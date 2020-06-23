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Новости Коронавирус и карантин
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Контроль за соблюдением карантина усиливают во Львове

Контроль за соблюдением карантина усиливают во Львове

Во Львове будут мыть тротуары и дезинфицировать детские площадки, а специальные рабочие группы займутся проверок соблюдения карантинных ограничений в кафе и на транспорте.

Такое решение принял Львовский городской штаб по противодействию коронавирусу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Коммунальные службы города должны обеспечить мытье тротуаров рядом с домами дезинфицирующими средствами, мыть и дезинфицировать детские площадки.

По словам заместителя городского главы Львова Ирины Маруняк, в городе созданы мониторинговые группы, которые обязаны проверять учреждения торговли и летние площадки на соблюдение условий карантина.

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"Если заведение не придерживается предусмотренных требований, то ему выдается предупреждение. Однако, если нарушение существенное и несет опасность для посетителей, тогда совместно с работниками полиции на заведение составляется протокол или его закрывают. С марта мы закрыли восемь объектов из-за несоблюдения карантинных мероприятий. И когда все недостатки ликвидируют, то этот объект возобновляет работу", - пояснила Маруняк.

С сегодняшнего дня мониторинговые группы ЛКП "Львовэлектротранс" проверяют соблюдение правил карантина пассажирами в троллейбусах и трамваях, с завтрашнего дня - в автобусах.

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Львовский городской совет также принял решение о том, чтобы размещать больных не только в госпиталях, которые сейчас лечат больных коронавирусом, но готовить к приему таких пациентов и другие городские больницы, поскольку растет количество людей с пневмонией, которые нуждаются в госпитализации.

По состоянию на 23 июня во Львове и Львовской области зафиксировали 4220 подтвержденных случаев инфицирования коронавируса. 117 человек умерли, а 696 выздоровели.

Автор: 

карантин (16729) Львов (4583) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
Ляшко опять чудит. Почуття тривоги.
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23.06.2020 22:54
+1
Все закінчиться черговим пшиком. Люди вже бачили як карантинять Зеля і Ко.
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23.06.2020 23:01
+1
Контроль за соблюдением карантина усиливают во Львове - Цензор.НЕТ 8033
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23.06.2020 23:07
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Ляшко опять чудит. Почуття тривоги.
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23.06.2020 22:54 Ответить
... тепер у самого ляшка. Бояться вони львівян.
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23.06.2020 23:16 Ответить
Все закінчиться черговим пшиком. Люди вже бачили як карантинять Зеля і Ко.
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23.06.2020 23:01 Ответить
Контроль за соблюдением карантина усиливают во Львове - Цензор.НЕТ 8033
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23.06.2020 23:07 Ответить
Якщо пробувати опанувати епідемічну ситуацію за таким "іспанським сценарієм", то за місяць львів'яни аплодуватимуть медпрацівникам з балконів, а славна патрульна поліція розважатиме їх по вечорах світловими ефектами сигнальних вогнів та грою на г̶і̶т̶а̶р̶а̶х̶ цимбалах ...

* Довідка для натхненних ковідіотів:
- після виявлення п'яти десятків нових випадків коронавірусу власті Пекіна запровадили безапеляційний лохдаун у кількох районах столиці і за десять днів провели у місті 2 950 0000 тестувань (що уп'ятеро більше, ніж зроблено в Україні за весь період епідемії).
- власті Чехії, яким вдалося своєчасно опанувати епідемічну ситуацію в країні, готуючись до "другої хвилі", закуповують засоби індивідуального захисту та інше необхідне обладнання. Днями до Чехії прибув з Китаю перший з чотирьох замовлених потягів, доставивши у сорока контейнерах 13+ мільйонів простих захисних масок, понад 2,5 мільйона спеціальних масок, захисні костюми, респіратори і т. п.
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24.06.2020 01:16 Ответить
у тебя несвязный бред. в масочке головочка перегрелась?
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24.06.2020 03:04 Ответить
Логика действий политика у влади это логика управителя по поручению на определенный срок. Перепугать хозяина, навешать лапши и во время смыться. Если кто то говорит дай мне денег и я для тебя все сделаю то это прохиндей. Но у нас влада превратилась в ОПГ
И давно не просит а требует за крышу. Республика громад где пересични способны влиять на управителей это наше майбутне. Бо у нас достаться до влади як до Киева рачки.
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24.06.2020 05:00 Ответить
Обязательно мыть тротуар. На тротуаре самый коронавирус.
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24.06.2020 05:46 Ответить
Транспорт - главньій рассадник КВ . До сих пор не делается дезинфекция внутренних поверхностей автобусов , троллейбусов и трамваев на конечньіх остановках. "Контролировать" ведь проще , и не нужно тратиться на расходньіе материальі.
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24.06.2020 07:58 Ответить
Найбільшу шкоду здоров'ю принесло носіння масок.
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24.06.2020 08:50 Ответить
 
 