Контроль за соблюдением карантина усиливают во Львове
Во Львове будут мыть тротуары и дезинфицировать детские площадки, а специальные рабочие группы займутся проверок соблюдения карантинных ограничений в кафе и на транспорте.
Такое решение принял Львовский городской штаб по противодействию коронавирусу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
Коммунальные службы города должны обеспечить мытье тротуаров рядом с домами дезинфицирующими средствами, мыть и дезинфицировать детские площадки.
По словам заместителя городского главы Львова Ирины Маруняк, в городе созданы мониторинговые группы, которые обязаны проверять учреждения торговли и летние площадки на соблюдение условий карантина.
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"Если заведение не придерживается предусмотренных требований, то ему выдается предупреждение. Однако, если нарушение существенное и несет опасность для посетителей, тогда совместно с работниками полиции на заведение составляется протокол или его закрывают. С марта мы закрыли восемь объектов из-за несоблюдения карантинных мероприятий. И когда все недостатки ликвидируют, то этот объект возобновляет работу", - пояснила Маруняк.
С сегодняшнего дня мониторинговые группы ЛКП "Львовэлектротранс" проверяют соблюдение правил карантина пассажирами в троллейбусах и трамваях, с завтрашнего дня - в автобусах.
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Львовский городской совет также принял решение о том, чтобы размещать больных не только в госпиталях, которые сейчас лечат больных коронавирусом, но готовить к приему таких пациентов и другие городские больницы, поскольку растет количество людей с пневмонией, которые нуждаются в госпитализации.
По состоянию на 23 июня во Львове и Львовской области зафиксировали 4220 подтвержденных случаев инфицирования коронавируса. 117 человек умерли, а 696 выздоровели.
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И давно не просит а требует за крышу. Республика громад где пересични способны влиять на управителей это наше майбутне. Бо у нас достаться до влади як до Киева рачки.