимых памятников 175 объектов в оккупированном Крыму

Правительство внесло в госреестр недвижимых памятников 175 объектов в оккупированном Крыму

Кабинет министров Украины внес в Государственный реестр недвижимых памятников 175 объектов в оккупированном Крыму, среди которых Ханский дворец в Бахчисарае, генуэзские крепости в Судаке и другие.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры и информационной политики, передает Цензор.НЕТ.

"Кабинет министров Украины на своем заседании принял постановление "О внесении объектов культурного наследия национального значения в Государственный реестр недвижимых памятников Украины (АР Крым)" и "О внесении объектов культурного наследия национального значения в Государственный реестр недвижимых памятников Украины (г.Севастополь)", - говорится в сообщении.

Согласно принятым документам, в реестр внесены 175 объектов культурного наследия национального значения, расположенных на временно оккупированной территории Крымского полуострова - 164 в АР Крым и 11 в городе Севастополь.

Также эти объекты исключены из Списка учета и охраны памятников архитектуры на территории Украинской ССР.

В частности, в списке - Ханский дворец в Бахчисарае, генуэзские крепости в Судаке и в Феодосии, дворец "Ласточкино гнездо" в Гаспре, Воронцовский, Ливадийский дворец и другие достопримечательности.

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25.06.2020 20:23 Ответить
 
 