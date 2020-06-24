"Укрзализныця" временно отменила 7 пригородных поездов из-за наводнений на Прикарпатье
"Укрзализныця" в связи с масштабными наводнениями в Ивано-Франковской области до преодоления последствий непогоды отменила курсирование семи пригородных поездов на отдельных направлениях.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение "Укрзализныци".
Отмечается, что с 24 июня не будут курсировать четыре пригородные поезда: Коломыя-Снятин, Снятин-Коломыя, Ворохта – Ивано-Франковск и Ивано-Франковск – Ворохта.
С 25 июня отменено курсирование трех поездов: Снятин-Коломыя, Коломыя-Снятин, Ворохта – Ивано-Франковск.
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