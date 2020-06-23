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Новини Коронавірус і карантин
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Контроль за дотриманням карантину посилюють у Львові

Контроль за дотриманням карантину посилюють у Львові

У Львові будуть мити тротуари та дезінфікувати дитячі майданчики, а спеціальні робочі групи займуться перевіркою дотримання карантинних обмежень у кафе і транспорті.

Таке рішення ухвалила Львівський міський штаб з протидії коронавірусу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Комунальні служби міста мають забезпечити миття тротуарів біля будинків дезінфікуючими засобами, мити і дезінфікувати дитячі майданчики.

За словами заступниці міського голови Львова Ірини Маруняк, у місті створені моніторингові групи, які зобов’язані перевіряти заклади торгівлі і літні майданчики щодо дотримання умов карантину.

"Якщо заклад не дотримується передбачених вимог, то йому видається попередження. Однак, якщо порушення суттєве, і несе небезпеку для відвідувачів, тоді спільно із працівниками поліції на заклад складається протокол, або його закривають. З березня ми закрили вісім об’єктів через недотримання карантинних заходів. Та коли усі недоліки ліквідовують, то цей об’єкт відновлює роботу", – пояснила Маруняк.

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Від сьогодні моніторингові групи ЛКП "Львівелектротранс" перевіряють дотримання правил карантину пасажирами електротранспорту, від завтра – в автобусах.

Львівська міська рада також ухвалила рішення про те, щоб розміщувати хворих не лише у шпиталях, які у час епідемії лікують хворих на коронавірус, а й готувати до прийому таких пацієнтів інші міські лікарні, оскільки зростає кількість людей із пневмонією, які потребують госпіталізації.

Станом на 23 червня у Львові та Львівській області зафіксували 4220 підтверджених випадків інфікування коронавірусом. 117 людей померли, а 696 одужали.

Автор: 

карантин (18172) Львів (3071) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
Ляшко опять чудит. Почуття тривоги.
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23.06.2020 22:54
+1
Все закінчиться черговим пшиком. Люди вже бачили як карантинять Зеля і Ко.
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23.06.2020 23:01
+1
Контроль за соблюдением карантина усиливают во Львове - Цензор.НЕТ 8033
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23.06.2020 23:07
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Ляшко опять чудит. Почуття тривоги.
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23.06.2020 22:54 Відповісти
... тепер у самого ляшка. Бояться вони львівян.
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23.06.2020 23:16 Відповісти
Все закінчиться черговим пшиком. Люди вже бачили як карантинять Зеля і Ко.
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23.06.2020 23:01 Відповісти
Контроль за соблюдением карантина усиливают во Львове - Цензор.НЕТ 8033
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23.06.2020 23:07 Відповісти
Якщо пробувати опанувати епідемічну ситуацію за таким "іспанським сценарієм", то за місяць львів'яни аплодуватимуть медпрацівникам з балконів, а славна патрульна поліція розважатиме їх по вечорах світловими ефектами сигнальних вогнів та грою на г̶і̶т̶а̶р̶а̶х̶ цимбалах ...

* Довідка для натхненних ковідіотів:
- після виявлення п'яти десятків нових випадків коронавірусу власті Пекіна запровадили безапеляційний лохдаун у кількох районах столиці і за десять днів провели у місті 2 950 0000 тестувань (що уп'ятеро більше, ніж зроблено в Україні за весь період епідемії).
- власті Чехії, яким вдалося своєчасно опанувати епідемічну ситуацію в країні, готуючись до "другої хвилі", закуповують засоби індивідуального захисту та інше необхідне обладнання. Днями до Чехії прибув з Китаю перший з чотирьох замовлених потягів, доставивши у сорока контейнерах 13+ мільйонів простих захисних масок, понад 2,5 мільйона спеціальних масок, захисні костюми, респіратори і т. п.
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24.06.2020 01:16 Відповісти
у тебя несвязный бред. в масочке головочка перегрелась?
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24.06.2020 03:04 Відповісти
Логика действий политика у влади это логика управителя по поручению на определенный срок. Перепугать хозяина, навешать лапши и во время смыться. Если кто то говорит дай мне денег и я для тебя все сделаю то это прохиндей. Но у нас влада превратилась в ОПГ
И давно не просит а требует за крышу. Республика громад где пересични способны влиять на управителей это наше майбутне. Бо у нас достаться до влади як до Киева рачки.
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24.06.2020 05:00 Відповісти
Обязательно мыть тротуар. На тротуаре самый коронавирус.
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24.06.2020 05:46 Відповісти
Транспорт - главньій рассадник КВ . До сих пор не делается дезинфекция внутренних поверхностей автобусов , троллейбусов и трамваев на конечньіх остановках. "Контролировать" ведь проще , и не нужно тратиться на расходньіе материальі.
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24.06.2020 07:58 Відповісти
Найбільшу шкоду здоров'ю принесло носіння масок.
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24.06.2020 08:50 Відповісти
 
 