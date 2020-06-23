Контроль за дотриманням карантину посилюють у Львові
У Львові будуть мити тротуари та дезінфікувати дитячі майданчики, а спеціальні робочі групи займуться перевіркою дотримання карантинних обмежень у кафе і транспорті.
Таке рішення ухвалила Львівський міський штаб з протидії коронавірусу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Комунальні служби міста мають забезпечити миття тротуарів біля будинків дезінфікуючими засобами, мити і дезінфікувати дитячі майданчики.
За словами заступниці міського голови Львова Ірини Маруняк, у місті створені моніторингові групи, які зобов’язані перевіряти заклади торгівлі і літні майданчики щодо дотримання умов карантину.
"Якщо заклад не дотримується передбачених вимог, то йому видається попередження. Однак, якщо порушення суттєве, і несе небезпеку для відвідувачів, тоді спільно із працівниками поліції на заклад складається протокол, або його закривають. З березня ми закрили вісім об’єктів через недотримання карантинних заходів. Та коли усі недоліки ліквідовують, то цей об’єкт відновлює роботу", – пояснила Маруняк.
Від сьогодні моніторингові групи ЛКП "Львівелектротранс" перевіряють дотримання правил карантину пасажирами електротранспорту, від завтра – в автобусах.
Львівська міська рада також ухвалила рішення про те, щоб розміщувати хворих не лише у шпиталях, які у час епідемії лікують хворих на коронавірус, а й готувати до прийому таких пацієнтів інші міські лікарні, оскільки зростає кількість людей із пневмонією, які потребують госпіталізації.
Станом на 23 червня у Львові та Львівській області зафіксували 4220 підтверджених випадків інфікування коронавірусом. 117 людей померли, а 696 одужали.
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* Довідка для натхненних ковідіотів:
- після виявлення п'яти десятків нових випадків коронавірусу власті Пекіна запровадили безапеляційний лохдаун у кількох районах столиці і за десять днів провели у місті 2 950 0000 тестувань (що уп'ятеро більше, ніж зроблено в Україні за весь період епідемії).
- власті Чехії, яким вдалося своєчасно опанувати епідемічну ситуацію в країні, готуючись до "другої хвилі", закуповують засоби індивідуального захисту та інше необхідне обладнання. Днями до Чехії прибув з Китаю перший з чотирьох замовлених потягів, доставивши у сорока контейнерах 13+ мільйонів простих захисних масок, понад 2,5 мільйона спеціальних масок, захисні костюми, респіратори і т. п.
И давно не просит а требует за крышу. Республика громад где пересични способны влиять на управителей это наше майбутне. Бо у нас достаться до влади як до Киева рачки.