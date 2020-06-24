"Укрзалізниця" відновлює залізничне сполучення зі Львовом з 26 червня
З 26 червня почнуть курсувати пасажирські поїзди до Львова. Також поїзди, які раніше курсували через Львів без зупинки для висадки та посадки пасажирів, її відновлять.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
Компанія відновлює рейси поїздів №743 / 744 Дарниця, Київ - Львів, №715 / 716 Київ - Львів, №91 / 92 Київ - Львів і №12 / 11 Львів - Одеса.
Також, за словами керівника компанії Івана Юрика, з цієї ж дати поїзди, які раніше курсували через Львів без зупинки для висадки та посадки пасажирів, її відновлять.
"Зараз ми закінчуємо роботи з призначення зазначених поїздів і вже незабаром відкриємо продаж квитків", - зазначив Юрик.
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Vadym Tsyrkalyuk
показати весь коментар24.06.2020 11:52 Відповісти Мені подобається 0
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