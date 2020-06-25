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Новости Паводки на Западной Украине
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паводок (294) Укрзализныця (2685)

"Укрзализныця" возобновляет сообщение пригородных поездов на Прикарпатье после паводка

"Укрзализныця" 25 июня запустит первые пригородные поезда в Ивано-Франковской области после паводка.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, передает Цензор.НЕТ.

В частности, в 20:16 отправится поезд Коломыя-Снятин. 26 июня начнет ходить поезд Ивано-Франковск - Яремче.

Отмечается, что железнодорожники восстанавливают участки пути, которые были закрыты из-за масштабных паводков на Прикарпатье. По данным министерства, всего зафиксировано повреждение 14 участков инфраструктуры. На утро 25 июня последствия непогоды ликвидированы на девяти участках.

"Работы завершены на перегонах Делятин - Яремче, Яремче - Микуличин, Долина - Выгода. Продолжаются работы на перегонах Микуличин - Ворохта, Бурштын - Галич, Калуш - Бочаров и Заболотив - Видинев. В общем железнодорожники расчистили более 300 куб. м селей и восстановили более 900 куб. м насыпей и балластной призмы", - уточняют в министерстве.

По предварительным прогнозам, последний перегон будет открыт для движения поездов сегодня в 22:00.

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