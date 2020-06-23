Контроль за соблюдением карантина усиливают во Львове

Во Львове будут мыть тротуары и дезинфицировать детские площадки, а специальные рабочие группы займутся проверок соблюдения карантинных ограничений в кафе и на транспорте.

Такое решение принял Львовский городской штаб по противодействию коронавирусу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Коммунальные службы города должны обеспечить мытье тротуаров рядом с домами дезинфицирующими средствами, мыть и дезинфицировать детские площадки.

По словам заместителя городского главы Львова Ирины Маруняк, в городе созданы мониторинговые группы, которые обязаны проверять учреждения торговли и летние площадки на соблюдение условий карантина.

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"Если заведение не придерживается предусмотренных требований, то ему выдается предупреждение. Однако, если нарушение существенное и несет опасность для посетителей, тогда совместно с работниками полиции на заведение составляется протокол или его закрывают. С марта мы закрыли восемь объектов из-за несоблюдения карантинных мероприятий. И когда все недостатки ликвидируют, то этот объект возобновляет работу", - пояснила Маруняк.

С сегодняшнего дня мониторинговые группы ЛКП "Львовэлектротранс" проверяют соблюдение правил карантина пассажирами в троллейбусах и трамваях, с завтрашнего дня - в автобусах.

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Львовский городской совет также принял решение о том, чтобы размещать больных не только в госпиталях, которые сейчас лечат больных коронавирусом, но готовить к приему таких пациентов и другие городские больницы, поскольку растет количество людей с пневмонией, которые нуждаются в госпитализации.

По состоянию на 23 июня во Львове и Львовской области зафиксировали 4220 подтвержденных случаев инфицирования коронавируса. 117 человек умерли, а 696 выздоровели.