Контроль за дотриманням карантину посилюють у Львові

У Львові будуть мити тротуари та дезінфікувати дитячі майданчики, а спеціальні робочі групи займуться перевіркою дотримання карантинних обмежень у кафе і транспорті.

Таке рішення ухвалила Львівський міський штаб з протидії коронавірусу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Комунальні служби міста мають забезпечити миття тротуарів біля будинків дезінфікуючими засобами, мити і дезінфікувати дитячі майданчики.

За словами заступниці міського голови Львова Ірини Маруняк, у місті створені моніторингові групи, які зобов’язані перевіряти заклади торгівлі і літні майданчики щодо дотримання умов карантину.

"Якщо заклад не дотримується передбачених вимог, то йому видається попередження. Однак, якщо порушення суттєве, і несе небезпеку для відвідувачів, тоді спільно із працівниками поліції на заклад складається протокол, або його закривають. З березня ми закрили вісім об’єктів через недотримання карантинних заходів. Та коли усі недоліки ліквідовують, то цей об’єкт відновлює роботу", – пояснила Маруняк.

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Від сьогодні моніторингові групи ЛКП "Львівелектротранс" перевіряють дотримання правил карантину пасажирами електротранспорту, від завтра – в автобусах.

Львівська міська рада також ухвалила рішення про те, щоб розміщувати хворих не лише у шпиталях, які у час епідемії лікують хворих на коронавірус, а й готувати до прийому таких пацієнтів інші міські лікарні, оскільки зростає кількість людей із пневмонією, які потребують госпіталізації.

Станом на 23 червня у Львові та Львівській області зафіксували 4220 підтверджених випадків інфікування коронавірусом. 117 людей померли, а 696 одужали.