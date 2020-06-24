"Укрзализныця" возобновляет железнодорожное сообщение со Львовом с 26 июня

С 26 июня начнут курсировать пассажирские поезда во Львов. Также поезда, которые ранее курсировали через Львов без остановки для высадки и посадки пассажиров, ее восстановят.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Компания возобновляет рейсы поездов №743/744 Дарница, Киев - Львов, №715/716 Киев - Львов, №91/92 Киев - Львов и №12/11 Львов - Одесса.

Также, по словам руководителя компании Ивана Юрика, с этой же даты поезда, которые ранее курсировали через Львов без остановки для высадки и посадки пассажиров, ее восстановят.

"Сейчас мы заканчиваем работы по назначению указанных поездов и уже вскоре откроем продажу билетов", - отметил Юрик.

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